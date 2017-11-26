Философия А. И. Введенского представляет собой цельную законченную систему. В ней мы видим разработку всех основных вопросов философии, начиная c ее теоретических основ и заканчивая принципами, непосредственно влияющими на практическую деятельность человека. Для А. И. Введенского философия – это мировоззрение, это система нравственной переоценки всех своих взглядов на мир, его Творца, на его устройство, на себя и на своих собратьев, это способ нравственного самопознания. Мировоззрение не должно быть случайным. Его необходимо тщательно проверить и обосновать, т. е. научно подойти к нему. Поэтому А. И. Введенский называет философию научно разработанным мировоззрением.

Таким образом, по А. И. Введенскому, именно от философии мы можем ждать ответа на такие животрепещущие вопросы, как бытие Бога, бессмертие души, смысл человеческой жизни и т. д. Ведь без ответа на них человек не может полноценно жить. Поэтому в своей философской системе А. И. Введенский уделяет особое внимание данным темам. Но рассмотреть их невозможно без разработки ключевых теоретических вопросов философии, тех, которыми занимается теория познания и которые проверяются при помощи логики, а именно: насколько достоверно наше познание и какова степень его объективности? Вывод А. И. Введенского однозначен: тот мир, который мы видим, – это лишь наши представления. Настоящий, объективно существующий мир в опыте нам не дан. Воспринимаемый чувствами мир кажется нам объективным посредством действия в сознании человека закона объектирования. Именно поэтому его разработке А. И. Введенский уделяет так много внимания.

Для критической философии А. И. Введенского характерно разделение мира на ноуменальный и феноменальный, а отсюда и разделение областей знания и веры. Только то, что непосредственно доступно нашему восприятию, можно считать областью знания. Выходит, что недоступна нашему познанию и истина бытия Божия, и бессмертие души человека, и смысл жизни, и многие другие метафизические вопросы. Можно ли обойтись без них в построении мировоззрения, ведь это же самые главные вопросы?! А. И. Введенский говорит о том, что эти вопросы могут и даже непременно должны входить в состав научно разработанного мировоззрения, но не в форме знания, а в форме веры. Именно вера правильно воспринимает их. Ведь мы не знаем, какие логические законы действуют, если действуют вообще, в мире вещей в себе. А если этого мы не знаем, то при помощи веры без насилия разума вполне можем принять такие запредельные истины, как Триединство Бога и Воскресение Христа, осуществление которых невозможно по законам мира явлений.

Важную роль в философии А. И. Введенского играет нравственный долг, определяя ценность тех или иных метафизических взглядов. Сам этот долг также воспринимается не знанием, а верой. Но на всеобщей обязательности нравственного долга зиждется морально обоснованная вера, которая и обладает в глазах А. И. Введенского абсолютной ценностью. В области недоказуемой и неопровержимой метафизики А. И. Введенский подмечает интересный факт. Невозможно доказать наличие чужой душевной жизни, так как чужая душевная жизнь скрыта ото всех, кроме самого носителя этой одушевленности. Однако человеческое естество неспособно спокойно соглашаться с этой недоказуемостью. Поэтому А. И. Введенский считает, что у человека есть особое метафизическое чувство, которое воспринимает чужую одушевленность и которое является частью нравственного. И именно то чувство, которое сопротивляется мысли о недоказуемости чужой одушевленности, это чувство приводит к вере в Бога, именно оно заставляет верить в смысл жизни, в бессмертие души и в свободу воли. Кроме того, логическое исследование вопроса о смысле жизни приводит А. И. Введенского к выводу о том, что этот смысл возможен только при вере в бессмертие души. Логика же помогает ему и сделать вывод о том, что свобода воли заключается именно в свободе нравственного выбора.

Таким образом, философская система Александра Ивановича Введенского представляет собой совершенно оригинальное и самобытное явление. Она является плодом всей творческой жизни видного русского мыслителя. Критическая философия, выросшая на русской почве, в его лице дала необычайно богатый урожай. При всей строгости и логической неумолимости философских рассуждений А. И. Введенского, в области метафизики он проявляет необычайную широту и свободу воззрений. Его метафизика не принуждает знакомящегося с ней ни к какому из взглядов, но лишь очень доходчиво объясняет, почему морально обоснованная вера является более ценной, почему те, кто не верит в бытие Бога, или в бессмертие души, или в свободу воли сами в жизни своими поступками противоречат собственным взглядам, чем проявляют непоследовательность своих суждений. Философия Александра Ивановича Введенского является ценным наследием отечественной религиозной мысли. В его книгах и статьях нашли отклик самые разные потребности русского религиозного духа.

Священник Илия Кочуров - Русский кантианец

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви

Москва, 2012

ISBN 978-5-88017-290-0

Священник Илия Кочуров - Русский кантианец - Содержание

Введение

Глава первая Жизнь и творчество А. И. Введенского

Глава вторая Кант и его значение для философии А. И. Введенского

Глава третья Философия как особая наука в понимании А. И. Введенского Предмет и задачи философии. Значение гносеологии для философии Подразделения философии Логика и психология как философские науки Критика рационализма и эмпиризма Принципы критической философии. Закон объектирования явлений Априорное познание Метафизика как необходимая часть мировоззрения Вера и знание. Вера как необходимейший элемент духовной жизни человека

Глава четвертая Метафизические вопросы философии, разработанные А. И. Введенским Закон отсутствия объективных признаков одушевления, или Закон А. И. Введенского. Доказательства и выводы Свобода воли Смысл земной жизни человека



Заключение

Библиографический список использованной литературы

Священник Илия Кочуров - Русский кантианец - Введение

Творческое наследие Александра Ивановича Введенского, профессора Санкт-Петербургского университета, философа-неокантианца, выдающегося педагога и одного из лучших представителей русской теоретической философии, представляет собой необычайно интересное явление. Однако, к большому сожалению, сегодня оно оказалось практически забытым. В то время как имя Введенского стоит в ряду самых видных русских мыслителей, о нем мало кто знает. Более того, творчеству замечательного русского философа не посвящено ни одной книги, а обсуждалось оно только в обзорах русской философии.

И это неудивительно. В годы советской власти сложно было бы даже представить переиздание работ А. И. Введенского, так как его взгляды не только были чужды атеизма и материализма, но и последовательно и аргументированно опровергали их. Последний раз при жизни философа его работы издавались в 1924 г., да и то в Праге. Однако похоронить философию А. И. Введенского все же не удалось. Тот уровень философской мысли, которого достиг Александр Иванович, непременно обращает на себя внимание читателей философа. Поэтому в постсоветский период некоторые работы Введенского вошли в различные философские антологии и сборники. А в 1996 г. был издан сборник наиболее интересных статей под названием «Статьи по философии».

В 2006 г. в Санкт-Петербургском университете прошла научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Александра Ивановича Введенского. Ее материалы показывают, что наследие этого философа еще недостаточно изучено. Так как идеологических препятствий изучению трудов Введенского сегодня нет, то отсутствие достаточного внимания к ним можно объяснить скорее спецификой его философских построений, их теоретическим характером. Введенский исследовал сами основания философии, возможность познания и его достоверность.

Философский критицизм, которому следовал Александр Иванович всю свою творческую жизнь, носит формальный, законообразный характер. Это делает работы философа, до более основательного знакомства с ними, менее привлекательными, чем, например, сочинения священников Павла Флоренского или Сергия Булгакова, князя Евгения Трубецкого. Кроме того, может сложиться ложное мнение, что Введенский как неокантианец вряд ли оригинален, что он якобы только вторит западным веяниям, западному строю мыслей. На самом деле все разработки Александра Ивановича в области критической философии самостоятельны, а критицизм ему нужен как метод, помогающий исследовать жизненно важные проблемы. Недаром протоиерей Василий Зеньковский говорит о том, что ни одна из немецких неокантианских школ не имела влияния на Введенского, что он был более философом за пределами критицизма, нежели в его рамках.

Неудивительно поэтому, насколько русские по духу задевает A. И. Введенский проблемы, насколько близко к жизни лежат его философские рассуждения. Ведь его всегда особенно волновали вопросы бытия Божия, смысла жизни, свободы воли, бессмертия души, вопросы веры и знания и, главным образом, вопросы нравственности. Причем все эти проблемы Александр Иванович сумел блестяще рассмотреть, критически изучив основы каждой из них, возможные их решения, оценил правильность каждого из этих решений и предложил сделать выбор между ними своим читателям. Неслучайно Введенского называют последним представителем поколения таких философов, как Владимир Соловьев, Лев Толстой, Федор Достоевский, Василий Розанов, Борис Чичерин, Михаил Каринский, Лев Лопатин, Сергей Трубецкой.

Таким образом, творчество А. И. Введенского – очень интересное и самобытное явление, которое еще требует своего осмысления. Особенно интересны его религиозно-философские взгляды. В наши дни, как никогда ранее, вошел в моду хаотический образ мышления, который почему-то принято называть свободомыслием. Этот склад мыслей представляет собой бессистемный набор разнородных суждений о Боге, мире и человеке. Главный «аргумент» здесь звучит, как правило, следующим образом: «мне так кажется» или «по моему мнению». Конечно, если человек глубоко религиозен, если он живет жизнью Православной Церкви, приступает к Таинствам, читает Священное Писание, то строй его мыслей, при помощи Божией, бывает в основном правильным. Но, к сожалению, существует определенное число людей церковных, тем более нецерковных или околоцерковных, которые нуждаются в том, чтобы еще раз перепроверить правильность своих взглядов, их логичность. Критическая философия Введенского является в этом случае очень хорошим средством. Александр Иванович много работал над вопросами веры и знания и логических основ мировоззрения. Кроме того, систематическое изучение наследия Введенского обогатит историю русской религиозной мысли новыми данными и сослужит ценную службу православной апологетике и нравственному богословию. Поэтому целью данной книги является знакомство читателя с религиозно-философскими взглядами А. И. Введенского, их значением и местом в русской религиозной мысли.

Литературы, посвященной творчеству А. И. Введенского, крайне мало. Из того, что существует, в первую очередь надо назвать книгу протоиерея Василия Зеньковского «История русской философии», где в разделе «Неокантианство» написано о творчестве А. И. Введенского как о сильном и ярком явлении с отзвуками панморализма. Отец Василий называет Введенского строгим кантианцем, не испытавшим влияния ни одной из неокантианских школ. Протоиерей Василий пишет: «Все его статьи написаны исключительно четко и ярко, а склонность идти до конца в исповедуемых им убеждениях, смелость в формулировках делают его на редкость интересным мыслителем. Писал Введенский не много <…>, но писал он на самые различные философские темы, – поэтому с полным правом можно говорить о философской системе Введенского». Отец Василий выделяет в его творчестве, в первую очередь, типологию человеческого познания: 1) априорное познание, дающее несомненное знание, 2) апостериорное, т. е. опытное, познание и 3) постижение в порядке веры. Последнее является основой для этических построений А. И. Введенского. Отец Василий считает, что русский философ попал в плен критицизма и при всей широте своего сердца не сумел увидеть всей его недостаточности для объяснения познавательной деятельности человека.

Интересную оценку философии А. И. Введенского дает Н. О. Лосский в своей книге «История русской философии». Он выделяет в творчестве Александра Ивановича, главным образом, априоризм[28] как учение о высших основах научного познания и логицизм. Он пишет: «Гносеологию как науку о пределах человеческого разума он развил, опираясь на логику, посредством теории умозаключений и способов доказательства общих синтетических суждений». Лосский считает, что в этике А. И. Введенский следовал Канту, когда как к вере в Бога, в бессмертие души и в свободу воли он пришел через нравственный закон. Краткую оценку мы находим и в книге М. Н. Ершова «Пути развития философии в России». Автор считает, что Введенский – крупное имя в русской философии, что он оставил «богатое литературно-философское наследие». М. Н. Ершов отмечает то, что конструкция философского критицизма, созданная Введенским, отличается необычайной простотой и ясностью художественной архитектоники, а центральное положение в его доктрине занимает анализ закона противоречия.

С оценкой творчества А. И. Введенского, высказанной протоиереем Василием Зеньковским, Н. О. Лосским и М. Н. Ершовым, сложно не согласиться, однако это лишь краткие замечания, сделанные в некотором смысле даже поспешно. Каждый из вышеприведенных авторов не смог обозначить в своей работе очень многие грани философии А. И. Введенского. Объясняется это, с одной стороны, жанром историко-философского обзора, которому не под силу оценить идейное богатство всесторонне, с другой – незначительным вниманием названных исследователей к судьбе критической философии в России. Упомянем еще две работы, которые хотя и посвящены специально неокантианству в России, однако рассмотрение философии Введенского в них вряд ли можно считать объективным. Обе они написаны приверженцами марксизма. Первая принадлежит Е. И. Водзинскому и носит название «Русское неокантианство конца XIX – начала XX веков : Марксистско-ленинская критика онтологии и гносеологии». В ней критическая философия А. И. Введенского объявляется служанкой богословия, которая не в состоянии показать объективное основание логических форм и правил связи. Автор бездоказательно утверждает, что неокантианство враждебно науке. И почему же? Потому, что оно оправдывает и защищает религию.

Другая работа – «Неокантианство в России» Л. И. Филиппова – сходна по своему содержанию с книгой Водзинского. Даже из самой цели сборника «Кант и кантианцы : Критические очерки одной философской традиции», где и помещается статья Л. И. Филиппова, видна предвзятость и необъективность исследования. Целью составления книги является желание показать, как выхолостили неокантианцы Канта, борясь с Марксом. Но по отношению, например, к А. И. Введенскому это заявление – откровенная неправда. Ведь даже такие крупные исследователи, как Н. О. Лосский или М. Н. Ершов, указывают на то, что А. И. Введенский не только понял философию И. Канта, но и сумел очень просто и ясно изложить ее, что говорит, конечно, в пользу Введенского. С Марксом же он не боролся. Просто философские исследования привели Александра Ивановича к выводу об ошибочности таких философских взглядов, как атеизм и материализм.

Филиппов бездоказательно называет логицизм А. И. Введенского ненаучным, считая логику не частью теории познания, а лишь деятельностью по анализу тавтологических высказываний. Филиппов утверждает, что философия А. И. Введенского теряет связь с накоплением знаний в естественных науках. Однако же в действительности, именно в философии А. И. Введенского есть возможность постоянно рассматривать, оценивать и использовать новые данные естествознания, так как его философия не зависит от каких-либо взглядов на строение окружающей действительности. Кроме того, Филиппов утверждает, что терпимость философии А. И. Введенского в области метафизики объясняется тем, что якобы так удобнее угождать любой государственной власти. Однако, даже если поверхностно ознакомиться с трудами А. И. Введенского, то легко можно заметить, что русский философ всегда выступал за терпимость к философским взглядам именно государственной власти, но никак не наоборот.

Краткому исследованию творчества А. И. Введенского посвящена еще и вступительная статья А. А. Ермичева «Александр Иванович Введенский – русский философ-кантианец» к вышедшему под его редакцией сборнику работ А. И. Введенского «Статьи по философии». Ермичев отмечает, что для А. И. Введенского характерна постановка сугубо русских метафизических вопросов. Он предлагает религиозное их решение. Ермичев совершенно справедливо замечает, что для Александра Ивановича главной целью каждой из его работ является нравственное воспитание читателя. Философия для Введенского – способ самопознания человека. А. А. Ермичев считает, что А. И. Введенский полностью следовал системе И. Канта, лишь внеся в нее частные уточнения. Поэтому главная его заслуга не собственные литературные заслуги, а неуклонное следование критицизму и философское воспитание общества, которым занимался русский мыслитель. Таким образом, А. А. Ермичев полагает, что А. И. Введенский так и остался на распутье дорог метафизики, предложив другим сделать свой выбор. Статья А. А. Ермичева представляет собой общую характеристику творчества А. И. Введенского. Ее объем не позволяет автору углубиться в саму суть исследования, что и заставляет его ограничиться лишь некоторыми акцентами.

Таким образом, философское наследие А. И. Введенского остается практически неизученным. Эта книга является первой попыткой в преодолении этого белого пятна. В ходе работы в качестве источников были использованы, главным образом, сами труды А. И. Введенского. Это его книги, статьи в различных журналах, конспекты лекций профессора, написанные его студентами и изданные литографическим способом. Конспекты лекций Александр Иванович просматривал и после этого дозволял к печати. Однако «ревностные» ученики не всегда подавали идущую в печать рукопись на проверку, поэтому появляющиеся таким образом ошибки и неточности тиражировались в большом количестве. При работе над книгой при использовании подобного рода изданий приходилось сверять имеющиеся в них данные с тем, что печаталось в изданиях самого А. И. Введенского.

Данное исследование представляет собой, прежде всего, систематическое описание религиозно-философских взглядов А. И. Введенского с параллельной их оценкой и сопоставлением с господствующими взглядами русских религиозных мыслителей. В начале книги читатель найдет описание жизни и творчества А. И. Введенского с кратким анализом основных философских произведений, оценкой кантовского влияния на философское становление русского мыслителя. Достойное место в книге занимают взгляды А. И. Введенского на цели, предмет и задачи философии, ее место среди прочих наук, значение теории познания, значение такого явления, как вера, и ее роль в духовной жизни человека. Оригинальная метафизика А. И. Введенского представлена сформулированным им законом одушевления, рассуждениями о значении нравственного закона для философии, о свободе воли, смысле жизни и бессмертии души.