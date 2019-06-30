Горазд Коциянчич - Введение в христианскую философию - Опыт святых отцов и мистиков - Чтение избранных

Богословская и церковно-историческая библиотека

Оригинальное введение в христианскую философию, в первую очередь, в ее апофатизм, посредством классических творений христианской мысли, включая Иринея Лионского, Евагрия Понтийского, Дионисия Ареопагита, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника, Иоанна Скота Эриугену, Николая Кузанского, Эразма Роттердамского и Франца фон Баадера. Некоторые из них впервые представлены на русском языке.