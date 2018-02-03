История евреев

Цель настоящего исследования — объяснить, почему иудео-исламские и иудео-христианские отношения в Средние века развивались настолько различными путями. Его задача — пойти дальше простейшего утверждения, что евреи в средневековом арабо-мусульманском мире жили в большей безопасности, чем под властью христиан. Да, жили. Моя задача видится мне в том, чтобы объяснить, как и почему так происходило, и тем самым приблизиться к более глубокому пониманию отношений между евреями и другими народами в средневековой диаспоре.

Мне выдалась возможность представить свои идеи в этой области в статье, которая впервые была опубликована в 1986 году. Я развил свою мысль, сделав акцент на историографическом разделе, в статье, появившейся в 1991 году. Весьма позитивные отклики на мой подход к этой теме побудили меня довести исследование до логического конца. По мере того как я продолжал изучение этой проблемы, гипотеза, выдвинутая мною в середине восьмидесятых годов, получала все большее подтверждение. Настоящая книга содержит результаты моего исследования.

Сравнительно-исторический анализ предъявляет суровые требования к познаниям историка. Более того, часто он требует сотрудничества между специалистами в различных областях. В противном случае историки могут облекать свою работу в форму узкоисторических исследований, которые предполагают сравнение конкретных примеров. Должен признать, что хотя на протяжении двух десятков лет я читал в Принстоне разные курсы, касающиеся истории евреев в средневековой Европе, а следовательно, старался быть в курсе новейших достижений в этой области, я далек от того, чтобы считать себя специалистом по миру латинского христианства. За исключением двух работ, вторгавшихся в историю Венеции XVII века, круг моих интересов ограничивался средневековым арабо-мусульманским миром. Тем не менее я преподавал историю евреев Европы и историю евреев Ближнего Востока в Средние века, что пробудило и поддерживало мой интерес к компаративному подходу, отраженному в этой книге. Более того, трудности сравнительно-исторического исследования в данном случае сводятся к минимуму. Ведь в качестве объекта сравнения мы берем один и тот же народ, исповедующий одну и ту же религию, ведущий свое происхождение от одних и тех же древнейших и античных ближневосточных корней, но живущий в условиях разных цивилизаций.

Книга рассчитана как на специалистов-историков, так и на широкий круг читателей, в том числе и старших школьников. И хотя историки-гебраисты и историки-медиевисты (последние в меньшей степени) сочтут, что я слишком много внимания уделяю общеизвестным, по их мнению, вещам, я надеюсь, что и эти категории читателей найдут в моем обзоре разделы, полезные для ознакомления своих студентов с иудео-христианскими и иудео-мусульманскими отношениями в эпоху Средневековья. То же относится и к образованному широкому читателю.

Для специалистов эта книга будет полезна благодаря систематическому сравнительно-историческому подходу в изучении отношений между евреями и другими народами в Средние века. Поскольку большинство специалистов занимаются либо арабо-мусульманским, либо латино-хрис/гианским миром, синтез двух взглядов на описанную проблему, с одним из которых они меньше знакомы, может оказаться для них полезным. В книге также сделана попытка подтвердить с помощью подробного анализа некоторые гипотезы, которых я не встречал нигде или встречал в чужих работах, но там они не были снабжены доказательствами. В частности, глава об иерархии, маргинальное и этничности (глава 6) и рассуждение о преследованиях и коллективной памяти (глава 10) содержат анализ и интерпретации, с которыми мне не доводилось сталкиваться в научной литературе.

Марк Р. Коэн - Под сенью креста и полумесяца - евреи в Средние века

Перевод с английского Любови Черниной

Москва: Книжники; Текст, 2013, — 368 с. — (История евреев).

ISBN 978-5-9953-0252-0 ("Книжники")

ISBN 978-5-7516-1166-8 ("Текст")

Марк Коэн - Под сенью креста и полумесяца - евреи в Средние века

Предисловие к изданию 2008 года

Предисловие и благодарности

Введение Сравнительно-исторический подход



Часть 1. Миф и антимиф

Глава 1. Миф и антимиф Миф о межконфессиональной утопии Миф о межконфессиональной утопии в арабских сочинениях и трудах по арабистике Разоблачение арабского антисемитизма Антимиф: неослезливая концепция еврейско-арабской истории Антимиф в научной литературе Антимиф и евреи из арабских стран в Израиле



Часть 2. В сфере религии и права

Глава 2. Религиозный конфликт Раннее христианство и евреи Ранний ислам и евреи Рождение ислама Природа религии

Глава 3. Правовое положение евреев в христианском мире Законодательство о евреях в христианском мире Римское право о евреях Христианское римское право о евреях Церковь: каноническое право о евреях Четвертый Латеранский собор Юристы канонического права "Либеральные" взгляды канонистов Влияние канонического права на светское законодательство Начало изгнаний Светское законодательство о евреях в средневековом государстве — Рабы казны От положения рабов казны к исключению из общества Правовой статус евреев в средневековых городах

Глава 4. Правовой статус евреев в исламе "Законодательство о евреях" — правовой статус зимми в исламе "Договор 'Омара" Форма "Договора" Дома молитвы Публичная демонстрация принадлежности к религиозной общине Прозелитизм и обращение зимми в ислам Символы обособления и унижения Рабы зимми Недопущение к публичным должностям Подушная подать "Договор 'Омара" и европейские грамоты



Часть 3 Экономический аспект

Глава 5. Экономический фактор В христианском мире Христианство и коммерческая деятельность Еврей-торговец Еврей-ростовщик В исламском мире Ислам и торговая деятельность Еврей-торговец Кредит в экономике Еврей-ростовщик и еврей-должник Экономическая диверсификация Антропологическое исследование традиционного исламского рынка Письма еврейских торговцев Евреи Прованса



Часть 4. Социальное устройство

Глава 6. Иерархия, маргинальность и этничность Иерархия и маргинальность Иерархия Маргинальность Иерархия, маргинальность и средневековые евреи. Иерархия, маргинальность и евреи в средневековом христианском мире Иерархия, маргинальность и евреи средневекового ислама Этничность

Глава 7. Еврей в роли горожанина В христианском мире Евреи Прованса В исламском мире Глава 8. Повседневные отношения В христианском мире В исламском мире



Часть 5. Полемика и гонения

Глава 9. Межконфессиональная полемика Христианство против иудаизма Еврейский полемический ответ христианству Полемика с раввинистическим иудаизмом Ислам против иудаизма Отношение к еврейским и христианским Писаниям. Предсказания о Мухаммеде Ислам против христианства Еврейский полемический ответ исламу Негативное отношение евреев Реакция на мусульманскую полемику Полемика и гонения

Глава 10. Гонения, реакция на них и коллективная память. Гонения в христианском и исламском мире В христианском мире В странах ислама Халиф аль-Мутаваккил Халиф аль-Хаким Погром в Гранаде Менее известные гонения Гонения в Северной Африке, Испании и Йемене Изгнание "Общество гонителей" Еврей и ересь Дьявол и еврей Средневековый антисемитизм — теория Лэнгмюра Реакция на преследования В Северной Европе В странах ислама Еврейская история и еврейская коллективная память Средневековая еврейская историография и коллективная память Коллективная память о преследованиях евреев в странах ислама Литературные отклики на преследования Альмохадов "Египетский свиток" 1012 года Ибн-'Акнйн. "Врачевание души" Коллективная память о мусульманских преследованиях Внутриеврейские "преследования" и историческая память Увековечивание страданий в исламских странах в позднее Средневековье Преследования евреев в мусульманских странах по данным сефардских хроник Французский король, мусульманский посланник и кровавый навет Галут — изоляция

Заключение

Послесловие: парадигма Северная Европа в раннее Средневековье Южная Франция и Италия Испания эпохи Реконкисты Византия Средневековая Польша Парадигма в приложении к позднесредневековому исламу Исламский/арабский антисемитизм в наши дни



Примечания

Указатель имен

Марк Коэн - Под сенью креста и полумесяца - евреи в Средние века - Предисловие

Книга "Под сенью креста и полумесяца" была опубликована в 1994 году. Она стала ответом на полярные мнения об иудео-мусульманских отношениях в Средние века, бытовавшие в исторической литературе — главным образом с 1970-х годов. Одну крайность представляли те, кто придерживался впервые высказанного европейскими еврейскими историками XIX века суждения, что отношения между евреями и арабами были более гармоничными, чем "исторгающие слезы" отношения между евреями и христианами в Европе. Некоторые рисовали даже этакую межконфессиональную утопию, настоящий золотой век, моделью которого служила мусульманская Андалусия. В соответствии с этим взглядом, евреи жили в безопасности под защитой толерантного по отношению к ним ислама, достигли значительных высот в области медицины и на политической арене, занимали видные посты при мусульманских дворах и в культурном отношении ассимилировались среди арабо-мусульманских интеллектуалов.

Литературные достижения евреев Андалусии и других частей исламского мира — исходную точку для концепции золотого века — отрицать нельзя, и еврейские историки их и не отрицали. Даже разговоры о политических успехах имеют под собой основания в исторической реальности, хотя уровень этих успехов и преувеличивался. Некоторые евреи действительно достигли значительных вершин в исламском государственном аппарате. Существует даже связь между культурными и политическими достижениями. Вполне справедливо утверждение о том, что меньшинство "второго сорта" тщательно перенимает культуру большинства, если ощущает определенную меру комфорта в рамках этого общества, не говоря уже о такой ситуации, при которой оно вхоже в интеллектуальные круги доминирующего общества и в коридоры власти. Но межконфессиональная утопия — это миф. Она игнорирует более низкий по сравнению с мусульманами правовой статус евреев и жестокие преследования немусульман (евреев и христиан) в Северной Африке и Андалусии в XII веке, осуществлявшиеся печально известными "фундаменталистами" Альмохадами[1], а также другие периодические вспышки враждебности и насилия в Испании и в других частях исламского мира.

Арабские и проарабски настроенные авторы последних лет также игнорировали эти болезненные моменты еврейско-арабской истории. Они заимствовали придуманный евреями миф о межконфессиональной утопии и утверждали, что отношения между евреями и мусульманами были гармоничными вплоть до начала эпохи сионизма. Исчезнет сионизм, заявляли они, исчезнет и арабо-израильский конфликт. Некоторые даже предлагали израильтянам отказаться от своего государства и вновь начать жить под милостивой опекой толерантного ислама.

Еврейским ответом на эти заявления стал поворот на 180 градусов с отказом от идеи межконфессиональной утопии. Еврейские авторы, часть из которых — историки, а большинство — популярные писатели, журналисты и блоггеры, стали выступать в защиту утверждения, что ислам с самого начала был нетерпим к евреям, что в течение всего средневековья Мусульмане угнетали евреев, обращаясь с ними почти так же плохо, как и антисемитски настроенные средневековые христиане. В самых крайних проявлениях эта ревизионистская теория объявляет ислам изначально антисемитской религией и обвиняет в нынешнем конфликте между евреями и арабами не сионизм, а ислам. Для контраста я назвал эту позицию "антимифом об исламских гонениях" и "неослезливой концепцией еврейско-арабской истории". Она игнорирует, можно даже сказать — замалчивает значительный уровень безопасности, иногда граничивший с социальным (хотя и не правовым) равенством, в котором евреи многие столетия существовали под властью мусульман, а также глубоко арабизированную культуру евреев исламского средневековья.

Пытаясь противостоять как мифу, так и антимифу, я решил, воспользовавшись сравнительно-историческим методом, написать книгу и объяснить, почему исламское средневековье, в особенности в период от становления ислама до эпохи мамлюков, было намного более мирным и безопасным для евреев, чем жизнь в северной части христианской Европы (т. е. в Ашкеназе[2]). И с другой стороны, с иной точки зрения, понять, почему иудео-христианские отношения столь резко ухудшились в Центральной Европе эпохи Средневековья. Я попытался выйти за пределы упрощенного, хотя и верного утверждения о том, что ислам был более терпим к инокон-фессиональным меньшинствам, чем христианство. Такое объяснение более благоприятного отношения к евреям и другим меньшинствам в исламском средневековье по сравнению с отношением к ним же, господствовавшим в латинском христианском мире, показалось мне слишком неточным. Чтобы адекватно оценить историческую реальность, я должен был выйти за пределы религиозных объяснений, что и я попытался сделать в этой книге.

Книга "Под сенью креста и полумесяца" появилась сразу после Соглашений в Осло 1993 года, и, хотя я задумывал и писал ее гораздо раньше, многие восприняли ее как поддержку нового сближения между израильтянами и палестинцами. События, произошедшие с тех пор, — террористические акты 11 сентября 2001 года и проявления насилия в Европе, войны в Афганистане и Ираке, а также растущая враждебность между западным миром и исламом, воспринятые многими как "столкновение цивилизаций", — усилили поляризацию, которую я хотел сократить. Эти события укрепили позиции тех, кто полагает, что ислам губителен изначально и по своей природе, тех, кто видит в нынешнем исламском насилии продолжение преследований, которым подвергались евреи и христиане в прошлом. Они указывают на активную роль мусульман в так называемом новом антисемитизме в мусульманских странах и Европе. Часть авторов даже подвергли сомнению утверждение, что период сосуществования евреев и мусульман в мусульманской Испании и единства культурных целей вообще когда-либо существовал. Такой взгляд высказывается, например, в появившейся недавно статье "Миф об андалусском рае" Дарио Фернандеса-Морера, тогда как книга Марии Росы Менокаль "Краса мира: как мусульмане, евреи и христиане создали культуру толерантности в средневековой Испании" представляет собой противоположную крайность — панегирик сосуществованию культур в Испании (convivencia).

Другие ученые выступили против ревизионистской тенденции и работают на благо взаимопонимания между евреями и мусульманами. Берлинский институт перспективных исследований (Wissenschaftskolleg zu Berlin) многие годы способствует интеллектуальному обмену между мусульманами и евреями благодаря функционирующим там Рабочей группе по модернизации и исламу, Иудео-исламскому герменевтическому проекту и новой исследовательской программе "Европа на Ближнем Востоке — Ближний Восток в Европе". Межконфессиональный диалог евреев и мусульман поддерживают организации, существующие в Европе, Соединенных Штатах, Израиле, Иордании и Марокко, а также в эмирате Катар. Испанские ученые продолжают изучение эпохи расцвета еврейской жизни и литературы средневековой Андалусии. В 2007 году была создана Европейская платформа еврейско-мусульманского сотрудничества. Неправительственные посреднические организации постоянно устраивают обсуждения общих целей в израильско-палестинском конфликте, а рационально мыслящие палестинские и израильские интеллектуалы постоянно обмениваются мнениями и обсуждают идеи достижения мира в этом регионе. В рамках усиления взаимопонимания во многих арабских университетах, например в Египте и Марокко, начато преподавание иудаизма и иудаики (а в скором времени такая программа должна открыться также в Тунисе). Так создается аналог давно существующей и развивающейся сферы арабистики и исла-моведения на Западе.

Книга "Под сенью креста и полумесяца" была хорошо принята академическим сообществом и широкой публикой, хотя прозвучало и несколько резких опровержений со стороны "неослезливой" школы. Она также была переведена на турецкий, иврит, немецкий и арабский языки, а в 2008 году — и на французский. Полагаю, это свидетельствует о том, что книга до сих пор востребована и актуальна. Думается, что заложенная в ней историческая концепция способна устоять перед любой попыткой увидеть настоящее в прошлом. Надеюсь, что данное издание с новым предисловием и послесловием, а также переводы на другие языки помогут ей дойти до большего числа читателей и что книга и в дальнейшем будет способствовать формированию умеренного, объективного исторического взгляда на этот предмет как на Западе, так и на Ближнем Востоке.





[1] Династия Альмохадов (1121-1269) известна своими притеснениями "людей книги" — евреев и христиан, множество из которых были истреблены, обращены в ислам, были вынуждены носить особо подчеркивающую их низкий статус одежду и т. п.

[2] Ашкеназ — внук Яфета, сына Ноя (Берешит, 10:3). Понятие "Ашкеназ" у средневековых евреев сначала использовалось для прирейнских земель, включая Лотарингию и Шампань, а позже — только для германоязычного ареала еврейского расселения. — Примеч. редактора.