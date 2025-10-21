Иисус заботился о здоровье людей - об этом свидетельствуют Его многочисленные чудесные исцеления. Он хотел, чтобы люди были совершенными, подразумевая при этом не только душевное и духовное, но и телесное здоровье. И все же — проповедовал Иисус здоровое питание? Я считаю, что проповедовал, причем не столько словами, сколько делами. В Библии содержатся сотни упоминаний о правилах здорового питания, и Иисус в Своей жизни следовал им.

Даже невнимательные читатели Писания вспомнят немало историй, в которых пиша упоминается или ставится во главу угла. Иисус часто проповедовал ключевые духовные принципы, приводя в примерах пищу для аналогии. Он участвовал в библейских пиршествах и праздничных застольях. На Тайной вечере он ввел обряд причастия, в котором еда выступает как священное напоминание о Его смерти. Медицина и наука подтверждают, что мы станем здоровее, если будем есть то, что ел Иисус. Он подает нам пример хорошего питания, физической активности и здорового образа жизни.

Кольберт Дон - Библейские принципы здорового питания

Пер. с англ. 2-е изд. М: Триада, 2006. 240с.

ISBN 5-86181-354-Х

Кольберт Дон - Библейские принципы здорового питания - Содержание

Введение: Что сделал бы на моем месте Иисус?

Глава 1. Подумайте о том, что вы едите

Глава 2. Хлеб — основа рациона Иисуса

Глава 3. Рыба, которую ел Иисус

Глава 4. Мясо, которое ел Иисус

Глава 5. Другая белковая пища Иисуса

Глава 6. Овощи, которые ел Иисус

Глава 7. Жиры, которые ел Иисус

Глава 8. Напитки, которые пил Иисус

Глава 9. Десерты, которые ел Иисус

Глава 10. Физическая активность Иисуса

Глава 11. Снизить вес, питаясь, как Иисус

Глава 12. «Средиземноморский образ жизни»

Глава 13. Ежедневный рацион и меню на неделю

Приложение. Какой вес следует считать избыточным?

Кольберт Дон - Библейские принципы здорового питания - Ценность естественного питания

Стали бы мы здоровее, если бы придерживались естественного питания, как Иисус?

Медицинские исследования отвечают на этот вопрос положительно.

Почти семьдесят лет назад доктор Уэстон Прайс опубликовал поразительные результаты своих научных исследований, которые до сих пор не потеряли актуальности. Доктор Прайс был стоматологом и изучал этнические группы, ведущие примитивный образ жизни и изолированные от влияния западной цивилизации, например сельские общины в Швейцарии и Шотландии. Эти группы питались по-разному: рацион одних включал рыбу, морепродукты и дичь, других — мясо и молочные продукты домашних животных. Одни употребляли фрукты, зерновые и овощи, включая бобовые, другие избегали растительной пищи; одни предпочитали сырые продукты, другие — вареные или жареные. Однако все эти виды питания объединяло отсутствие следующих видов пищи: очищенных (рафинированных) продуктов типа рафинированного сахара или белой муки, пастеризованного или порошкового молока, консервов и рафинированного растительного масла или маргарина. И все рационы включали продукты животного происхождения и соль. Продукты сохранялись методами засолки, сушки или брожения, которые не снижали их высокой пищевой ценности.

Доктор Прайс исследовал семнадцать этнических групп, в том числе эскимосов Аляски, некоторые африканские племена, австралийских аборигенов, американских индейцев, ведущих традиционный образ жизни, племена островов южных морей и уже упомянутые сельские общины Шотландии и Швейцарии. Он проанализировал питание в этих группах и сравнил его с американским стилем питания его времени. Не забудьте, что «его временем» были тридцатые и сороковые годы XX века, когда пищевая ценность американского питания была намного выше, чем сейчас.

Вот что он обнаружил:

* Все эти так называемые «примитивные рационы» содержали по крайней мере в четыре раза больше минеральных веществ и водорастворимых витаминов, чем американская пища.

* Все эти рационы содержали не менее чем в десять раз больше жирорастворимых витаминов, чем американская пища.

* У представителей изученных этнических групп практически отсутствовал кариес, и они отличались высоким иммунитетом к заболеваниям.

Доктор Прайс также имел возможность исследовать общины, которые незадолго до того получили доступ к пище западного образца. Он обнаружил, что, как только цивилизация достигала эти изолированные поселения, принося с собой рафинированные продукты питания с высоким содержанием сахара, число людей, заболевающих кариесом зубов, начинало быстро расти. Кроме того, увеличивалось количество детей с врожденными дефектами лица и другими аномалиями развития, а также число различных болезней как в острой, так и в хронической формах. Чем более очищенной и рафинированной была пища, тем быстрее ухудшалось здоровье населения.

Доктор Прайс сделал вывод, что заболеваемость кариесом происходила из-за неправильного питания, которое приводило и к быстрому развитию болезней. Он призвал американцев изменить свой рацион питания:

* включать в меню неочищенные продукты с высоким содержанием полезных питательных веществ;

* избегать рафинированных продуктов;

* употреблять в пищу продукты в их естественном состоянии.

Именно эти принципы составляли основу питания Иисуса!

В своей книге мы представляем подход к питанию, который предполагает преимущественное употребление:

* нерафинированных продуктов питания

* натуральных продуктов питания

* чистой воды и экологически чистой пищи (без пестицидов, фунгицидов и добавок)

* продуктов питания, не содержащих больших количеств сахара, жиров, соли, химических добавок или консервантов

Другими словами, эта книга расскажет вам о том, как питался Иисус. Если вы действительно хотите следовать за Иисусом во всех областях жизни, вы должны обратить внимание и на свое питание. Уподобление Иисусу в питании потребует от вас решимости изменить себя, стать тем, кем вас создал Господь, и отдать свои желания в руки Божьи. В свою очередь. Господь вознаградит вас за ваши искренние действия, дав вам жизненную силу, здоровье и чувство благополучия. Итак, если вы полны решимости последовать за Иисусом и начать питаться так, как Он, переверните страницу — и начнем!