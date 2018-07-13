В истории Востока Иран занимает выдающееся место. Само географическое положение его между Передней Азией и отгороженными высокими хребтами областями Дальнего Востока, на древних путях караванной и морской торговли, экономические и политические связи Ирана и его идеологическое влияние в разные периоды настолько значительны, что исследование истории этой страны отвечает настоятельной необходимости и для настоящего времени.

Алий Иванович Колесников – Палестинский сборник 22 (85) - Иран в начале VII века (источники, внутренняя и внешняя политика. вопросы административного деления)

Академия наук СССР

Российское Палестинское Общество

Литературные памятники кумранской общины

Издательство "Наука" Ленинградское отделение, Ленинград 1970г. – 145 с.

Алий Иванович Колесников – Палестинский сборник 22 (85) - Иран в начале VII века (источники, внутренняя и внешняя политика. вопросы административного деления) - Содержание

От редактора

Введение

Глава I. Источники по истории периода

Пехлевийские источники VI—VII вв

1. Книга деяний Ардашира сына Папака

2. Города Ирана

3. Хосров сын Кавада и его паж

4. Книга тысячи судебных решений

5. Письмо Тансара

6. Другие пехлевийские источники

Неираноязычные источники VII—VIII вв

1. Письмо Мухаммеда

2. Феофилакт Симокатта — «История»

3. «История Себеоса»

4. Анонимная сирийская хроника VII в

5. Армянская география Псевдо-Моисея Хоренского

Арабско-персидские источники IX—XII вв.

1. Ибн Кутейба — «Книга познаний»

2. Динавари — «Книга длинных известий»

3. Я'куби — «История»

4. Табари — «История пророков и царей»

5. Бал'ами — «История Табари»

6. Хамза Исфахани — «Хроника царей земли и пророков»

7. Фирдоуси — «Книга царей»

8. Анонимное географическое сочинение X в. «Пределы мира»

9. Анонимное сочинение первой половины XI в. «Предел желаний в летописях персов и арабов»

10. Ибн ал-Балхи — «Книга о Фарсе»

11. Анонимный свод «Собрание историй»

Глава II. Правление шаханшаха Хормузда IV (578—590 гг.)

1. Вопросы внутренней политики

2. Война с Византией

3. Война с тюрками и Бахрам Чубин

4. Восстание Бахрама Чубина. Свержение Хормузда IV

Глава III. Иран в правление шаханшаха Хосрова II Парвиза (590—628 гг.)

1. Начало царствования Хосрова II. Бегство шаханшаха в Византию

2. Бахрам Чубин на шаханшахском престоле

3. Возвращение Хосрова II из Византии. Разгром отрядов Бахрама Чубина

4. Положение сасанидского Ирана в период между двумя персо-византийскими войнами (591—604 гг.)

5. Свержение лахмидской династии. Сражение при Зу-Каре

6. Новая война с Византией (604—628 гг.)

7. Свержение и казнь Хосрова Парвиза

Глава IV. Период междоусобиц (628—632 гг.)

1. Кавад II Шируйе

2. Ардашир сын Шируйе

3. Шахрбараз

4. Бурандухт

Глава V. Провинции сасанидского Ирана в конце VI—начале VII в. (вопросы административного деления и государственные границы)

1. Хорасан

2. Азербайган

3. Нимруз

4. Хорбаран

Приложение. Русский перевод арабского текста из «Книги длинных известий» Абу Ханифы ад-Динавари

Указатели

Алий Иванович Колесников – Палестинский сборник 22 (85) - Иран в начале VII века (источники, внутренняя и внешняя политика. вопросы административного деления) - Введение

Изучение сасанидского периода истории Ирана (226—651 гг.) было и остается одной из наиболее сложных задач востоковедной науки. Трудность заключается в том, что до покорения Ирана арабами у персов не было историографии в полном смысле этого слова, так как официальная история (придворные летописи) представляла собой по преимуществу официальный эпос. Наряду с летописями существовала обширная литература различных жанров, которая в своей первоначальной редакции почти не сохранилась. Незначительный объем письменных памятников на среднеперсидском языке в какой-то мере компенсировался богатой коллекцией нумизматического материала, сведениями современных событиям иноязычных источников, а также сведениями, почерпнутыми из более поздних арабо-персидских сочинений мусульманских авторов.

Темой настоящего исследования является изучение сасанидского Ирана в годы, предшествовавшие полному крушению династии, от Хор-музда IV до вступления на престол Ездигерда III (с 578 по 632 г.). Рассматриваемый период интересен тем, что он следовал сразу за реформами Хосрова I Ануширвана, и события, происходившие при его преемниках, в значительной мере были результатом этих реформ. С другой стороны, именно тогда проявилась полная неспособность господствующей зороастрийской религии соперничать с различными течениями христианства, что намного облегчило победу и утверждения ислама. Внешнеполитические неудачи и внутренние волнения в государстве Сасанидов подготовили почву для завоевания его арабами.

Многие исследователи, занимавшиеся ранним средневековьем на Ближнем Востоке, неизбежно обращались к событиям, происходившим в Иране в позднесасанидское время. История Ирана после Кавада I по сравнению с III—V вв. освещена в источниках более подробно; сам круг источников намного шире, что дает возможность сравнения параллельных и противоречивых версий. Именно это и обусловило такое неослабевающее внимание к Ирану VI—VII вв.

Серьезное изучение истории Сасанидов вообще и последнего периода в частности было открыто работой немецкого ученого К. Рихтера, появившейся в начале прошлого века. В последующие годы этой темы касались востоковеды разных стран: Лебо, Мюралт, Мордтман и др. Их интересовала главным образом хронология событий. В России первым исследователем, попытавшимся систематизировать материал о Сасанидах, был К. Патканьян. В своей книге он приводит параллельные варианты нескольких армянских источников о деятельности каждого шаханшаха; изложение рассказов о каком-нибудь царе, как правило, завершается кратким резюме. Его переводы «Истории Себеоса» и армянской географии Псевдо-Моисея Хоренского также имеют отношение к раннесредневековой истории Ирана.

Ф. Шпигель написал объемистый труд в трех томах, в котором объединил политическую историю Ирана с древности до мусульманских завоеваний, историю религии, вопросы государственного строя, науки и искусства. Составление такого компендиума было, по-видимому, преждевременно: если исключить политическую историю, где очередность событий в общем выдержана, другие проблемы рассматриваются автором в гигантских временных рамках, что вряд ли оправдано. В главах по истории последних сасанидских правителей преобладает описание ирано-византийских войн.

В изучение вопроса крупный вклад внес выдающийся ориенталист Т. Нельдеке. Выполненный им немецкий перевод сасанидской части хроники Табари он снабдил пространным подстрочным комментарием, в котором ссылался на данные других источников: персидских, арабских, сирийских, еврейских, армянских, латинских и греческих. Кроме того, в конце книги он поместил приложения, представляющие собой самостоятельные исследования по отдельным проблемам. Ценность его труда сохраняется и по сей день.

Усиленный интерес к проблемам средневекового Ирана обнаруживается на рубеже XIX—XX вв., когда сводные работы уступают место отдельным монографиям. Немецкий ученый Й. Маркварт составил подробный историко-географический комментарий части труда Псевдо-Моисея Хоренского, касающийся Ирана; ему же в соавторстве с Дж. Мессина наука обязана переводом и комментарием пехлевийского трактата «Города Ирана». По ним в известной степени можно судить об административном делении Ераншахра накануне завоевания его арабами. С 1896 по 1936 г. ведутся широкие исследования П. Шварцем в области средневековой географии Ирана по сочинениям арабских географов. В них встречаются ценные указания на события сасанидского периода, содержатся сведения по экономике и культуре различных районов и областей. В России выходит книга А. Крымского «История Сасанидов и завоевания Ирана арабами». Большую часть в ней занимает история последних иранских правителей. Она носит обзорный характер и представляет собой курс лекций, сейчас уже значительно устаревший. Примерно к тому же времени относятся изыскания К. А. Иностранцева, собранные им впоследствии в «Сасанидских этюдах». Они посвящены вопросам военной теории при Сасанидах и обычаям населения, которые своими корнями уходят в доисламскую эпоху.