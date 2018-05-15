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Хрестоматия по сравнительному богословию

Хрестоматия по сравнительному богословию
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, Theology, Educational, Religious Studies Atheism
Вопрос о том, что такое православие, по своему существу не имеет догматически утвержденного ответа и по своей всеобъемлемости допускает многообразные освещения, а относительно инославного Запада, кажется, не рискуя неделикатностью, можно утверждать, что там наименее знают его, если оно и считается древнейшим христианским исповеданием. Посему уместно для православного богослова как частного лица разъяснение данного предмета по существенному содержанию и для устранения предубеждений, которых слишком достаточно в этой области повсюду, особенно же на Западе. О богослужении – где проявляется жизнь верующих по общению во Христе Иисусе – либеральный протестантизм устами известного профессора Адольфа Гарнака (в «Das Wesen des Christentums» [ «Сущность христианства»]) высказал, что тут происходит лишь простое бормотание (murmeln) стереотипных возгласов и молитв. Другие видят в православии своеобразный католический ритуализм, между тем католики упорно подозревают, что православные совсем не почитают Богоматери даже наряду со святыми.

Хрестоматия по сравнительному богословию

М.: «Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви», 2005
ISBN 5-7789-0166-6

Хрестоматия по сравнительному богословию - Содержание

Предисловие
I. Введение. Общие принципы отношения православия к инославию
  • Православие по его существу
  • Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам
  • Значение апостольского преемства в инославии
II. Папский примат и папская непогрешимость
  • Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви
  • Есть ли у Христа наместник в Церкви?
  • Православие. Католичество. Протестантизм
  • Притязания Римского епископа на главенство в Церкви
  • Вселенской: Римский епископ как папа
  • Сущность римского католицизма
  • Рим и православие: по-прежнему ли существует проблема «авторитета»?
  • Византия
  • Первый Ватиканский собор (1869–1870)
  • Post Vaticanum II
III. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына
  • Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви
  • Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице
  • Блаженный Августин и «Филиокве»
  • Филиокве
  • Filioque как основа латинского платонизма (аристотелизма)
  • «Филиокве» и нетварная энергия святой троицы по учению святого Григория Паламы
IV. Католическая сотериология
  • Православное учение о спасении
  • Искупление и обожение
  • Православие. Католичество. Протестантизм
  • Римско-католическое учение о спасении
  • Несправедливость учения Римской церкви об индульгенциях
  • Замечание о чистилище
  • Современная римско-католическая сотериология
V. Католическая мариология
  • Всесвятая
  • Догмат о непорочном зачатии
  • Почитание Божией матери по разуму Святой Православной Церкви
  • Католический догмат непорочного зачатия Богоматери
  • Учение о Пресвятой богородице у святого Иоанна Дамаскина
  • О латинском догмате непорочного зачатия
VI. Католическая сакраментология, этика, аскетика
  • Особенности римско-католического учения о Таинствах
  • Прочие латинские догматы и молитвенная практика
  • Православие и католичество в опыте молитвы
VII. Некоторые аспекты современной жизни Католической церкви
  • Высшее управление Римско-католической церкви
  • Проблемы современного социального учения католицизма
  • Приложение
  • Архиепископ Марсель Лефевр и католицизм XX века
VIII. Приложения
  • Отношения Русской Православной Церкви к инославию
Приложение
Коротко об авторах

Хрестоматия по сравнительному богословию - Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам

Вопрос о том, нахожусь ли я в истинной Христовой Церкви, настолько существен для верующего, что, казалось бы, при его решении нет места для какой-нибудь обидчивости или обычного самолюбия. Тот, кто разъяснит мне, что я вне Церкви, и укажет, где ее мне найти, казалось бы, может рассчитывать только на благодарность с моей стороны. На деле же как будто нет вопроса из области вероучительной, который бы так больно затрагивал человеческое самолюбие и сопровождался бы таким взаимным раздражением сторон, как именно этот вопрос.
Вероятно, виноваты в том и те обладатели истины, которые готовы быть милосердным самарянином, но не имеют силы воздержаться от некоторого пренебрежения к впавшему в разбойники. Как бы то ни было, но этот последний всякую попытку помочь ему в большинстве случаев встречает непримиримой нетерпимостью. Поэтому в культурном христианском обществе не принято ставить вопрос об истинной Церкви ребром. Там чаще слышится так называемый широкий взгляд, по которому наши земные перегородки до неба не достигают, церковные разделения – плод властолюбия духовенства и несговорчивости богословов. Пусть человек будет православным, католиком или протестантом, лишь бы он был по жизни христианином, и он может быть спокоен за свою загробную участь.
Но такая широта, столь удобная в жизни и успокоительная, не удовлетворяет людей подлинно церковных, привыкших давать себе ясный отчет в своей вере и убеждениях. Под этой широтой им чуется просто скептицизм, холодность к вере, равнодушие к спасению души. Поэтому (а иногда, может быть, и просто потому, что не привыкли замечать и щадить чувства своего собеседника) они высказывают радикально противоположный взгляд: только Православная Церковь теперь осталась подлинно Христовой Церковью, только она состоит в союзе со своим Главою – Господом Иисусом Христом, только она получает от Него все благодатные силы для спасения людей. Следовательно, только ее священство – истинное священство, только ее Таинства благодатны и спасительны. Вне ее – вне Христа. Там священство перестает быть священством, Таинства – пустые обряды, не сообщающие никакой благодати. Исключение делается разве для Таинства Крещения, да и то ввиду определенного постановления Церкви, чем по логике.
Views 829
Rating 4.1 / 5
Added 15.05.2018
Author brat Vasil
Rate this publication:
4.1/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 4 years ago

спасибо
ЮрийБ 8 years ago

Велике дякую за хорошу книгу!

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