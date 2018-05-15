Хрестоматия по сравнительному богословию
Вопрос о том, что такое православие, по своему существу не имеет догматически утвержденного ответа и по своей всеобъемлемости допускает многообразные освещения, а относительно инославного Запада, кажется, не рискуя неделикатностью, можно утверждать, что там наименее знают его, если оно и считается древнейшим христианским исповеданием. Посему уместно для православного богослова как частного лица разъяснение данного предмета по существенному содержанию и для устранения предубеждений, которых слишком достаточно в этой области повсюду, особенно же на Западе. О богослужении – где проявляется жизнь верующих по общению во Христе Иисусе – либеральный протестантизм устами известного профессора Адольфа Гарнака (в «Das Wesen des Christentums» [ «Сущность христианства»]) высказал, что тут происходит лишь простое бормотание (murmeln) стереотипных возгласов и молитв. Другие видят в православии своеобразный католический ритуализм, между тем католики упорно подозревают, что православные совсем не почитают Богоматери даже наряду со святыми.
Хрестоматия по сравнительному богословию
М.: «Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви», 2005
ISBN 5-7789-0166-6
Хрестоматия по сравнительному богословию - Содержание
Предисловие
I. Введение. Общие принципы отношения православия к инославию
- Православие по его существу
- Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам
- Значение апостольского преемства в инославии
II. Папский примат и папская непогрешимость
- Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви
- Есть ли у Христа наместник в Церкви?
- Православие. Католичество. Протестантизм
- Притязания Римского епископа на главенство в Церкви
- Вселенской: Римский епископ как папа
- Сущность римского католицизма
- Рим и православие: по-прежнему ли существует проблема «авторитета»?
- Византия
- Первый Ватиканский собор (1869–1870)
- Post Vaticanum II
III. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына
- Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви
- Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице
- Блаженный Августин и «Филиокве»
- Филиокве
- Filioque как основа латинского платонизма (аристотелизма)
- «Филиокве» и нетварная энергия святой троицы по учению святого Григория Паламы
IV. Католическая сотериология
- Православное учение о спасении
- Искупление и обожение
- Православие. Католичество. Протестантизм
- Римско-католическое учение о спасении
- Несправедливость учения Римской церкви об индульгенциях
- Замечание о чистилище
- Современная римско-католическая сотериология
V. Католическая мариология
- Всесвятая
- Догмат о непорочном зачатии
- Почитание Божией матери по разуму Святой Православной Церкви
- Католический догмат непорочного зачатия Богоматери
- Учение о Пресвятой богородице у святого Иоанна Дамаскина
- О латинском догмате непорочного зачатия
VI. Католическая сакраментология, этика, аскетика
- Особенности римско-католического учения о Таинствах
- Прочие латинские догматы и молитвенная практика
- Православие и католичество в опыте молитвы
VII. Некоторые аспекты современной жизни Католической церкви
- Высшее управление Римско-католической церкви
- Проблемы современного социального учения католицизма
- Приложение
- Архиепископ Марсель Лефевр и католицизм XX века
VIII. Приложения
- Отношения Русской Православной Церкви к инославию
Приложение
Коротко об авторах
Хрестоматия по сравнительному богословию - Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам
Вопрос о том, нахожусь ли я в истинной Христовой Церкви, настолько существен для верующего, что, казалось бы, при его решении нет места для какой-нибудь обидчивости или обычного самолюбия. Тот, кто разъяснит мне, что я вне Церкви, и укажет, где ее мне найти, казалось бы, может рассчитывать только на благодарность с моей стороны. На деле же как будто нет вопроса из области вероучительной, который бы так больно затрагивал человеческое самолюбие и сопровождался бы таким взаимным раздражением сторон, как именно этот вопрос.
Вероятно, виноваты в том и те обладатели истины, которые готовы быть милосердным самарянином, но не имеют силы воздержаться от некоторого пренебрежения к впавшему в разбойники. Как бы то ни было, но этот последний всякую попытку помочь ему в большинстве случаев встречает непримиримой нетерпимостью. Поэтому в культурном христианском обществе не принято ставить вопрос об истинной Церкви ребром. Там чаще слышится так называемый широкий взгляд, по которому наши земные перегородки до неба не достигают, церковные разделения – плод властолюбия духовенства и несговорчивости богословов. Пусть человек будет православным, католиком или протестантом, лишь бы он был по жизни христианином, и он может быть спокоен за свою загробную участь.
Но такая широта, столь удобная в жизни и успокоительная, не удовлетворяет людей подлинно церковных, привыкших давать себе ясный отчет в своей вере и убеждениях. Под этой широтой им чуется просто скептицизм, холодность к вере, равнодушие к спасению души. Поэтому (а иногда, может быть, и просто потому, что не привыкли замечать и щадить чувства своего собеседника) они высказывают радикально противоположный взгляд: только Православная Церковь теперь осталась подлинно Христовой Церковью, только она состоит в союзе со своим Главою – Господом Иисусом Христом, только она получает от Него все благодатные силы для спасения людей. Следовательно, только ее священство – истинное священство, только ее Таинства благодатны и спасительны. Вне ее – вне Христа. Там священство перестает быть священством, Таинства – пустые обряды, не сообщающие никакой благодати. Исключение делается разве для Таинства Крещения, да и то ввиду определенного постановления Церкви, чем по логике.
спасибо
Велике дякую за хорошу книгу!