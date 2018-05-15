Вопрос о том, что такое православие, по своему существу не имеет догматически утвержденного ответа и по своей всеобъемлемости допускает многообразные освещения, а относительно инославного Запада, кажется, не рискуя неделикатностью, можно утверждать, что там наименее знают его, если оно и считается древнейшим христианским исповеданием. Посему уместно для православного богослова как частного лица разъяснение данного предмета по существенному содержанию и для устранения предубеждений, которых слишком достаточно в этой области повсюду, особенно же на Западе. О богослужении – где проявляется жизнь верующих по общению во Христе Иисусе – либеральный протестантизм устами известного профессора Адольфа Гарнака (в «Das Wesen des Christentums» [ «Сущность христианства»]) высказал, что тут происходит лишь простое бормотание (murmeln) стереотипных возгласов и молитв. Другие видят в православии своеобразный католический ритуализм, между тем католики упорно подозревают, что православные совсем не почитают Богоматери даже наряду со святыми.

Хрестоматия по сравнительному богословию

М.: «Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви», 2005

ISBN 5-7789-0166-6

Хрестоматия по сравнительному богословию - Содержание

Предисловие

I. Введение. Общие принципы отношения православия к инославию

Православие по его существу

Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам

Значение апостольского преемства в инославии

II. Папский примат и папская непогрешимость

Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви

Есть ли у Христа наместник в Церкви?

Православие. Католичество. Протестантизм

Притязания Римского епископа на главенство в Церкви

Вселенской: Римский епископ как папа

Сущность римского католицизма

Рим и православие: по-прежнему ли существует проблема «авторитета»?

Византия

Первый Ватиканский собор (1869–1870)

Post Vaticanum II

III. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына

Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви

Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице

Блаженный Августин и «Филиокве»

Филиокве

Filioque как основа латинского платонизма (аристотелизма)

«Филиокве» и нетварная энергия святой троицы по учению святого Григория Паламы

IV. Католическая сотериология

Православное учение о спасении

Искупление и обожение

Православие. Католичество. Протестантизм

Римско-католическое учение о спасении

Несправедливость учения Римской церкви об индульгенциях

Замечание о чистилище

Современная римско-католическая сотериология

V. Католическая мариология

Всесвятая

Догмат о непорочном зачатии

Почитание Божией матери по разуму Святой Православной Церкви

Католический догмат непорочного зачатия Богоматери

Учение о Пресвятой богородице у святого Иоанна Дамаскина

О латинском догмате непорочного зачатия

VI. Католическая сакраментология, этика, аскетика

Особенности римско-католического учения о Таинствах

Прочие латинские догматы и молитвенная практика

Православие и католичество в опыте молитвы

VII. Некоторые аспекты современной жизни Католической церкви

Высшее управление Римско-католической церкви

Проблемы современного социального учения католицизма

Приложение

Архиепископ Марсель Лефевр и католицизм XX века

VIII. Приложения

Отношения Русской Православной Церкви к инославию

Приложение

Коротко об авторах

Хрестоматия по сравнительному богословию - Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам

Вопрос о том, нахожусь ли я в истинной Христовой Церкви, настолько существен для верующего, что, казалось бы, при его решении нет места для какой-нибудь обидчивости или обычного самолюбия. Тот, кто разъяснит мне, что я вне Церкви, и укажет, где ее мне найти, казалось бы, может рассчитывать только на благодарность с моей стороны. На деле же как будто нет вопроса из области вероучительной, который бы так больно затрагивал человеческое самолюбие и сопровождался бы таким взаимным раздражением сторон, как именно этот вопрос.

Вероятно, виноваты в том и те обладатели истины, которые готовы быть милосердным самарянином, но не имеют силы воздержаться от некоторого пренебрежения к впавшему в разбойники. Как бы то ни было, но этот последний всякую попытку помочь ему в большинстве случаев встречает непримиримой нетерпимостью. Поэтому в культурном христианском обществе не принято ставить вопрос об истинной Церкви ребром. Там чаще слышится так называемый широкий взгляд, по которому наши земные перегородки до неба не достигают, церковные разделения – плод властолюбия духовенства и несговорчивости богословов. Пусть человек будет православным, католиком или протестантом, лишь бы он был по жизни христианином, и он может быть спокоен за свою загробную участь.

Но такая широта, столь удобная в жизни и успокоительная, не удовлетворяет людей подлинно церковных, привыкших давать себе ясный отчет в своей вере и убеждениях. Под этой широтой им чуется просто скептицизм, холодность к вере, равнодушие к спасению души. Поэтому (а иногда, может быть, и просто потому, что не привыкли замечать и щадить чувства своего собеседника) они высказывают радикально противоположный взгляд: только Православная Церковь теперь осталась подлинно Христовой Церковью, только она состоит в союзе со своим Главою – Господом Иисусом Христом, только она получает от Него все благодатные силы для спасения людей. Следовательно, только ее священство – истинное священство, только ее Таинства благодатны и спасительны. Вне ее – вне Христа. Там священство перестает быть священством, Таинства – пустые обряды, не сообщающие никакой благодати. Исключение делается разве для Таинства Крещения, да и то ввиду определенного постановления Церкви, чем по логике.