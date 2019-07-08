Свобода совести и вероисповедания в религиоведческой науке является одной из приоритетных тем исследования. Довольно основательно изучен юридический, антропологический, социологический, этический аспект свободы совести, немало сделано и в изучении истории вопроса. Но, теологический аспект и связанные с ним исторические параллели, в российской науке недостаточно глубоко осмысленны. Официальные социальные доктрины христианских конфессий появились только в настоящее время, а российская культура толерантности также находится в стадии формирования.

Современное общество находится в состоянии постоянных изменений и это подстёгивает изменение религиозных институтов и их роли в этом обществе. Появление социальных концепций христианских конфессий является не просто выполнением государственного заказа, это актуальным ответом на вызов современности. То, что нельзя определить догматически, но требует выражения отношения, отражено в социальных концепциях. В них одно из ведущих мест занимает свобода совести и вероисповедания как исключительно важная в религиозной жизни людей. И данной работе христианские конфессиональные трактовки свободы вероисповедания так же являются основным предметом исследования. Эта тема остаётся малоизученной в российской религиоведческой науке и теологии.

Антон Комаров - Проблема свободы вероисповедания в христианской мысли

Кострома, Костромской государственный университет,2015 г. – 389 с.

ISBN: 978-3-659-79955-6

Антон Комаров - Проблема свободы вероисповедания в христианской мысли - Содержание

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования

Конфессиональные трактовки свободы вероисповедания как предмет философско-религиоведческого исследования Свобода вероисповедания и свобода совести Этические и правовые аспекты свободы совести

Глава 2. Западное христианство, от веротерпимости к свободе совести

Тема веротерпимости в трудах раннехристианских авторов Проблема свободы вероисповедания в теологии католицизма Генезис проблематики религиозной свободы в протестантских учениях

Глава 3. Христианская мысль в России и свобода совести

Представления о религиозной свободе в православном богословии Трактовки свободы совести в русской христианской философии Христианские сообщества в современной России и свобода совести

Заключение

Библиография

Антон Комаров - Проблема свободы вероисповедания в христианской мысли – Введение

Актуальность темы исследования. Сами по себе проблемы свободы совести и свободы вероисповедания популярны, неисчерпаемы, насущны и дискуссионные в общественном, научном, политическом и теологическом дискурсах. Это одна из первичных и важнейших свобод человека. Её насущность и дискуссионность обуславливают рассмотрение данных проблем в разных ракурсах. Одним из наиболее значимых аспектов свободы совести и свободы вероисповедания является историко-теологический. Его значение не только в рассмотрении различных концептуальных богословских подходов (в данной работе, на примере христианства), но и в исследовании особенностей исторического развития этих взглядов и самих проблем.

Христианская богословская мысль имеет прямое отношение к проблемам свободы совести и свободы вероисповедания, не только в силу специфики этих общечеловеческих прав и свобод, но и в силу непосредственного участия в их историческом формировании. Именно в недрах христианской догматики и практики зародились и развивались основные элементы современной свободы совести.

К сожалению, исторические особенности существования российского общества и государства долгое время складывались так, что вопрос о конфессиональном понимании свободы совести и свободы вероисповедания сохранял немало «белых пятен». До конца XIX в. этот вопрос почти не поднимался в силу незаинтересованности господствующей тогда православной идеологии, опекаемой государством. После утверждения советской власти и вплоть до 1988 г. религия вытеснялась из общественной жизни страны, а принципы свободы совести нередко клеймились как «буржуазные пережитки». Так как в коммунистическом обществе религия и религиозные институты должны были исчезнуть полностью, интерес к их рефлексии социально значимых ценностей был минимальным. Начало возрождения интереса к религии и к христианскому богословию наступило только в новейший исторический период развития страны.

Но говорить о настоящем научном интересе к конфессиональным трактовкам свободы совести и свободы вероисповедания можно лишь в самые последние годы, в основном, с 1997 г., когда был принят ныне действующий закон «О свободе вероисповедания» и развернулась широкая общественная дискуссия относительно его статей. На востребованность данной темы повлияло также появление социальных концепций различных религиозных объединений России, и создание, и функционирование новых научных объединений и институтов, изучающих государственно-конфессиональные отношения и положение свободы совести в стране. Можно назвать Славянский правовой центр, Институт свободы совести, Центр религиоведческих исследований «Религиополис», Религиоведческий центр «Сова» и др. Все эти факторы позволяют утверждать наличие интереса не только к проблемам свободы совести, но и к их теологическим трактовкам.