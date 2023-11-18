Задача преображать социальную реальность силой Евангелия, засвидетельствованной женщинами и мужчинами, верными Иисусу Христу, всегда была и остается сейчас, в начале третьего тысячелетия христианской эры, вызовом для нас. Возвещение Иисуса Христа, «добрая весть» спасения, любви, справедливости и мира с трудом прокладывает себе путь в сегодняшнем мире, который всё еще страдает от войн, нищеты и несправедливости. Именно поэтому человек нашего времени нуждается в Евангелии как никогда: нуждается в спасающей вере, в просвещающей надежде, в любящем милосердии.

Церковь, «эксперт в человеческих делах», в исполненном упования и в то же время деятельном ожидании продолжает смотреть на «новое небо» и «новую землю» (2 Петр 3, 13) и указывать на них каждому человеку, чтобы помочь ему прожить свою жизнь в измерении подлинного смысла. «Gloria Dei vivens homo»: человек, живущий в полноте своего достоинства, воздает славу подателю достоинства Богу. Этот текст призван, прежде всего, поддерживать и поощрять деятельность христиан в социальной сфере, особенно верных мирян, потому что именно им принадлежит эта сфера; вся их жизнь должна быть плодотворным трудом по евангелизации. Каждый верующий должен научиться, в первую очередь, подчиняться Господу силой веры, по примеру святого Петра: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть» (Лк 5, 5). Каждый читатель, человек «доброй воли», сможет узнать причины, побуждающие Церковь разрабатывать учение по социальной проблематике, которая, на первый взгляд, не входит в сферу компетенции Церкви, и причины для встречи, диалога, сотрудничества ради служения общему благу.

Компендиум социального учения Церкви

Москва, 2006, «Паолине»

Перевод: Виктория Тимофеева

Богословский консультант: о. Вадим Шайкевич

ISBN 5-900086-43-7

Компендиум социального учения Церкви - Оглавление

Сокращения

Сокращения библейских книг

Письмо Кардинала Содано

Предисловие

Вступление ВВЕДЕНИЕ ЦЕЛОСТНЫЙ И СОЛИДАРНЫЙ ГУМАНИЗМ

а) На заре третьего тысячелетия - б) Значение документа - в) Служа полной истине о человеке - г) В знак солидарности, уважения и любви

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ ЛЮБВИ О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

I. Освободительное действие Бога в истории Израиля - II. Иисус Христос. Исполнение Отчего замысла любви - III. Человеческая личность в Божием замысле любви - IV. Замысел Божий и миссия Церкви

ГЛАВА ВТОРАЯ МИССИЯ ЦЕРКВИ И СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ

I. Евангелизация и социальное учение - II. Природа социального учения - III. Социальное учение в наше время: вехи истории

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ПРАВА

I. Социальное учение и персоналистический принцип - II. Человеческая личность — «imago Dei» (образ Божий) - III. Человеческая личность и множество ее аспектов - IV. Права человека

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ ЦЕРКВИ

I. Значение и единство - II. Принцип общего блага - III. Всеобщее предназначение благ - IV. Принцип субсидиарности - V. Участие - VI. Принцип солидарности - VII. Фундаментальные ценности социальной жизни - VIII. Путь любви

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ СЕМЬЯ — ЖИЗНЕННО ВАЖНАЯ КЛЕТКА ОБЩЕСТВА

I. Семья — первое естественное общество - II. Брак — основа семьи - III. Социальная субъективность семьи - IV. Семья — протагонист социальной жизни - V. Общество на службе у семьи

ГЛАВА ШЕСТАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД

I. Библейские аспекты - II. Пророческая ценность энциклики «Rerum novarum» - III. Достоинство труда - IV. Право на труд - V. Права трудящихся - VI. Солидарность между трудящимися - VII. «Res novae» (новые вещи) в мире труда

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

I. Библейские аспекты - II. Нравственность и экономика - III. Частная инициатива и предпринимательство - IV. Экономические институты на службе у человека - V. «Res novae» (новые вещи) в экономике

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

I. Библейские аспекты - II. Основание и цель политического сообщества - III. Политическая власть - IV. Система демократии - V. Политическое сообщество на службе у гражданского общества - VI. Государство и религиозные общины

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО

I. Библейские аспекты - II. Основные правила международного сообщества - III. Организация международного сообщества - IV. Международное сотрудничество ради развития

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

I. Библейские аспекты - II. Человек и вселенная - III. Кризис в отношениях между человеком и окружающей средой - IV. Общая ответственность

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ УКРЕПЛЕНИЕ МИРА

I. Библейские аспекты - II. Мир — плод справедливости и любви - III. Крах мира: война - IV. Вклад Церкви в дело мира

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ И ЦЕРКОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

I. Пастырская деятельность в социальной сфере - II. Социальное учение и ответственность верных мирян

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮБВИ

Указатель текстов

Тематический указатель