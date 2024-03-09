Компстон Робин - Бог или маммона

Кто бы мог подумать, что христианские церкви будут «инфицированы» учением вопиюще небиблейского Евангелия благосостояния, которое столь явно противоречит десятой заповеди и должно вызывать инстинктивное неприятие у всех верующих? Но это учение весьма успешно продвигается в церкви, и те, кто двигают его в массы, встречают полное одобрение в церквах, которые заявляют о своей приверженности библейским принципам. Как мы можем объяснить успех этого движения, и почему так много людей с энтузиазмом защищают его идеи? Мы вынуждены признать, что хотя в принимающих это учение церквах много истинных верующих, но движение благосостояния потворствует вкусам тех, кто никогда так полностью и не расстался с миром, кто с радостью воспринимает слова, позволяющие служить одновременно и Богу, и маммоне.

Движение «Слово веры» зародилось в недрах пятидесят- нических церквей, и сейчас мы наблюдаем второе или даже третье поколение его участников. Современные руководители этого движения говорят, что корни их учения находятся в идеях Кеннета Коупленда, Фредерика Прайса, Кеннета Хейгана, а также Орала Робертса и Е.У. Кеньона. Движение «Слово веры» продвигает евангелие благосостояния, здоровья и успеха и более известно именно под этим именем — Евангелие благосостояния. Учителя внутри этого движения различаются по проповедуемым ими учениям, зачастую они критикуют друг друга, но, тем не менее, базис и основные принципы у них общие.

Проповедники материального процветания говорят, что христиане в этом мире должны стремиться к богатству, потому что тем самым они будут выполнять Божью волю, и Он благословит их материально столь же обильно, как и духовно. Они утверждают, что большая часть христианского счастья и довольства происходит из их материального благополучия, которое и является знаком Божьего благословения их жизни. Неприятие христианами жадности и стяжательства, чему прежде были научены многие поколения христиан, отрицаются этими проповедниками. Они утверждают, что подобные ограничения являются предрассудком, который ограничивает верующих и лишает церковь ресурсов, необходимых для евангелизации погибающих грешников. Бедность насылается сатаной, избежать её можно через так называемое «положительное покаяние», что означает громко и прилюдно взывать к Богу с просьбой о материальном достатке, о богатстве, и твёрдо верить в то, что Бог пошлёт просимое. Они настаивают на прямой зависимости между десятиной и вознаграждением при жизни в этом мире, рассматривая финансовые пожертвования как посеянное семя, которое принесёт ещё больший финансовый плод.

Кому-то может показаться не очень разумным писать целую книгу, рассматривая подобное сомнительное учение, но дело в том, что есть искренно верующие, которые годами страдают в его тисках. И для подобных людей, попавших в ловушку этого движения, для того, чтобы сопротивляться его вредоносному влиянию, и написана эта книга, в которой в свете Писания рассматриваются ключевые положения Евангелия благосостояния.

Робин Компстон - Бог или маммона - Евангелие процветания — ловушка для доверчивых

Минск: Евангелическая реформатская церковь, 2019. – 96 с.

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