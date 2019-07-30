Коначева – Бог после Бога
В последние десятилетия ситуацию в западной религиозно-философской мысли можно описать как «возвращение Бога в философию». Однако это возвращение не означает сальто-мортале назад - к традиционной метафизике, скорее продумывается опыт Бога после «смерти Бога» и после метафизики, в конечном итоге просто - «после Бога».
В центре внимания оказывается вопрос о том, как возможно найти новые способы мышления о Боге «после прохождения через современность», что предполагает осмысление не только кризиса метафизического мышления, но и кризиса «секулярного разума». При этом существенным образом трансформируется понимание соотношения философии и теологии, возможностей и границ философского богопознания.
Светлана Александровна Коначева – Бог после Бога – Пути постметафизического мышления
Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2019 год — 248 с.
ISBN 978-5-7281-2314-9
Светлана Александровна Коначева – Бог после Бога – Пути постметафизического мышления - Содержание
Предисловие
- Глава 1. Метафизика без метафизики
- Глава 2. Метафизика после метафизики
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Глава 3. От бытия к событию: постметафизическая теологическая онтология
- 3.1. Событие и «последний Бог»
- 3.2. Божественное бытие в становлении
- 3.3. Божественное бытие как событие
- Глава 4. Теопоэтика возможного
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Глава 5. Мышление о Боге
- 5.1. Теологическое мышление как соответствие
- 5.2. Мышление о Боге в феноменологической герменевтике
- Глава 6. Религиозный язык: между молчанием и метафорой
- Глава 7. Религия «без религии»: деконструкция метафизической религии в современной феноменологической герменевтике
Библиография
Светлана Александровна Коначева – Бог после Бога – Пути постметафизического мышления – Метафизика без метафизики
Поворот к событию в феноменологической герменевтике тесно взаимосвязан с поиском путей постметафизического мышления. В истории философской мысли второй половины XX века существует огромное количество спекуляций относительно «конца метафизики», преодоления метафизики и «преодоления преодоления» как возможности феноменологии заменить онто-теологию, став своего рода metaphysica generalis. В значительной степени эти дискуссии отсылают к хайдеггеровской трактовке метафизики как онто-теологии. Доминик Жанико, вынося свой вердикт французской феноменологии, делает Хайдеггера ответственным за ее «теологический поворот», хотя и указывает на другие аспекты хайдеггеровской философии, связанные с его стремлением сохранить чистоту философии, освободить ее от теологических импликаций.
Если пытаться выделить ключевой ход мысли Хайдеггера, который определил многие философские и теологические искания XX столетия, можно назвать проект деструкции или преодоления метафизики, предполагающий, что мы должны одновременно деконструировать историю философии и продуктивно усвоить традицию: деконструировать ее ограниченные определения, преодолеть ее стремление редуцировать смысл бытия и одновременно учиться ее истине, которая открывается в разнообразных манифестациях. Подобное преодоление метафизики стало непременным компонентом всех современных проектов. Ни один мыслитель, пишущий в феноменологически-герменевтическом ключе, не может вынести за скобки пи хайдеггеровскую трактовку метафизики, ни предложенный им «шаг назад» - от метафизики к ее сущности. В постфеноменологии мы встречаем различные версии преодоления или замещения метафизики. Мы рассмотрим хайдеггеровское определение природы метафизики, которое он назвал «опто-теологическим строением», и способы радикализации хайдеггеровского проекта в теологической герменевтике конца XX века.
Прекрасная книга! Жаль, нельзя найти Коначева С. А. Бытие. Священное. Бог. Хайдеггер и философская теология XX века. М. : РГГУ. 2010.
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