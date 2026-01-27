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Конфессиональная политика Советского государства 1917-1991 - 4 тома

Конфессиональная политика Советского государства 1917-1991 - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Persecution Secret Services, Reference, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Под гражданским обществом понимается сфера непубличная, неполитическая. Здесь сосредотачиваются интересы прав человека, который выступает как частное лицо, носитель частных интересов, субъект частного права, участник гражданско-правовых отношений с другими членами гражданского общества. Мировоззренческий выбор человека и его отношения с другими в связи с общностью мировоззренческих убеждений осуществляются и реализуются в гражданском обществе и не зависят от государства и административно-духовных органов управления. За пределами гражданского общества, т. е. во взаимоотношениях с государством, человек приобретает субъектность публично-властных отношений, он становится "политическим человеком". Постоянные и конкретные отношения человека с государством оформляются в институте гражданства, и его (гражданина) права, свободы и обязанности теперь проистекают из этого. Создаваемые гражданами религиозные объединения становятся субъектом публично-правовых отношений, и в силу этого государство вправе и обязано регулировать и контролировать их деятельность, как одного из субъектов гражданского общества, но не вторгаясь во внутрицерковные установления религиозных объединений, во внутренний (духовный) мир и религиозную практику их членов.
Закрепление нового, свойственного светскому государству, понимания правовых норм взаимоотношений государства и церквей (религий); содержания и обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере мировоззрений происходит на рубеже XVIII-XIX вв., прежде всего в таких документах, как Декларация независимости (1776 г., США), Билль о правах (1789 г., С ША), Декларация прав человека и гражданина (1789 г., Франция), Декрет Парижской коммуны об отделении церкви от государства (1871 г., Франция). Главным для светского государства стал принцип отделения церкви от государства, который может быть оформлен как в рамках правовых нормативных актов (де-юре), так и осуществляться в практической деятельности государства (де-факто). Светское государство, признавая факт нерелигиозного мировоззренческого выбора и наличия общественных объединений, создаваемых его последователями, не ограничивается вероисповедной политикой, а рассматривает ее лишь как часть более широкого явления - внутренней политики в отношении сферы мировоззренческих убеждений граждан и к создаваемым ими объединений.
Иными словами, светское государство не может теперь проводить исключительно вероисповедную политику, оно объемлет в рамках своей внутренней и внешней политики интересы уже не только религии как таковой и религиозных организаций (церквей, вероисповеданий, культов, движений и т. п.), но и интересы нерелигиозных граждан и создаваемых ими организаций. Именно поэтому политика такого государства должна характеризоваться как политика в сфере свободы совести. В целом в Европе процесс практического перехода от клерикального государства к государству светскому растянулся на три столетия, но применительно к каждой из конкретных стран он мог варьироваться в своих сроках. Это было движение к прогрессу, но движение трудное, тяжкое, трагическое, ибо преодоление упорного сопротивления "старого" происходило в форме социальных потрясений, принесших неисчислимые страдания и мучения для народов Европы. Мы можем констатировать, что появление светского государства было исторически предопределено всем ходом изменений политической и социальной структуры общества и его развития по пути дифференциации социальных систем (политики, права, культуры, религии, науки, образования).
Революции, являвшиеся следствием и проявлением столкновения прежних и новых форм общественного бытия, "уничтожали" старое конфессиональное государство и открывали простор для практического становления светского государства. Применительно к истории отдельных стран отмечаются случаи формирования светского государства, минуя стадию "клерикального". Может быть, и ситуация, когда "прорастающее" (и даже сформировавшееся) светское государство на протяжении длительного времени сохраняет отдельные элементы, характерные для предшествовавшего ему клерикального государства (например, сохранение за какой-либо церковью статуса государственной, выделение церквам бюджетных средств, сохранение в армии духовенства, представительство церквей в государственных органах, разделение церквей (религий) на "традиционный" и "новые" и т. д.). Тип светского государства, несмотря на свою относительную историческую молодость, дал три формы: "внеконфессиональное" (аконфессиональное) государство, "атеистическое" государство и государство "культурного сотрудничества".

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 1: Центральные руководящие органы РКП(б): идеология вероисповедной политики и практика антирелигиозной пропаганды

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 646 с.
Серия "История сталинизма. Документы"
ISBN 978-5-8243-2181-4
отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин, Е. Л. Суббота.

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 2: Центральные органы государственной власти и управления в РСФСР: создание нормативно-правовой базы деятельности религиозных объединений

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 670 с.
Серия "История сталинизма. Документы"
ISBN 978-5-8243-2181-4
отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин, Е. Л. Суббота.

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 3: Народные комиссариаты СНК РСФСР (1917-1924) и СНК СССР (1922-1924): проведение в жизнь декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви"

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 892 с.
Серия "История сталинизма. Документы"
ISBN 978-5-8243-2181-4
отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин, М. М. Одинцова.

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 4: Религиозные объединения, духовенство и верующие, общественные организации и граждане о вероисповедной политике советского государства и религиозной ситуации в стране

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 798 с.
Серия "История сталинизма. Документы"
ISBN 978-5-8243-2181-4
отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин.
Views 606
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

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sacha1 7 months ago

Спасибо большое за ценную подборку документов по истории церковно-государственных отношений!
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Sergey05 7 months ago

Огромное спасибо за ценные материалы по истории!

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