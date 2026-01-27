Конфессиональная политика Советского государства 1917-1991 - Том 1

Под гражданским обществом понимается сфера непубличная, неполитическая. Здесь сосредотачиваются интересы прав человека, который выступает как частное лицо, носитель частных интересов, субъект частного права, участник гражданско-правовых отношений с другими членами гражданского общества. Мировоззренческий выбор человека и его отношения с другими в связи с общностью мировоззренческих убеждений осуществляются и реализуются в гражданском обществе и не зависят от государства и административно-духовных органов управления. За пределами гражданского общества, т. е. во взаимоотношениях с государством, человек приобретает субъектность публично-властных отношений, он становится "политическим человеком". Постоянные и конкретные отношения человека с государством оформляются в институте гражданства, и его (гражданина) права, свободы и обязанности теперь проистекают из этого. Создаваемые гражданами религиозные объединения становятся субъектом публично-правовых отношений, и в силу этого государство вправе и обязано регулировать и контролировать их деятельность, как одного из субъектов гражданского общества, но не вторгаясь во внутрицерковные установления религиозных объединений, во внутренний (духовный) мир и религиозную практику их членов.

Закрепление нового, свойственного светскому государству, понимания правовых норм взаимоотношений государства и церквей (религий); содержания и обеспечения прав и свобод человека и гражданина в сфере мировоззрений происходит на рубеже XVIII-XIX вв., прежде всего в таких документах, как Декларация независимости (1776 г., США), Билль о правах (1789 г., С ША), Декларация прав человека и гражданина (1789 г., Франция), Декрет Парижской коммуны об отделении церкви от государства (1871 г., Франция). Главным для светского государства стал принцип отделения церкви от государства, который может быть оформлен как в рамках правовых нормативных актов (де-юре), так и осуществляться в практической деятельности государства (де-факто). Светское государство, признавая факт нерелигиозного мировоззренческого выбора и наличия общественных объединений, создаваемых его последователями, не ограничивается вероисповедной политикой, а рассматривает ее лишь как часть более широкого явления - внутренней политики в отношении сферы мировоззренческих убеждений граждан и к создаваемым ими объединений.

Иными словами, светское государство не может теперь проводить исключительно вероисповедную политику, оно объемлет в рамках своей внутренней и внешней политики интересы уже не только религии как таковой и религиозных организаций (церквей, вероисповеданий, культов, движений и т. п.), но и интересы нерелигиозных граждан и создаваемых ими организаций. Именно поэтому политика такого государства должна характеризоваться как политика в сфере свободы совести. В целом в Европе процесс практического перехода от клерикального государства к государству светскому растянулся на три столетия, но применительно к каждой из конкретных стран он мог варьироваться в своих сроках. Это было движение к прогрессу, но движение трудное, тяжкое, трагическое, ибо преодоление упорного сопротивления "старого" происходило в форме социальных потрясений, принесших неисчислимые страдания и мучения для народов Европы. Мы можем констатировать, что появление светского государства было исторически предопределено всем ходом изменений политической и социальной структуры общества и его развития по пути дифференциации социальных систем (политики, права, культуры, религии, науки, образования).

Революции, являвшиеся следствием и проявлением столкновения прежних и новых форм общественного бытия, "уничтожали" старое конфессиональное государство и открывали простор для практического становления светского государства. Применительно к истории отдельных стран отмечаются случаи формирования светского государства, минуя стадию "клерикального". Может быть, и ситуация, когда "прорастающее" (и даже сформировавшееся) светское государство на протяжении длительного времени сохраняет отдельные элементы, характерные для предшествовавшего ему клерикального государства (например, сохранение за какой-либо церковью статуса государственной, выделение церквам бюджетных средств, сохранение в армии духовенства, представительство церквей в государственных органах, разделение церквей (религий) на "традиционный" и "новые" и т. д.). Тип светского государства, несмотря на свою относительную историческую молодость, дал три формы: "внеконфессиональное" (аконфессиональное) государство, "атеистическое" государство и государство "культурного сотрудничества".

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 1: Центральные руководящие органы РКП(б): идеология вероисповедной политики и практика антирелигиозной пропаганды

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 646 с.

Серия "История сталинизма. Документы"

ISBN 978-5-8243-2181-4

отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин, Е. Л. Суббота.

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 2: Центральные органы государственной власти и управления в РСФСР: создание нормативно-правовой базы деятельности религиозных объединений

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 670 с.

Серия "История сталинизма. Документы"

ISBN 978-5-8243-2181-4

отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин, Е. Л. Суббота.

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 3: Народные комиссариаты СНК РСФСР (1917-1924) и СНК СССР (1922-1924): проведение в жизнь декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви"

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 892 с.

Серия "История сталинизма. Документы"

ISBN 978-5-8243-2181-4

отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин, М. М. Одинцова.

Конфессиональная политика советскоrо государства. 1917-1991 гг.: Документы и материалы : в 6 Т. - Том 1 - 1917-1924 гг. - Книга 4: Религиозные объединения, духовенство и верующие, общественные организации и граждане о вероисповедной политике советского государства и религиозной ситуации в стране

М. : Политическая энциклопедия, 2017, 798 с.

Серия "История сталинизма. Документы"

ISBN 978-5-8243-2181-4

отв. сост. М. И. Одинцов ; сост. Ж. В. Артамонова, Н. М. Волхонская, А. С. Кочетова, А. В. Лукашин.