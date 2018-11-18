Конфессиональная политика Временного правительства России - сборник документов

[2] Одним из оснований для применения в законодательных актах Российской империи к Православной российской церкви термина «господствующая» было следующее. Только эта конфессия имела право «убеждать» последователей иных христианских исповеданий и иноверцев к принятию своего учения о вере, и только к ней должен был принадлежать император (СЗРИ. СПб., 1896. T. XI. Ч. 1: Уставы духовных дел иностранных исповеданий. Ст. 4. С. 9; СЗРИ. 1916. T. XIV: Устав благочиния и безопасности. Ст. 44. С. 14; СЗРИ. 1906. T. I. Ч. I: Свод основных государственных законов. Ст. 62-64. С. 15). (Формулировки соответствующих статей см. в коммент. 8 к док. № 37, в приложениях II и III).

Вместе с тем и другие российские конфессии, находясь под императорским контролем, пользовались как покровительством и защитой со стороны государства, так и рядом преимуществ. Например, в высочайше утверждённом «Положении об управлении делами Армяно-грегорианской церкви в России» от 11 марта 1836 г. констатировалось: «Армяно-грегорианская церковь в Российской империи, наравне с прочими иностранными исповеданиями (курсив наш. - М. Б.), пользуется всемилостивейшим покровительством государя императора» (ПСЗ-2. 1837. T. XI: 1836 г. Ст. 8970. С. 194). Дословно это же говорилось и в «Уставах духовных дел иностранных исповеданий» (СЗРИ. СПб., 1896. T. XI. Ч. I. Ст. 1109. С. 205). На привилегированном положении в Российской империи находилась и Евангелическо-лютеранская церковь, особенно там, где она являлась вероисповеданием большинства населения: в Великом княжестве Финляндском, в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях.

Таким образом, в Российской империи государственными конфессиями в определённом смысле могли считаться и некоторые другие конфессии. Но господствующей была одна - православная, к которой по официальной статистике принадлежало свыше 2/ 3 населения Российской империи (старообрядцы, кроме единоверцев, к ней не относились, о чём будет сказано далее) и в силу Основных законов - император.

Статус «господствующей» de jure существовал у Православной церкви до 21 января 1918 г., т. е. до опубликования советского декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Однако de facto он был «утерян» после выхода постановления Временного правительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 г.