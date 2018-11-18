Конфессиональная политика Временного правительства России
Настоящий сборник был создан в 2014-2016 гг. в рамках плановой работы в Центре документальных публикаций Российского архива социально-политической истории (РГАСПИ).
Конфессиональная политика Временного правительства России - сборник документов
Cост., авт. предисл. и коммент. М. А. Бабкин.
М. : Политическая энциклопедия, 2018. - 558 с.
ISBN 978-5-8243-2150-0
Конфессиональная политика Временного правительства России - сборник документов - Содержание
- От автора-составителя
- Введение
- Археографическое предисловие
РАЗДЕЛ I. Законотворческая деятельность Временного правительства по вопросам, общим для всех конфессий или их групп
- I.1. Законы (постановления) общие
- I.2. Подзаконные акты, законопроекты, материалы делопроизводственной переписки, послания к народу, сообщения печати
РАЗДЕЛ II. Законотворческая деятельность Временного правительства по вероисповеданиям
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II. 1. Православные:
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II. 1.1. Православная российская церковь
- II. 1.1.А. Единоверие (старообрядчество юрисдикции Православной российской церкви)
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II.1.2. Грузинская церковь
- II. 1.2.А. Грузинская православная церковь (католикосат)
- II.1.2.Б. Грузинский (Кавказский) экзархат Православной российской церкви
- II.1.3.Старообрядчество:
- II. 1.1. Православная российская церковь
-
II.2. Инославные:
-
II.2.1. Римско-католическая церковь:
- II.2.1.A. Униатская церковь (Католическая церковь греко-восточного обряда)
- II.2.2. Армянская апостольская церковь;
- II.2.3. Евангелическо-лютеранская церковь
- II.2.1. Римско-католическая церковь:
-
II.3. Сектанты («свободоверцы»)
- II.3.1.Меннониты
- II.3.2. Скопцы
- II.3.3. Баптисты и евангельские христианеι
- II.3.4. Духоборы
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ΙΙ.4. Иноверцы
- II.4.1. Мусульмане
- ΙΙ.4.2. Иудеи
- II.4.3. Караимы
- ΙΙ.4.4. Буддисты
- Приложение I. Состав населения России по вероисповеданиям по состоянию на 1897 г
- Приложение II. Из Уставов духовных дел иностранных исповеданий (издания 1896 г. и «по Продолжению» 1912 г.): «Введение»
- Приложение III. Из Свода основных государственных законов Российской империи (T. I. Ч. I. 1906): глава 7 «О вере»
- Приложение IV. Духовные должности Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел (по состоянию на 1 января 1914 г.)
- Приложение V. Классы основных должностей и соответствующие им оклады служащих по Департаменту духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел (по состоянию на 1 января 1914 г.)
- Приложение VI. Классы основных должностей и соответствующие им оклады служащих по Ведомству православного исповедания (по состоянию на январь 1917 г.)
- Приложение VII. Перечень предметов, признававшихся законодательством Российской империи а) священными и б) освященными через употребление при богослужении
- Приложение VIII. Из программы партии Народной свободы (кадетской): «Церковный вопрос»
- Приложение IX. Определения Святейшего правительствующего синоде вошедшие в «Собрание узаконений и распоряжений [Временного] Правительства»
- Приложение X. Основные определения Святейшего синода и Поместного собора Православной российской церкви о правовом положении Православной российской церкви в государстве и её высшем управлении
- Приложение XI. Перечень основных российских правовых нормативных актов о веротерпимости, свободе вероисповеданий и свободе совести (начало XX в. - январь 1918 г.)
- Приложение XII. Перечень основных нормативно-правовых актов советской власти в области государственно-конфессиональных отношений (26 октября 1917-23 января 1918 г.)
- Приложение XIII. Декрет Совета народных комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 1918 г
- Приложение XIV. Основные события истории России: от свержения монархии до свержения Временного правительства (27 февраля - 25 октября 1917 г.)
Использованные источники и литература
Указатель имен
Список сокращений и аббревиатур
Перечень опубликованных документов
Конфессиональная политика Временного правительства России - сборник документов - Введение
До 1917 г. Россия[1], как ранее Византия, составляла с Православной церковью единое церковно-политическое тело, единый организм. Одним из показателей этого единства являлась невозможность проведения чёткой границы между светским (в привычном ныне понимании) и церковным законодательством. В императорской России функции государства и «господствующей»[2] Православной церкви переплетались: государство исполняло часть традиционно церковных дел (например, общественное призрение, просвещение), церковь выступала как судебная, исполнительная и отчасти законодательная инстанция. Государственные законы, регламентировавшие различные стороны деятельности духовенства, становились и нормами церковного права.
С 1461 г., т. е. с начала автокефалии[3], русской митрополии от Константинопольского патриархата[4] и вплоть до 1943 г. у «господствующей» в России Церкви не существовало официального, юридически зафиксированного наименования. Например, в законодательстве и различной делопроизводственной документации высших органов управления Российской империи она называлась «Православная Российская», «Российская Православная», «Всероссийская Православная», «Всероссийская», «Православная», «Российская», «Русская», «Русская Православная», «Российская Православная Кафолическая», «Православная Кафолическая Грекороссийская», «Православная грекороссийская», «Православная Греко-Российская», «Греко-Российская», «Российская греческого закона» и «Российская Восточно-православная» церковь. (Нередко в одном и том же документе звучали разные варианты названий.)
[1] О статусах различных наименований России в XVII-XXI вв. см.: Галузо ВЛ. Конституционно-правовой статус России: проблема именования государства // Вестник Московского университета МВД России. М., 2010. № 5. С. 119-123.
[2] Одним из оснований для применения в законодательных актах Российской империи к Православной российской церкви термина «господствующая» было следующее. Только эта конфессия имела право «убеждать» последователей иных христианских исповеданий и иноверцев к принятию своего учения о вере, и только к ней должен был принадлежать император (СЗРИ. СПб., 1896. T. XI. Ч. 1: Уставы духовных дел иностранных исповеданий. Ст. 4. С. 9; СЗРИ. 1916. T. XIV: Устав благочиния и безопасности. Ст. 44. С. 14; СЗРИ. 1906. T. I. Ч. I: Свод основных государственных законов. Ст. 62-64. С. 15). (Формулировки соответствующих статей см. в коммент. 8 к док. № 37, в приложениях II и III).
Вместе с тем и другие российские конфессии, находясь под императорским контролем, пользовались как покровительством и защитой со стороны государства, так и рядом преимуществ. Например, в высочайше утверждённом «Положении об управлении делами Армяно-грегорианской церкви в России» от 11 марта 1836 г. констатировалось: «Армяно-грегорианская церковь в Российской империи, наравне с прочими иностранными исповеданиями (курсив наш. - М. Б.), пользуется всемилостивейшим покровительством государя императора» (ПСЗ-2. 1837. T. XI: 1836 г. Ст. 8970. С. 194). Дословно это же говорилось и в «Уставах духовных дел иностранных исповеданий» (СЗРИ. СПб., 1896. T. XI. Ч. I. Ст. 1109. С. 205). На привилегированном положении в Российской империи находилась и Евангелическо-лютеранская церковь, особенно там, где она являлась вероисповеданием большинства населения: в Великом княжестве Финляндском, в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях.
Таким образом, в Российской империи государственными конфессиями в определённом смысле могли считаться и некоторые другие конфессии. Но господствующей была одна - православная, к которой по официальной статистике принадлежало свыше 2/3 населения Российской империи (старообрядцы, кроме единоверцев, к ней не относились, о чём будет сказано далее) и в силу Основных законов - император.
Статус «господствующей» de jure существовал у Православной церкви до 21 января 1918 г., т. е. до опубликования советского декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Однако de facto он был «утерян» после выхода постановления Временного правительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 г.
[3] Автокефальная (от греч. αυτός - сам и κεφαλή - голова) церковь - в буквальном переводе с греч. означает самоглавенствующая. Образование такой церкви, иначе называемой Поместной, совершается с согласия государственной власти, и самостоятельность её канонически устанавливается признанием со стороны той церкви, из которой она выделилась.
[4] Датой начала автокефалии Русской церкви принято считать 15 декабря 1448 г. В тот день без санкции Константинополя русскими архиереями в «митрополиты всея Руси» был поставлен епископ Рязанский Иона. Однако это поставление было сделано с многочисленными «оглядками» на Константинополь. Преемник же Ионы по митрополии - архиепископ Ростовский Феодосии (Бывальцев) был возведён на кафедру в мае 1461 г. не только без каких-либо «оглядок», но и был фактически признан Иерусалимом. Поэтому в данном случае дата 1461 г. - более корректна. Греками же автокефалия Русской церкви была de facto легализована лишь в 1589 г. - учреждением в Москве патриархии константинопольским патриархом Иеремией II (см. подробно: Успенский Б.Л. Царь и патриарх. Харизма власти в России: византийская модель и её русское переосмысление. М., 1998. С. 211-259). В целом автокефалия Русской церкви оказывается связанной с претензией Москвы на роль Нового Константинополя (Там же. С. 257).
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