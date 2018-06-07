Предлагаемая вниманию читателей книга обязана своим рождением знаменательной встрече, произошедшей ранней весной 1986 года на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, тогдашнем Ленинграде. Это была встреча двух евангельских христиан, верных последователей Ивана Степановича Проханова: крымчанина Владимира Михайловича Фурсенко из Ялты и петербуржца Николая Васильевича Осипова, моего отца. Было трудное, словно застывшее в нерешительности время, медленно наполняющееся предчувствием перемен.

Предчувствием обманчивым, заставляющим быть осторожными и осмотрительными, особенно тех, кто не единожды в своей жизни вынужденно накапливал опыт страданий от несправедливостей, доставляемых власть имущими, вздумавшими вдруг поменять интонацию своего тотального преобладания над другими. Этим обстоятельствам обязана противоречивая осторожность текста, который сам стал теперь предметом истории и этим, в том числе, может представлять интерес для современного читателя.

Оба моих соавтора, закончившие ныне свой земной путь, начинали его в первой четверти прошлого века в евангельских христианских коммунах: один из них родился в такой коммуне на Севере России, другой – участвовал в создании таковой же на Юге. Этим, по-видимому, объясняется очевидная их симпатия к «истинному коммунизму», искажённому, по их мнению, опытом построения его в СССР. Этим же вызван их призыв и попытка обратиться к коммунистам в эпоху, которую мы обозначаем словом «Перестройка».

То, что этот призыв в грохоте крушения страны не был услышан, является ещё одним свидетельством для осмысления многовариантности тогдашнего будущего, превратившегося теперь в прошлое. Накануне столетнего юбилея тектонических сдвигов, которые потрясли Россию в 1917 году, и тридцать лет спустя после краткого периода «надежд и иллюзий», совпавшего со временем написания первой редакции этой книги, понимаю её текст как предупреждение, произносимое на пороге новых событий, предчувствием которых тревожно и тяжело дышит нынешнее наше время. Прошлое – предмет истории, но как напоминают нам авторы книги: «История есть великий учитель». Так войдём же в её просторные классы!

Сергей Осипов - Евангельское движение в России 1814—1944 гг.

Издательские решения Ridero - 2016 г.

ISBN 978-5-4483-4545-6

Сергей Осипов - Евангельское движение в России 1814—1944 гг. - Содержание

Вместо предисловия

Введение

Глава I. Русское библейское общество в России

Глава II. Представители русского евангельского движения: Юлия Крюденер, Фелициан Заремба. Пиетизм. Иоганн и Карл Бонекемперы

Глава III. Первые крестьянские Благовестники в Южной России: Котельников, Онищенко, Ратушный, Рябошапка. Южнорусский штундизм

Глава IV. Пробуждение в Петербурге. Преследование евангельских христиан в годы победоносцевской реакции

Глава V. Марксисты и евангелисты в эпоху войн и пролетарских революций

Заключение

Послесловие

Сергей Осипов - Евангельское движение в России 1814—1944 гг. - Марксисты и евангелисты в эпоху войн и пролетарских революций

По замыслу авторов эта заключительная глава должна из истории смотреть в будущее, то есть и в наше настоящее. Эпоха войн и пролетарских революций, открывшаяся 1905 годом, явилась одновременно как следствием многовековых, порою подспудных и медленных, порою взрывных накоплений в области поисков путей переустройства духовного и социального мира человечества, так и причиной быстрого развертывания этих накоплений в практике нашей земной жизни. Ревностными апологетами прогрессивных духовных и социальных идей, начиная с конца прошлого столетия, выступили евангельские христиане и марксисты, представители двух самых распространенных мировоззрений современности. Эти два мировоззрения, вопреки часто встречающемуся ошибочному мнению, имеют много общего.

Еще Ф. Энгельс отмечал «в истории первоначального христианства /…./ достойные внимания точки соприкосновения с современным рабочим движением». (Ф. Энгельс. К истории первоначального христианства, М.,: Изд. пол. лит., 1982, с. 3). Поскольку евангельские христиане в отличие от католиков, православных и протестантов, как раз и стремятся вернуться к истокам первоначального христианства, то именно у них среди всех верующих должно быть наибольшее число точек соприкосновения и с рабочим движением, и с марксистами. В настоящей главе мы будем выявлять эти точки соприкосновения в их исторической последовательности, чтобы дать живой импульс современному диалогу марксистов и евангелистов.

Внимание марксистов к евангелистам было проявлено задолго до революции 1905 г., ещё в ходе её самой отдаленной подготовки. Находясь в сибирской ссылке, В.И. Ленин в 1899 году в работе «Проект программы нашей партии» пишет: «Известен факт роста в крестьянской среде сектантства и рационализма, – а выступление политического характера под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития, а не одной России» (В.И. Ленин, Сочинения, Гос. Изд. М., Л., 1927, т.2, с. 520). В том же 1899 году в работе «Протест российских социал-демократов» Ленин весьма сочувственно ссылается на программу Северного Союза Русских рабочих, в которой, в частности, говорится: «Рабочий! /……../

Вспомните, кто первый откликнулся на великие слова Христа, кто первый был носителем его учения о любви и братстве, перевернувшего весь старый мир? – Простые поселяне… мы тоже зовемся к проповеди, мы тоже призываемся быть апостолами нового, но, в сущности, только непонятого и позабытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут бить и издеваться над нами, но мы будем неустрашимы и не постыдимся их поруганий, так как одно это озлобление против нас уже покажет нам бессилие в борьбе с той силой, какую мы представляем собою. «Вы развращаете мир, скажут нам, вы разрушаете семью, вы попираете собственность и оскверняете религию». Нет, будем отвечать им, мы не развращаем мир, а вы, не мы причина зла, а вы.

Напротив, мы идём обновить мир, возродить семью, установить собственность, как она должна быть, и воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве»… (В.И.Ленин, Сочинение, Гос, издат. М. и Л. 1927 г. т. 2, с. 4829 610—611). Это программа была написана ещё в 1878 году рабочими В. Обнорским и С. Халтуриным, и явилась «первой попыткой самостоятельной рабочей организации в России» (там же с. 639—640). Внимание со стороны социал-демократической, будущей коммунистической партии к росту евангельского движения в России было столько велико, что на II-м съезде РСДРП (1903 г.) вопросу о сектантстве был посвящен специальный доклад, написанный В. Д. Бонч-Бруевичем и одобренный В.И. Лениным и Г. В. Плехановым.

Этот доклад «Раскол и сектантство в России» имел практическое значение: определить задачи социал-демократической пропаганды среди сектантов, имея в виду привлечь их к революционному движению /…../. В резолюции, принятой съездом по докладу на заседании 23 августа 1903 г., говорилось: «Принимая в соображение, что сектантское движение в России являются во многих его проявлениях одним из демократических течений, направленных против существующего порядка вещей, II съезд обращает внимание всех членов партии на работу среди сектантов в целях привлечения их к социал-демократии». («КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», т. 1, М.: 1970, с. 72).

Во исполнение этого решения в январе 1904г. в Женеве /…/ стал выходить социал-демократический листок для сектантов «Рассвет» (В.Д.Бонч-Бруевич, Избранные атеистические произведения. М.: Мысль, 1973, с. 13). Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, ближайший соратник Ленина по революционной борьбе, писал по поводу этого издания: «Рассвет» преследовал одну и ту же цель, что и все издания нашей партии, – широкую пропаганду демократических идей среди русского крестьянства в наиболее передовых его частях, которые сосредотачивались в то время в скрытых группировках и организациях, с призывом всех их к упорной и постоянной борьбе против правительства /…./

«Рассвет» очень сильно читался, расходился по сектантской эмиграции, а также в России и в Америке» (М., Изд. Академии наук СССР, 1959, т. 1, с.333). В результате партии удалось привлечь к практической революционной деятельности большую группу евангельских христиан («новоштундистов» в терминологии Бонч-Бруевича – прим. авторов). По свидетельству В.Д.Бонч-Бруевича «сектанты, живя в Румынии, /…./, самым великолепным и преданным образом /…./ перевозили нелегальную литературу, мастерски пряча её от пограничных властей, /…./ и перевезли в 1902—1903 гг. по крайней мере, 250 пудов нелегальных книг». (В.Д.Бонч-Бруевич, op.cit., с. 377).