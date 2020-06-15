Конфуций - Суждения и беседы
Есть еще один существенный довод в пользу того, что беседы с Конфуцием записывались сразу или почти сразу. Дело в том, что структура письма, при которой иероглифы наносились на параллельные связки бамбуковых дощечек сверху вниз и справа налево, помогала ученикам более зримо, а следовательно, и полнее усвоить сказанное Учителем, ибо, оказавшись в определенных рядах, казалось бы, знакомые слова обретали новые оттенки.
Конфуций - Суждения и беседы
пер. с кит.; вступ. ст. и комм. Л. С. Переломова
М. : РИПОЛ классик, 2017. — 360 с.
ISBN 978-5-386-09724-0
Конфуций - Суждения и беседы - Содержание
Предисловие
Учение Конфуция и проблема разделения властей
ЛУНЬ ЮЙ (Суждения и беседы)
- Глава I. «Учиться и...»
- Глава II. «Осуществлять правление...»
- Глава III. «Восемь рядов...»
- Глава IV. «Община и человеколюбие...»
- Глава V. «Гунъе Чан...»
- Глава VI. «Что касается Юна...»
- Глава VII. «Я передаю...»
- Глава VIII. «Тай Бо...»
- Глава IX. «Учитель редко...»
- Глава X. «В родном дане...»
- Глава XI. «Сначала изучали...»
- Глава XII. «Янь Юань...»
- Глава XIII. «Цзы Лу...»
- Глава XIV. «Сянь спросил...»
- Глава XV. «Вэйский Лин-гун...»
- Глава XVI. «Цзиши...»
- Глава XVII. «Ян Хо...»
- Глава XVIII. «Вэй-цзы...»
- Глава XIX. «Цзы Чжан...»
- Глава XX. «Яо сказал...»
Источники и литература
Список сокращений и периодических изданий
Конфуций - Суждения и беседы - Глава I. «Учиться и...»
I, 1
Учитель сказал:
— Учиться и своевременно претворять в жизнь — разве не в этом радость?1 Вот друг пришел издалека — разве это не удовольствие? Люди его не знают, а он не хмурился, — это ли не благородный муж?
I, 2
Ю-цзы сказал:
— Очень мало бывает людей, которые, обладая сыновней почтительностью и любовью к старшим братьям, склонны выступать против высших. И вовсе не бывает людей, которые не любили бы выступать против высших, но любили бы затевать смуту. Благородный муж все свои усилия сосредоточивает на корне. Когда корень заложен, то рождается Дао-Путь. Сыновняя почтительность и любовь к старшим братьям — это и есть корень человеколюбия.
I, 3
Учитель сказал:
— Ловкая речь, умелая мина... Как мало у таких людей человеколюбия!
I, 4
Цзэн-цзы сказал:
— Я ежедневно трижды вопрошаю себя: отдал ли все душевные и физические силы тому, кому советовал в делах? Не был ли в обращении с другом неискренен? Повторял ли то, что мне преподавали?
I, 5
Учитель сказал:
— При управлении государством, выставляющим тысячу военных колесниц, будь на этом деле благоговейно сосредоточен и добивайся доверия [народа]; будь экономен в расходах и жалей людей; используй народ в надлежащую пору.
I, 6
Учитель сказал:
— Молодые люди, находясь дома, должны проявлять почтительность к родителям, выйдя за ворота — быть уважительными к старшим, в делах — осторожными, в словах — правдивыми, безгранично любить людей и особенно сближаться с теми, кто обладает человеколюбием. Если у них после осуществления всего этого еще останутся силы, то потратить их надо на изучение вэнь-культуры.
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