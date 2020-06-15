Есть еще один существенный довод в пользу того, что беседы с Конфуцием записывались сразу или почти сразу. Дело в том, что структура письма, при которой иероглифы наносились на параллельные связки бамбуковых дощечек сверху вниз и справа налево, помогала ученикам более зримо, а следовательно, и полнее усвоить сказанное Учителем, ибо, оказавшись в определенных рядах, казалось бы, знакомые слова обретали новые оттенки.

Конфуций - Суждения и беседы

пер. с кит.; вступ. ст. и комм. Л. С. Переломова

М. : РИПОЛ классик, 2017. — 360 с.

ISBN 978-5-386-09724-0

Конфуций - Суждения и беседы - Содержание

Предисловие

Учение Конфуция и проблема разделения властей

ЛУНЬ ЮЙ (Суждения и беседы)

Глава I. «Учиться и...»

Глава II. «Осуществлять правление...»

Глава III. «Восемь рядов...»

Глава IV. «Община и человеколюбие...»

Глава V. «Гунъе Чан...»

Глава VI. «Что касается Юна...»

Глава VII. «Я передаю...»

Глава VIII. «Тай Бо...»

Глава IX. «Учитель редко...»

Глава X. «В родном дане...»

Глава XI. «Сначала изучали...»

Глава XII. «Янь Юань...»

Глава XIII. «Цзы Лу...»

Глава XIV. «Сянь спросил...»

Глава XV. «Вэйский Лин-гун...»

Глава XVI. «Цзиши...»

Глава XVII. «Ян Хо...»

Глава XVIII. «Вэй-цзы...»

Глава XIX. «Цзы Чжан...»

Глава XX. «Яо сказал...»

Источники и литература

Список сокращений и периодических изданий

Конфуций - Суждения и беседы - Глава I. «Учиться и...»

I, 1

Учитель сказал:

— Учиться и своевременно претворять в жизнь — разве не в этом радость?1 Вот друг пришел издалека — разве это не удовольствие? Люди его не знают, а он не хмурился, — это ли не благородный муж?

I, 2

Ю-цзы сказал:

— Очень мало бывает людей, которые, обладая сыновней почтительностью и любовью к старшим братьям, склонны выступать против высших. И вовсе не бывает людей, которые не любили бы выступать против высших, но любили бы затевать смуту. Благородный муж все свои усилия сосредоточивает на корне. Когда корень заложен, то рождается Дао-Путь. Сыновняя почтительность и любовь к старшим братьям — это и есть корень человеколюбия.

I, 3

Учитель сказал:

— Ловкая речь, умелая мина... Как мало у таких людей человеколюбия!

I, 4

Цзэн-цзы сказал:

— Я ежедневно трижды вопрошаю себя: отдал ли все душевные и физические силы тому, кому советовал в делах? Не был ли в обращении с другом неискренен? Повторял ли то, что мне преподавали?

I, 5

Учитель сказал:

— При управлении государством, выставляющим тысячу военных колесниц, будь на этом деле благоговейно сосредоточен и добивайся доверия [народа]; будь экономен в расходах и жалей людей; используй народ в надлежащую пору.

I, 6

Учитель сказал:

— Молодые люди, находясь дома, должны проявлять почтительность к родителям, выйдя за ворота — быть уважительными к старшим, в делах — осторожными, в словах — правдивыми, безгранично любить людей и особенно сближаться с теми, кто обладает человеколюбием. Если у них после осуществления всего этого еще останутся силы, то потратить их надо на изучение вэнь-культуры.