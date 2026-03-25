Кононов - Аналитическая метафизика

«Аналитическая метафизика? Но ведь это же практически оксюморон. Философы-аналитики известны своим отрицанием метафизики как чепухи и бессмыслицы» – примерно так может воскликнуть немного знакомый с аналитической философией читатель, увидев заголовок этой книги. И он был бы во многом прав, если бы дело происходило лет 70 назад. Однако с тех пор многое изменилось. Начиная примерно с 60-х годов 20 века, метафизика постепенно занимает все более важное место в аналитической традиции философствования. Первопроходцами в ее реабилитации были Сол Крипке, Родерик Чизолм и Дэвид Льюис. Вышедшая в 1986 году книга Льюиса «О множественности миров» стала классической и поспособствовала превращению метафизики в одну из центральных дисциплин в аналитической философии.

С тех пор появилось множество посвященных разным метафизическим вопросам статей и монографий таких философов, как Майкл Лакс, Дэвид Виггинс, Марк Хеллер, Питер ван Инваген, Дэвид Армстронг, Теодор Сайдер, Трентон Меррикс, Кэтрин Холи, Джон Хейл, Александр Берд, Кэтрин Кослицки, Эми Томассон, Карен Беннетт и многих других. Скорее всего, перечисленные нами имена практически ни о чем не говорят подавляющему большинству читателей книги, даже тем из них, у кого имеется философское образование. Найти этому причины несложно. Во-первых, российское философское образование больше ориентировано на континентальную традицию. Нельзя закончить философский факультет российского ВУЗа и не знать имен Мишеля Фуко или Жиля Делеза. Однако имен Теодора Сайдера или Питера ван Инвагена студент может ни разу не услышать за все время обучения. Большинство курсов аналитической философии ограничиваются работами почти вековой давности (Рассела, Фреге, Витгенштейна и т. д.). Эта ситуация начала изменяться лишь в последние годы (и лишь в некоторых учебных заведения). Во-вторых, работы всех этих философов не переведены на русский язык. По-русски нет даже упомянутой нами книги Льюиса «О множественности миров». Также отсутствуют переводы учебной и справочной литературы по метафизике. В результате русскоязычному читателю, который захочет получить представление о современной аналитической метафизике, просто некуда обратиться.

Данная книга призвана исправить этот недостаток. В ней дается систематическое изложение основных проблем аналитической метафизики и теорий, призванных эти проблемы решить. Но, прежде чем говорить о содержании книги подробнее, необходимо остановиться на ее названии. Что же такое аналитическая философия вообще и аналитическая метафизика в частности?

Спор об аналитической философии и ее соотношении с континентальной ведется давно, но в задачу нашей работы его разрешение не входит. Мы ограничимся цитатой Майкла Лакса (автора одного из самых известных введений в метафизику), который под аналитической традицией имеет ввиду «в основном англо-американское направление в философии, которое зародилось в начале двадцатого века в работах таких мыслителей, как Джордж Эдвард Мур и Бертран Рассел, и которое продолжается и по сей день; это течение отличается особым стилем философствования, где центральное значение придается логике и философии языка, методологической ясности, а также другим видам философского анализа» . Читатель, желающий погрузиться в этот спор более подробно (и владеющий английским языком), может прочитать пятую главу «Введения в метафилософию» Овергаарда, Гилберта и Бурвода . На русском языке можно обратиться к полемике В. В. Целищева и В. К. Шохина по поводу книги А. Престона «Аналитическая философия: история иллюзии» .

Метафизику можно определить, по словам Лакса, как «ту часть философии, которая посвящена наиболее общим вопросам о природе реальности и в которой особое внимание уделяется самым общим категориям, их свойствам и отношениям между ними» 4 . Похожее определение дается в большинстве англоязычных (принадлежащих к аналитической традиции) учебников. Метафизика – это дисциплина занимающаяся «фундаментальной структурой реальности в целом» ; она занимается «некоторыми из глубочайших и наиболее экзистенциально важных вопросов относительно человеческих личностей и фундаментальными свойствами реальности» ; это «изучение предельной [ultimate] реальности» . Все эти определения страдают от одного явного недостатка – они не слишком информативны. Что из себя представляет предельная, фундаментальная реальность и ее структура? Какие именно ее свойства изучает метафизика? В связи с этим нам кажется, что более плодотворным будет простое перечисление тех проблем, которыми традиционно занимается метафизика в аналитической традиции: это причинность, законы природы, время, материальные объекты, возможные миры и более специальные проблемы, такие как тождество личности во времени или свобода воли. Многие авторы англоязычных учебников дают похожие определения. Метафизика – это «ветвь философии, занимающаяся природой реальности в ее наиболее фундаментальных аспектах: существование, отношение часть/целое, пространство, время, причинность, возможность и необходимость, сходство и несходство» , она исследует «наиболее общие и повсеместные свойства реальности (напр. существование, пространство, время, причинность, объект, свойство)» .

Кононов Е. А. - Аналитическая метафизика. Тематический обзор.

М.: 2023 - 507 с.

