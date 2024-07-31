Спиркин Александр - Философия

Жизнь с ее сложной паутиной коллизий, наука и культура в целом (куда входят все науки, виды искусства, религия и, разумеется, философия) с их гигантскими достижениями требуют от нас, и прежде всего от молодежи, совершенствования, энергичной любознательности, творческого воображения, пытливой мысли, утонченной интуиции, широкого кругозора и мудрости. Мы должны еще глубже постичь тайны природы, социальной реальности, тоньше познать сакраментальные глубины человека, его соотношение с миром, отношение человека к Богу: у нас эта проблема вновь стала остроактуальной.

Все знания человечества, как бы они ни были многообразны и удивительно дифференцированы между собой и внутри себя, являют собой как бы «растопыренные» пальцы, которыми человек вторгается в ткань бытия. Это естественно и необходимо. Но наряду с этим дифференцированным подходом нужен и обобщающе-мудрый взор (как бы с высокой горы), проникнутый философским мышлением. Философия осуществляет это познание с помощью веками отработанной тончайшей системы предельно обобщающего категориального строя разума. Можно сказать, что философия — это все единосущее, «схваченное в мыслях»; квинтэссенция духовной жизни мыслящего человечества, теоретическая сердцевина всей культуры народов планеты. Человек изначально обладал любознательностью. Само желание понять суть загадочного, неведомого являло собой склонность к зачаточно философскому размышлению, пусть даже пока на житейском уровне: ведь и на этом уровне люди нередко склонны пофилософствовать. Само слово «философия» восходит к Пифагору, буквально означая любовь к мудрости, т.е. любомудрие.

Человек испытывает духовную потребность в том, чтобы иметь целостное представление о мире; он, по словам С. Н. Булгакова, не может согласиться ждать с удовлетворением этой потребности до тех пор, пока будущая наука даст достаточный материал для этой цели; ему необходимо также получить ответы и на вопросы, которые выходят за поле положительной науки и не могут быть ею даже и осознаны. Вместе с тем человек не способен заглушить в себе эти вопросы, сделать вид, что они не существуют, практически их игнорировать, как это, по сути дела, предлагают позитивизм и разных оттенков агностицизм, в том числе и неокантианство, особенно позитивистского толка. Для человека как разумного существа бесконечно важнее любой специальной научной теории представляется решение вопросов о том, что же такое наш мир в целом, какова его субстанция, имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеет ли какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла, и т.д. Словом, человек спрашивает и не может не спрашивать не только как, но что, почему и зачем. На эти вопросы у науки нет ответа, точнее, она их и не ставит, и не может разрешить. Разрешение их лежит в области философского Мышления.

Спиркин Александр - Философия

учебник для вузов

3-е изд., перераб. и доп.

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 585 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-18296-5

Спиркин Александр - Философия - Оглавление

Вводное слово

Раздел I ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Античная философия

Глава 2. Философия Средневековья

Глава 3. Философия эпохи Возрождения

Глава 4. Западноевропейская философия XVII—XVIII веков

Глава 5. Философия французского Просвещения

Глава 6. Немецкая классическая философия

Глава 7. Западная философия конца XIX—XX века

Глава 8. Русская философия

Раздел II ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ФИЛОСОФИИ

Глава 9. Учение о бытии

Глава 10. Человек и его бытие в мире

Глава 11. Душа, сознание и разум

Глава 12. Теория познания

Раздел III ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ