Спиркин Александр - Философия

Спиркин - Философия
Жизнь с ее сложной паутиной коллизий, наука и культура в целом (куда входят все науки, виды искусства, религия и, разумеется, философия) с их гигантскими достижениями требуют от нас, и прежде всего от молодежи, совершенствования, энергичной любознательности, творческого воображения, пытливой мысли, утонченной интуиции, широкого кругозора и мудрости. Мы должны еще глубже постичь тайны природы, социальной реальности, тоньше познать сакраментальные глубины человека, его соотношение с миром, отношение человека к Богу: у нас эта проблема вновь стала остроактуальной.
Все знания человечества, как бы они ни были многообразны и удивительно дифференцированы между собой и внутри себя, являют собой как бы «растопыренные» пальцы, которыми человек вторгается в ткань бытия. Это естественно и необходимо. Но наряду с этим дифференцированным подходом нужен и обобщающе-мудрый взор (как бы с высокой горы), проникнутый философским мышлением. Философия осуществляет это познание с помощью веками отработанной тончайшей системы предельно обобщающего категориального строя разума. Можно сказать, что философия — это все единосущее, «схваченное в мыслях»; квинтэссенция духовной жизни мыслящего человечества, теоретическая сердцевина всей культуры народов планеты. Человек изначально обладал любознательностью. Само желание понять суть загадочного, неведомого являло собой склонность к зачаточно философскому размышлению, пусть даже пока на житейском уровне: ведь и на этом уровне люди нередко склонны пофилософствовать. Само слово «философия» восходит к Пифагору, буквально означая любовь к мудрости, т.е. любомудрие.
Человек испытывает духовную потребность в том, чтобы иметь целостное представление о мире; он, по словам С. Н. Булгакова, не может согласиться ждать с удовлетворением этой потребности до тех пор, пока будущая наука даст достаточный материал для этой цели; ему необходимо также получить ответы и на вопросы, которые выходят за поле положительной науки и не могут быть ею даже и осознаны. Вместе с тем человек не способен заглушить в себе эти вопросы, сделать вид, что они не существуют, практически их игнорировать, как это, по сути дела, предлагают позитивизм и разных оттенков агностицизм, в том числе и неокантианство, особенно позитивистского толка. Для человека как разумного существа бесконечно важнее любой специальной научной теории представляется решение вопросов о том, что же такое наш мир в целом, какова его субстанция, имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, имеет ли какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла, и т.д. Словом, человек спрашивает и не может не спрашивать не только как, но что, почему и зачем. На эти вопросы у науки нет ответа, точнее, она их и не ставит, и не может разрешить. Разрешение их лежит в области философского Мышления.
Спиркин Александр - Философия
учебник для вузов
3-е изд., перераб. и доп.
Москва : Издательство Юрайт, 2024, 585 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-534-18296-5
Спиркин Александр - Философия - Оглавление
Вводное слово
Раздел I ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
- Глава 1. Античная философия
- Глава 2. Философия Средневековья
- Глава 3. Философия эпохи Возрождения
- Глава 4. Западноевропейская философия XVII—XVIII веков
- Глава 5. Философия французского Просвещения
- Глава 6. Немецкая классическая философия
- Глава 7. Западная философия конца XIX—XX века
- Глава 8. Русская философия
Раздел II ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ФИЛОСОФИИ
- Глава 9. Учение о бытии
- Глава 10. Человек и его бытие в мире
- Глава 11. Душа, сознание и разум
- Глава 12. Теория познания
Раздел III ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
- Глава 13. История социальной философии и историософии
- Глава 14. Закономерное, случайное и стихийное в истории
- Глава 15. Общество и человечество, нация и семья
- Глава 16. Экономическая философия
- Глава 17. Политическая философия
- Глава 18. Духовная жизнь общества
- Глава 19. О роли народных масс и личности в истории
- Глава 20. Смысл истории и идея исторического прогресса
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