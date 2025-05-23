Иванов - Открытое Христианство

Тексты, представленные в этой небольшой книжке, писались на протяжении трех десятилетий по разному поводу и в разной форме. Это — письма, статьи, выступления и просто краткие записки. Собрание и воспроизведение столь разнородных и порой трудных для чтения текстов оправдывается только важностью поднятых в них вопросов, которые, по мнению автора, нам не дано обойти.

Не делая из себя интересного писателя или важного ученого, я хотел поделиться пережитым и продуманным в течение долгого времени на своем духовном пути. Это путь из слепого атеизма к сознательной вере во Христа, вере, которая во мне все более открывалась к современной секуляризированной культуре и обнаруживала себя единой в различных конфессиональных формах. Пребывая в православной церкви, как в своем доме, я все более убеждался, что нет нужды не любить другие дома, чтобы любить свой. Я проникся сочувствием к христианам других церквей, а далее — и к верующим других религий.

К сожалению, не часто встречается в нашей православной церкви такое настроение, и стоит поделиться соображениями в его пользу. Я стал понимать, что современная светская и обезбоженная культура несет в себе особенное значение для христианской веры, скрывая в самом своем противостоянии вере глубину ее смысла и значения. Значение богоотрицания, составляющего основу атеизма и безбожия, значение современной светской культуры, отделенной от христианской веры и церкви, — основная тема этой книжки. Когда милостью Божией я обрел веру, я встал перед самой болезненной для себя духовной проблемой: позволительно ли верующему, пребывающему перед живым, личным Богом, так свободно думать о, «об» Боге, чтобы делать живого Бога предметом отвлеченного и объективного представления?

Что при этом мы отрываемся от веры, надрываем ее и, как поначалу представляется, рискуем ею — это я чувствовал как боль разрезаемой живой ткани. Богоотрицание в его трагичности и значительности я изначально пережил в истоке своих свободных размышлений «над» Богом как мучительный крест, который надо решиться возложить на себя. Нет более мучительных переживаний. Не только страх за свою веру, но и затмение самого света разума, погружение во мрак как в смерть заживо — все это, как теперь понимаю, с самого начала показало мне основное и главное, о чем пришлось думать всю жизнь. Богоотрицание — великий и страшный принцип свободы мысли, которую мы обрели в светской культуре, христианской по происхождению и ставшей самостоятельной.

Константин Константинович Иванов - Открытое Христианство

Письма, статьи и выступления разных лет

Санкт-Петербург: Издательство «Европейский Дом». — 2009. — 292 с., илл.

ISBN 978-5-8015-0245-8

Константин Константинович Иванов - Открытое Христианство - Оглавление

Вступление

Диалог

Интеллигенция и христианская мысль в России

Сто лет спустя: Религиозно-философские собрания 1901 г. в Санкт-Петербурге и современность

Христианский взгляд на эволюцию

Христианство и атеизм (письмо о. Сергию Желудкову)

Вера и сомнения

Отдельные размышления

Приложение. О. В. Панкратьев. Опыт религиозной философии К. К. Иванова