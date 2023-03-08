В современном мире поток прагматической информации заметно возрастает. Однако это в основном количественный прирост. К тому же он достается дорогой ценой, поскольку находящаяся на противоположном «полюсе» духовно-эмоциональная сфера жизни, наоборот, сужается и отодвигается на второй план. В контексте урбанистической культуры понятие «прекрасного», которое Платон определял как «сущность», вообще снимается нарочитым смешением самых противоречивых форм — художественных и нехудожественных, духовных и бездуховных — в культуре постмодерна.

Чрезвычайно важным поэтому является приобщение обычного человека, а не только будущего профессионала в этой сфере, к подлинно прекрасным образцам мирового искусства. Для этого нужно, с одной стороны, не свести восприятие прекрасного к субъективным эмоциям, а с другой — не превратить его в еще один поток информации. Сделать это сейчас труднее, чем когда-либо. На смену эпохе «кризиса искусства», о котором ярко писал в 1918 г. Н. А. Бердяев, пришла эпоха «конца искусства» или даже «смерти искусства».

Исследователи, употребляющие этот термин, утверждают, что теперь «...роль искусства в нашем обществе в его традиционных проявлениях непонятна, а его дальнейший курс непредсказуем». Однако, начиная с эпохи «кризиса искусства» и до сегодняшнего дня, происходит существенный в сравнении с предыдущими веками рост интереса к памятникам храмового искусства, особенно к христианским иконам и храмам.

Становится все более ясным, что сама возможность получения эстетического наслаждения от собора Парижской Богоматери или «Троицы» прп. Андрея Рублева обусловлена в первую очередь их духовным и церковным содержанием. Христос сказал о Своих учениках: «...если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк 19:40). Действительно, сейчас все больше и больше слышен голос церковных «камней».

То, что произведения храмового искусства, прямо связанные с верой в Бога и поклонением Ему, оказались наиболее востребованными в современном секулярном мире, — не случайно. Именно в них с наибольшей яркостью и последовательностью выражено откровение Бога о Себе Самом, о сотворенном Им мире и его венце — человеке, о том, что все творение изначально было не только «хорошо весьма» (Быт 1:31), но и «прекрасно весьма» и что эта красота, несмотря на страшные последствия грехопадения, не утрачена навсегда.

По мере изживания схематизма и идеологических клише в изучении церковного искусства светский и церковный подходы к нему сближаются. Это способствует преодолению существующего греховного разделения между светским и духовным в человеке и обществе. «Светское, — пишет свящ. Георгий Кочетков, — прежде всего, не всегда и не во всем мирское...» — т. е. принадлежащее исключительно «миру сему». «...Светское может иметь и иные, более духовные и высшие основания».

Без светской культуры, по его мнению, «...даже ученый монашеско-аскетический духовный мир как бы страдает и может редуцироваться, так же как без духовной культуры страдает и редуцируется светский мир». Поэтому представляется ошибочным категоричное противопоставление средневекового церковного искусства и искусства ренессансного (а фактически — всего послесредневекового искусства), когда последнее отождествляется исключительно со светским мировоззрением и наделяется антицерковным содержанием, как это имело место, например, у о. Павла Флоренского.

Александр Копировский – Церковная архитектура и изобразительное искусство

Издательство – «Свято-Филаретовский православно-христианский институт» - 72 с.

Москва – 2015 г.

ISBN 978-5-89100-139-8

Александр Копировский – Церковная архитектура и изобразительное искусство – Содержание

Предисловие

Раздел I Общее содержание курса

Программа

Цели курса

Задачи курса

Введение

Храмовая архитектура

Внутреннее убранство храма

Икона

Церковная утварь и одежда

Требования Студентам по окончании курса

Литература

Основная

Дополнительная

Вспомогательная

По основным разделам учебника

Раздел II Методические материалы

Принципы, формы и содержание преподавания

Методика преподавания

Рекомендации студентам

Раздел III Материалы курса

Лекции

Введение

Церковное искусство как учебный предмет

Храмовая архитектура

Места богослужебных собраний первых христиан. Базилики

Романские и готические храмы

Крестовокупольные храмы

Храмы смешанного типа

Внутреннее убранство храма

Катакомбы

Базилики. Романские и готические храмы

Крестовокупольные храмы

Храмы смешанного типа

Алтарная преграда и иконостас

Икона

Иконопись. Иконописные подлинники

Иконография Святой Троицы

Иконография Спасителя

Иконография Богоматери

Иконография ангелов и святых

Иконография праздников

Церковная утварь и одежда

Кресты, оклады икон, литургические сосуды

Богослужебная и внебогослужебная одежда духовенства

Приложения

Приложение 1

Основные типы храмов, росписей (мозаик), иконостасов, церковной утвари и одежды

Приложение 2

Храм иудеев и храмы язычников

Приложение 3

Внутреннее убранство иудейского и языческих храмов

Приложение 4

Церковные праздники

Приложение 5

Список видеолекций и экскурсий

Семинары

Храмовая архитектура

Внутреннее убранство храма

Икона

Церковная утварь и одежда

«Храм XXI века»

Экскурсии

Московский Кремль (вводная)

Храмы центра Москвы

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Государственная Третьяковская Галерея

Троице-Сергиева лавра

Московский Кремль (итоговая)

Владимир — Боголюбово (факультатив)

Вопросы к экзаменам

Темы бакалаврских работ

Заключение

Словарь терминов

Храм в стихотворениях русских и зарубежных поэтов

Александр Копировский – Церковная архитектура и изобразительное искусство – Храмовая архитектура

Места богослужебных собраний первых христиан. Базилики. Представления о храме в Новом завете. Христианские дома (Сионская горница, дом в Дура-Европос). Катакомбы. Назначение и особенности языческих базилик. Христианские базилики III-VI вв., их экстерьер и интерьер, сходство с языческими базиликами и мавзолеями, отличия от них. Другие христианские молитвенные здания: мартирии, баптистерии, мавзолей. Символика архитектурных форм (св. Василий Великий, св. Феофил Антиохийский, Евсевий Кесарийский). Купольная базилика. Храм Святой Софии в Константинополе.

Романские и готические храмы. Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитек-турные элементы: стены, башни, своды, опоры, окна, декор, циркульная и стрельчатая арки, нервюры, контрфорсы, аркбутаны, пинакли. Образность, связь с богословскими представлениями и литургикой. Французские, германские, английские, итальянские соборы. Особенности символического языка, отличия от византийских храмов. Различия между романским и готическим храмом, между ранне- и позднеготическим храмом.

Крестовокупольные храмы. Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архитектурные элементы: купола, барабаны, закомары, стены, своды, паруса, опоры, окна, декор. Образность, символика отдельных частей и храма в целом (свв. Герман Константинопольский, Максим Исповедник и др.). Архитектура храма в контексте событий церковной истории, изменений богослужебного устава (уставы «Великой Церкви», Студийский, Иерусалимский). Разнообразие форм (количество глав, опор, их типы и т. д.). Наиболее известные храмы Византии, Сербии и Древней Руси, их изна-чальный и современный вид. София Киевская и София Новгородская. Успенский собор Московского Кремля. Завершение эпохи крестовокупольного церковного зодчества: причины и формы.

Храмы смешанного типа. Содержание термина. Соотношение экстерьера и интерьера в русских храмах XVI-XVII вв. Особенности архитектурного декора (кокошники и др.). Шатровый и клетский храмы. Западные влияния в русской церковной архитектуре. Барокко в храмовом зодчестве. Собор св. Петра в Риме. Псевдоготика, классицизм. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и храм Христа Спасителя в Москве, их особенности, западные прототипы. Взаимное использование архитектурных форм в церковном и светском зодчестве («палладианские» храмы и др.). Интерес к средневековым формам храмов, его причины и особенности воплощения. Понятия эклектики и стилизации. Модерн и постмодерн в церковном зодчестве.

Внутреннее убранство храма. Катакомбы. Базилики. Декор молитвенных помещений в христианских катакомбах, элементы системы. Объединение ветхо- и новозаветных сюжетов. Принципы декора христианских саркофагов. Использование античных форм и средств выразительности в христианских сюжетах. Появление и распространение сюжетных композиций на темы Ветхого и Нового заветов, варианты этих композиций. Мозаики баптистериев и базилик Равенны V—VI вв. Особенности расположения сюжетов в алтаре, связь их тематики с евхаристией (церковь Сан Витале в Равенне). Изначальное внутреннее убранство Святой Софии Константинопольской.