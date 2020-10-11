Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ умиротворяющего русского пейзажа. Он — в церквах. Взбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевнами белыми и красными вышедшие к широким рекам, колокольнями стройными, точеными, резными поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью — они издалека-издалека кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг другу невидимых, поднимаются к единому небу. И где бы ты в поле, в лугах ни брел, вдали от всякого жилья, — никогда ты не один: поверх лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости всегда манит тебя маковка колоколенки.

Так писал о русских храмах в конце 1950-х годов наш выдающийся соотечественник Александр Солженицын. Эти храмы тогда были по большей части в запустении, разорении и мало кого интересовали. Даже профессиональная реставрация не могла полностью вернуть им первоначальный облик. Ведь с ним неразрывно было связано то, для чего храмы и строились, — молитва к Богу и общение с ближними как Его детьми — а это, казалось тогда, ушло навеки. Но времена изменились быстрее, чем это можно было ожидать. И теперь уже стоит задача не только сохранить наши древние храмы, но и войти в них всерьез, по-настоящему. Одной из таких «дорог к храму» может стать рассказ о шедеврах церковной архитектуры, стенописи, иконописи и даже живописи (неважно, что такие картины находятся вне храма). Сейчас в отличие от о дностороннего, идеологического подхода к любым художественным произведениям, характерного для советских десятилетий, рассказ должен затронуть и связать затем воедино исторические, эстетические и богословские основы «языка» этого искусства. Постараемся, по возможности, так и сделать.

Копировский Александр - Введение во храм : Очерки по церковному искусству

2-е изд., испр.

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016. 312 с. : ил. + 1 Photo-CD.

ISBN 978-5-89100-156-5

Копировский Александр - Введение во храм : Очерки по церковному искусству - Содержание

От автора

Предисловие

АРХИТЕКТУРА

Может ли храм быть иконой? Церковь. Покрова на Нерли

«Новый Иерусалим» на Красной площади. Собор Василия Блаженного

«Нет, не было и не будет такой…». Церковь Преображения в Кижах

РОСПИСИ

Собор Богородицы. Росписи Дионисия в Ферапонтовом монастыре

«Подписана бысть церковь...». Роспись храма в честь иконы Богоматери «Знамение» в Аксиньино, Москва

ИКОНА

«Троечисленное число всему добру начало…». «Троица» Андрея Рублева

Сочетаются ли новизна и верность Преданию? Иконы Симона Ушакова

«Мое послушание — свободное творчество». Сестра Иоанна (Рейтлингер) — «иконный живописец»

ИКОНА В МУЗЕЕ

Как показывать икону: что можно и чего нельзя

Виртуальная экскурсия в музей имени Андрея Рублева: икона «Воскресение — Сошествие во ад»

КАРТИНА КАК ИКОНА

«Первый сюжет в свете». Картина Александра Иванова «Явление Мессии»

По ком звучит «Реквием»? Об этюдах к картине Павла Корина «Реквием» («Уходящая Русь»)

СОВРЕМЕННЫЙ ХРАМ. КАКИЕ ХРАМЫ НУЖНЫ СЕГОДНЯ?

Храмы... Голландии

Новые храмы России

Послесловие

Приложение

Из статьи протоиерея Сергия Булгакова «Храм и град»

Список статей автора, послуживших основой для книги

Об авторе книги

Копировский Александр - Введение во храм : Очерки по церковному искусству - От автора

Эта книга — для тех, кто хочет войти в храм не как турист. Ее название связано с историей, описанной в одном из древних (конца II в.) христианских текстов, «Протоевангелии Иакова». Там рассказывается, как маленькую Марию, будущую Богородицу, родители впервые привели в иерусалимский храм. Чтобы ребенок не испугался и более того — полюбил храм, они поставили перед входом в него девушек с зажженными светильниками. Но Мария, которой было, по преданию, всего три года, не взглянув на них, сама, прыгая от радости, устремилась к храму, вызвав тем восторг у народа. Поэтому хочется, чтобы вхождение в храм и для читателей этой книги стало не скучноватым, хоть и полезным изучением всех элементов его архитектуры и внутреннего убранства, а радостным узнаванием того, что им уже отчасти о нем известно, или что предчувствовалось, ожидалось быть увиденным там. Предлагаемая книга не «методичка» и не фундаментальное исследование по церковному искусству. Она — собрание отдельных статей о храмах древних и современных, их внутреннем убранстве, иконах и даже некоторых картинах, имеющих отношение к храму. Но фрагментарность ее во многом кажущаяся. Так, разделы книги («Архитектура», «Росписи», «Икона» и др.) охватывают все основные части храмового «синтеза искусств». При этом каждый раздел построен по хронологическому принципу, что позволяет почувствовать, хотя бы в общем виде, движение внутри видов церковного искусства. А главное, каждое из вошедших в книгу произведений является своего рода опорной точкой, центром, позволяющим двигаться от него дальше самостоятельно, используя прочитанное как своего рода ключи для всё новых и новых «дверей».

О состоянии человека, вошедшего в храм, замечательно сказал в своей проповеди на освящение храма Богоматери Фаросской в Константинополе, во второй половине IX века, патриарх Фотий: «Как будто он вступил на небо, без противодействия с чьей-либо стороны, и осиянный многообразными, со всех сторон открывающимися, подобно звездам, красотами, он остается зачарованным». Однако, наслаждаясь этими красотами, нельзя забыть о проблемах, связанных со строительством новых храмов в наши дни. Об этом тоже пойдет речь в нашей книге. А завершится она размышлением о новом смысле и назначении храма в христианскую, новозаветную эпоху, об опасности для него стать лишь новым вариантом храма ветхозаветного, судьба которого печальна. Стоит вспомнить, как один из учеников Христа, пытаясь провести для Него «экскурсию» по храму в Иерусалиме — тому самому, куда в детстве была введена Богоматерь, — сказал: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!». Но Христос ответил: «Видишь эти великие здания? Не останется здесь камня на камне…» (Мк 13:1–2). В заключение хочется сказать слова сердечной благодарности тем, без кого эта книга не появилась бы. За саму ее идею — Ларисе Юрьевне Мусиной, коллеге, заведующей учебно-методическим отделом Свято-Филаретовского православно-христианского института. За предложение напечатать цикл статей, которые легли в основу книги, настойчивость в реализации этого предложения и труды, связанные с их изданием в журнальном варианте — Ладе Валерьевне Клоковой, шеф-редактору журнала «Русский мир.ru». За подготовку книги к печати — сотрудникам издательства Свято-Филаретовского института и Преображенского братства. Особая, самая большая благодарность — священнику Георгию Кочеткову: за приобщение к церковному и мировому искусству и «введение во храм» во всех смыслах автора этой книги.

А. Копировский

15.11.2014 г.