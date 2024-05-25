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Корчак - Как любить ребенка

Януш Корчак - Как любить ребенка
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Category ESXATOS BOOKS, History, Family, Psychology Psychotherapy
Как, когда, сколько, почему? Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа, и сомнений, нуждающихся в разъяснении. И отвечаю:
- Не знаю.
Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь раздумывать, книга достигла цели. Если же, быстро листая страницы, ты станешь искать предписания и рецепты, досадуя, что их мало, знай: если и есть тут советы и указания, это вышло само собою, вопреки воле автора. Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка, подчеркиваю — «могут», а не «хотят», а не «обязаны».
В «не знаю» для науки — первозданный хаос, рождение новых мыслей, все более близких истине. В «не знаю» для ума, неискушенного в научном мышлении, — мучительная пустота. Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших неожиданностей творческое «не знаю» современной науки о ребенке.
Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения. Часто можно встретить мнение, что материнство облагораживает женщину, что лишь как мать она созревает духовно. Да, материнство ставит огненными буквами вопросы, охватывающие все стороны внешнего и внутреннего мира, но их можно и не заметить, трусливо отодвинуть в далекое будущее или возмущаться, что нельзя купить их решение.

Януш Корчак - Как любить ребенка

- СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 800 с.
ISBN: 978-5-389-24637-9

Януш Корчак - Как любить ребенка - Содержание

О ДЕТСКОМ ДОМЕ
  • Из «Еженедельника Дома сирот».
  • Из газеты Нашего Дома.
О ШКОЛЕ
  • Из серии статей «Дети и воспитание».
  • Есть школа!
  • О школьной газете.
  • Самоуправление в школе.
  • Школа жизни.
ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
  • Теория и практика.
  • Воспитание воспитателя ребенком.
  • Порочные дети дошкольного возраста.
  • Воришка.
  • Открытое окно.
  • Воспитатель-защитник.
  • Чувство.
  • Замечания о разных типах детей.
  • Неисправимые.
  • Сын преступившего закон.
  • Во имя безопасности ребенка.
  • Эпидемии проступков.
  • Честолюбивый воспитатель.
  • Ошибочный прогноз.
  • Преступное наказание.
  • Без гнева (На полях студенецкого процесса).
  • Расположение и неприязнь.
  • Каста авторитетов.
  • Спор с мамой Дануси.
  • Из дневника.
  • Дважды два — четыре (Как воспитывать детей).
ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ
  • Одиночество ребенка
  • Одиночество юности
  • Одиночество старости
Views 233
Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

B
brat Andron 2 years ago

Классика доброты.

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