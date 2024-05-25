Корчак - Как любить ребенка
Как, когда, сколько, почему? Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа, и сомнений, нуждающихся в разъяснении. И отвечаю:
- Не знаю.
Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь раздумывать, книга достигла цели. Если же, быстро листая страницы, ты станешь искать предписания и рецепты, досадуя, что их мало, знай: если и есть тут советы и указания, это вышло само собою, вопреки воле автора. Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка, подчеркиваю — «могут», а не «хотят», а не «обязаны».
В «не знаю» для науки — первозданный хаос, рождение новых мыслей, все более близких истине. В «не знаю» для ума, неискушенного в научном мышлении, — мучительная пустота. Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших неожиданностей творческое «не знаю» современной науки о ребенке.
Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения. Часто можно встретить мнение, что материнство облагораживает женщину, что лишь как мать она созревает духовно. Да, материнство ставит огненными буквами вопросы, охватывающие все стороны внешнего и внутреннего мира, но их можно и не заметить, трусливо отодвинуть в далекое будущее или возмущаться, что нельзя купить их решение.
Януш Корчак - Как любить ребенка
- СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 800 с.
ISBN: 978-5-389-24637-9
Януш Корчак - Как любить ребенка - Содержание
О ДЕТСКОМ ДОМЕ
- Из «Еженедельника Дома сирот».
- Из газеты Нашего Дома.
О ШКОЛЕ
- Из серии статей «Дети и воспитание».
- Есть школа!
- О школьной газете.
- Самоуправление в школе.
- Школа жизни.
ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ
- Теория и практика.
- Воспитание воспитателя ребенком.
- Порочные дети дошкольного возраста.
- Воришка.
- Открытое окно.
- Воспитатель-защитник.
- Чувство.
- Замечания о разных типах детей.
- Неисправимые.
- Сын преступившего закон.
- Во имя безопасности ребенка.
- Эпидемии проступков.
- Честолюбивый воспитатель.
- Ошибочный прогноз.
- Преступное наказание.
- Без гнева (На полях студенецкого процесса).
- Расположение и неприязнь.
- Каста авторитетов.
- Спор с мамой Дануси.
- Из дневника.
- Дважды два — четыре (Как воспитывать детей).
ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ
- Одиночество ребенка
- Одиночество юности
- Одиночество старости
Классика доброты.