Как, когда, сколько, почему? Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа, и сомнений, нуждающихся в разъяснении. И отвечаю:

- Не знаю.

Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь раздумывать, книга достигла цели. Если же, быстро листая страницы, ты станешь искать предписания и рецепты, досадуя, что их мало, знай: если и есть тут советы и указания, это вышло само собою, вопреки воле автора. Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка, подчеркиваю — «могут», а не «хотят», а не «обязаны».

В «не знаю» для науки — первозданный хаос, рождение новых мыслей, все более близких истине. В «не знаю» для ума, неискушенного в научном мышлении, — мучительная пустота. Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и ярчайших неожиданностей творческое «не знаю» современной науки о ребенке.

Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения. Часто можно встретить мнение, что материнство облагораживает женщину, что лишь как мать она созревает духовно. Да, материнство ставит огненными буквами вопросы, охватывающие все стороны внешнего и внутреннего мира, но их можно и не заметить, трусливо отодвинуть в далекое будущее или возмущаться, что нельзя купить их решение.

Януш Корчак - Как любить ребенка

- СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 800 с.

ISBN: 978-5-389-24637-9

Януш Корчак - Как любить ребенка - Содержание

О ДЕТСКОМ ДОМЕ

Из «Еженедельника Дома сирот».

Из газеты Нашего Дома.

О ШКОЛЕ

Из серии статей «Дети и воспитание».

Есть школа!

О школьной газете.

Самоуправление в школе.

Школа жизни.

ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯ

Теория и практика.

Воспитание воспитателя ребенком.

Порочные дети дошкольного возраста.

Воришка.

Открытое окно.

Воспитатель-защитник.

Чувство.

Замечания о разных типах детей.

Неисправимые.

Сын преступившего закон.

Во имя безопасности ребенка.

Эпидемии проступков.

Честолюбивый воспитатель.

Ошибочный прогноз.

Преступное наказание.

Без гнева (На полях студенецкого процесса).

Расположение и неприязнь.

Каста авторитетов.

Спор с мамой Дануси.

Из дневника.

Дважды два — четыре (Как воспитывать детей).

ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ