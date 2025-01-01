Какие основные тематические траектории прослеживаются в Ветхом Завете? Есть ли связь между такими разными книгами Библии? Можно ли выявить некое единство между обетованиями, законами, историческими летописями, песнями и литературой мудрости? Где приводятся обзоры этой темы для пасторов, студентов и прихожан, интересующихся богословием?

После Второй мировой войны на нидерландском языке эту потребность долгие годы восполнял труд Теодора Христиана Фризена «Главные богословские линии Ветхого Завета». Его работа переиздавалась вплоть до 1966 года, после чего сравнимых с ней трудов на нидерландском не было. [1]

В ходе дискуссий в мировом научном сообществе были разработаны разные модели для более глубокого изучения вести всего Ветхого Завета. Ряд авторов подчеркивают необходимость некоего богословского центра, другие предпочитают тематический подход, в котором изучаемый материал группируется по разделам. Некоторые настаивают на хронологическом упорядочивании текстов, хотя в последнее время усиливается интерес к литературному подходу, в котором точкой отсчета служит канон Ветхого Завета. Эта книга, хотя и писалась с учетом вышеупомянутых дискуссий, предлагает свой собственный подход и прослеживает развитие основных богословских тем.

В части 1 приводится обзор истории ветхозаветного богословия и формулируются вопросы методологического характера. В части г предлагается литературно-богословский подход. Его применение показано на материале книг Исход, Левит и Числа. Часть з можно назвать основной: в ее главах прослеживается развитие основных тем Ветхого Завета. Точкой отсчета служит Книга Бытия, в которой затрагиваются все эти темы. Затем показано, как они раскрываются на протяжении всего канона. Рассматриваются самые разные темы Ветхого Завета, в том числе: сотворение, грех, благодать, завет с Богом, поклонение, земля обетованная, отношения Израиля с другими народами. В части 4 показывается продолжение этих тематических траекторий во времена Нового Завета, который понимается как продолжение и завершение Ветхого.

Сама идея этой книги начала созревать у авторов уже давно. Более десяти лет они преподавали ветхозаветные дисциплины и, разрабатывая лекционный материал, включали в него разные источники. На базе Евангельского теологического факультета (ЕТФ) в Лёвене (Бельгия) - ведутся исследования с использованием литературно-богословского подхода; их цель - выявление посланий Ветхого Завета. В разработках Высшей христианской школы Эде (Нидерланды) основное внимание уделяется отдельным темам.

Взаимная поддержка и готовность прислушиваться друг к другу несмотря на различия во взглядах привели к результатам, которых никто из них не смог бы достичь в одиночку.

Хендрик Корефар, Март-Ян Пауль

Хендрик Корефар - Март-Ян Пауль - Богословие Ветхого Завета Пер. с нем. Е. Устиновича Черкассы: Коллоквиум, 2018 - 566 с. ISBN 978-966-8957-67-З Оригинальное издание на нидерландском языке Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul (red.) Theologie van het Oude Testament: De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel © 2013 Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Перевод выполнен с немецкого издания Hendrik Koorevaar Mart-Jan Paul (Hrsg.) Theologie des Alien Testaments: Die bleibende Botschaft der hebraischen Bibel ©2016 BrunnenVerlag Хендрик Корефар - Март-Ян Пауль - Богословие Ветхого Завета - Содержание

I ИСТОРИЯ И МЕТОД

1. Краткая история ветхозаветного богословия как академической дисциплины - Юлиус Штайнберг 1.1 Развитие ветхозаветного богословия с XVI по XX века

1.2 Модели и измерения богословия Ветхого Завета в XX и XXI веках

1.3 Выводы 2. Метод богословия Ветхого Завета - Хендрик Корефар и Юлиус Штайнберг 2.1 Цель исследования

2.2 Преимущества литературного подхода

2.3 Преимущества тематического подхода

2.4 Значение истории и историографии для богословия Ветхого Завета

2.5 Значение Ветхого Завета для всего человечества - для всех стран и эпох

2.6 Богословие Ветхого Завета и библейское богословие в целом II ЛИТЕРАТУРНО-БОГОСЛОВСКИЙ ПОДХОД 3. Структурно-канонический подход к богословии Ветхого Завета как единого целого - Хендрик Корефар 3.1 Введение: преимущества литературно-богословского подхода

3.2 Модель Торы для изучения еврейского канона

3.3 Модель древнееврейского канона, основанная на концепциях изгнания и возвращения

3.4 Структурно-богословское послание древнееврейского канона 4. Литературный подход на примере структурного богословия книг Исход, Левит и Числа Хендрик Корефар 4.1 Введение

4.2 Литературное единство книг Исход-Левит-Числа

4.3 Структурное богословие книг Исход-Левит-Числа III ТЕМАТИЧЕСКИ-БОГОСЛОВСКИЙ ПОДХОД 5. Сотворение - Вальтер Хильбрандс 5.1 Введение

5.2 Священнический канон

5.3 Пророческий канон

5.4 Канон мудрости

5.5 Выводы 6. Пути Божьи: его воля, заповеди и закон - Март-Ян Пауль и Герберт Клемент 6.1 Введение

6.3 Пророческий канон: назад к Торе!

6.4 Канон мудрости: наставление для повседневной жизни

6.5 Заключение 7. Грех: происхождение и разрушительное действие, исцеление и преодоление - Хендрик Корефар и Крейг Марлоу 7.1 Введение

7.2 Священнический канон: реакция священников на грех

7.3 Пророческий канон: борьба с грехом

7.4 Канон мудрости: как реагируют на грех мудрецы

7.5 Итоги и горизонты дальнейших исследований 8. Обетование семени жены и призвание Авраама: благословение для всех народов - Зигберт Рикер 8.1 Введение

8.2 Священнический канон

8.3 Пророческий канон

8.4 Канон мудрости

8.5 Подведение итогов и конкретизация темы 9. Богослужение и жилище Бога в Израиле - Эвелин Ван Сталдейн-Сулман 9.1 Введение

9.2 Священнический канон

9.3 Пророческий канон

9.4 Канон мудрости

9.5 Выводы 10. Богословие земли - Март-Ян Пауль 10.1 Введение

10.2 Священнический канон

10.3 Пророческий канон

10.4 Канон мудрости

10.5 Выводы IV ПЕРЕХОД ОТ ВЕТХОГО ЗАВЕТА К НОВОМУ 11. Между Ветхим и Новым Заветами - Герт Лорейн 11.1 Исторический фон

11.2 Богословие

11.3 Выводы 12. Новый Завет как продолжение и завершение Ветхого - Март-Ян Пауль 12.1 Введение

12.2 Структурно-канонический подход

12.4 Тематически-богословский подход

12.5 Выводы Библиография Об авторах Предметно-именной указатель Указатель ссылок на древние источники

Хендрик Корефар - Март-Ян Пауль - Богословие Ветхого Завета - Юлиус Штайнберг - Краткая история ветхозаветного богословия как академической дисциплины

Какой подход будет органично и целенаправленно [2] раскрывать богословие Ветхого Завета? На протяжении столетий богословы предлагали на этот вопрос совершенно разные ответы. Обзор истории данной дисциплины не только впечатляет широким спектром подходов, но и дает более глубокое понимание основополагающих трудностей, связанных с методологией и содержанием.

В разделе 1.1 читатель найдет очерк исторического развития ветхозаветного богословия как области науки; основное внимание уделяется истории интеллектуальных течений. Далее, в разделе 1.2, представлены различные подходы, популярные в XX и XXI веках. В разделе 1.3 глава завершается кратким выводом о методологии.

1.1 Развитие ветхозаветного богословия с XVI по XX века

С чего было бы лучше начать такой исторический очерк? [3] Ответ зависит от нашего определения термина ветхозаветное богословие. Ветхозаветное богословие, прежде всего - одна из областей библейского богословия. Выражение библейское богословие также можно понимать двояко. Оно означает или богословскую систему учения, которая коренится в Писании и прочно связана с ним, или такую систему учения, которая содержится в самой Библии. Здесь пока будет подразумеваться второе: цель ветхозаветного богословия - проследить отразившееся в Ветхом Завете понимание веры и, соответственно, раскрыть богословское значение соответствующих текстов. [4]

Эта цель вырисовывается четче, когда библейское богословие противопоставляется традиционной догматике, что характерно для Реформации XVI века.

1.1.1 Период Реформации и постулат sola scriptura

Исходя из постулата sola scriptura («только Писание»), который был связан с принципом sui ipsius interpres («Писание истолковывает само себя»), Мартин Лютер освободил толкование Библии от традиционного схоластического богословия и от предписаний церковных соборов. Божье откровение в Писании нельзя ограничивать и тем более подменять человеческими толковательными категориями. [5]

Впрочем, библейское богословие в узком значении этого термина появилось не во времена Реформации. И в этой связи заслуживает внимания труд Жана Кальвина «Наставление в христианской вере». Кальвин не противостоял средневековой схоластической системе. Более того, в предисловии он упоминал, что его труд «может послужить... ключом к глубокому и правильному пониманию Святого Писания». Таким образом, читателю предлагается не система верований, а правильное понимание самого Писания. [6]

Лишь через сто лет после Реформации появились первые книги под названием «Библейское богословие». Они издавались в протестантских ортодоксальных кругах. Библейское богословие впервые упоминается как отдельный предмет, хотя и вспомогательный по отношению к догматике. Подход назывался библейским ввиду того, что его целью было обосновать доктрины с помощью ссылок на Библию (которые подавались как доказательства - dictaprobantia) - без различий между Ветхим Заветом и Новым. В свете требований Лютера такой подход можно назвать шагом назад. Брюггеман, пожалуй, прав в своей оценке: тогда еще не настало время для того, чтобы сосредоточиться именно на своеобразии Ветхого Завета, поэтому к догматике по-прежнему прибегали как к универсальной контролирующей инстанции. Таким образом, следует отметить, что постулат sola scriptura, хотя по-прежнему провозглашался после Реформации, утрачивал свое содержание, и богословие замораживалось в догматической системе.

Реакцией на лютеранскую ортодоксию стал немецкий пиетизм. Филипп Якоб Шпенер в своей книге Pia Desideria («Жертва угодная, или Сердечное устремление к богоугодному улучшению истинной Евангельской церкви», 1675 г.) и в других трудах противопоставлял протестантской схоластике библейское богословие. Его цель отчасти отражена в некоторых богословских работах того времени. Но гораздо более мощный импульс это движение получило в связи с Просвещением.