Корещук - Настоящие христианские украшения

Кто из родителей не участвовал в битве за чистоту и порядок? Кто не пытался заставить своих детей регулярно мыть уши, причесываться и следить за обувью? Однако ежедневные битвы приносят лишь кратковременный результат. Но вот однажды вы замечаете, что ваш подросток уже несколько дней (!) опрятен, волосы аккуратно уложены, а обувь блестит. Такие разительные перемены способно выдержать только выносливое родительское сердце! Так в чем же причина таких кардинальных изменений? Конечно же, он влюбился.

Любовь - это особое состояние, когда все твои мысли заняты объектом твоей любви. Тебе хочется знать, что ему/ей (здесь и далее - курсив автора) нравится, чтобы сделать приятное.

В Послании к ефесянам написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу» (Еф. 5:10). А вот как звучит этот текст в других переводах: «Всегда старайтесь установить, что угодно Господу» (WBTC, Еф. 5:10); «Шукайте пильно того, що Господеві подобається» (UKH, Еф. 5:10). Др. гр. слово «докимадзонтэс» означает испытывать, проверять, исследовать, познавать или в результате проверки что-либо одобрять, признавать годным.

Не должно ли это утверждение быть девизом каждого христианина? Если мы по-настоящему любим Бога, то постоянно будем задавать себе вопрос: «Как доставить наибольшую радость Господу, Которого я люблю всем сердцем?».

ПРИЯТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Некоторые люди могут сказать: «Но любовь к Богу подразумевает отказ от многих вещей!» Однако посмотрите на брачный союз. Он приносит радость, но так- же налагает множество ограничений. Например, муж уже не может ходить на свидания с другими женщинами, поскольку до конца жизни связан с одной-един- ственной и любимой. А почему жена излучает радость, если это «узы» на всю жизнь? Неужели она не понимает, сколько непростых обязанностей - стирка, уборка, глажка и т. д. - ложатся на ее хрупкие плечи? Так почему же супруги счастливы? Ответ прост: они искренне любят друг друга, а любовь превращает кажущиеся ограничения в радость.

Христианин действительно отказывается от некоторых вещей на пути к Небу. Но, к сожалению, иногда случается так, что он освобождается от всех грехов, кроме любимых! Каждый раз, когда предо мною стоит духовный выбор, это прежде всего вопрос приоритетов: что для меня существеннее и важнее - грех или Бог? Любимые, но разрушающие отношения с Ним привычки или Его благая воля? Апостол Павел призывает: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). В другом переводе сказано: «Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа» (IBSNT, Еф. 5:17).

Корещук И. - Настоящие христианские украшения

К.: «Джерело життя», 2014. — 96 с.

Корещук И. - Настоящие христианские украшения - Содержание