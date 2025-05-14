Корман - Благословенная надежда наша

В центре этой книги стоит одна идея, которая в Библии известна как «наша благословенная надежда». Возможно, вам она знакома под другим распространенным названием — «восхищение Церкви». Чуть позже я расскажу об этом термине и его происхождении, но сначала хотел бы сосредоточить внимание на фразе «наша благословенная надежда», потому что этот термин мы находим в Библии1. Именно эту фразу использовал апостол Павел, говоря о восхищении Церкви. Теперь давайте разобьем ее на составляющие части. Во-первых, слово «наша». Хочу подчеркнуть, что здесь Павел обращается исключительно к верующим. Другими словами, к тем людям, кто признает свою греховность, то есть непокорность Божьему Слову, и потребность в искуплении. Есть еще один чрезвычайно важный аспект: они не только признают свою греховность, но и возлагают свое упование на Мессию, то есть на Иешуа из Назарета, Христа, видя в Нем своего Спасителя. Они верят, что спасти нас может только Он. Они уверены, что Его крестная смерть и пролитая кровь являются единственным основанием нашего спасения. Следовательно, слово «наш» обращено только к тем, у кого есть эта вера, укорененная, разумеется, в Писании, и в первую очередь, в Евангельской вести.

Второе слово — «благословенная», которое в данном контексте относится к тому, что уготовил нам Господь. То, что Он приготовил для нас, ответит на наши нужды или внесет перемены в жизнь верующего, исполняя в ней Божью волю. Помимо этого, идея благословения проявляется в том, что человек оказывается там, где ему предназначил быть Господь, как в физическом, так и в духовном смысле. Например, в случае, когда человек становится таким, каким его хочет видеть Бог.

И последнее слово — «надежда». Его библейское значение существенно отличается от того, как мы используем его сейчас. Например, кто-то может сказать: «Я надеюсь, что...» Это означает, что у этого человека есть некое желание, однако он не уверен, получится ли его реализовать. Однако в библейской надежде нет никакой неопределенности. Важно понимать, что в Писании существует связь между идеей надежды и Божьими обетованиями. Следовательно, мы надеемся на то, что Он обещал Своему народу. А поскольку Он обещал, в будущем Его слова станут реальностью. Это лишь вопрос времени.

Кроме того, понятия надежды и завета, который Бог установил через Мессию Иешуа, также связаны между собой. Когда апостол Павел говорит «наша благословенная надежда», он подразумевает то, что уготовано Богом для верующих в Него. Мы также знаем, что в итоге, приняв обещания Божьего Царства, мы сможем стать тем народом, которым хочет видеть нас Бог, и окажемся там, где Он нас ожидает.

Корман Б. - Благословенная надежда наша - Восхищение Церкви

Пер. с англ. — Н. Новгород: Агапе, 2023.— 112 с.

ISBN 978-5-88930-150-9

Корман Б. - Благословенная надежда наша – Содержание