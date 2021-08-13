Несколько лет назад коллега попросил меня помочь одной его знакомой - норвежскому художнику и режиссеру Беате - с ее новым проектом. Беата собирала материал для своего фильма, посвященного святой Ксении Блаженной, и нуждалась в переводчике и консультанте. Я взялась ей помогать, но не только потому, что не нашла причин для отказа - у меня был корыстный интерес. В тот момент я ощущала смутную потребность в том, чтобы мои долгие опыты по изучению современного православного паломничества, в том числе и к часовне святой Ксении на Смоленском кладбище, получили какой-то толчок. Этим стимулом, как мне тогда казалось, мог стать диалог о привычных для меня сюжетах с человеком, не имеющим прямого отношения ни к православию, ни к антропологии религии. Другими словами, мне был нужен взгляд на знакомый предмет со стороны. Возможно, думала я тогда, это поможет мне наконец приступить к книге, которую давно было пора начать писать. И, кажется, я приняла тогда правильное решение, получив тот взгляд со стороны, который помог понять, чего я хочу от своего будущего сочинения и, главное, как вижу предмет исследования.

Беату, как она подробно объяснила в своем имейле, предварившем наше знакомство, более всего интересовал особый статус петербургской святой: Ксения именуется блаженной, или юродивой. «В фильме, - писала Беата, - будет рассказываться о жизни и деяниях Ксении, но я также хотела бы провести линию от нее к древним юродивым, а также к тому, как юродство существует, в качестве символа, в российском обществе сегодня, не только среди верующих, но и в контркультуре. Мне хочется понять, какое значение имеет фигура блаженного в современном обществе. Представляет ли собой выступление “Пусси Райот” в храме Христа Спасителя продолжение традиции юродивых, как сказала Надежда Толоконникова в суде?» .

За несколько лет до нашей встречи эта участница московской панк-рок-группы «Пусси Райот» во время оглашения приговора в суде в последнем слове сравнила свой творческий коллектив со скоморохами, шутами и юродивыми, которые не несут зла и не сеют вражду. Группа стала широко известной из-за реакции государства и общества на ее короткое выступление в храме Христа Спасителя: трем участницам акции присудили тюремный срок за оскорбление чувств верующих, а российское общество в своем большинстве согласилось с необходимостью наказания. Для одних внешних наблюдателей и аналитиков эта история стала доказательством притеснения свободы слова в России, для других - поводом порассуждать об особости страны. Известный протестантский теолог из Гарварда Харви Кокс-мл. спустя неделю после оглашения решения суда опубликовал газетную статью «Иезекииль, Ганди и “Пусси Райот”», где писал, что участницы панк-рок-группы представляют бережно сохраняемую духовную традицию православной церкви, возрождая наследие юродивых. На протяжении веков православные теологи, пишет Кокс, видели в юродстве аутентичную форму аскетизма, а в блаженных - людей, которые, используя провокативные действия, сообщают окружающим нечто такое, что тем необходимо услышать. Он предлагает понимать юродство как особое русское культурное наследие, упоминает известные культурной публике примеры русских блаженных - князя Мышкина из романа «Идиот» Достоевского и юродивого из оперы Мусоргского «Борис Годунов» - и помещает акцию панк-рок-группы в тот же ряд [Cox 2012]. Кокс, в соответствии со своей теологической и культурной традицией, видит в религии пространство возможности для прорыва к свободе, индивидуального поиска и построения личных отношений с Богом. В этой системе координат православие, с его почитанием святых и материальностью иконопочитания, вообще выглядит экзотичным или, во всяком случае, другим [Hann, Golz 2010; Luehrmann 2018].

Жанна Владимировна Кормина - Паломники. Этнографические очерки православного номадизма

(Монографии ВШЭ: гуманитарные науки)

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2019. — 173 с.

ISBN 978-5-7598-2022-2

Жанна Владимировна Кормина - Паломники. Этнографические очерки православного номадизма - Содержание

Предисловие

Введение

О чем эта книга

Быть православным: номадические формы религиозной жизни

Особенности антропологической работы в православном поле

Ритуал и его руины

Глава 1

Организатор паломничества как педагог и камертон

Моральная экономика паломничества

Тело паломника

Повседневная герменевтика

Завет: забытая практика

Глава 2

Намоленность и подлинность

Богородица девонского разлома

Экопатриотизм и реставрация традиции

Тело как место: мощи и ароматы святости

Глава 3

На остров Божественной любви

Паломники и туземцы

Старцы и природа религиозной харизмы

Как стать старцем

От портретов к иконам

Топография святого места и дебаты о святости

«Как будто кто тебя изнутри почистил»: терапевтический дискурс в православном паломничестве

Глава 4

Православный флешмоб: место встречи

Бренд и контрафакт

Купцы и миссионеры

Благотворительность, милостыня, посильная помощь

Делегированная молитва

Заключение

Сокращения

Источники