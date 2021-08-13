Кормина - Паломники - Этнографические очерки православного номадизма
Несколько лет назад коллега попросил меня помочь одной его знакомой - норвежскому художнику и режиссеру Беате - с ее новым проектом. Беата собирала материал для своего фильма, посвященного святой Ксении Блаженной, и нуждалась в переводчике и консультанте. Я взялась ей помогать, но не только потому, что не нашла причин для отказа - у меня был корыстный интерес. В тот момент я ощущала смутную потребность в том, чтобы мои долгие опыты по изучению современного православного паломничества, в том числе и к часовне святой Ксении на Смоленском кладбище, получили какой-то толчок. Этим стимулом, как мне тогда казалось, мог стать диалог о привычных для меня сюжетах с человеком, не имеющим прямого отношения ни к православию, ни к антропологии религии. Другими словами, мне был нужен взгляд на знакомый предмет со стороны. Возможно, думала я тогда, это поможет мне наконец приступить к книге, которую давно было пора начать писать. И, кажется, я приняла тогда правильное решение, получив тот взгляд со стороны, который помог понять, чего я хочу от своего будущего сочинения и, главное, как вижу предмет исследования.
Беату, как она подробно объяснила в своем имейле, предварившем наше знакомство, более всего интересовал особый статус петербургской святой: Ксения именуется блаженной, или юродивой. «В фильме, - писала Беата, - будет рассказываться о жизни и деяниях Ксении, но я также хотела бы провести линию от нее к древним юродивым, а также к тому, как юродство существует, в качестве символа, в российском обществе сегодня, не только среди верующих, но и в контркультуре. Мне хочется понять, какое значение имеет фигура блаженного в современном обществе. Представляет ли собой выступление “Пусси Райот” в храме Христа Спасителя продолжение традиции юродивых, как сказала Надежда Толоконникова в суде?» .
За несколько лет до нашей встречи эта участница московской панк-рок-группы «Пусси Райот» во время оглашения приговора в суде в последнем слове сравнила свой творческий коллектив со скоморохами, шутами и юродивыми, которые не несут зла и не сеют вражду. Группа стала широко известной из-за реакции государства и общества на ее короткое выступление в храме Христа Спасителя: трем участницам акции присудили тюремный срок за оскорбление чувств верующих, а российское общество в своем большинстве согласилось с необходимостью наказания. Для одних внешних наблюдателей и аналитиков эта история стала доказательством притеснения свободы слова в России, для других - поводом порассуждать об особости страны. Известный протестантский теолог из Гарварда Харви Кокс-мл. спустя неделю после оглашения решения суда опубликовал газетную статью «Иезекииль, Ганди и “Пусси Райот”», где писал, что участницы панк-рок-группы представляют бережно сохраняемую духовную традицию православной церкви, возрождая наследие юродивых. На протяжении веков православные теологи, пишет Кокс, видели в юродстве аутентичную форму аскетизма, а в блаженных - людей, которые, используя провокативные действия, сообщают окружающим нечто такое, что тем необходимо услышать. Он предлагает понимать юродство как особое русское культурное наследие, упоминает известные культурной публике примеры русских блаженных - князя Мышкина из романа «Идиот» Достоевского и юродивого из оперы Мусоргского «Борис Годунов» - и помещает акцию панк-рок-группы в тот же ряд [Cox 2012]. Кокс, в соответствии со своей теологической и культурной традицией, видит в религии пространство возможности для прорыва к свободе, индивидуального поиска и построения личных отношений с Богом. В этой системе координат православие, с его почитанием святых и материальностью иконопочитания, вообще выглядит экзотичным или, во всяком случае, другим [Hann, Golz 2010; Luehrmann 2018].
Жанна Владимировна Кормина - Паломники. Этнографические очерки православного номадизма
(Монографии ВШЭ: гуманитарные науки)
«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2019. — 173 с.
ISBN 978-5-7598-2022-2
Жанна Владимировна Кормина - Паломники. Этнографические очерки православного номадизма - Содержание
- Предисловие
- Введение
- О чем эта книга
- Быть православным: номадические формы религиозной жизни
- Особенности антропологической работы в православном поле
- Ритуал и его руины
Глава 1
- Организатор паломничества как педагог и камертон
- Моральная экономика паломничества
- Тело паломника
- Повседневная герменевтика
- Завет: забытая практика
Глава 2
- Намоленность и подлинность
- Богородица девонского разлома
- Экопатриотизм и реставрация традиции
- Тело как место: мощи и ароматы святости
Глава 3
- На остров Божественной любви
- Паломники и туземцы
- Старцы и природа религиозной харизмы
- Как стать старцем
- От портретов к иконам
- Топография святого места и дебаты о святости
- «Как будто кто тебя изнутри почистил»: терапевтический дискурс в православном паломничестве
Глава 4
- Православный флешмоб: место встречи
- Бренд и контрафакт
- Купцы и миссионеры
- Благотворительность, милостыня, посильная помощь
- Делегированная молитва
Заключение
Сокращения
Источники
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