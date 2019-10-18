Протоиерей Константин Островский – Заметки о пастырском служении

Эта книга составилась из заметок, которыми я пользовался при подготовке и проведении занятий по пастырскому богословию со студентами выпускного курса Коломенской духовной семинарии. Заметки по большей части извлечены из написанных мною ранее книг: «На приходе и в семье», «Умереть нам не удастся» и «Красные врата», а так-же из нескольких статей; много написано нового, все отсортировано по рубрикам и отредактировано.

Кому адресованы заметки? В первую очередь, понятно, — будущим пастырям, чтобы помочь им подготовиться к духовному окормлению прихожан. Но ведь пастырские проблемы не только ожидают нынешних студентов семинарий, они уже стоят перед служащими на приходах священниками, в том числе и перед автором этих строк. И, как ни парадоксально на первый взгляд, они стоят и перед пасомыми, ведь овцы-то наши — словесные.

Они должны по мере своих Богом данных сил сами идти духовным путем, пастырь им — только помощник. С каждой овцы спросится, к чему она поистине стремилась и кому она с этой целью доверилась, как и с пастыря спросится, куда он вел врученное ему Богом стадо и чего он на самом деле хотел. Заповеди Бог дал всем людям, молиться должны все, со страстями бороться — тоже все. Приходская община — дело всех прихожан, а не только духовенства.

И, конечно, за свою домашнюю церковь отвечает каждый мирянин и мирянка, а не только батюшки и матушки. Бог послал пастырей вести словесное стадо не на заклание или стрижку, а в Царство Небесное, к вечному блаженству. И мы, пастыри, сами тоже направляемся туда, это наше общее дело — пастырей (старых, молодых, будущих) и паствы.

Нам предстоит вместе совершить трудный, сложный и опасный горный поход: спуститься с гибельной вершины гордости, по которой мы блуждаем, ослепленные и водимые своими страстями, в спасительную долину смирения, а затем, не покидая этой долины, взойти на благодатную вершину к Солнцу Правды — Христу. Так что книга адресована не только семинаристам, но и всем, кто так или иначе имеет отношение к приходскому пастырству.

Некоторые места — для священников, некоторые — для студентов, некоторые — прихожанам или сотрудникам, а большинство — всем сразу. Адресация всегда ясна из контекста, поэтому особо нигде не оговаривается. Да и не должно быть строгого разделения адресации. О молитве, о духовных путях и опасностях на них, о правильном устроении приходской общины и бывающих при этом искажениях, об устройстве домашней церкви — обо всем этом должны знать и размышлять и пастыри, и будущие пастыри, и все духовно настроенные прихожане.

Книга состоит из нескольких разделов. Первый посвящен пастырскому призванию. Во втором идет речь о молитве. Духовничеству, то есть пастырской помощи людям в их старании жить молитвенно и свято по заповедям Божьим, посвящен третий раздел. Затем идет раздел, посвященный созданию и деятельности приходской общины. В заключительном разделе говорится об устройстве домашней (в смысле семейной) церкви христианина

Протоиерей Константин Островский – Заметки о пастырском служении

Издательство – «Синопсись» – 360 с.

Москва – 2019 г.

ISBN 978-5-6042761-6-7

Протоиерей Константин Островский – Заметки о пастырском служении – Содержание

Предисловие

ПРИЗВАНИЕ К ПАСТЫРСТВУ

МОЛИТВА — СУТЬ СВЯЩЕННОГО СЛУЖЕНИЯ Борьба с помыслами Правила Верный — значит трезвый

О ДУХОВНИЧЕСТВЕ Хотеть, чего хочет Бог Духовные отношения Искушения и ошибки Духовник разных людей Исповедь — разные смыслы

ПАСТЫРЬ НА ПРИХОДЕ Приходская семья Община — разные смыслы Проблемы «Большой семьи» Прав наш ухой устав

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СОТРУДНИКОВ Любовь разумная Сан и должность Начальник и подчиненные Вокруг приходской кружки Храни мир

О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ СЛУЖЕНИИ ЦЕРКВИ Катехизация и миссия — направление усилий «Не угаси курящего льна»

С СИЛЬНЫМИ МИРА СЕГО Знай свое место и не посрами Приход и спонсор

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ Предварительные заметки о современной семье Уклад домашней церкви Отец и матушка Воситание граждан неба Служба, правило, чтение О нецерковном поведении церковных детей Достойная старость



Протоиерей Константин Островский – Заметки о пастырском служении – Призвание к священству

Великое дело быть пастырем овец православных, но перед каждым человеком, намеревающимся принять священный сан, встает вопрос о призвании: есть ли на это Божья воля, Божье благословение? Можно быть прекрасным человеком, даже высокой духовной жизни, и не иметь призвания к священству. Отсутствие такого призвания само по себе отнюдь не грех и не недостаток — в Церкви много служений и много благодатных путей к совершенству. Мало того, если Бог не призывает кого-то к священству, то, хотя бы он и свят был, ему не следует касаться этого служения. Я знал одного человека, очень благочестивого, молитвенника, которого, однако, внешнее активное участие в службе тяготило, рассеивало.

Он пользовался большим уважением среди церковных людей, даже привлек к себе внимание епархиального архиерея, все клонилось к рукоположению, но у него нашлись канонические препятствия. И, думаю, Бог его таким образом уберег от священного сана, к которому этот духовный муж не имел внутреннего расположения. Как человеку распознать, есть ли у него расположение к священству? Алгоритма распознавания, конечно, нет, но обязательно должно быть желание священнодействовать, человеку должно хотеться встать у престола в алтаре и вознести иерейские молитвы. Речь идет не о гордых мечтаниях, «как я буду выглядеть, стоя у престола», а именно о желании совершать божественные службы. Если такого желания нет, то не о чем и думать.

Бывает, человек по глубокому смирению или по природной робости даже и помыслить себя не может на такой высоте: «Как это вдруг я — и священник? Да этого не может быть». Тогда, если Богу угодно, Он найдет, как призвать к служению такого смиренного или робкого человека, а, если нет, то и не надо. Но, бывает, человека прямо-таки «заносит» в священники. Начинает он ходить в храм, погружается в церковную среду, выглядит благообразно — чем не батюшка? Его спрашивают знакомые: «А что ты не пойдешь учиться в семинарию?» «А и правда, — думает он, — не стать ли мне священником?» Тем более, что в наше время священником быть престижно. Если храм один в городе, то совсем юный настоятель может сразу оказаться заметной фигурой; чиновник до такого положения в обществе, бывает, тянется много лет.

Кроме того, в церковной среде священник пользуется уважением и почтением. Конечно, все мы знаем, что почтение оказывается не нашей немощи, а нашему сану, то есть самому Христу, но физически-то руку кому целуют? И человеку хочется, как он думает, «расти». На заводе мастер хочет стать начальником цеха, а на приходе пономарь хочет стать батюшкой. Слова же Христа, что «кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10, 44) — при этом забываются. А дальше все идет по накатанному: поступление в семинарию, учеба, хиротония, приход... И благо, если призвание все-таки было, тогда человек, несмотря на легкомысленное начало пути к священству, потом нередко выправляется.