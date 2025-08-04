История церковного права на Руси неизменно привлекает пристальное внимание исследователей. Основным масштабным сводом церковных и светских постановлений являлась Кормчая книга, появление которой в русских землях следует общим тенденциям книжной культуры в Slavia Orthodoxa, предполагавшим не прямую правовую зависимость от Византийской матери-церкви Русской митрополии, а опосредованное следование византийским правовым нормам, распространявшимся на всю территорию православной ойкумены. При этом Кормчие книги включали значительное число текстов, не связанных с русской действительностью, что заставляло воспринимать весь свод в качестве компендиума, описывающего идеальную структуру и систему управления православной церковью и государством, а не в качестве практического руководства к совершению церковного и гражданского суда.

Наиболее насущные и животрепещущие вопросы, неизбежно встававшие перед русским духовенством, нередко решались не с помощью объемной и трудной для понимания Кормчей книги, а через личное обращение к знающим и заслуживающим доверия иерархам. Именно это привело к появлению ряда «вопрошаний» — текстов, включавших ответы архиереев на задаваемые им вопросы и восходящих к византийско-славянской традиции «вопросоответов». В некоторых случаях в тексте сохранялись только ответы, без вопросов, однако первоначальная структура «вопрошания» всё равно прослеживается. Эротапокритический жанр позволял найти решения для тех ситуаций, которые не рассматривались в имевшихся на Руси книгах.

Вопросы, задававшиеся авторитетным архиереям, касались не только церковного права, но богослужения и повседневной жизни мирян, иночествующих и клириков, то есть тех ситуаций, которые не описывались в богослужебных книгах, содержащих лишь краткие уставные указания. Сведения о том, как именно должно совершаться богослужебное последование в тот или иной день, какую роль при этом выполняет каждый участник богослужения, как поступать в сложной ситуации, передавались из уст в уста при обучении клира. Без сомнения, устная традиция, хранителем которой выступал архиерей, имела во многом решающее значение в домонгольский период.

С жанром «вопрошаний» сближаются постановления соборов, отвечавших на вопросы русских иерархов: Владимирского (1273) и Константинопольского (1276). Падение Константинополя в 1204 г. отозвалось в славянских землях неожиданным образом. Упадок, в который пришёл Константинопольский патриархат, лавирование между политическими интересами разных государей, борьба с унией с Римом — всё это способствовало усилению самостоятельности славянских церквей. Это привело к бурному росту церковного строительства в славянских землях, одним из результатов которого стал перевод в Сербии византийского канонического сборника — «Законоправила».

Нашествие Орды на Русь привело к серьёзным проблемам в управлении церковью. Множество храмов и архиереев было утрачено. В этих условиях русские архиереи отправили посольство в Константинополь с целью собрать и сохранить церковное знание. Полученные постановления Константинопольского синода 1276 г. в итоге не были включены в Кормчую книгу сразу, но обрели значение позднее. Почему они были проигнорированы и какова их роль в последующем развитии Русской церкви — это предмет данного исследования.

Мария Корогодина — Правила Константинопольского синода 1276 года — Греческие и древнерусские редакции в контексте эпохи

Москва: Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2025. — 570 с.

ISBN 978-5-7598-4271-2

Мария Корогодина — Правила Константинопольского синода 1276 года — Содержание