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Коровник – Струмені в пустелі

Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Поезії
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Philology Literature
Для чого пишеться поезія? Щоб поділитися думкою, почуттям, пережитим. Передати вогник віри і надії, який палахкотить в серці автора, теперішньому і прийдешнім поколінням.
Ось і п. Леонід Коровник виносить на суд українського читача свою першу збірку поезії, написану в далекому канадському місті Едмонтоні, де він провів більшу свідому частину свого життя.
Едмонтон посідає своє особливе місце в світі української поезії та письменства. Тут творили “останні з могікан“ української канадської поезії поети-професори Олег Зуєвський і Яр Славутич. Літературознавчою діяльністю займався Юрій Кленовий (Юрій Стефаник). З Едмонтоном пов’язана діяльність прозаїка і драматурга Олександра Лугового, поета і журналіста Богдана Мазепи, письменниці Марії-Адріяни Кейван, літературознавця та поетеси Олександри Черненко. З молодшого покоління виділимо Мирну Косташ, Ярса Балана (пишуть англійською), літературознавця Миколу Сороку.
Хоч ім’я Леоніда Коровника частково відоме українському читачеві як автора віршів у періодиці релігійного спрямування, а також як перекладача теологічної літератури (про цю сторону його діяльності детальніше в статті - Полковський Валерій. Служити Україні й Богові: штрихи до портрета Леоніда Коровника// Західньоканадський збірник. Частина четверта/ Упорядкував Яр Славутич. - Едмонтон: Канадське наукове товариство імені Т. Шевченка, 2000. - С. 154-158), він дебютує збіркою поезії.
Біографія Леоніда Коровника начебто проста. Народився 14 жовтня 1930 р. в селі Почино-Софіївка Магдалинівського району Дніпропетровської области. У 1949 р. приїхав до Канади. Закінчив Богословську колегію 1955 р. Виконував різну фізичну працю, а також був пастором Баптистської церкви у містах Сван Ривер (Манітоба), Саскатуні та Едмонтоні. Працював техніком у Технологічному інституті Північної Альберти у землемірному відділі (1974-1994 рр.).
Це, так би мовити, одна сторона його житгя. Є інша. На сьогодні п. Леонід переклав сім книг теологічної літератури з англійської на українську мову, а також пише вірші, які друкувалися в канадській та українській періодиці. На цій діяльності хотілося б зупинитися детальніше.
Свідомим українцем, за його власними словами, він відчув себе у гімназії в Німеччині. Перебуваючи в Україні, в часи повального терору та арештів, батьки боялися за долю сина і не змогли передати юнакові всієї глибини українського національного духу. Тут же в гімназії прийшла до нього й любов до вивчення мов (вивчав українську, німецьку, латину). Пізніше довелося вивчати англійську та іспанську мови.
Поворотним моментом у своєму житті вважає запитання, адресоване йому Яковом Духонченком, Головою баптистського руху в Україні: “А що Ви робите для України?” Було це в 1979 р. під час приїзду Духонченка в Канаду. Тоді п. Коровник вирішив зайнятися перекладанням теологічної літератури з англійської на українську мову. З того часу вийшли у світ такі богословські книги в його перекладі українською мовою:
Райрі Чарлз Калдвелл. Рівновага християнського життя. Вінніпег, 1981. 202 стор.; Ґетц Джін. Любіть один одного. Вінніпег, 1983. 147 стор.; МакАртур Джон (мол.). Харизматики: Доктринальна перспектива. Вінніпег, 1987. 237 стор.; Ґрагам Біллі. Святий Дух. Торонто, 1987. 214 стор.; Гамільтон Флойд Е. Основа християнської віри (апологетика). Торонто, 1990. 335 стор.; Литл Пол. Знайте, у що ви вірите. Торонто, 1995. 138 стор.; Тіссен Генрі Кларенс. Лекції з систематичної теології. Київ, 2000. 400 стор.
Автора вирізняє постійна праця над українською мовою. Чи багато з нас у діаспорі працює над нею? Особливо йому подобається робота зі словниками. Коровников! притаманні точність та влучність вислову, ідіоматичність.

Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Поезії

Київ – Едмонтон: «Дорога Правди», 2003. – 382 с.
ISBN 0-9732323-0-7 («Дорога правди»)
ISBN 966-8481-00-3 (РТ МКФ «Християнське життя»)

Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Зміст

Поезія віри й надії (Передмова)
Присвята
  • Україно, свій шлях вибирай!
  • Адам і Єва
  • Апологетам плебейства
  • Астронавтом стань!
  • Багряні серця
  • Бандуро, торкнися душі!
  • Батьківщина
  • Бджілка
  • Бездонні Божі очі
  • Безсмертний спів
  • Безсмертний юнак
  • Безсмертні лицарі
  • Берізка Єва
  • Біблія
  • Більш не буде мандрівних доріг
  • Блудний син
  • Бог
  • Бог - мій учитель
  • Богові й народові
  • Богом дана вдача
  • Богорадісна хвилина
  • Бог послав їм сніг
  • Бог угамує душу Гадаринську
  • Боже, ставсь Богоприхильно!
  • Божий храм
  • Божі зорі ...
  • Божі косарі
  • Брати сідають до трапези
  • В Ахіллесову п’яту!
  • Вдовина лепта
  • Великодні дзвони
  • Весільні вірші (Цикл)
  • “Два життя переплелися...”
  • “Неборадісні хвилини...”
  • “Поєднались дві росини...”
  • “Сад зацвів. Зелене гілля...”
  • “Цей день зовем радовесільним ...”
  • Вибираймо вірний крок!
  • Відвічне слово
  • Віддав я душу далині
  • Відмолодіємо!
  • Відмолодіє поезія серцем
  • Відмолодію знов
  • Відповідна врода
  • Він буде вічно жаріти!
  • Він бурю й море вгамував
  • Він змилосердивсь над народом
  • Вінок зі щасть гірлянд
  • Вінок із вдячних дум
  • Він рідну мову оберіг
  • Він у душу рай вселяє
  • Віра, а не свічка
  • Віра супроти надії
  • Вічна юність
  • Вічність у чесних серцях
  • Володимирові Сосюрі: До його 100-річчя
  • Вони змагались, як герої
  • Воскреслому слава!
  • Вродився Богочоловік
  • Гаптуй, о Боже
  • Гетсиманська змага
  • Голодомор
  • Горній колос
  • Господні янголи, мов журавлі
  • Григорієві Сковороді: До його 0-річчя
  • Гус безсмертний в смерті
  • Дарунок святого
  • Джерельна криниця
  • Дівчинка
  • Доблесний Давид
  • До Бога й згоди
  • До герцю за правду
  • Доріг далекі далі
  • Досягли вони мети
  • Дотик святої руки
  • Друзі-думи
  • Друзі, думка ця - не мрія!
  • Друзі осягнули супокій
  • Думай Богодумно!
  • Думи й слова непогасні
  • Думи непогасні
  • Думи про життя сную
  • Думка тишу сколихне!
  • Думки вслухаються в минуле
  • Думки на вічні терези клади!
  • Думки, неначе цвіркуни
  • Думки у книги Бог збере
  • Душа до правди звідала стежину
  • Душа не зазнає жади
  • Душа подячна Долі
  • Душа, як пролісок, розквітла
  • Душею молодію
  • Душі їх заколосилися
  • Душу дай росяно-чисту!
  • Дяка Богові! ПО
  • Життєдайна весна зацвіте
  • Життя
  • Життя блискотінь
  • Життя мене голубить
  • Життя не звичайне
  • Життя немає поза Богом
  • Життя неповторне
  • Життя - це бистрий потяг
  • Жнімо колос!
  • Забуруньте, думи душу!
  • Заіскрись, живуще слово!
  • Заквітне правда на землі
  • За межею гробовою, ви не станете травою
  • Запашний тиміям
  • За правду підійми свій голос!
  • Заясніє душа, як люстерце
  • Зборімо зла останню грань!
  • Збуди свою душу!
  • Звитяжців виплекай плеяду!
  • Здійснім Шевченків заповіт!
  • Здолаймо горній рубікон!
  • Злу приходить вічний крах
  • Змагаймося добрим змагом!
  • Знов Розп'ятий несе хрест народу
  • Зодягнімо вічности весну!
  • Зрілий колос
  • Зростаймо, як квіти
  • Зустріньмось, мов колись, в саду!
  • Зустрічаю майбутнє надійно!
  • Іншим дай портфель!
  • Історії сивий сувій: До 150-річчя Баптизму в Україні- 1852-2002
  • їду знову на гринджолах
  • Йди за правду на борню!
  • Йдімо молодо!
  • Кайтеся, Каїни, Юди!
  • Капітан
  • Книга
  • КнигаБожа
  • Князь миру народився
  • Комар і літак
  • Комуніст
  • Короткі вірші
  • Косарі
  • Крешу майбутнє дбало!
  • Криниці та джерела
  • Кроки в ніщо
  • Куди нам іти?
  • Куймо слова свободу!
  • Лазарю, вийди!
  • Лани дрімають
  • Лицар див
  • Лицем до Бога повернись!
  • Лишай причал! ,
  • Лікуймо словом серце брата!
  • Літа
  • Літа, мов сім’я журавлів
  • Люблю
  • Люблю уранці
  • Любов
  • Любов - життя криниця
  • Любов нитками нас єднає
  • Любов повернулася знов/Пасхальне/
  • Любоноша
  • Люди - розбурхане море!
  • Людина
  • Людино, Божих рук шедевре!
  • Маленький грішник
  • Мамина молитва
  • Мати
  • Маяк
  • Мереживо думок
  • Мета мандрівки
  • Мир Божий царить
  • Мир, підписаний кров’ю
  • Мир у переможнім серці
  • Михайлині Лучці: До її 90-річчя
  • Мій Господь
  • Міст до пекла й раю
  • Місто вічне і святе
  • Мова зацвіте, мов сад
  • Мов журавлі
  • Мов журавлі із колядою
  • Мов колос, я хилюсь перед Тобою
  • Моє імення - легіон!
  • Мойсей
  • Молитва
  • Молитва Богові одному
  • Мріяв повернутись в Україну
  • Мудреці
  • Мужні злети і поети
  • Мужньо з Тобою піду!
  • Навіщо вірити в нікого?
  • На жниво, брате, поспіши!
  • Народження Дитятка
  • Наче олень
  • Неба силует
  • Небоязлива душа
  • Невидимого руки
  • Невидющий син
  • Не відлюблю!
  • Нев’янучі гірлянди
  • Незрозуміла любов
  • Не йдімо до чужих по ум!
  • Неповинні брати
  • Не римовані вірші
  • Не розлюблю!
  • Не розминутися з майбутнім!
  • Не схиливши чола
  • Нехай співають солов’ї!
  • Нитки із дум і слів
  • Ніби очима пророчими!
  • Нове буття
  • Новорічна година
  • Обриваються струни
  • Онищенко йде у кайданах
  • Онищенків пошли нам, Боже!
  • Орел я вільний
  • Орю та й сію слово
  • Осеніє життя
  • Осінь
  • О, скільки вод!
  • О, скільки років
  • Оспіваймо Його подвиг!
  • Пальма першосте
  • Первісний рай
  • Перейдімо межу-як Хома!
  • Переможно на Хрещатик! До 150-річчя
  • Баптизму в Україні - 1852-2002
  • Пізнаю щастя таїну
  • Піклуймося душею!
  • Пісні, мов ніжні хвиль прибої
  • Пісня в зоряний політ
  • Пісня поклоніння
  • Плужу подвиги нові
  • Повеління провидіння
  • Повийся до Бога!
  • Позаобрійні далі
  • Позерни колосся, Боже!
  • Покірних поведе Господь
  • Поклонімося!
  • Полтавська битва
  • Пора пожати колос!
  • Посвячення храму
  • По стопах Христа
  • Потуманілим братам
  • Почин відродження доби
  • Правду Божу приймуть згодом
  • Придбати втрачений Едем
  • Призначення від Неба
  • Природа Божа
  • Прозорі душі
  • Проліски синенькоокі
  • Радіє небо
  • Рай відкуплений
  • Рай віднайдемо в Месії!
  • Райська доле, повернися!
  • Римую Небові
  • Розгулялись думки
  • Розпродаж
  • Рятуюча рука Христа
  • Сад
  • Самарянка
  • Сватові Дмитрові Герелюку: До його 65-річчя
  • То Demetrius Gereluk: On his 65th birthday
  • Свідчення уздоровленого
  • Світанок
  • Світ мудрого Творця
  • Світ нас не спіймає!
  • Святий Духу, йди із нами
  • Серце знову співає
  • Серце, мов люстерце
  • Сивина
  • Сивина старої Руси
  • Сильні й молоді
  • Сини села Основа
  • Сію слово на папері
  • Складімо із любови оду!
  • Сковорода, верблюд і вода
  • Скорботна мати
  • Слава лине по роздоллю!
  • Слідами християн-дідів
  • Слова
  • Слова - то квіти паперові
  • Слово
  • Слово правди, залунай!
  • Смерти й життя Геркулес
  • Сонце не зайде за обрій!
  • Спасіння апогей
  • Спів Владиці світів
  • Співаю пісню дзвінко
  • Сплетім волошковий вінок!
  • Сподіваймось горніх чуд!
  • Степан
  • Сторінки до сивини сувоїв
  • Стоять непорушно Карпати
  • Стукни в дверці
  • Сутність буття
  • Сягнім нетлінної мети
  • Сяють зорі
  • Ти можеш любити
  • Ти прийняв мене, як сина!
  • Тритисячлітгя завітало
  • Трудімось, як для Бога
  • У країні Ірод вирвав серце
  • У країно, мене не лишай!
  • УПА
  • Упівці ринуть
  • У сімдесяті роковини людомору: 1932-1933-2002
  • У човні віри
  • Хвала за плоди
  • Хитромудра гамак-павутина
  • Хіба можна весни не любити?
  • Ходім від Києва у Львів!
  • Хрест
  • Християни не скорені
  • Христові заспіваймо коляду!
  • Христовоскресний день
  • Христос воскрес
  • Хто піде?
  • Хто це?
  • Цей світ посивів
  • Це не личить сивині
  • Чар, як з неба джерела
  • Чи зазоріло вже світання?
  • Чи підем, як апостоли й пророки?
  • Чи суть життя проспали?
  • Чи я ростив рясні плоди?
  • Чом?
  • Чому, друже?
  • Щастя
  • Щастя більш, ніж сподівань
  • Щоб була у серці згода
  • Щоб зустрітися з Тобою
  • Щоб серце і небо від щастя цвіло
  • Щоденно коротшає час
  • Юда
  • Юна весна
  • Юність
  • Юности весна настане
  • Я закохався
  • Як би я тут не любив
  • Як мило
  • Як ми хочем
  • Якщо
  • Янголи дзвонили в дзвони /Великоднє/
  • Янгольська пісня
  • Я перворідства не продав!
  • Я повернувся, Україно-Русе!
  • Я приглядався
  • Я про тебе свій спомин сную!
  • Ярові Славутичу
Views 193
Rating 5.0 / 5
Added 15.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

V
viktor_bn 2 years ago
Дякую

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