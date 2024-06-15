Для чого пишеться поезія? Щоб поділитися думкою, почуттям, пережитим. Передати вогник віри і надії, який палахкотить в серці автора, теперішньому і прийдешнім поколінням.

Ось і п. Леонід Коровник виносить на суд українського читача свою першу збірку поезії, написану в далекому канадському місті Едмонтоні, де він провів більшу свідому частину свого життя.

Едмонтон посідає своє особливе місце в світі української поезії та письменства. Тут творили “останні з могікан“ української канадської поезії поети-професори Олег Зуєвський і Яр Славутич. Літературознавчою діяльністю займався Юрій Кленовий (Юрій Стефаник). З Едмонтоном пов’язана діяльність прозаїка і драматурга Олександра Лугового, поета і журналіста Богдана Мазепи, письменниці Марії-Адріяни Кейван, літературознавця та поетеси Олександри Черненко. З молодшого покоління виділимо Мирну Косташ, Ярса Балана (пишуть англійською), літературознавця Миколу Сороку.

Хоч ім’я Леоніда Коровника частково відоме українському читачеві як автора віршів у періодиці релігійного спрямування, а також як перекладача теологічної літератури (про цю сторону його діяльності детальніше в статті - Полковський Валерій. Служити Україні й Богові: штрихи до портрета Леоніда Коровника// Західньоканадський збірник. Частина четверта/ Упорядкував Яр Славутич. - Едмонтон: Канадське наукове товариство імені Т. Шевченка, 2000. - С. 154-158), він дебютує збіркою поезії.

Біографія Леоніда Коровника начебто проста. Народився 14 жовтня 1930 р. в селі Почино-Софіївка Магдалинівського району Дніпропетровської области. У 1949 р. приїхав до Канади. Закінчив Богословську колегію 1955 р. Виконував різну фізичну працю, а також був пастором Баптистської церкви у містах Сван Ривер (Манітоба), Саскатуні та Едмонтоні. Працював техніком у Технологічному інституті Північної Альберти у землемірному відділі (1974-1994 рр.).

Це, так би мовити, одна сторона його житгя. Є інша. На сьогодні п. Леонід переклав сім книг теологічної літератури з англійської на українську мову, а також пише вірші, які друкувалися в канадській та українській періодиці. На цій діяльності хотілося б зупинитися детальніше.

Свідомим українцем, за його власними словами, він відчув себе у гімназії в Німеччині. Перебуваючи в Україні, в часи повального терору та арештів, батьки боялися за долю сина і не змогли передати юнакові всієї глибини українського національного духу. Тут же в гімназії прийшла до нього й любов до вивчення мов (вивчав українську, німецьку, латину). Пізніше довелося вивчати англійську та іспанську мови.

Поворотним моментом у своєму житті вважає запитання, адресоване йому Яковом Духонченком, Головою баптистського руху в Україні: “А що Ви робите для України?” Було це в 1979 р. під час приїзду Духонченка в Канаду. Тоді п. Коровник вирішив зайнятися перекладанням теологічної літератури з англійської на українську мову. З того часу вийшли у світ такі богословські книги в його перекладі українською мовою:

Райрі Чарлз Калдвелл. Рівновага християнського життя. Вінніпег, 1981. 202 стор.; Ґетц Джін. Любіть один одного. Вінніпег, 1983. 147 стор.; МакАртур Джон (мол.). Харизматики: Доктринальна перспектива. Вінніпег, 1987. 237 стор.; Ґрагам Біллі. Святий Дух. Торонто, 1987. 214 стор.; Гамільтон Флойд Е. Основа християнської віри (апологетика). Торонто, 1990. 335 стор.; Литл Пол. Знайте, у що ви вірите. Торонто, 1995. 138 стор.; Тіссен Генрі Кларенс. Лекції з систематичної теології. Київ, 2000. 400 стор.

Автора вирізняє постійна праця над українською мовою. Чи багато з нас у діаспорі працює над нею? Особливо йому подобається робота зі словниками. Коровников! притаманні точність та влучність вислову, ідіоматичність.

Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Поезії

Київ – Едмонтон: «Дорога Правди», 2003. – 382 с.

ISBN 0-9732323-0-7 («Дорога правди»)

ISBN 966-8481-00-3 (РТ МКФ «Християнське життя»)

Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Зміст

Поезія віри й надії (Передмова)

Присвята