Коровник – Струмені в пустелі
Для чого пишеться поезія? Щоб поділитися думкою, почуттям, пережитим. Передати вогник віри і надії, який палахкотить в серці автора, теперішньому і прийдешнім поколінням.
Ось і п. Леонід Коровник виносить на суд українського читача свою першу збірку поезії, написану в далекому канадському місті Едмонтоні, де він провів більшу свідому частину свого життя.
Едмонтон посідає своє особливе місце в світі української поезії та письменства. Тут творили “останні з могікан“ української канадської поезії поети-професори Олег Зуєвський і Яр Славутич. Літературознавчою діяльністю займався Юрій Кленовий (Юрій Стефаник). З Едмонтоном пов’язана діяльність прозаїка і драматурга Олександра Лугового, поета і журналіста Богдана Мазепи, письменниці Марії-Адріяни Кейван, літературознавця та поетеси Олександри Черненко. З молодшого покоління виділимо Мирну Косташ, Ярса Балана (пишуть англійською), літературознавця Миколу Сороку.
Хоч ім’я Леоніда Коровника частково відоме українському читачеві як автора віршів у періодиці релігійного спрямування, а також як перекладача теологічної літератури (про цю сторону його діяльності детальніше в статті - Полковський Валерій. Служити Україні й Богові: штрихи до портрета Леоніда Коровника// Західньоканадський збірник. Частина четверта/ Упорядкував Яр Славутич. - Едмонтон: Канадське наукове товариство імені Т. Шевченка, 2000. - С. 154-158), він дебютує збіркою поезії.
Біографія Леоніда Коровника начебто проста. Народився 14 жовтня 1930 р. в селі Почино-Софіївка Магдалинівського району Дніпропетровської области. У 1949 р. приїхав до Канади. Закінчив Богословську колегію 1955 р. Виконував різну фізичну працю, а також був пастором Баптистської церкви у містах Сван Ривер (Манітоба), Саскатуні та Едмонтоні. Працював техніком у Технологічному інституті Північної Альберти у землемірному відділі (1974-1994 рр.).
Це, так би мовити, одна сторона його житгя. Є інша. На сьогодні п. Леонід переклав сім книг теологічної літератури з англійської на українську мову, а також пише вірші, які друкувалися в канадській та українській періодиці. На цій діяльності хотілося б зупинитися детальніше.
Свідомим українцем, за його власними словами, він відчув себе у гімназії в Німеччині. Перебуваючи в Україні, в часи повального терору та арештів, батьки боялися за долю сина і не змогли передати юнакові всієї глибини українського національного духу. Тут же в гімназії прийшла до нього й любов до вивчення мов (вивчав українську, німецьку, латину). Пізніше довелося вивчати англійську та іспанську мови.
Поворотним моментом у своєму житті вважає запитання, адресоване йому Яковом Духонченком, Головою баптистського руху в Україні: “А що Ви робите для України?” Було це в 1979 р. під час приїзду Духонченка в Канаду. Тоді п. Коровник вирішив зайнятися перекладанням теологічної літератури з англійської на українську мову. З того часу вийшли у світ такі богословські книги в його перекладі українською мовою:
Райрі Чарлз Калдвелл. Рівновага християнського життя. Вінніпег, 1981. 202 стор.; Ґетц Джін. Любіть один одного. Вінніпег, 1983. 147 стор.; МакАртур Джон (мол.). Харизматики: Доктринальна перспектива. Вінніпег, 1987. 237 стор.; Ґрагам Біллі. Святий Дух. Торонто, 1987. 214 стор.; Гамільтон Флойд Е. Основа християнської віри (апологетика). Торонто, 1990. 335 стор.; Литл Пол. Знайте, у що ви вірите. Торонто, 1995. 138 стор.; Тіссен Генрі Кларенс. Лекції з систематичної теології. Київ, 2000. 400 стор.
Автора вирізняє постійна праця над українською мовою. Чи багато з нас у діаспорі працює над нею? Особливо йому подобається робота зі словниками. Коровников! притаманні точність та влучність вислову, ідіоматичність.
Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Поезії
Київ – Едмонтон: «Дорога Правди», 2003. – 382 с.
ISBN 0-9732323-0-7 («Дорога правди»)
ISBN 966-8481-00-3 (РТ МКФ «Християнське життя»)
Леонід Коровник – Струмені в пустелі – Зміст
Поезія віри й надії (Передмова)
Присвята
- Україно, свій шлях вибирай!
- Адам і Єва
- Апологетам плебейства
- Астронавтом стань!
- Багряні серця
- Бандуро, торкнися душі!
- Батьківщина
- Бджілка
- Бездонні Божі очі
- Безсмертний спів
- Безсмертний юнак
- Безсмертні лицарі
- Берізка Єва
- Біблія
- Більш не буде мандрівних доріг
- Блудний син
- Бог
- Бог - мій учитель
- Богові й народові
- Богом дана вдача
- Богорадісна хвилина
- Бог послав їм сніг
- Бог угамує душу Гадаринську
- Боже, ставсь Богоприхильно!
- Божий храм
- Божі зорі ...
- Божі косарі
- Брати сідають до трапези
- В Ахіллесову п’яту!
- Вдовина лепта
- Великодні дзвони
- Весільні вірші (Цикл)
- “Два життя переплелися...”
- “Неборадісні хвилини...”
- “Поєднались дві росини...”
- “Сад зацвів. Зелене гілля...”
- “Цей день зовем радовесільним ...”
- Вибираймо вірний крок!
- Відвічне слово
- Віддав я душу далині
- Відмолодіємо!
- Відмолодіє поезія серцем
- Відмолодію знов
- Відповідна врода
- Він буде вічно жаріти!
- Він бурю й море вгамував
- Він змилосердивсь над народом
- Вінок зі щасть гірлянд
- Вінок із вдячних дум
- Він рідну мову оберіг
- Він у душу рай вселяє
- Віра, а не свічка
- Віра супроти надії
- Вічна юність
- Вічність у чесних серцях
- Володимирові Сосюрі: До його 100-річчя
- Вони змагались, як герої
- Воскреслому слава!
- Вродився Богочоловік
- Гаптуй, о Боже
- Гетсиманська змага
- Голодомор
- Горній колос
- Господні янголи, мов журавлі
- Григорієві Сковороді: До його 0-річчя
- Гус безсмертний в смерті
- Дарунок святого
- Джерельна криниця
- Дівчинка
- Доблесний Давид
- До Бога й згоди
- До герцю за правду
- Доріг далекі далі
- Досягли вони мети
- Дотик святої руки
- Друзі-думи
- Друзі, думка ця - не мрія!
- Друзі осягнули супокій
- Думай Богодумно!
- Думи й слова непогасні
- Думи непогасні
- Думи про життя сную
- Думка тишу сколихне!
- Думки вслухаються в минуле
- Думки на вічні терези клади!
- Думки, неначе цвіркуни
- Думки у книги Бог збере
- Душа до правди звідала стежину
- Душа не зазнає жади
- Душа подячна Долі
- Душа, як пролісок, розквітла
- Душею молодію
- Душі їх заколосилися
- Душу дай росяно-чисту!
- Дяка Богові! ПО
- Життєдайна весна зацвіте
- Життя
- Життя блискотінь
- Життя мене голубить
- Життя не звичайне
- Життя немає поза Богом
- Життя неповторне
- Життя - це бистрий потяг
- Жнімо колос!
- Забуруньте, думи душу!
- Заіскрись, живуще слово!
- Заквітне правда на землі
- За межею гробовою, ви не станете травою
- Запашний тиміям
- За правду підійми свій голос!
- Заясніє душа, як люстерце
- Зборімо зла останню грань!
- Збуди свою душу!
- Звитяжців виплекай плеяду!
- Здійснім Шевченків заповіт!
- Здолаймо горній рубікон!
- Злу приходить вічний крах
- Змагаймося добрим змагом!
- Знов Розп'ятий несе хрест народу
- Зодягнімо вічности весну!
- Зрілий колос
- Зростаймо, як квіти
- Зустріньмось, мов колись, в саду!
- Зустрічаю майбутнє надійно!
- Іншим дай портфель!
- Історії сивий сувій: До 150-річчя Баптизму в Україні- 1852-2002
- їду знову на гринджолах
- Йди за правду на борню!
- Йдімо молодо!
- Кайтеся, Каїни, Юди!
- Капітан
- Книга
- КнигаБожа
- Князь миру народився
- Комар і літак
- Комуніст
- Короткі вірші
- Косарі
- Крешу майбутнє дбало!
- Криниці та джерела
- Кроки в ніщо
- Куди нам іти?
- Куймо слова свободу!
- Лазарю, вийди!
- Лани дрімають
- Лицар див
- Лицем до Бога повернись!
- Лишай причал! ,
- Лікуймо словом серце брата!
- Літа
- Літа, мов сім’я журавлів
- Люблю
- Люблю уранці
- Любов
- Любов - життя криниця
- Любов нитками нас єднає
- Любов повернулася знов/Пасхальне/
- Любоноша
- Люди - розбурхане море!
- Людина
- Людино, Божих рук шедевре!
- Маленький грішник
- Мамина молитва
- Мати
- Маяк
- Мереживо думок
- Мета мандрівки
- Мир Божий царить
- Мир, підписаний кров’ю
- Мир у переможнім серці
- Михайлині Лучці: До її 90-річчя
- Мій Господь
- Міст до пекла й раю
- Місто вічне і святе
- Мова зацвіте, мов сад
- Мов журавлі
- Мов журавлі із колядою
- Мов колос, я хилюсь перед Тобою
- Моє імення - легіон!
- Мойсей
- Молитва
- Молитва Богові одному
- Мріяв повернутись в Україну
- Мудреці
- Мужні злети і поети
- Мужньо з Тобою піду!
- Навіщо вірити в нікого?
- На жниво, брате, поспіши!
- Народження Дитятка
- Наче олень
- Неба силует
- Небоязлива душа
- Невидимого руки
- Невидющий син
- Не відлюблю!
- Нев’янучі гірлянди
- Незрозуміла любов
- Не йдімо до чужих по ум!
- Неповинні брати
- Не римовані вірші
- Не розлюблю!
- Не розминутися з майбутнім!
- Не схиливши чола
- Нехай співають солов’ї!
- Нитки із дум і слів
- Ніби очима пророчими!
- Нове буття
- Новорічна година
- Обриваються струни
- Онищенко йде у кайданах
- Онищенків пошли нам, Боже!
- Орел я вільний
- Орю та й сію слово
- Осеніє життя
- Осінь
- О, скільки вод!
- О, скільки років
- Оспіваймо Його подвиг!
- Пальма першосте
- Первісний рай
- Перейдімо межу-як Хома!
- Переможно на Хрещатик! До 150-річчя
- Баптизму в Україні - 1852-2002
- Пізнаю щастя таїну
- Піклуймося душею!
- Пісні, мов ніжні хвиль прибої
- Пісня в зоряний політ
- Пісня поклоніння
- Плужу подвиги нові
- Повеління провидіння
- Повийся до Бога!
- Позаобрійні далі
- Позерни колосся, Боже!
- Покірних поведе Господь
- Поклонімося!
- Полтавська битва
- Пора пожати колос!
- Посвячення храму
- По стопах Христа
- Потуманілим братам
- Почин відродження доби
- Правду Божу приймуть згодом
- Придбати втрачений Едем
- Призначення від Неба
- Природа Божа
- Прозорі душі
- Проліски синенькоокі
- Радіє небо
- Рай відкуплений
- Рай віднайдемо в Месії!
- Райська доле, повернися!
- Римую Небові
- Розгулялись думки
- Розпродаж
- Рятуюча рука Христа
- Сад
- Самарянка
- Сватові Дмитрові Герелюку: До його 65-річчя
- То Demetrius Gereluk: On his 65th birthday
- Свідчення уздоровленого
- Світанок
- Світ мудрого Творця
- Світ нас не спіймає!
- Святий Духу, йди із нами
- Серце знову співає
- Серце, мов люстерце
- Сивина
- Сивина старої Руси
- Сильні й молоді
- Сини села Основа
- Сію слово на папері
- Складімо із любови оду!
- Сковорода, верблюд і вода
- Скорботна мати
- Слава лине по роздоллю!
- Слідами християн-дідів
- Слова
- Слова - то квіти паперові
- Слово
- Слово правди, залунай!
- Смерти й життя Геркулес
- Сонце не зайде за обрій!
- Спасіння апогей
- Спів Владиці світів
- Співаю пісню дзвінко
- Сплетім волошковий вінок!
- Сподіваймось горніх чуд!
- Степан
- Сторінки до сивини сувоїв
- Стоять непорушно Карпати
- Стукни в дверці
- Сутність буття
- Сягнім нетлінної мети
- Сяють зорі
- Ти можеш любити
- Ти прийняв мене, як сина!
- Тритисячлітгя завітало
- Трудімось, як для Бога
- У країні Ірод вирвав серце
- У країно, мене не лишай!
- УПА
- Упівці ринуть
- У сімдесяті роковини людомору: 1932-1933-2002
- У човні віри
- Хвала за плоди
- Хитромудра гамак-павутина
- Хіба можна весни не любити?
- Ходім від Києва у Львів!
- Хрест
- Християни не скорені
- Христові заспіваймо коляду!
- Христовоскресний день
- Христос воскрес
- Хто піде?
- Хто це?
- Цей світ посивів
- Це не личить сивині
- Чар, як з неба джерела
- Чи зазоріло вже світання?
- Чи підем, як апостоли й пророки?
- Чи суть життя проспали?
- Чи я ростив рясні плоди?
- Чом?
- Чому, друже?
- Щастя
- Щастя більш, ніж сподівань
- Щоб була у серці згода
- Щоб зустрітися з Тобою
- Щоб серце і небо від щастя цвіло
- Щоденно коротшає час
- Юда
- Юна весна
- Юність
- Юности весна настане
- Я закохався
- Як би я тут не любив
- Як мило
- Як ми хочем
- Якщо
- Янголи дзвонили в дзвони /Великоднє/
- Янгольська пісня
- Я перворідства не продав!
- Я повернувся, Україно-Русе!
- Я приглядався
- Я про тебе свій спомин сную!
- Ярові Славутичу
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