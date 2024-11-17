Каждого из нас окружающие порой видят не так, как нам бы этого хотелось. Например, вас не воспринимают всерьез или обижаются на ваши, казалось бы, безобидные фразы. Или вас снова и снова обнимают, не спрашивая разрешения. Вам дают непрошеные советы или, наоборот, не заговаривают и смотрят настороженно, даже если вы улыбаетесь. Возможно, у вас постоянно просят помощи, хотя вы не можете ее оказать, или ждут от вас утешения, когда вы можете сказать только «соберись, тряпка». Вами восхищаются и засыпают комплиментами, хотя с чего бы это — вы же ничего такого не сделали.

Можно долго расписывать различные сценарии и рассуждать о том, что виноваты окружающие. Но что, если это мы играем не ту роль? Рассказываем о себе что-то не то? Иногда своей одеждой и внешним видом, прической, манерой говорить и жестикулировать, а может быть, даже просто неудачной оправой очков мы создаем у окружающих такой образ себя, который не совпадает с нашим истинным «я». Мало того, бывает, мы и сами не понимаем, кто мы и что транслируем в мир.

В таких ситуациях на помощь приходят архетипы. Я использую их в стилистике с 2016 года — двенадцать типажей, двенадцать архетипических сценариев, среди которых есть и ваши: Простодушный, Эстет/Любовник, Славный малый, Шут, Бунтарь, Искатель, Правитель, Воин, Опекун, Маг, Творец и Мудрец. Наиболее ярко в каждом из нас выражены от двух до четырех архетипов, и они проявляются как внутренне, так и внешне.

Мы транслируем их в мир через мимику, жесты, голос, манеру говорить, походку, через одежду, прическу и даже запах любимых духов. И хотя нам кажется, что ничего такого мы не делаем, окружающие уже считали всю нужную им информацию — на это ушла пара секунд. И разрешения на это у нас не спрашивают. Стальные нотки в голосе собеседника заставляют внутренне собраться — значит, перед нами Воин. Плавная походка и мелодичный бархатный голос притягивают и манят — это Эстет/Любовник. В горделивом профиле мы считываем Правителя, а пронизывающий насквозь взгляд предупреждает, что мы имеем дело с Магом. Теплые руки, спокойный мягкий голос и плавные жесты — перед нами Опекун, значит, можно выдохнуть и расслабиться, здесь безопасно.

Корункова Ирина – Примерочная архетипов – От бунтарки до правительницы - Как найти свой стиль в одежде и остаться верной себе

Москва: ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2025. – 240 с., ил.

ISBN 978-5-00214-477-8

Корункова Ирина – Примерочная архетипов – Содержание

Приветствие

Благодарности

1. Архетипы в жизни

Вступление

Архетипы — что это?

Архетипы вокруг нас

Архетипы в социуме. Чем они могут быть нам полезны? В чем их сила?

Архетипы в работе и карьере

Архетипы в стиле. Образ себя

2. Как выглядит каждый архетип

Как найти себя?

Архетип Простодушный, или Дитя

Архетип Славный малый

Архетип Воин

Архетип Опекун

Архетип Искатель

Архетип Бунтарь

Архетип Эстет/Любовник

Архетип Творец

Архетип Правитель

Архетип Маг

Архетип Мудрец

Архетип Шут

Архетипическая азбука

3. Примерочная архетипов

Примерка как способ определить свои архетипы

Примерочная Простодушного

Примерочная Славного малого

Примерочная Воина

Примерочная Опекуна

Примерочная Искателя

Примерочная Бунтаря

Примерочная Эстета/Любовника

Примерочная Творца

Примерочная Правителя

Примерочная Мага

Примерочная Мудреца

Примерочная Шута

4. Гармоничный цельный образ

Личный стиль как пазл

Прическа и архетипы

Макияж и архетипы

Голос и архетипы

Речь и архетипы

Парфюм, ароматы и архетипы

Микс архетипов: я знаю свои, как быть дальше?

Меняется ли стиль с годами: возраст и архетипы

Мода, тренды, архетипы

5. Практика: претворяем стиль в жизнь. С чего начать?

Первые стильные шаги

Десять предметов гардероба для каждого архетипа

Архетипы ограничат меня в стиле

Как перестать носить одно и то же

Изгоняем из шкафа Славного малого

Сколько вещей должно быть в шкафу

Офисный стиль в архетипах

Праздничные образы в разных архетипах

Домашний гардероб: каждому по пижаме

Архетипы в жару

Удобный Эстет и Правитель

6. Архетипическое ассорти, если вы так и не определились

Как ходят по магазинам разные архетипы

Архетипы в кризисных ситуациях

Архетипическая аптечка

Бабушки по архетипам

Вам‑то хорошо!.. Возражения про каждый архетип

«Нечего надеть» в архетипах

Заключение

Приложение