В наши дни в англо-американском мире стремительно развивается философская теология, которая зачастую идентифицируется ее представителями как философия религии. Из недавно вышедших антологий нет ни одной, где не предлагались бы философские истолкования доктрины искупления (наряду с другими основными христианскими догматами). К сожалению, для современного российского контекста философское рассмотрение христианской догматики является делом совсем непривычным и требующим собственного осмысления.

Нетрудно заметить, что подавляющее большинство вышеупомянутых философско-теологических исследований, имеет дело не с идеей искупления вообще, но посвящено рассмотрению доктрины искупления, характерной для западной теологической традиции. Однажды сформулированное Ансельмом Кентерберийским учение об удовлетворении за грех, стало основой как для католического, так и (в несколько измененном виде) для протестантского понимания искупления. В обеих традициях не умолкали дискуссии о том, верно ли концепция об удовлетворении Христом Божьей чести/справедливости отражает библейское и церковное учение об искуплении, является ли такое понимание этически и логически состоятельным.

Идеи Ансельма получили переосмысление в период Реформации, в результате чего появилась т.н. теория заместительного наказания, ставшая основной трактовкой смысла искупительной жертвы Христа в традиционном протестантизме. В последние десятилетия в современной англо-американской протестантской теологии эта теория подвергается жесткой критике на основании того, что подобное понимание искупления является результатом прочтения библейских текстов через культурно-историческую призму юридических категорий западной судебно-правовой системы, нежели чем c учетом понятий, свойственных еврейской традиции и отраженных в библейских текстах. Также исследователи обращают внимание на этические и вероучительные сложности, возникающие в связи с теорией заместительного наказания. Современные критики теории, ставят своей задачей пересмотреть это традиционное для ортодоксального протестантства понимание искупления. Выявляя аутентичный смысл библейских понятий, исследуя метафорическую природу библейского языка, некоторые протестантские исследователи приходят к теориям и концепциям искупления, созвучным тем, которые были предложены христианскими религиозными мыслителями эпохи патристики. Становится более очевидной прямая преемственность между новозаветным учением и основными трактовками искупления, свойственными патристической традиции.

По известным причинам учение об искуплении в его связи с западным «юридическим» пониманием данной доктрины на долгое время выпали из отечественного философского и теологического дискурса. Данный пробел остается практически невосполненным вплоть до настоящего времени. В отечественном религиоведении и философии религии наблюдается серьезный дефицит критического осмысления данной проблемы (в основном учение об искуплении освещается в рамках патристических исследований). Как важную попытку восполнить этот дефицит следует отметить симпозиум «Искупление» прошедший еще в 1997 году на базе Высшей религиозно-философской школы в Санкт-Петербурге, собравший российских и зарубежных, православных и протестантских философов и теологов. По результатам симпозиума вышел сборник докладов, в которых освещаются различные философские и теологические аспекты учения об искуплении. Примером соприкосновения с западной философско-теологической полемикой вокруг доктрины искупления может послужить также публикация главы «Искупительная жертва Христа» из книги Р. Суинберна «Ответственность и искупление» («Responsibility and Atonement») в периодическом издании «Философия религии: Альманах». При этом стоит заметить, что начиная с середины 1990-х годов в протестантской среде вышло в свет множество работ, с одной стороны, утверждающих и обосновывающих непререкаемый авторитет теории заместительного наказания, с другой стороны игнорирующих, либо скудно освящающих патристическое осмысление искупления. Однако данные работы протестантских теологов пока не нашли критического осмысления в современной отечественной философии религии и религиоведении, где пока нет исследований, хотя бы отчасти затрагивающих проблематику современной протестантской внутриконфессиональной полемики по данному вопросу.

В связи с этим представляется актуальным исследовать истоки теории заместительного наказания, ее становление в традиционном протестантизме, а также рассмотреть критические аргументы некоторых современных протестантских авторов и предлагаемый ими альтернативный подход к осмыслению новозаветного и патристического учения об искуплении. Эта задача видится особенно важной в свете возрастающего интереса в России к современным западным библейским исследованиям, а ввиду постоянных экуменических контактов Русской православной церкви с протестантским миром. Представляется, что освещение новых тенденций в трактовке искупления в современной протестантской теологии поможет с большей четкостью осмыслить библейские, философские, этические и вероучительные основания одной из главных доктрин христианского вероучения, а также наметить точки соприкосновения и различия между восточными и западными теологическими традициями.

Сергей Сергеевич Корякин - Традиционная протестантская теория искупления и ее внутриконфессиональная критика

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук

Российская Академия наук - Институт философии

Москва 2016 г., 236 с.

Сергей Сергеевич Корякин - Традиционная протестантская теория искупления и ее внутриконфессиональная критика - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Источники традиционной протестантской теории искупления

1.1 Ансельм Кентерберийский

1.2 Петр Абеляр

1.3 Гуго Сен-Викторский

1.4 Петр Ломбардский

1.5 Фома Аквинский

1.6 Выводы

ГЛАВА 2. Становление традиционной протестантской теории искупления

2.1 Учение об искуплении у Мартина Лютера

2.2 Теория заместительного наказания Жана Кальвина

2.3 Протестантская схоластика

2.4 Символы веры протестантской традиции

2.5 Чарльз Ходж и ортодоксальное протестантское учение об искуплении

2.6 Выводы

ГЛАВА 3. Современная критика традиционной протестантской теории искупления

3.1 Библейские понятия искупления 3.1.1 Праведность/справедливость Бога 3.1.2 Умилостивление 3.1.3 Божий гнев, грех и наказание

3.2 Метафорический язык искупления 3.2.1 Функция метафоры в научном и теологическом познании 3.2.2 Библейские метафоры искупления 3.2.3 Судебные метафоры и теория заместительного наказания

3.3 Теория заместительного наказания как основа христианской этики 3.3.1 Мотивы насилия в теории заместительного наказания и их влияния на представления о Боге 3.3.2 Теория заместительного наказания и проблема прощения

3.4 Вероучительные проблемы теории заместительного наказания 3.4.1 Разделение в Троице 3.4.2 Необходимость смерти Христа и противопоставление Божественных свойств 3.4.3 Достаточность смерти Христа и учение о Его земной жизни и воскресении

3.5 Выводы

ГЛАВА 4. Теория Christus Victor в современном протестантизме и религиоведении

4.1 Густав Аулен и «классическая идея» искупления 4.1.1 Christus Victor в Новом Завете 4.1.2 Преемственность новозаветного и патристического понимания искупления 4.1.2.1 Ириней Лионский 4.1.2.2 Последующая патристическая традиция 4.1.3. Основные особенности «классической идеи» Christus Victor

4.2 Теория Christus Victor и ее мотивы в современных религиоведческих и теологических теориях 4.2.1 Рене Жирар и теория миметического насилия 4.2.2 Идеи ненасильственного искупления в анабаптистской-меннонитской традиции

4.3 Современные протестантские версии теории Christus Victor 4.3.1 Катлин Д. Рэй: «патристическая модель» Christus Victor 4.3.2 Дж. Дэнни Уивер: «нарративный Christus Victor» 4.3.3 Томас Фингер: Christus Victor как ненасильственное искупление 4.3.4 Грегори Бойд: Christus Victor как объединяющая модель искупления

4.4 Выводы 4.4.1 Общие достоинства современных версий теории Christus Victor 4.4.2 Существенные недостатки некоторых современных теорий Christus Victor 4.4.3 Возможный синтез теорий Т. Фингера и Г. Бойда 4.4.4 Christus Victor и критические аргументы оппонентов теории заместительного наказания



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Сокращения

2. Источники и переводы

3. Литература