Коряжемские святцы - С комментариями и пояснениями

Коряжемские святцы
Научно-историческое наследие Святой Руси
Культурно-просветительный Русский издательский центр имени святого Василия Великого предлагает читателю уникальную книгу. Перед вами первое в России факсимильное издание средневекового исторического памятника — святцев, составленных в 1621 г. в Коряжемском Николаевском монастыре. Коряжемские святцы были известны историкам Церкви еще в XIX в., однако до настоящего времени не публиковались.
Святцы были обнаружены в Коряжемском монастыре библиографом и археографом Вуколом Михайловичем Ундольским. Уже в 1871 г. первое описание Коряжемских святцев вошло в фундаментальную работу Ундольского «Очерк славяно-русской библиографии», составленную по материалам его богатейшего собрания рукописных и старопечатных книг. Историки Русской Православной Церкви сразу же обратили внимание на уникальный фрагмент Коряжемских святцев — на обороте листа 205 под 10 июня сделана запись «В той же день обретение святого телеси великомученника Царя ИВАННА».
«Замечательнейшими по полноте» назвал Коряжемские святцы первый их исследователь архиепископ Сергий (Спасский) в своем труде «Полный месяцеслов Востока», впервые вышедшем в 1875 г. В свой полный месяцеслов он включил и запись из этих святцев: «Июня 10-го обретены телеси Царя Ивана». Первую попытку исторического исследования этой записи предпринял автор многих фундаментальных трудов по истории Русской Православной Церкви Евгений Евсигнеевич Голубинский. В своей работе «История канонизации святых в Русской Церкви» в 1903 г. он связывает запись Коряжемских святцев от 10 июня с Царем Иоанном Васильевичем. Ссылаясь на предшествующий труд архиепископа Сергия, Голубинский определенно заключает: «под Царем Иваном, конечно, разумеется Грозный, умерший 18-го Марта 1584-го года».
На протяжении XX века Коряжемские святцы долгое время не попадали в сферу внимания историков. Первая попытка возрождения этого уникального произведения была предпринята лишь в 2002 г., когда газета «Русский Вестник» опубликовала фотографию одного разворота Коряжемских святцев с записью от 10 июня.
Коряжемские святцы - С комментариями и пояснениями
М.: Русский издательский центр имени святого Василия Великого, 2015. - 800 с.
ISBN 978-5-4249-0051-8
525 страниц - Коряжемские святцы. Факсимильный текст
Коряжемские святцы - С комментариями и пояснениями - Содержание
- Предисловие - Василий Бойко-Великий
- Коряжемские святцы. Введение - Александр Фетисов, Павел Петин
- Исторический контекст Коряжемских святцев
- Христофорова пустынь Коряжемского монастыря
- Царица Анастасия Романовна
- Кормовая и вкладная книга Коряжемского монастыря
- Святцы и месяцесловы: агиографический обзор
- Архиепископ Сергий (Спасский) о святцах Коряжемского монастыря
- Системы исчисления в святцах
- История и богословско-канонические основания прославления святых в Православной Церкви
- «Обретение святого телеси великомученика Царя Иоанна»
- Житие Преподобного Лонгина Коряжемского XVII века в фондах Вологодского областного музея
- Коряжемские святцы. Упрощенный календарь - Ирина Юрьева
- Коряжемские святцы. Факсимильный текст - 525 стр.
Коряжемские святцы - С комментариями и пояснениями - Исторический контекст Коряжемских святцев
Коряжемский монастырь ведет свою историю с 1535 г., когда иноками Лонгином Коряжемским и Симоном Сойгинским здесь, близ впадения р. Коряжма в р. Вычегда, в 15 верстах от Сольвычегодска, была поставлена келия для пустынножительства. Вскоре ими была сооружена часовня во имя святителя Николая Чудотворца, откуда новая обитель и получила название Коряжемская Николаевская[1].
Преподобный Лонгин до своей кончины в 1540 г. был первым игуменом монастыря. 29 октября 1557 г. произошло чудо, после которого началось почитание Лонгина как святого. В тот день устюжский воевода Князь Владимир, пребывающий в смертельной болезни, увидел во сне старца, подробно объяснившего ему, где находятся мощи преподобного и куда их следует перезахоронить. Приехав в монастырь, воевода точно указал место первоначального захоронения Лонгина, хотя до этого никогда в обители не бывал, и получил исцеление. Узнав об этом, многие начали приходить ко гробу Лонгина и после молитвенного обращения к святому получать исцеление от своих болезней[2].
Ученик преподобного Лонгина Христофор в 1550-х гг. основал пустынь в 20 верстах от монастыря и построил там церковь во имя иконы Божией Матери «Одигитрия». Вскоре вблизи пустыни открылся целебный источник, который пользовался популярностью у местных жителей. Известно, что к этому источнику приезжала также супруга Царя Иоанна Васильевича Анастасия Романова, получившая благодаря целебной воде облегчение от болезни[3]. Христофорова Богородицкая пустынь была приписана к Коряжемскому монастырю до 1764 г. Сегодня на месте пустыни стоит полуразрушенная каменная церковь 1763 г., которую постепенно восстанавливают.
Настоятелем Коряжемского монастыря после преставления преподобного Лонгина стал игумен Вассиан.
Слух о праведной жизни преподобного Лонгина и об основанной им Коряжемской обители скоро достиг и Москвы. Царь Иоанн Васильевич стал первым и самым щедрым благотворителем Николаевского Коряжемского монастыря, наделив его имениями, угодьями и вотчинами.
28 января 1547 г. Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич дарует игумену Николаевского Коряжемского монастыря Вассиану с братией жалованную тарханно-оброчную и несудимую грамоту. По жалованной грамоте за обителью закреплялись «пустые неписменные и нетяглые места» по реке Коряжемке, слободки Софронкова и Юшки Распопова[4]. Царской жалованной грамотой монастырь освобождался от различных податей и повинностей и, что особенно важно, - от подсудности устюжским наместникам и волостелям.
В этом же 1547 году 25 августа Царь и Великий Князь Иоанн Васильевич дает игумену Николаевского Коряжемского монастыря Вассиану с братией жалованную грамоту на Христофорову пустынь. Пустынь была основана пострижеником Преподобного Лонгина - иноком Христофором в 20 верстах к югу от Коряжемского монастыря.
В Царской жалованной грамоте Коряжемскому монастырю от 25 августа 1547 г. определялись границы принадлежащей Христофо-ровой пустыни земли: «меж болотами и пашнями дикого раменья в межах по одну сторону к Шалимове слободке до деревни Рухновской (Чуркинская тож) по речке Нырме, а в другую сторону к Зокзину по Черный ручей»[5].
4 ноября 1582 г. в Коряжемском монастыре случился сильный пожар, в котором сгорели многие дарственные и жалованные грамоты. В том числе и Царские жалованные грамоты Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича от 28 января и от 25 августа 1547 г.
[1] Сойти ПЛ. Православные русские обители. СПб. 1910. С. 82-84.
[2] 2Смирнов СЛ. Жития Святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Ми-ней Св. Дмитрия Ростовского. М. 1908. С. 240.
[3] Присяжнюк А.Ю. Землевладение Николо-Коряжемского монастыря в XVI-XVII вв. // Двинская земля: Материалы 5 межрегиональных общественно-научных историко-краеведче-ских Стефановских чтений, посвященных 90-летию города Котласа [г. Котлас, 17-18 марта 2007 г.]. Котлас, 2007. Вып. 5. С. 140.
[4] Суворов ИЛ. Сольвычегодский Введенский монастырь и приписной к нему Николаевский Коряжемский // Вологодские епархиальные ведомости. 1878. №11. С. 212.
[5] Там же. С. 140
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