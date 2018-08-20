Коряжемские святцы - С комментариями и пояснениями

Культурно-просветительный Русский издательский центр имени святого Василия Великого предлагает читателю уникальную книгу. Перед вами первое в России факсимильное издание средневекового исторического памятника — святцев, составленных в 1621 г. в Коряжемском Николаевском монастыре. Коряжемские святцы были известны историкам Церкви еще в XIX в., однако до настоящего времени не публиковались.

Святцы были обнаружены в Коряжемском монастыре библиографом и археографом Вуколом Михайловичем Ундольским. Уже в 1871 г. первое описание Коряжемских святцев вошло в фундаментальную работу Ундольского «Очерк славяно-русской библиографии», составленную по материалам его богатейшего собрания рукописных и старопечатных книг. Историки Русской Православной Церкви сразу же обратили внимание на уникальный фрагмент Коряжемских святцев — на обороте листа 205 под 10 июня сделана запись «В той же день обретение святого телеси великомученника Царя ИВАННА».

«Замечательнейшими по полноте» назвал Коряжемские святцы первый их исследователь архиепископ Сергий (Спасский) в своем труде «Полный месяцеслов Востока», впервые вышедшем в 1875 г. В свой полный месяцеслов он включил и запись из этих святцев: «Июня 10-го обретены телеси Царя Ивана». Первую попытку исторического исследования этой записи предпринял автор многих фундаментальных трудов по истории Русской Православной Церкви Евгений Евсигнеевич Голубинский. В своей работе «История канонизации святых в Русской Церкви» в 1903 г. он связывает запись Коряжемских святцев от 10 июня с Царем Иоанном Васильевичем. Ссылаясь на предшествующий труд архиепископа Сергия, Голубинский определенно заключает: «под Царем Иваном, конечно, разумеется Грозный, умерший 18-го Марта 1584-го года».

На протяжении XX века Коряжемские святцы долгое время не попадали в сферу внимания историков. Первая попытка возрождения этого уникального произведения была предпринята лишь в 2002 г., когда газета «Русский Вестник» опубликовала фотографию одного разворота Коряжемских святцев с записью от 10 июня.