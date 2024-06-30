Коржевский – Литургион
Дорогие друзья, мы приступаем к изучению литургийного последования, которое является и условием совершения Евхаристии, и последованием ко причащению Тела и Крови Христовой! Данное последование содержится в служебнике, получившем свое название от древнерусского слова «служба», которым до середины XVII века и называлась собственно литургия. А ввиду того, что служебник является непременным атрибутом для совершения литургии, то его еще иногда именуют «Литургионом». Правда такое название дается больше тем сборникам, в которых излагаются только литургийные чины. Обычно же в служебниках кроме последования священнодействий литургии имеются еще и неизменяемые молитвословия храмовых служб, и различные прокимны, аллилуиарии, отпусты, и даже месяцеслов с перечнем святых, ежедневно воспоминаемых Церковью.
Среди богослужебных книг в Церкви (в том числе и Русской) служебники появились одними из первых. Но изначально они между собой различались. И до сих пор русское духовенство пользуется разными изданиями, которые не всегда согласны друг с другом. Кроме того, есть огромный пласт общепринятых и местных практик, которые часто входят в противоречие с указаниями служебника.
И таким образом у нас складывается прямо анекдотичная ситуация, которую хорошо выразил один архиерей, сказав, что «надо во всем поступать так, как написано в “Настольной книге для священнослужителя”, хотя там написано неправильно». И не только там написано «неправильно», но, судя по тому, как у нас служат по служебнику, в нем тоже много неправильного.
Для примера давайте посмотрим «Чин Священныя и Божественныя литургии», где уже в самом начале написано: «Времени настав- шу, священник входит во храм и соединився со диаконом, творят вкупе к востоку пред святыми дверями поклонения три». И далее приводятся молитвы для входа в алтарь. Как правило, данное указание исполняется шиворот-навыворот. Сначала священник заходит в алтарь, надевает епитрахиль, затем выходит и читает входные молитвы. Кстати, нечто подобное (только в обратном порядке) совершается и на так называемом малом входе с Евангелием. В указании написано, что священник читает молитву входа перед царскими вратами. А на деле молитва входа обычно прочитывается перед выходом из алтаря.
Смотрим далее. Во время чтения диаконом Евангелия священнику положено стоять перед престолом. Читаем в служебнике: «Отложив кадило, диакон... приходит ко священнику и, подклонив ему главу свою, держа орарь крайними персты иуказуя на святое Евангелие, глаголет: Благослови, Владыко, благовестителя святаго Апостола и Евангелиста (имярек). Священник, знаменуя его, глаголет: Бог, молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго Апостола и Евангелиста (имярек), да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И подает ему святое Евангелие. Диакон же рек: Аминь, и поклонився святому Евангелию, приемлет е, и изшед святыми дверями, предходящим ему лампадам, приходит и стоит на амвоне или на учиненном месте». Как видим, служебник предписывает диалог между священником и диаконом совершать до выноса Евангелия на амвон, а на деле этот диалог совершается во всеуслышание тогда, когда диакон уже получил Евангелие и вынес его на амвон.
Иерей Вадим Коржевский – Литургион
М.: Издательский дом «Русская философия», 2024. — 374 с.
ISBN 978-5-6051146-2-8
Иерей Вадим Коржевский – Литургион – Содержание
Предисловие
Введение
Отдел I Византийская литургия Литургия первых
- Византийская литургия
- Евхаристическая пища
- О просфорах
- Приготовление Даров
- Предложение Даров
- Херувимская песнь
- Великовходные моления
- Литургийные ектении
- Обряд целования
- Сокровенное Таинство
- Молчаливая Евхаристия
- Возношение Даров
- Преданафорный диалог
- Аккламации анафоры
- Интерполяции эпиклезиса
- Ходатайственные молитвы
- Диптихи и экфонезисы
- Упорядоченная интерцессия
- Святая — святым
- Литургическое причащение
- Причащение вне литургии
- «С миром изыдем»
Отдел II Литургический модернизм Назначение литургии
- Литургический традиционализм
- Литургический модернизм
- Златоустова литургия
- Златоустова неолитургия
- Праздничная литургия
- Непраздничная литургия
- Литургия в суточном круге
- Миссионерская литургия
- Литургическое благовестие
- Архиерейская литургия
- Служба антифонов
- Домашняя литургия
- Алитургия
- Последование ко Причащению
- Чин Изобразительных
Отдел III Литургические последования Чин проскомидии
- Утренняя литургия
- Дневная литургия
- Вечерняя литургия
- Праздничная литургия
- Непраздничная литургия
- Миссионерская литургия
- Архиерейская литургия
- Домашняя литургия
- Алитургия
- Чин Изобразительных
- Степенные антифоны
- Заамвонные молитвы
Большое спасибо!