Дорогие друзья, мы приступаем к изучению литургийного последования, которое является и условием совершения Евхаристии, и последованием ко причащению Тела и Крови Христовой! Данное последование содержится в служебнике, получившем свое название от древнерусского слова «служба», которым до середины XVII века и называлась собственно литургия. А ввиду того, что служебник является непременным атрибутом для совершения литургии, то его еще иногда именуют «Литургионом». Правда такое название дается больше тем сборникам, в которых излагаются только литургийные чины. Обычно же в служебниках кроме последования священнодействий литургии имеются еще и неизменяемые молитвословия храмовых служб, и различные прокимны, аллилуиарии, отпусты, и даже месяцеслов с перечнем святых, ежедневно воспоминаемых Церковью.

Среди богослужебных книг в Церкви (в том числе и Русской) служебники появились одними из первых. Но изначально они между собой различались. И до сих пор русское духовенство пользуется разными изданиями, которые не всегда согласны друг с другом. Кроме того, есть огромный пласт общепринятых и местных практик, которые часто входят в противоречие с указаниями служебника.

И таким образом у нас складывается прямо анекдотичная ситуация, которую хорошо выразил один архиерей, сказав, что «надо во всем поступать так, как написано в “Настольной книге для священнослужителя”, хотя там написано неправильно». И не только там написано «неправильно», но, судя по тому, как у нас служат по служебнику, в нем тоже много неправильного.

Для примера давайте посмотрим «Чин Священныя и Божественныя литургии», где уже в самом начале написано: «Времени настав- шу, священник входит во храм и соединився со диаконом, творят вкупе к востоку пред святыми дверями поклонения три». И далее приводятся молитвы для входа в алтарь. Как правило, данное указание исполняется шиворот-навыворот. Сначала священник заходит в алтарь, надевает епитрахиль, затем выходит и читает входные молитвы. Кстати, нечто подобное (только в обратном порядке) совершается и на так называемом малом входе с Евангелием. В указании написано, что священник читает молитву входа перед царскими вратами. А на деле молитва входа обычно прочитывается перед выходом из алтаря.

Смотрим далее. Во время чтения диаконом Евангелия священнику положено стоять перед престолом. Читаем в служебнике: «Отложив кадило, диакон... приходит ко священнику и, подклонив ему главу свою, держа орарь крайними персты иуказуя на святое Евангелие, глаголет: Благослови, Владыко, благовестителя святаго Апостола и Евангелиста (имярек). Священник, знаменуя его, глаголет: Бог, молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго Апостола и Евангелиста (имярек), да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И подает ему святое Евангелие. Диакон же рек: Аминь, и поклонився святому Евангелию, приемлет е, и изшед святыми дверями, предходящим ему лампадам, приходит и стоит на амвоне или на учиненном месте». Как видим, служебник предписывает диалог между священником и диаконом совершать до выноса Евангелия на амвон, а на деле этот диалог совершается во всеуслышание тогда, когда диакон уже получил Евангелие и вынес его на амвон.

Иерей Вадим Коржевский – Литургион

М.: Издательский дом «Русская философия», 2024. — 374 с.

ISBN 978-5-6051146-2-8

Иерей Вадим Коржевский – Литургион – Содержание

Предисловие

Введение

Отдел I Византийская литургия Литургия первых

Византийская литургия

Евхаристическая пища

О просфорах

Приготовление Даров

Предложение Даров

Херувимская песнь

Великовходные моления

Литургийные ектении

Обряд целования

Сокровенное Таинство

Молчаливая Евхаристия

Возношение Даров

Преданафорный диалог

Аккламации анафоры

Интерполяции эпиклезиса

Ходатайственные молитвы

Диптихи и экфонезисы

Упорядоченная интерцессия

Святая — святым

Литургическое причащение

Причащение вне литургии

«С миром изыдем»

Отдел II Литургический модернизм Назначение литургии

Литургический традиционализм

Литургический модернизм

Златоустова литургия

Златоустова неолитургия

Праздничная литургия

Непраздничная литургия

Литургия в суточном круге

Миссионерская литургия

Литургическое благовестие

Архиерейская литургия

Служба антифонов

Домашняя литургия

Алитургия

Последование ко Причащению

Чин Изобразительных

Отдел III Литургические последования Чин проскомидии