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Коржевский – Литургион

Иерей Вадим Коржевский – Литургион
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience
Дорогие друзья, мы приступаем к изучению литургийного последования, которое является и условием совершения Евхаристии, и последованием ко причащению Тела и Крови Христовой! Данное последование содержится в служебнике, получившем свое название от древнерусского слова «служба», которым до середины XVII века и называлась собственно литургия. А ввиду того, что служебник является непременным атрибутом для совершения литургии, то его еще иногда именуют «Литургионом». Правда такое название дается больше тем сборникам, в которых излагаются только литургийные чины. Обычно же в служебниках кроме последования священнодействий литургии имеются еще и неизменяемые молитвословия храмовых служб, и различные прокимны, аллилуиарии, отпусты, и даже месяцеслов с перечнем святых, ежедневно воспоминаемых Церковью.
Среди богослужебных книг в Церкви (в том числе и Русской) служебники появились одними из первых. Но изначально они между собой различались. И до сих пор русское духовенство пользуется разными изданиями, которые не всегда согласны друг с другом. Кроме того, есть огромный пласт общепринятых и местных практик, которые часто входят в противоречие с указаниями служебника.
И таким образом у нас складывается прямо анекдотичная ситуация, которую хорошо выразил один архиерей, сказав, что «надо во всем поступать так, как написано в “Настольной книге для священнослужителя”, хотя там написано неправильно». И не только там написано «неправильно», но, судя по тому, как у нас служат по служебнику, в нем тоже много неправильного.
Для примера давайте посмотрим «Чин Священныя и Божественныя литургии», где уже в самом начале написано: «Времени настав- шу, священник входит во храм и соединився со диаконом, творят вкупе к востоку пред святыми дверями поклонения три». И далее приводятся молитвы для входа в алтарь. Как правило, данное указание исполняется шиворот-навыворот. Сначала священник заходит в алтарь, надевает епитрахиль, затем выходит и читает входные молитвы. Кстати, нечто подобное (только в обратном порядке) совершается и на так называемом малом входе с Евангелием. В указании написано, что священник читает молитву входа перед царскими вратами. А на деле молитва входа обычно прочитывается перед выходом из алтаря.
Смотрим далее. Во время чтения диаконом Евангелия священнику положено стоять перед престолом. Читаем в служебнике: «Отложив кадило, диакон... приходит ко священнику и, подклонив ему главу свою, держа орарь крайними персты иуказуя на святое Евангелие, глаголет: Благослови, Владыко, благовестителя святаго Апостола и Евангелиста (имярек). Священник, знаменуя его, глаголет: Бог, молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго Апостола и Евангелиста (имярек), да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. И подает ему святое Евангелие. Диакон же рек: Аминь, и поклонився святому Евангелию, приемлет е, и изшед святыми дверями, предходящим ему лампадам, приходит и стоит на амвоне или на учиненном месте». Как видим, служебник предписывает диалог между священником и диаконом совершать до выноса Евангелия на амвон, а на деле этот диалог совершается во всеуслышание тогда, когда диакон уже получил Евангелие и вынес его на амвон.

Иерей Вадим Коржевский – Литургион

М.: Издательский дом «Русская философия», 2024. — 374 с.
ISBN 978-5-6051146-2-8

Иерей Вадим Коржевский – Литургион – Содержание

Предисловие
Введение
Отдел I Византийская литургия Литургия первых
  • Византийская литургия
  • Евхаристическая пища
  • О просфорах
  • Приготовление Даров
  • Предложение Даров
  • Херувимская песнь
  • Великовходные моления
  • Литургийные ектении
  • Обряд целования
  • Сокровенное Таинство
  • Молчаливая Евхаристия
  • Возношение Даров
  • Преданафорный диалог
  • Аккламации анафоры
  • Интерполяции эпиклезиса
  • Ходатайственные молитвы
  • Диптихи и экфонезисы
  • Упорядоченная интерцессия
  • Святая — святым
  • Литургическое причащение
  • Причащение вне литургии
  • «С миром изыдем»
Отдел II Литургический модернизм Назначение литургии
  • Литургический традиционализм
  • Литургический модернизм
  • Златоустова литургия
  • Златоустова неолитургия
  • Праздничная литургия
  • Непраздничная литургия
  • Литургия в суточном круге
  • Миссионерская литургия
  • Литургическое благовестие
  • Архиерейская литургия
  • Служба антифонов
  • Домашняя литургия
  • Алитургия
  • Последование ко Причащению
  • Чин Изобразительных
Отдел III Литургические последования Чин проскомидии
  • Утренняя литургия
  • Дневная литургия
  • Вечерняя литургия
  • Праздничная литургия
  • Непраздничная литургия
  • Миссионерская литургия
  • Архиерейская литургия
  • Домашняя литургия
  • Алитургия
  • Чин Изобразительных
  • Степенные антифоны
  • Заамвонные молитвы
Views 479
Rating 5.0 / 5
Added 30.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 2 years ago

Большое спасибо!

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