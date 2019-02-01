Одним из наиболее значимых инструментов формирования конфессионального самосознания, включавшего и представления о том, каким должен быть совершенный христианин, было церковное учительство, осуществляемое в первую очередь путем наставлений общины верующих. Практика устного церковного наставления восходит к первым векам христианства. В западной Церкви на протяжении всего средневековья оно было самостоятельной и важной частью богослужения и рассматривалось как главное средство воспитательного воздействия на верующих. Для целого ряда монашеских конгрегаций (нищенствующих орденов, например) проповедническая деятельность стала raison d’être.

Свой ренессанс церковное наставление переживает в эпоху Реформации, деятели которой акцентировали значение проповеди как важной формы распространения истинного слова Божьего. В восточнославянском православном мире проповедь вплоть до XVII в. не была обязательной частью богослужения. Ее заменяли уставные чтения – так называемые четьи сборники, состоящие из нравоучительных и агиографических сочинений, фрагментов святоотеческих толкований Священного Писания, которые использовались не только в культовых целях, но и для домашнего чтения. Появление устной проповеди как массового явления в украинско белорусской, а позднее и московской православной Церкви было отголоском «католического проповедничества, которое вызвало себе подражание в южнорусских пределах, и она (т.е. проповедь) перешла в Московское государство вместе с киевским схоластическим образованием»

Корзо Маргарита Анатольевна - Образ человека в проповеди XVII века

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН. Москва, 1999. – 189 с.

ISBN 5-201-02013-5

Корзо Маргарита Анатольевна - Образ человека в проповеди XVII века - Содержание

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ГРЕХ

Грехопадение и первородный грех в богословской мысли Запада и Востока

На территории католиков

Человек в земном раю

Человек падший

Человек в раю небесном

На территории православных

Грех «по немощи»

«Тело душе – друг и сообщник»

Преображение человека

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАДШЕГО ЧЕЛОВЕКА

На территории католиков

Пастырство вины и страха

Обуздание греха

Спасется только благоразумный

На территории православных

Пастырство стыда

«На доброй воле каждого злое лежит и доброе»

Преодоление греха

ЧЕЛОВЕК И СМЕРТЬ

На территории католиков

Легкая добыча дьявола

«Приручение» смерти

Мирская деятельность и подготовка к смерти

На территории православных

Смерть как сон

«...И осудимся нашей совестью»

Милосердие Божье и за порогом смерти

ЧЕЛОВЕК В МИРУ

На территории католиков

Верность своему призванию как условие спасения

«Бездельники неба не достигнут»

«Может ли богатый спастись?»

На территории православных

Дар духовный contra призвание

Активность духа

«Братолюбием уподобимся человеколюбивому Богу»

Корзо Маргарита Анатольевна - Образ человека в проповеди XVII века - На территории католиков

Верность своему призванию как условие спасения. Католическая проповедь часто обращается к образу человека как существа социального: Бог возлагает на него определенные обязанности по отношению к той общности, к которой он принадлежит (любовь к родителям и детям; любовь и чувство солидарности с ближайшим окружением; служение народу, государству, Церкви), исполнение которых является одним из важнейших условий спасения. Включенность христианина в определенный социум влечет за собой ответственность за благо этой общности – общее благо, которое много выше блага индивидуального: «Личное благо каждого в отдельности члена Речи Посполитой – собственность, здоровье – подчинено благу общественному, благу всего королевства; и в этом состоит сохранение мира и целостности каждой короны. [...] Для общего блага нужно отказаться от личного» (Лор. I, 55).

Лоренцович рассуждает в рамках так называемой органической концепции общества, развивавшейся теологами томистского направления (ST. II-II, q. 47, a. 10, ad. 1), согласно которой благо всего организма неизмеримо выше блага отдельных его членов (равно как и общее благо не тождественно простой совокупности личных благ членов того или иного социального организма). В соответствии с этой иерархией ценностей греховный поступок, попирающий общее благо, тяжелее, чем грех индивидуальный: «Больший есть грех желать Отчизне зла, чем напиться; [больший есть грех] домашние конфликты разжигать, господина с подданным, а подданных с господином ссорить ...и славное состояние Речи Посполитой уничтожать, чем убивать» (Мл. 1.III, 43). К греховным деяниям причисляется даже «отсутствие желания способствовать общественному благу и охранять его» (Мл. 1.III, 43). В проповеди настойчиво проводится мысль, что каждый христианин несет личную ответственность за благополучие того социума, к которому он принадлежит. Греховное деяние губительно не только для самого грешника, но зачастую является причиной страданий других людей, даже социальных катаклизмов: «Настоящая причина зла общественного – это твои и мои грехи», – утверждает Лоренцович (Лор. II, 179; 230). Ветхозаветные образы Моисея и Давида используются им для иллюстрации утверждения о том, что за грех одного человека Бог может покарать всю страну, равно как и помиловать за добрый поступок одного праведника (Лор. I, 94). Военные поражения XVII в., отсутствие внутреннего мира в Речи Посполитой рассматриваются как плоды безнравственных поступков ее граждан, падения благочестия в шляхетском обществе (Мл. 1.III, 129-136; 1.I, 309; II, 24; II, 99; III, 43-44; IV, 332). Проповедники предостерегают, что каждый тяжкий грех может повлечь за собой новые, притом самые трагичные для государства последствия.