Святой патриарх Тихон в самом начале гонений призвал свою паству: «А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: Кто ны разлучит от любве Божия?» Так просто, без пафоса, с отеческой любовью благословил Святейший Тихон своих духовных детей и себя на предстоящий подвиг мученичества. И среди тысяч верных Христу подвижников прошел путь исповедничества святитель Афанасий (Сахаров). Прошел смиренно, без ропота и уныния, терпеливо и с непрекращающейся молитвой о России и русском народе.

Общенациональное значение подвига владыки Афанасия (Сахарова) и других новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви все еще недостаточно изучено. Осознание этого подвига как плода «спасительного» сеяния не только для Русской Церкви, но и для всего русского народа только началось.

Литургический и молитвенный подвиг святителя Афанасия утверждал нерасторжимую связь православной веры с историей и культурой нашей страны, с развитием ее национального начала.

«Русь святая, храни веру православную, в нейже тебе утверждение». Словами стихиры из службы Всем Святым, в земле Русской просиявшим, составленной епископом Афанасием, можно определить его деятельность, которая на свободе и в заточении, на берегу Енисея и в дебрях владимирских проникнута этим знанием, убеждением и прозрением. Утверждается Русь своими святыми, их молитвами о нас и нашими о них, подвигами основателей монастырей, мучеников, блаженных, благочествых строителей государства. Эта взаимосвязь, общение с небесными сродниками, призывание их, воспевание и изучение — и есть путь спасения России, на которое уповал епископ, ради которого трудился, страдал и простаивал ночи, перечисляя имена в своем синодике.

Не случайно в XX столетии, веке страданий Церкви, ее унижения и разорения, веке гонений, был послан святитель, провозгласивший: «Каждый должен молиться о всех» и осуществлявший это правило по мере сил всю свою жизнь.

Сергий было его мирское имя. И в каком-то смысле это был второй Сергий Радонежский — предстатель и печальник за всех живущих и почивших русских людей, объединитель верующей России, исполнявший назначение Церкви на земле — единение людей во Христе.

Большевистская власть была немилосердна к духовенству. Свобода от рабства капиталу оборачивалась насилием к проповедникам свободы духовной. Жизненный путь почти каждого священнослужителя в XX веке был полон непрекращающихся страданий, часто завершавшихся мученической кончиной.

На этот путь вступил после Октябрьской революции 1917 года и епископ Ковровский Афанасий и прошел его до конца. Около 30 лет в заключении и ссылках, в промежутках — борьба с расколами, тайное служение, лишения и бесприютность.

В отличие от многих страдальцев за веру, епископ Афанасий милостию Божией не был замучен или убит; остаток своих дней он прожил на свободе (хотя и под наблюдением власть предержащих) и стал звеном между великими святителями — мучениками эпохи, его близкими и единомышленниками — в первую очередь святителем патриархом Тихоном, митрополитом Петром (Полянским), митрополитом Кириллом (Смирновым) — и поколением верующих людей, которые в общении со святителем Афанасием и подобными ему великанами духа усвоили опыт неповрежденной церковности и передали его последующим поколениям.

В книгу включены имитирующие рукопись фрагменты автобиографии святителя, предваряющие большинство глав. В них полностью сохранена орфография автора. Все выделения в цитатах, кроме специально оговоренных, принадлежат авторам цитируемого текста.

Ольга Владимировна Косик - «Кто нас разлучит от любви Божией?»

Книга о священноисповеднике епископе Афанасии Ковровском: с приложением полного текста службы Всем святым, в земле Русской просиявшим

М. : Изд-во ПСТГУ, 2017. — 616 с., ил.

ISBN 978-5-7429-0493-9

Ольга Владимировна Косик - «Кто нас разлучит от любви Божией?» — Содержание

Предисловие

Биографические опыты о святителе Афанасии

Детские и юношеские годы

«Я лучшие годы провел под кровом родной Лавры»

«Да сынове света будете...»

Революционный 1917 год

«Обвеяно дыханием Священного Собора»

Немирные будни города Владимира

Вскрытие мощей

Епископская хиротония и изъятие церковных ценностей

Борьба с обновленческим расколом во Владимирской епархии

Таганская тюрьма

В Зырянском крае

«Возвратился на церковное делание»

Тайные выборы патриарха, арест и следствие

На Соловках

Туруханский край

На свободе

Арест 1936 года

Белбалтлаг

Ишимская ссылка

Новый арест

Сибирские лагеря

Церковь и государство. 1943-1953 годы

Новый арест. Темниковские лагеря

«Русь снежная». Дубравлаг

Зубово-полянский дом инвалидов. «Хороший дедушка»

Тутаев. «Стена плача»

Под контролем «уполномоченных»

Письма о воссоединении

Петушки

Нина Сергеевна

«Милосердия двери отверзи ми»

Богослужебно-календарная комиссия

Переписка и духовничество

Последние дни и кончина

Послесловие

Этапы и даты моей жизни

Служба Всем святым, в земле Русской просиявшим

Святитель Афанасий (Сахаров). О празднике Всех святых, в земле Русской просиявших, и о службе на сей праздник

Служба святому равноапостольному великому князю Владимиру

Служба Всем святым, в земле Русской просиявшим

Служба того же дня вечера

Ольга Владимировна Косик - «Кто нас разлучит от любви Божией?» — Святитель Афанасий (Сахаров) - О празднике Всех святых

Праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, бывший в Древней Руси, но не имевший широкого распространения, восстановлен Священным Собором Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Инициатором его восстановления был профессор Петроградского университета Борис Александрович Тураев. Им был представлен Священному Собору предварительно рассмотренный и одобренный Богослужебным отделом Собора следующий доклад: «Некогда в практике Русской Церкви существовало празднование памяти “Всех Святых новых чудотворцев Российских”».

Служба на этот день была «списана смиренным иноком Григорием в обители Евфимия Суздальского». Известны два издания этой службы: ставропигии Гродненской, «второе с прежде печатанной в Кракове року 7294», и в ставропигии Супрасльской. Таким образом, «составленная в Великороссии служба нашла себе особенное распространение на периферии Русской Церкви, на западной ее окраине, и даже за пределами ее в то время разделения России, когда особенно остро чувствовалась потеря национального и политического единства. Если мы примем во внимание, что среди святых, перечисляемых в этой службе, составленной по образцу службы Всем преподобным, положенной на субботу сырную, с прямыми заимствованиями из нее (например, седален по первом стихословии), преобладают великорусские святые, мы еще более убедимся в этом. В наше скорбное время, когда единая Русь стала разорванной, когда нашим грешным поколением попраны плоды подвигов святых, трудившихся и в пещерах Киева, и в Москве, и в Фиваиде Севера, и в Западной России над созданием единой Православной Русской Церкви, представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник: да напоминает он нам и нашим отторженным братиям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха. Так как служба составлена, по-видимому, в XVI веке, следует ее дополнить, чтобы включить в нее вновь прославленных святых, а также, в какой-либо общей форме, и еще не канонизированных, но или давно уже чтимых, или положивших душу за веру Христову тех священномучеников и мучеников, которые пострадали в наши скорбные дни, во время настоящего гонения на Церковь. Дополнить службу было бы возможно, например, составлением второго канона. Днем празднования в печатной службе назначено 17 июля, причем объяснения этому не дано. Представляется более удобным избрать для этого день по примеру св. Афонской Горы, которая празднует сообща всем своим прославленным подвижникам в первое воскресение Петровского поста, т. е. следующую неделю после недели Всех святых».

Священный Собор в заседании 13 августа 1918 года, в день именин Святейшего Патриарха Тихона, заслушал этот доклад и по обсуждении его принял следующее постановление:

«I. Восстанавливается существовавшее в Русской Церкви празднование дня памяти Всех святых Русских.

2. Празднование это совершается в первое воскресение Петровского поста».

Непосредственно после восстановления Священным Собором праздника Всех Русских святых инициатор этого дела, не желая оставить его на полпути, принял на себя и труд исправления древней службы. В сотрудники он пригласил члена Собора, иеромонаха Владимирского Рождественского монастыря Афанасия. Первоначально было предположено ограничиться составлением в дополнение к древней службе второго канона и некоторых других песнопений. Но древнюю службу, составленную известным творцом нескольких служб монахом Григорием [*] , трудно было исправлять. Поэтому решено было позаимствовать из нее лишь немногое, а все остальное составить заново, частью сложивши совершенно новые песнопения, частью выбравши наиболее характерное и лучшее из существующих богослужебных книг, по преимуществу из отдельных служб Русским святым.

Б.А. Тураев взял на себя главным образом составление новых песнопений, его сотрудник — подбор соответствующих мест из готового материала и приспособление их к данной службе.

Из древней службы монаха Григория были сохранены лишь некоторые песнопения, по преимуществу те, которые он позаимствовал из службы преподобным отцам субботы сыропустной.

Б.А. Тураевым были составлены следующие песнопения: тропарь — «Иерусалима Вышняго граждан...» [†] , кондак: «Днесь лик святых...» и икос; стихиры: «Приидите, Соборы Российския...» на великой вечерне, на «Господи воззвах» 1-я; «Срадуйтеся с нами вси лицы святых...» на литии 1-я; «Вси в песнех духовных...» на стиховне Слава; «Вострубим трубою песней...» на стиховне И ныне; «Ежелетнюю память...» по 50-м псалме; «Глас евангельский услышавше...» на хвалитех Слава. В каноне Борисом Александровичем были составлены тропари благоверным князьям Борису и Глебу и другим (песнь 1, тропарь 7), преподобным Феодосию, Нестору и Алипию Печерским (песнь 3, тропарь 2), тверским святым (песнь 7, тропарь 6) и последние пять тропарей 9-й песни. Им же подобран тропарь святителю Тихону Задонскому (песнь 8, тропарь 7 — ср.: служба святителю Тихону, канон, песнь 5, тропарь 3). Для тропаря преподобномученику Афанасию и мученику Гавриилу (песнь 3, тропарь 5) использована служба преподобномученику Афанасию, составленная Борисом Александровичем в бытность его еще гимназистом [‡] . Для литургии Б.А. составил четыре тропаря для блаженных. По мысли Бориса Александровича в службу внесены: стихиры Покрову на литии на И ныне и тропарь Ризе Господней в качестве седальна по з-й песни канона, ибо праздник Всех Русских святых мыслится как праздник поклонения всей русской святыне.

Сотруднику Бориса Александровича принадлежит мысль об избрании для стихир на «Господи воззвах» по одной стихире из общей Минеи каждому лику святых и о расположении в каноне святых по областям с завершением каждой песни канона тропарем, посвященным наиболее чтимой в той области иконе Божией Матери [§]