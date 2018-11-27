Издательский Дом «Святая Гора» представляет вниманию русского читателя выдающиеся и важные во всех отношениях «Поучения» Космы Этолийского (1714-1779). Своей жизнью и миссионерской деятельностью этот Святой завершает целую эпоху в историческом пути Новой Греции, которая содержит много общего с нашей сегодняшней действительностью.

Он справедливо был назван «величайшим греком со времён падения Константинополя» (К.Констас) и «отцом современной Греции». Такая характеристика является признанием того, что святой Косма спас те начала и принципы, которые как в исторической перспективе, так и сегодня характеризуют не только каждого грека, но и любого православного человека.

Равноапостольный Косма Этолийский - Слова

М.: Святая Гора, 2009. - с. 272.

Агентство CIP РГБ

Равноапостольный Косма Этолийский - Слова - Содержание

От издательства

Протопресвитер Георгий Металлинос, проф. Афинского университета

Косма Этолийский - пророк Новой Греции

ВСТУПЛЕНИЕ

• Православие в условиях иноземного владычества (XVIII в.)

• Краткое жизнеописание

«ПОУЧЕНИЯ» КОСМЫ ЭТОЛИЙСКОГО КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

1. Как проходили проповеди

2. Структура и состав проповедей

3. История записи и распространения «Поучений»

4. Подлинность

5. История публикации

6. Влияние «Поучений» Космы Этолийского на его слушателей

«СЛОВА» КОСМЫ ЭТОЛИЙСКОГО

• Слово первое (1)

• Слово второе (1)

• Слово третье

• Слово четвёртое

• Слово пятое

• Слово первое (2)

• Слово второе (2)

ПРИТЧИ

ФРАГМЕНТЫ «ПОУЧЕНИЙ» СВЯТОГО КОСМЫ

Равноапостольный Косма Этолийский - Слова - От издательства

Долгое время имя равноапостольного Космы Этолийского было незаслуженно забыто в России. Ситуация начала меняться только в последнее время. В 2005-2008 годах увидели свет сразу несколько посвящённых ему публикаций. Вот уже третью книгу о Святом выпускает и наш Издательский Дом. Наконец 20 марта 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II равноапостольный Косма был внесён в месяцеслов Русской Православной Церкви.

«Слова» Космы Этолийского переводились на многие иностранные языки и неоднократно издавались многомиллионными тиражами. Но на русском языке они публикуются впервые.

Некоторые книги и проповеди не переживают своего времени и представляют интерес только в контексте своей эпохи. Не таковы «Поучения» Космы Этолийского. Сегодня они не менее актуальны, чем два столетия назад. В XVIII в. боговдохновенные слова Святого изменили жизнь целого народа, сегодня они востребованы уже во многих уголках земного шара.

Выдающиеся церковные и общественные деятели, православные святые и афонские старцы - все отдают должное Косме Этолийскому. Никодим Святогорец, старец Паисий, Амфилохий Радович... Имена тех, кто писал и говорил о святом Косме, можно перечислять бесконечно. Маститые учёные и неграмотные крестьяне, патриархи и военачальники выверяли и до сих пор выверяют свою жизнь по его проповедям. В личности преподобного Космы поражает ревность о спасении ближнего. Для Русской Церкви необычен образ странствующего по городам и глухим деревням монаха-проповедника. Жертвенное служение ближним и горячая проповедь напоминают отчасти житие святого праведного Иоанна Кронштадтского, который тоже представляет собой совершенно исключительное явление на небосклоне русской церковной жизни после её реформации в XVH-XVIII веках в соединении с секуляризацией, засильем западных влияний и бюрократизмом. Богословие святого Космы отличает глубоко православный святоотеческий дух, почерпнутый им из творений великих православных святых, с которыми он имел возможность познакомиться в богатейших монастырских библиотеках Святой Горы Афон. Мы можем найти у него и возвышенное учение о Святой Троице, и истолкование домостроительства спасения человека, совершённого Сыном Божиим Иисусом Христом, и восходящие к ареопагитскому корпусу умозрения об ангельской иерархии, и примеры из церковной истории и житий святых.

В поучениях Космы Этолийского можно увидеть и строгое следование церковным правилам и обычаям, и традиционное православное учение о молитве и аскетических подвигах как обязательных условиях духовной жизни христианина.

«Слова» уникальны по своей силе и глубине. В них вся красота и величие Православия, а народная мудрость органично сочетается с евангельской и святоотеческой. От них веет свежим ветром восточного богословия. Богословия опыта, а не схоластики, любви, а не этики, обожения, а не пиетизма.