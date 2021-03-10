Костин Евгений - Русская литература в судьбах России - Достоевский против Толстого

Костин Евгений - Русская литература в судьбах России
Русская цивилизация в XXI веке в очередной раз оказалась на переломном этапе своего развития. Опять вызовы, тревоги, конфликты, которые угрожают самым основам этой цивилизации, ценностям, в ней сформированным, и, самое существенное, - самому субъекту этой цивилизации, русскому человеку. Заметим при этом, что обладателем русского цивилизационного сознания и самосознания может быть человек любой национальности, если он развился и состоялся как часть этой культуры, как носитель ее основных ценностей. В этом, между прочим, одна из главных ее особенностей, позволяющая легко включать в свой состав людей иной этнической принадлежности, осваивать их менталитеты, присваивать себе и обогащать культурный код самой цивилизации. Если опираться на историческую традицию, то такого рода переломный этап должен завершиться кризисом и послекризисным обновлением, поднимающим цивилизацию на новый уровень. Название этой работы «Достоевский против Толстого» настраивает читателя на особый лад. Становится ясно, что разговор пойдет о двух величайших гениях русской литературы и, в принципе, всей русской культуры.
По сути речь должна идти о самом главном, сущностном (онтологическом) для культуры. Воздействие этих писателей на весь ход именно что истории России, начиная с середины XIX века, столь велико, что и подход к ним не может быть обыкновенным, стандартно-привычным. Что легло в основу, стало предпосылками их явления! На что они сами в дальнейшем влияли? Как понять смыслы, ими созданные? Как отнестись к тем учениям и пророчествам, какие они высказывали в своих сочинениях? Живо ли все это и сегодня, необходимо ли это современному человеку? Все эти вопросы требуют обращения к более широкому кругу аспектов русской культуры, чем специфическое исследование только и исключительно самой литературы. В работе речь будет идти не только о специальных вопросах развития литературы, ее истории, о самых известных ее творцах, но автор книги постарается затронуть те особенности мира русской литературы, которые описывается не столько в специальных терминах эстетики и литературоведения, а сколько в словах и суждениях, которые постараются дать ответ на вопрос, почему мы, русские люди, так любим свою литературу?
Почему отношения с нею, с ее героями является для большинства читающей русской публики много большим событием, чем просто чтение, чем литературное образование? Конечно, отвечая на эти вопросы, автору придется обращаться и к истории русской литературы, анализировать произведения различных авторов - от древности до современности, но главным все же будет поиск ответа на вопросы, что для нас русская литература? Какова ее душа! Что за правду она создает и несет в себе, без которой всем нам так трудно обходиться? Почему русские писатели стали для нас, носителей этой культуры, несравненно более значительным явлением, чем в других культурах и литературах, применительно к их гениям? И, вероятно, Толстой и Достоевский являются главными помощниками в поисках ответов на эти вопросы. Понятно, что для англичанина Шекспир, для испанца Сервантес, для француза Мольер, для немца Гете - это предмет поклонения и уважения, но те отношения, какие складываются между русскими писателями и русскими читателями являются совсем другими, более теплыми, почти что родственными. Понять, почему это происходит, стремились многие известные русские мыслители, и нам также придется дать объяснение этому обстоятельству. Замечено, что русская литература, особенно в таких ее вершинных проявлениях, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов давно стали частью самосознания мировой культуры, и многие искренние приверженцы ее в других странах не с меньшим пиететом и уважением, чем мы, русские, относятся к ней. Хотя в рецепции русской культуры на Западе существует немалое количество предубеждений, о которых будет также сказано в этой книге.
Костин Евгений - Русская литература в судьбах России - Достоевский против Толстого
Е.А. Костин. - СПб.: Алетейя, 2019. - 640 с.
ISBN 978-5-907115-95-8
Костин Евгений - Русская литература в судьбах России - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОСТОЕВСКИЙ
- 1. Предварительные замечания. Достоевский как дополнительная «хромосома» мировой культуры
- 1.1. Безжалостный взгляд. Набоков о Достоевском
- 2. Начало пути - разложение рационального
- 3. Подступы к человеку: от «подполья» к «бесам»
- 4 .Духовный полюс Достоевского в русской литературе XIX века
- 5. Феномен русского мышления
- 6. Феноменология Достоевского: кругом бездна
- 7. Онтология Достоевского: спасение в Христе
- 8. Универсалии Достоевского: бесконечность конечного
- 9. Достоевский и постхристианская цивилизация: влияние на современное мировоззрение
- 10. Диалог античной и христианской культур как творческая проблема русской литературы XIX века. Ключ к Достоевскому
- 11. Космизм Достоевского
- 12. Литература как философия. Метафизика как художественное: странности русского духа. Позитивизм Толстого и негации Достоевского
- 13. Личность Достоевского как роман Достоевского
- 14. Достоевский и глобальные идеи постмодернизма
- 15. Христианское у писателя: ничего вне этого
- 16. Мифология русской историии: скверные пророчества Достоевского и выбор пути Россией
- 17. Человек Достоевского: потрясение основ
- 18. Время и пространство у Достоевского
- 19. Достоевский и русская история: инфицированность революцией
- 19.1. Советская идиосинкразия Достоевского
- 20. Достоевский и Шолохов. К поискам смысловой идентичности русской культуры. Взгляд первый. Достоевский и Шолохов. К поискам смысловой идентичности русской культуры. Взгляд второй
- 20. Запад о Достоевском: французский концепт
ЧАСТЬ ВТОРАЯ· ТОЛСТОЙ
- 1. Ландшафт гения: попытка описания
- 2. Толстой как «интегратор» русской цивилизации
- 3. Переформатирование Толстым русской культуры: феноменология стадиальности
- 4. Толстой и эпоха Просвещения в России
- 5. Россия и Запад в творческом сознании русских мыслителей (Пушкин, Чаадаев, Толстой)
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6. Русская античная классика: роман-эпопея «Война и мир»
- 6.1. Философия бытия в романе. Платон Каратаев как смысловой центр произведения
- 6.2. Герцен как «соавтор» «Войны и мира»
- 7. Рецепция Западом русской культуры и литературы: место и роль Толстого и Достоевского
- 8. Пределы художественного: метод Толстого
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9. Онтология русской литературы. Толстой
- 9.1. Русский язык как философия
- 9.2. Философия русского
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10. Толстой о Достоевском: непонимание и любовь
- 10.1. Вопрос народа у писателей: утопические попытки русской Реформации
- 11. Гуманистические смыслы русской литературы как зеркало запоздалого русского Ренессанса
- 12. Оппозиция западным дискурсу и смыслам: нескончаемая борьба русской культуры (влияние Толстого и Достоевского)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОСТОЕВСКИЙ ВМЕСТЕ С ТОЛСТЫМ: ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО СМЫСЛОВ И ПОРОЖДЕНИЕ НОВЫХ МЕНТАЛЬНЫХ СТРУКТУР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
- 1. Эпистема и мировоззрение в культуре: русская парадигма
- 2. Эпистемологические потенции и ресурсы русского языка
- 3. Словоцентричность русского способа понимания действительности
- 4. О платонизме и апофатике русской мысли: Толстой и Достоевский
- 5. Этно-психологические и историко-культурные предпосылки Ренессанса русской литературы XIX века
- 6. Об аналитизме и синтетизме художественного мышления Толстого и Достоевского
- 7. Достоевский вместе с Толстым: переформатирование смыслов и ментальных констант русской культуры
- 8. Ментальность и тип сознания в русской культуре: формообразующая роль литературы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достоевский и Толстой: (не) сбывшиеся пророчества
ПРИЛОЖЕНИЕ
Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев (объяснение Ф. М. Достоевского)
Л. Н. Толстой. Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению). Отрывки
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