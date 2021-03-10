Костин Евгений - Русская литература в судьбах России - Достоевский против Толстого

Русская цивилизация в XXI веке в очередной раз оказалась на переломном этапе своего развития. Опять вызовы, тревоги, конфликты, которые угрожают самым основам этой цивилизации, ценностям, в ней сформированным, и, самое существенное, - самому субъекту этой цивилизации, русскому человеку. Заметим при этом, что обладателем русского цивилизационного сознания и самосознания может быть человек любой национальности, если он развился и состоялся как часть этой культуры, как носитель ее основных ценностей. В этом, между прочим, одна из главных ее особенностей, позволяющая легко включать в свой состав людей иной этнической принадлежности, осваивать их менталитеты, присваивать себе и обогащать культурный код самой цивилизации. Если опираться на историческую традицию, то такого рода переломный этап должен завершиться кризисом и послекризисным обновлением, поднимающим цивилизацию на новый уровень. Название этой работы «Достоевский против Толстого» настраивает читателя на особый лад. Становится ясно, что разговор пойдет о двух величайших гениях русской литературы и, в принципе, всей русской культуры.

По сути речь должна идти о самом главном, сущностном (онтологическом) для культуры. Воздействие этих писателей на весь ход именно что истории России, начиная с середины XIX века, столь велико, что и подход к ним не может быть обыкновенным, стандартно-привычным. Что легло в основу, стало предпосылками их явления! На что они сами в дальнейшем влияли? Как понять смыслы, ими созданные? Как отнестись к тем учениям и пророчествам, какие они высказывали в своих сочинениях? Живо ли все это и сегодня, необходимо ли это современному человеку? Все эти вопросы требуют обращения к более широкому кругу аспектов русской культуры, чем специфическое исследование только и исключительно самой литературы. В работе речь будет идти не только о специальных вопросах развития литературы, ее истории, о самых известных ее творцах, но автор книги постарается затронуть те особенности мира русской литературы, которые описывается не столько в специальных терминах эстетики и литературоведения, а сколько в словах и суждениях, которые постараются дать ответ на вопрос, почему мы, русские люди, так любим свою литературу?

Почему отношения с нею, с ее героями является для большинства читающей русской публики много большим событием, чем просто чтение, чем литературное образование? Конечно, отвечая на эти вопросы, автору придется обращаться и к истории русской литературы, анализировать произведения различных авторов - от древности до современности, но главным все же будет поиск ответа на вопросы, что для нас русская литература? Какова ее душа! Что за правду она создает и несет в себе, без которой всем нам так трудно обходиться? Почему русские писатели стали для нас, носителей этой культуры, несравненно более значительным явлением, чем в других культурах и литературах, применительно к их гениям? И, вероятно, Толстой и Достоевский являются главными помощниками в поисках ответов на эти вопросы. Понятно, что для англичанина Шекспир, для испанца Сервантес, для француза Мольер, для немца Гете - это предмет поклонения и уважения, но те отношения, какие складываются между русскими писателями и русскими читателями являются совсем другими, более теплыми, почти что родственными. Понять, почему это происходит, стремились многие известные русские мыслители, и нам также придется дать объяснение этому обстоятельству. Замечено, что русская литература, особенно в таких ее вершинных проявлениях, как Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов давно стали частью самосознания мировой культуры, и многие искренние приверженцы ее в других странах не с меньшим пиететом и уважением, чем мы, русские, относятся к ней. Хотя в рецепции русской культуры на Западе существует немалое количество предубеждений, о которых будет также сказано в этой книге.

Костин Евгений - Русская литература в судьбах России - Достоевский против Толстого

Е.А. Костин. - СПб.: Алетейя, 2019. - 640 с.

ISBN 978-5-907115-95-8

Костин Евгений - Русская литература в судьбах России - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОСТОЕВСКИЙ

1. Предварительные замечания. Достоевский как дополнительная «хромосома» мировой культуры

1.1. Безжалостный взгляд. Набоков о Достоевском

2. Начало пути - разложение рационального

3. Подступы к человеку: от «подполья» к «бесам»

4 .Духовный полюс Достоевского в русской литературе XIX века

5. Феномен русского мышления

6. Феноменология Достоевского: кругом бездна

7. Онтология Достоевского: спасение в Христе

8. Универсалии Достоевского: бесконечность конечного

9. Достоевский и постхристианская цивилизация: влияние на современное мировоззрение

10. Диалог античной и христианской культур как творческая проблема русской литературы XIX века. Ключ к Достоевскому

11. Космизм Достоевского

12. Литература как философия. Метафизика как художественное: странности русского духа. Позитивизм Толстого и негации Достоевского

13. Личность Достоевского как роман Достоевского

14. Достоевский и глобальные идеи постмодернизма

15. Христианское у писателя: ничего вне этого

16. Мифология русской историии: скверные пророчества Достоевского и выбор пути Россией

17. Человек Достоевского: потрясение основ

18. Время и пространство у Достоевского

19. Достоевский и русская история: инфицированность революцией

19.1. Советская идиосинкразия Достоевского

20. Достоевский и Шолохов. К поискам смысловой идентичности русской культуры. Взгляд первый. Достоевский и Шолохов. К поискам смысловой идентичности русской культуры. Взгляд второй

20. Запад о Достоевском: французский концепт

ЧАСТЬ ВТОРАЯ· ТОЛСТОЙ

1. Ландшафт гения: попытка описания

2. Толстой как «интегратор» русской цивилизации

3. Переформатирование Толстым русской культуры: феноменология стадиальности

4. Толстой и эпоха Просвещения в России

5. Россия и Запад в творческом сознании русских мыслителей (Пушкин, Чаадаев, Толстой)

6. Русская античная классика: роман-эпопея «Война и мир» 6.1. Философия бытия в романе. Платон Каратаев как смысловой центр произведения 6.2. Герцен как «соавтор» «Войны и мира»

7. Рецепция Западом русской культуры и литературы: место и роль Толстого и Достоевского

8. Пределы художественного: метод Толстого

9. Онтология русской литературы. Толстой 9.1. Русский язык как философия 9.2. Философия русского

10. Толстой о Достоевском: непонимание и любовь 10.1. Вопрос народа у писателей: утопические попытки русской Реформации

11. Гуманистические смыслы русской литературы как зеркало запоздалого русского Ренессанса

12. Оппозиция западным дискурсу и смыслам: нескончаемая борьба русской культуры (влияние Толстого и Достоевского)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОСТОЕВСКИЙ ВМЕСТЕ С ТОЛСТЫМ: ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО СМЫСЛОВ И ПОРОЖДЕНИЕ НОВЫХ МЕНТАЛЬНЫХ СТРУКТУР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Эпистема и мировоззрение в культуре: русская парадигма

2. Эпистемологические потенции и ресурсы русского языка

3. Словоцентричность русского способа понимания действительности

4. О платонизме и апофатике русской мысли: Толстой и Достоевский

5. Этно-психологические и историко-культурные предпосылки Ренессанса русской литературы XIX века

6. Об аналитизме и синтетизме художественного мышления Толстого и Достоевского

7. Достоевский вместе с Толстым: переформатирование смыслов и ментальных констант русской культуры

8. Ментальность и тип сознания в русской культуре: формообразующая роль литературы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достоевский и Толстой: (не) сбывшиеся пророчества

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объяснения и показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев (объяснение Ф. М. Достоевского)

Л. Н. Толстой. Исповедь (Вступление к ненапечатанному сочинению). Отрывки