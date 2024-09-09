Костомаров Николай - Славянская мифология

Славяне, несмотря на видимое многобожие, признавали одного Бога, отца природы, и это существо они понимали сознательнее, чем таинственную судьбу греки, а скандинавы Альфатера, который не участвует в делах человеческих. Единобожие славян неоспоримо. Прокопий Кесарийский говорит, что славяне признавали в его время единого Бога, творца грома и молнии, и, кроме того, почитали духов, которыми, по своему понятию, населяли природу. То же говорит Гельмольд относительно славян прибалтийских: несмотря на то, что славяне признают много божеств, они имеют сознание о верховном существе и отличают от своих богов Бога небесного, всемогущего, пекущегося о небе и земле. У жизнеописателя Оттонова славяне говорят сами, что они признают великого Бога, обладающего всеми богатствами.

Из летописи нашего Нестора видно, что славяне русские имели понятие о едином верховном существе, которого по преимуществу называли Богом и отличали его от Перуна, главного из второстепенных божеств. Другие божества были существа, происходившие или вытекавшие от верховного. Так Гельмольд нам поясняет этот основной догмат славянской языческой богословии: -- прочие божества, -- говорит он, -- истекли постепенно от высочайшего Бога и как бы рождаются из крови его; и от того из них тот выше и совершеннее, кто более приближается к Богу богов. Следовательно, коренной принцип славянской религии -- эманация; по славянскому понятию, и нравственная и физическая природа представляется живущей, заключающей в каждом явлении своем жизненный дух, исходящий из зиждителя. Такой принцип эманации подал Коллару и Ганушу повод видеть в славянской религии единство с индийской. Однако, славянское понятие о божестве совсем не пантеизм. Бог, или Прабог, как называет его Коллар, не сам образовал мир, не рассеялся в своем творении, а только испустил из себя духов, которые населяют материю и служат как бы посредниками между мертвою массой и всеоживляющим началом, но сами существуют от Бога отлично. Славянское верование скорее имеет разительное сходство с учением Зенд-Акесты о феруанах и изедах.

Ближайшее к Богу истечение есть свет, и потом, при тщательном рассмотрении, мы найдем, что существеннейшая часть язычества славянского относится к светопоклонению. У славян было верование, что существо света являлось на земле и воплощалось в человеческом роде. Это ясно из одного места ипатиевской летописи. Некогда царствовал на земле Соварог (высочайшее существо, отец света), научил человека искусству ковать и брачным связям; потом царствовал сын его Даждь-Бог, еже нарицается солнце. В слове Сварог можно угадать санскритское слово свкр, свет, небо, от сего быть может и наше слово кар. Руководствуясь этим важным местом, мы постараемся отыскать во многих идолах славянских, почитаемых за особенные существа, тоже поклонение свету физическому и духовному. Дитмар Мерзекургский говорит, что в городе Редегасте (Ретре), у полабских славян был храм с деревянными изображениями божеств, из которых выше всех был Сва-рожичь. Зная, что Сварог есть свет и отец Даждь-Бога, также света, солнца, нетрудно, кажется, увидеть, что Даждь-Бог и Сва-рожичь лицо одно и то же. Храм его, говорит Дитмар, построенный из дерева, поддерживался в основании рогами животных, стены исписаны были разными изображениями богов и богинь; в храме стояли боги, исчерченные таинственными письменами, страшно убранные в шишаки со щитами; посреди всех стоял Сва-рожичь, почитаемый больше всех язычниками, которые сносили в храм свои знамена, когда они не нужны были на войне. Хранить храм определены выбранные жителями лица; когда приносили жертвы или умоляли божество утишить гнев, они сидели, в то время когда все стояли, и, шепча, по очереди ударяли в землю: таким образом, они разрешали по брошенным жребиям сомнения; после этого, украсив зелеными ветками коня, почитаемого священным, проводили его через копья, воткнутые в землю, накрест одно к другому. Когда в обоих гаданиях замечали благоприятное предзнаменование, то приступали к замышляемому делу, ежели же нет, то покидали намерение. Город, где стоял идол в храме, помещается у Дитмара в деревне Редерариуме; он с тремя воротами, и окружен священной рощей.

Костомаров Николай - Славянская мифология

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 667 с.

Серия «Антология мысли»

ISBN 879-5-534-09194-6

Костомаров Николай - Славянская мифология - Содержание

Славянская мифология

Историческое значение южнорусского народного песенного творчества

Введение

I. Период языческий. — Отдаленная древность

Символика растений А Травянистые Б. Кустарники и деревья

Символика животных А Птицы и насекомые Б. Четвероногие В. Пресмыкающиеся и рыбы



II. Южная Русь до козачества

История козачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества

1. Борьба козачества с могамеданским миром A. Морские козацкие походы Б. Сухопутные козацкие походы против мусульман B. Вторжение татар и турок

2. Борьба южнорусского народа с Польшею А. Хмельнищина Б. После Хмельницкого



3. Внутренние общественные явления, возникшие вследствие борьбы с Польшею

Великорусская народная песенная поэзия