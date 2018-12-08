Смерть Патриарха Тихона (7 апреля 1925 г.) породила новые проблемы в жизни Всероссийской Церкви. В России кончина Первосвятителя привела к новой атаке безбожной власти на православие. Помимо григорианского раскола, спровоцированного ОГПУ, этот период был ознаменован наиболее активными попытками государства проникнуть во внутреннюю жизнь Церкви.

Такие попытки могли увенчаться успехом только после согласия церковного руководства на это вмешательство. Действия такого рода при постоянных арестах и заменах заместителей рано или поздно должны были увенчаться успехом. Это и произошло в 1927 г., когда Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) был вынужден пойти на уступки властям. Как известно, 1927 год стал началом отделения от митрополита Сергия так называемой правой оппозиции, считавшей путь Заместителя Местоблюстителя неправильным.

Но смерть Патриарха Тихона стала причиной больших проблем и в эмиграции. Вскоре после кончины Первоиерарха от Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ, Русская Зарубежная Церковь) отделились Североамериканская епархия (ныне Православная Церковь в Америке), а также Западноевропейский округ, в настоящее время подчиняющийся Константинопольскому Патриархату. В то же самое время нарастала напряженность в отношениях с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя. Компромиссная политика митрополита Сергия (Страгородского) привела к протестам и со стороны Архиерейского Синода РПЦЗ в Сремских Карловцах. Результатом этого недовольства стал административный (1927), а затем и молитвенный (1931) разрыв Зарубежного Синода с Московской Патриархией. Таким образом, начиная с 1925 г. Зарубежная Церковь переживала весьма насыщенный и непростой период. Можно сказать, что в течение полутора довоенных десятилетий ее основной задачей было доказать свои права на власть в русской церковной диаспоре, а также подтвердить правильность своей политики в отношении политического режима, установившегося в России. Обстоятельства складывались таким образом, что ни за границей, ни в России в течение всего периода разделения между Московской Патриархией и Зарубежным Синодом не было труда, который непредвзято отражал бы ситуацию накануне этого разрыва. Поэтому необходимо восстановить историческую справедливость относительно Русской Зарубежной Церкви, а также определить, насколько оправданными были ее действия в условиях того времени.

Тем более важно это теперь, когда объединение между Московским Патриархатом и Русской Зарубежной Церковью состоялось. В связи с этим нужно понять, чем руководствовалась русская церковная эмиграция, разрывая отношения с митрополитом Сергием (Страгородским). В настоящей работе автор постарался уделить внимание становлению Русской Зарубежной Церкви после смерти Патриарха Тихона. Для понимания этого процесса необходимо было понять, прежде всего, характер взаимоотношений Зарубежного Синода с Московской Патриархией. Именно в ходе дебатов относительно политики митрополита Сергия и формировалось самосознание Зарубежной Церкви. Предпосылки к разделению между Московской Патриархией и Зарубежным Синодом сформировались в первой половине 1920-х гг. В период с 1925 по 1938 г., который будет рассмотрен в настоящей работе, отношения между Москвой и Сремскими Карловцами переросли в конфликт. С 1927 г. Русская Зарубежная Церковь не только de facto, но теперь уже и de jure стала существовать независимо от Московской Патриархии. Второй задачей, стоящей перед историками, является выяснение ситуации, связанной с разделениями внутри русской церковной эмиграции. Авторы, исследовавшие этот вопрос, далеко не всегда беспристрастно описывали обстоятельства конфликта Зарубежного Синода с руководством Западноевропейского и Североамериканского округов. Разделения, возникшие в результате этих конфликтов, воспринимались в изгнании даже тяжелее, чем разрыв с Московской Патриархией, а потому анализ фактов часто уступал место эмоциям. Поэтому представляется важным исследовать внутренние течения в церковной эмиграции, которые привели ее к

разделениям.