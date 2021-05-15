Костюкова - Христианская педагогика в современном образовательном пространстве
Обращение к христианской педагогике и историческому опыту, ею накопленному, поиск путей его возможного использования является сегодня серьезным знамением духовной ситуации времени. Несмотря на констатацию (что становится уже привычным , хотя и беспокоящим обстоятельством) общего падения духовности , сама появившаяся возможность вызывания исторического опыта православного варианта христианской педагогики и потребность в нем оказываются многозначным симптомом как в религиозном, так и в светском движении к духовному. На пути национально -духовного возрождения мы становимся свидетелями пр оисходящей сегодня встречи религии, философии и педагогики - встречи, которая всегда была традицией русской религиозной философии, национального духа педагогики и духовного состояния России . Духовность как категория и сущностно-личностная черта объединяет религию и философию, выделяя инварианты , фиксирующие приближение человека к горнему и просветляющему началу, и через научно-методический аппарат педагогики конструирует образовательно-воспитательные системы в светских либо духовных школах.
Любая педагогическая система всегда в своем основании имеет определенную антропологическую концепцию. И христианская антропология, предлагая одну из них, оказывается в плане понимания духовной сущности человека чрезвычайно близкой философской антропологии . Духовность есть результат религиозной и философской форм трансцендирования как человеческой спос обности в ее конкретной личностной реализации, с ообщающей человеку его метафизический способ существования. Единство философии и религии - в их общем признании духовной сущности человека, его земного существования и божественного смысла. И религия, и философия видят в человеке его метафизическое самоопределение , осуществляющееся через его способность к трансцендированию. Безусловно, нельзя настаивать на их полной тождественности , как и тождественности светского и религиозного понимания духовности . В противном случае следовало бы стереть различие между рациональным и «откровенным», критическим и догматическим, знанием и верой. Но в решении проблемы духовного становления личности следует больше говорить, даже настаивать на моментах религиозного и философского единения .
Отечественная религиозная философия и христианская педагогика всегда несли в себе выс окий настрой не только разума, но и сердца. Продумывание именно такого поворота становится настроением: современной мировой философской мысли .
Философия ХХ века с особым тщанием встала по отношению к себе в рефлексивную позицию . Она как бы угочняет собственные традиционно критериальные признаки трансцендентальности, рефлексивности и рациональности знания . Речь, конечно, не идет об отказе от строгости философского дискурса и Логоса. Но философия сегодня предлагает новые варианты и принципы трансцендентализма (когда трансценденция понимается имманентной и трансцендир ование рассматривается исходящим: со стороны конституирующего субъекта), рациональности (не отметаю щей чувственную человеческую телесность) и рефлексивности (когда устраняется нарциссическая высота декартовского cogito и предлагается онтологический настрой вместо сугубо гносеологической проблематики классики). Такая философия становится ближе к религиозному духовному опыту.
Татьяна Анатольевна Костюкова - Христианская педагогика в современном образовательном пространстве
Томск, 2001.-274 с.
ISBN 5-89702-053-1
Татьяна Анатольевна Костюкова - Христианская педагогика в современном образовательном пространстве - Оглавление
Предисловие
Раздел 1. Философские основания христианской педаrоrики
Глава 1. Христианская педагогика в современной духовной и культурно-исторической ситуации
- 1.1. Место и роль христианской педагогики в духовной ситуации нашего времени
- 1.2. Христианская педагогика в эпоху современного генотипа развития
- 1.3. Христианская педагогика в контексте философского осмысления образования
Глава II. Духовно-исторические и филос офскоантропологические источники христианской педагогики
- 2.1. Философско-антропологическое обоснование христианской педагогики
- 2.2. Духовность как человеческий способ существования
- 2.3 . Духовное содержание культуры. Человек в историко- культурном контексте
Глава III. Христианская педагогика и возможность переориентации современной российской системы о бразования с учетом историке-педагогических традиций
- 3.1. Понимание личности в христианской педагогике
- 3.2. Философское осмысление исторического становления русской христианской педагогики
- 3.3. Философско-религиозная антропология в России как исходное основание отечественной христианской педагогики
Раздел II. Образовательные стратеrии: традиции rуманистической и христианской педаrоrики
Глава IV.Христианская педагогика как источник духовно-нравственного развития личности
- 4.1. Философский анализ религиозного воспитания
- 4.2. Философско- педагогическое осмысление понятия «образование» в античной и христианской традиции
- 4.3. Религия и воспитание в отечественных культурно-исторических традициях
Глава V. Христианская педагогика как воспитательная система
- 5.1. Концептуальные основы христианской педагогики
- 5.2. Содержание и методы христианской педагогики
Глава VI. Ценности христианской педагогики в подготовке будущего учителя
- 6.1. Философско-педагогический анализ проблем современного образования
- 6.2. Культурная роль религии в педагогическом образовании
- 6.3. Изучение перспективных требованийк содержанию педагогической подготовки будущего учителя
- 6.4. Ценностные ориентации современного российского общества и проблема преодоления секулярности образования
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
No comments yet. Be the first!