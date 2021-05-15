Обращение к христианской педагогике и историческо­му опыту, ею накопленному, поиск путей его возможного ис­пользования является сегодня серьезным знамением духовной ситуации времени. Несмотря на констатацию (что становится уже привычным , хотя и беспокоящим обстоятельством) общего падения духовности , сама появившаяся возможность вызыва­ния исторического опыта православного варианта христиан­ской педагогики и потребность в нем оказываются многознач­ным симптомом как в религиозном, так и в светском движении к духовному. На пути национально -духовного возрождения мы становимся свидетелями пр оисходящей сегодня встречи рели­гии, философии и педагогики - встречи, которая всегда была традицией русской религиозной философии, национального духа педагогики и духовного состояния России . Духовность как категория и сущностно-личностная черта объединяет рели­гию и философию, выделяя инварианты , фиксирующие при­ближение человека к горнему и просветляющему началу, и че­рез научно-методический аппарат педагогики конструирует образовательно-воспитательные системы в светских либо ду­ховных школах.

Любая педагогическая система всегда в своем основа­нии имеет определенную антропологическую концепцию. И христианская антропология, предлагая одну из них, оказывает­ся в плане понимания духовной сущности человека чрезвычай­но близкой философской антропологии . Духовность есть ре­зультат религиозной и философской форм трансцендирования как человеческой спос обности в ее конкретной личностной реализации, с ообщающей человеку его метафизический способ существования. Единство философии и религии - в их общем признании духовной сущности человека, его земного сущест­вования и божественного смысла. И религия, и философия ви­дят в человеке его метафизическое самоопределение , осуществляющееся через его способность к трансцендированию. Без­условно, нельзя настаивать на их полной тождественности , как и тождественности светского и религиозного понимания духовности . В противном случае следовало бы стереть раз­личие между рациональным и «откровенным», критическим и догматическим, знанием и верой. Но в решении проблемы духовного становления личности следует больше говорить, даже настаивать на моментах религиозного и философского единения .

Отечественная религиозная философия и христиан­ская педагогика всегда несли в себе выс окий настрой не только разума, но и сердца. Продумывание именно такого поворота становится настроением: современной мировой фи­лософской мысли .

Философия ХХ века с особым тщанием встала по от­ношению к себе в рефлексивную позицию . Она как бы угоч­няет собственные традиционно критериальные признаки трансцендентальности, рефлексивности и рациональности знания . Речь, конечно, не идет об отказе от строгости фило­софского дискурса и Логоса. Но философия сегодня предла­гает новые варианты и принципы трансцендентализма (когда трансценденция понимается имманентной и трансцендир ова­ние рассматривается исходящим: со стороны конституирую­щего субъекта), рациональности (не отметаю щей чувствен­ную человеческую телесность) и рефлексивности (когда уст­раняется нарциссическая высота декартовского cogito и предлагается онтологический настрой вместо сугубо гносео­логической проблематики классики). Такая философия ста­новится ближе к религиозному духовному опыту.

Татьяна Анатольевна Костюкова - Христианская педагогика в со­временном образовательном пространстве

Томск, 2001.-274 с.

ISBN 5-89702-053-1

Татьяна Анатольевна Костюкова - Христианская педагогика в со­временном образовательном пространстве - Оглавление

Предисловие Раздел 1. Философские основания христианской педаrоrики Глава 1. Христианская педагогика в совре­менной духовной и культурно-исторической ситуации 1.1. Место и роль христианской педагогики в духовной ситуации нашего времени

1.2. Христианская педагогика в эпоху совре­менного генотипа развития

1.3. Христианская педагогика в контексте философского осмысления образования Глава II. Духовно-исторические и филос оф­скоантропологические источники христианской педагогики 2.1. Философско-антропологическое обоснование христианской педагогики

2.2. Духовность как человеческий способ существования

2.3 . Духовное содержание культуры. Человек в историко- культурном контексте Глава III. Христианская педагогика и воз­можность переориентации современной рос­сийской системы о бразования с учетом ис­торике-педагогических традиций 3.1. Понимание личности в христианской педагогике

3.2. Философское осмысление исторического становления русской христианской педагогики

3.3. Философско-религиозная антропология в России как исходное основание отечественной христианской педагогики Раздел II. Образовательные стратеrии: тра­диции rуманистической и христианской пе­даrоrики Глава IV.Христианская педагогика как источник духовно-нравственного развития личности 4.1. Философский анализ религиозного воспитания

4.2. Философско- педагогическое осмысление понятия «образование» в античной и христианской традиции

4.3. Религия и воспитание в отечественных культурно-исторических традициях Глава V. Христианская педагогика как воспитательная система 5.1. Концептуальные основы христианской педагогики

5.2. Содержание и методы христианской педагогики Глава VI. Ценности христианской педагогики в подготовке будущего учителя 6.1. Философско-педагогический анализ проблем современного образования

6.2. Культурная роль религии в педагогическом образовании

6.3. Изучение перспективных требованийк содержанию педагогической подготовки будущего учителя

6.4. Ценностные ориентации современного российского общества и проблема преодоле­ния секулярности образования