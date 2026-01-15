В религиозном мире, особенно среди ученых, слово «теология» имеет множество значений. Ниже перечислены четыре наиболее популярные коннотации - от самой широкой до самой узкой.



Во-первых, теологией можно назвать изучение религии в целом. Слово «теологическая» входит в название многих семинарий - например, Принстонской теологической семинарии. Учебная программа семинарии обычно включает в себя ряд взаимосвязанных дисциплин, таких как библейские языки, экзегеза, история Церкви, археология, библейские доктрины, апологетика, христианское образование, гомилетика, миссиология. Все эти дисциплины обычно разделяются на четыре группы: библейские, исторические, теологические и практические. Но все их можно назвать «теологическими» в самом широком смысле этого слова.

Во-вторых, в более узком смысле слово «теология» означает одну из вышеупомянутых четырех групп. В этом смысле теология тоже включает в себя ряд дисциплин: систематическую теологию, историю теологии, апологетику или философию религии, а также этику.



В-третьих - и это самое распространенное значение - под термином «теология» подразумевается один из разделов доктринальной, или систематической теологии. В данном случае под «теологией» обычно понимается тематическое изучение Библии (в отличие от последовательного). Иногда также предполагается систематическое изучение той или иной темы - например, доктрины греха («что сказано в Библии о грехе»). Или же теологическое исследование может принимать форму системного и упорядоченного изложения каждой из основных тем Библии. Именно так построена данная книга. Таким образом, вы держите в руках том по «систематической теологии».



Наконец, термин «теология» относится и к изучению доктрины Бога - в отличие, скажем, от антропологии (изучение доктрины человека) или сотериологии (изучение доктрины спасения). Иногда, подразумевая именно это значение термина, во избежание неопределенности говорят о «теологии в узком смысле этого слова». В этой книге слово «теология» чаще всего употребляется в третьем значении.

Коттрелл Джек - Вера, переданная святым - Библейская доктрина для современных читателей

Симферополь: Teaching Ministries International, 2006. - 640 с.

ISBN: 978-966-8180- 92-7 (Укр.)

ISBN: 0-89900-905-0 (США)



Коттрелл Джек - Вера, переданная святым - Библейская доктрина для современных читателей - Содержание

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ

I. Понятие теологии

II. Что делает теологию возможной?

III. Источники теологии

IV. Метод теологических исследований

V. Значение теологии

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА

I. Онтологический аргумент

II. Космологический аргумент

III. Телеологический аргумент

IV. Исторический аргумент

ГЛАВА 2. ПОЗНАНИЕ БОГА

I. Откровение

II. Богодухновенность

III. Безошибочность

IV. Авторитет Библии

ГЛАВА 3. ПРИРОДА БОГА-ТВОРЦА

I. Безотносительные атрибуты Бога

II. Атрибуты Бога, явленные в его отношениях

III. Атрибуты Бога, явленные в отношениях с созданиями, наделенными свободой воли

IV. Атрибуты Бога, явленные в отношениях с грешниками.

ГЛАВА 4. ДЕЯНИЯ БОГА-ТВОРЦА

I. Сотворение

II. Божий промысел

ГЛАВА 5. НЕВИДИМОЕ ТВОРЕНИЕ: АНГЕЛЫ

I. Природа ангелов

II. Число ангелов

III. Категории ангелов

IV. Предназначение ангелов

ГЛАВА 6. ВИДИМОЕ ТВОРЕНИЕ: ЧЕЛОВЕК

I. Суть человека: из чего «сделаны» люди?

II. Человек обладает исключительно тварной природой

III. Человек сотворен по образу Божьему

IV. Реальность свободы воли

ГЛАВА 7. СУЩНОСТЬ ГРЕХА

I. Грех есть беззаконие

II. Начало греха

III. Исходные предпосылки греха

ГЛАВА 8. ГРЕХОПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ: САТАНА И ДЕМОНЫ-

I. Реальность злых духов

II. Природа злых духов

III. Дела злых духов

IV. Христиане в духовном сражении

ГЛАВА 9. ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ ИЛИ ПЕРВОРОДНАЯ БЛАГОДАТЬ?

I. Сравнение разных подходов

II. Предполагаемое библейское обоснование доктрины первородного греха

III. Значение Послания к Римлянам 5:12-19

ГЛАВА 10. ЛИЧНЫЙ ГРЕХ

I. Возраст ответственности

II. Вина грешника

III. Природа человека поражена грехом

IV. Образ Божий в грешнике поврежден

ГЛАВА 11. СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА

I. Суть смерти

II. Аспекты смерти

III. Источник смерти

IV. Характер смерти

ГЛАВА 12. ПРОКЛЯТИЕ НАД МИРОМ

I. «Настоящий век лукав»

II. Суетность творения

III. Проблема зла2

ГЛАВА 13. ЛИЧНОСТЬ ХРИСТА

I. Человеческая природа Иисуса

II. Божественная природа Иисуса

III. Воплощение

IV. Положение Христа по отношению к Отцу

ГЛАВА 14. ДЕЯНИЯ ХРИСТА

I. Искупление

II. Воскресение

ГЛАВА 15. ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ДУХА

I. Личность Святого Духа

II. Деяния Святого Духа: он дает знание

III. Деяния Святого Духа: он дает силу

IV. Дает Ли Святой Дух сверхъестественные дары в наше время?..

ГЛАВА 16. СПАСЕНИЕ: ЗАКОНОМ ИЛИ БЛАГОДАТЬЮ?..

I. Терминология благодати

II. Две взаимоисключающие системы

III. Закон как возможность спасения

IV. Благодать как единственная возможность спасения

ГЛАВА 17. ОПРАВДАНИЕ

I. Концепция оправдания

II. Основание оправдания

III. Средство оправдания

ГЛАВА 18. ВОЗРОЖДЕНИЕ И ОСВЯЩЕНИЕ

I. Возрождение

II. Освящение

ГЛАВА 19. УСЛОВИЯ СПАСЕНИЯ

I. Спасение зависит от выполнения условий

II. Условия спасения

ГЛАВА 20. КРЕЩЕНИЕ

I. Значение крещения

II. Кандидаты для крещения

III. Способ крещения

IV. Заключительные вопросы

ГЛАВА 21. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ

I. «Спасен однажды - спасен навсегда»

II. «Всегда стараюсь, никогда не уверен»

III. «Простая вера, полное прощение»

ГЛАВА 22. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

I. Цель предопределения

II. Основание предопределения

ГЛАВА 23. СУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ

I. Церковь - святой народ

II. Церковь как избранный Божий народ

III. Церковь как тело Христово

IV. Церковь как новый Израиль

ГЛАВА 24. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ

I. Церковь как храм Божий

II. Церковь как царство божье

III. Церковь как убежище от смерти

IV. Церковь как священство



ГЛАВА 25. ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

I. Типы церковной организации

II. Вселенская церковь

III. Поместная церковь

IV. Возрождение истинной церкви

ГЛАВА 26. ЦЕРКОВЬ И ЕЕ СОБРАНИЯ

I. Отношения верующего с Богом

II. Отношения Бога с верующим

III. Отношения верующего с другими верующими

IV. Отношения верующего с неверующими

ГЛАВА 27. ТОЛКОВАНИЕ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ.

I. Принципы толкования пророчеств

II. Пророчества об Израиле

III. Пророчества о царстве

ГЛАВА 28. ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО

I. Толкования тысячелетнего царства

II. Книга Откровения

III. Тысячелетнее царство в Откровении 20:1-6

Глава 29. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

I. Реальность промежуточного состояния

II. Сущность промежуточного состояния

III. Вопросы, уточнения, пояснения

ГЛАВА 30. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА

I. События, предвещающие второе пришествие Христа

II. События, которые произойдут во время второго пришествия

III. События, сопровождающие второе пришествие

Глава 31. СТРАШНЫЙ СУД

I. Единый суд

II. Кто будет судить?

III. Кого будут судить?

IV. Цель суда

V. Оправдание верой, но суд по делам?

Глава 32. НЕБЕСА

I. Попадем ли мы на небеса после смерти?

II. Новые небеса и новая земля

III. Качество жизни на новой земле

ГЛАВА 33. АД

I. Реальность ада

II. Сущность ада

III. Вечность ада

IV. Ад и природа Бога

БИБЛИОГРАФИЯ ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ

Эти истины не познаются нами в результате какого-либо процесса познания, но являются изначально известными нам ("видимы", Рим. 1:20), исключительно в результате одного только общего откровения.

Вопрос, однако, заключается в следующем: как эти истины воспринимались теми, у кого кроме этого общего откровения ничего больше не было (их обычно называют "язычниками") ? Послание к Римлянам 1:18-32 дает по этому поводу печальный ответ: истина эта подвергалась искажению, извращению, ею пренебрегали. Истинное и простое поклонение заменялось идолопоклонством самого худшего рода. Отвратительному греху с готовностью предаются, несмотря на полное осознание его извращенности; поэтому Божий гнев справедливо обращается против подобных грешников, ибо их осведомленность о греховности подобных поступков лишает их всякого оправдания.

Заметим при этом: все это справедливо даже тоща, когда людям не дано откровение Библии, когда им доступно лишь общее откровение. Поэтому Павел может утверждать, что все согрешили и виновны пред Богом (см. Рим. 3:9-20).

Но здесь мы сталкиваемся с ограниченностью общего откровения. Оно указывает нам на Бога как Творца; оно разъясняет нам суть закона и грехи. Но оно никогда не показывает нам Бога как Спасителя; оно никогда не научит нас познанию благодати и избавления. В этом неразрешимая дилемма человека, познавшего лишь общее откровение: он с неизбежностью познает достаточно для того, чтобы быть потерянным, но не сможет познать достаточно для того, чтобы спастись. Это последнее познание может прийти лишь через особое откровение, сутью которого является Спаситель, Иисус Христос (см. Рим. 10:13-17).

Джек Котрелл - Его истина

М.; «Протестант», 1993, 96 с.

ISBN 5-85770-108-2

Джек Котрелл - Его истина - Содержание

ИСТИНА О:

ПИСАНИИ БОГЕ — ТВОРЦЕ И ПРАВИТЕЛЕ БОГЕ — НАШЕМ ИСКУПИТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКЕ ГРЕХЕ СМЕРТИ БЛАГОДАТИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ ОБРАЩЕНИИ (БОЖЬЕМ ПРИЗЫВЕ) ОБРАЩЕНИИ (ОТВЕТЕ ЧЕЛОВЕКА) ОПРАВДАНИИ ОСВЯЩЕНИИ УВЕРЕННОСТИ В СПАСЕНИИ

При всем понимании связанных с этим трудностей мы ставим перед собой цель в данном исследовании проанализировать основные разделы Нового Завета, касающиеся значения крещения, как если бы мы в первый раз слышали и видели их. Как поняли бы некоторые ключевые библейские высказывания те, кто впервые услышал их? Как понял бы Никодим замечания, содержащиеся в Ин.3:5? Как восприняла бы слушающая Петра аудитория суждения, приводимые в Деян.2:38? Как понял Павел призывы Анании в Деян.22:16? Или, как человек, ранее не читавший Деяний Святых Апостолов или Посланий к Римлянам и Колоссянам, воспринимает содержащееся в них учение о крещении? Каким образом могли бы читатели связать это учение со своим личным опытом?

Джек Котрелл - Крещение - Что говорит о нем Библия

Перевод с английского В.А. Галкина

Jack Cottrell. Baptism. A Biblical Study

М., "Протестант", 1993, 144 с.

ISBN 5-85770-131-7

1989 College Press Publishing Company

Джек Котрелл - Крещение - Что говорит о нем Библия - Содержание