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Ковалев - История и теория богослужебного пения

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Educational, Liturgical Books, Sheet Music Church Singing, Cultural Studies Art
Богослужебное пение не существует вне самого богослужения. И поэтому, прежде чем, перейти к изучению основной части нашего предмета, необходимо получить хотя бы самые общие представления о православном богослужении, его законах, особенностях, вытекающих из самого строя жизни христианина, учения Церкви. Поэтому, обратимся к сведениям из Литургики - науки о богослужении. Слово Литургика одного корня со словом Литургия, которое у древних эллинов означало «общее дело», служение, совершаемое для народа или средствами широких слоев народа.
Причем, это служение могло вовсе и не подразумевать служение Богу. Так, например, под словом «Литургия» понималось «устройство гимнастических упражнений», организация торжественных процессий, устройство народных общественных угощений и т.д.
Христианство приняло этот древнегреческий термин для обозначения своего общественного служения как в самом широком смысле (для богослужения вообще), так и в более конкретном (евхаристическое богослужение). Отсюда и Литургика является наукой о богослужении вообще.

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2012 г. - 283 с.
ISBN 978-5-87623-644-9

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие – Содержание

Предисловие

Часть первая. Православное богослужение. Сведения из Литургики

  1. Общие сведения о богослужении
  2. Три круга богослужений. Богослужения суточного круга
  3. Богослужения седмичник) круга
  4. Богослужения годового круга Праздники
  5. Всенощное бдение
  6. Божественная Литургия

Часть вторая. Богослужебное пение

Глава I. Церковное пение и его точение для совершения богослужения
  1. Общие сведения. Сущность богослужебного пения
  2. Богослужебное пение и музыка, их историческое взаимодействие. Различие понятий богослужебного пения, церковной и духовной музыки
Глава II. Основные исторические этапы становления и развития христианского богослужебного пения
  1. Богослужебное пение Ветхого Завета
  2. Раннехристианское богослужебное пение I-IV веков
  3. Византийское пение IV-IX веков и его канонические основы
  4. Дальнейшее развитие богослужебного пения византийской традиции
  5. Истоки богослужебного пения на Руси
  6. Историческая периодизация богослужебного пения Русской Православной Церкви
Глава III. Богослужебное пение Русской Православной Церкви
  1. Знаменное и кондакарное пение XI-XIV веков
  2. Основы безлинейной знаменной нотации
  3. Расцвет столпового знаменного пения в XV-XVI веках. Гласо-попевочная система
  4. Пение на глас
  5. Пространные роспевы XV-XVII веков (путевой, демественный, большой знаменный)
  6. Монодийное пение в XVII веке. Киевский, болгарский, греческий роспевы
  7. Реформирование знаменной нотации
  8. Раннее русское многоголосие
Глава IV. Богослужебное пение и духовная музыка в России второй половины XVII-XX веков
  1. Русско-украинское партесное пение второй половины XVII - первой половины XVIII веков
  2. Богослужебное пение и духовная музыки эпохи «русского классицизма» второй половины XVIII - первой четверти XIX веков
  3. Богослужебное пение и духовная музыки середины XIX века
  4. Новое направление в духовной музыке ни рубеже XIX-XX веков
  5. Богослужебное пение и духовная музыка в XX веке
Библиография
Приложение 1. Типы и виды древней Литургии
Приложение 2. Структура Евхаристического канона
Приложение 3. Схема богослужения Литургии
Приложение 4. Примеры песнопений
Приложение 5. Терминология византийского и древнерусского певческого искусства. Перечень основных понятий

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие – Предисловие

Предлагаемое учебное пособие «История и теория богослужебного пения» представляет собой опыт систематизации научно-теоретического, исслсдоип1ел1.ского и учебно-практического материала по богослужебному нению, которое сегодня, на рубеже XX-XXI веков переживает новый лап своего возрождения и осмысления представителями науки, музыкального искусства, православной церкви.
Богослужебное пение существовало на Руси с момента ее Крещения в 988 г., и в течение семи веков в общем целом сохраняло свои канонические основы, во многом сформировавшиеся еще в византийской культуре первого тысячелетия. Лишь с середины XVII века произошли кардинальные изменения в системе богослужебного пения: древнерусская церковно-певческая культура постепенно становилась достоянием лишь незначительного числа храмов и монастырей, а также старообрядческой среды; в пение господствующей русской церкви были привнесены композиционные принципы западноевропейской музыкальной культуры.
Благодаря легализации церковно-приходской жизни, просветительства, миссионерской и церковно-издательской деятельности на рубеже XX-XXI веков, к нам постепенно возвращается весь богатейший пласт нашей фундаментальной национальной культуры, в том числе и древнерусского певческого искусства. И отрадно, что этот настоящий кладезь духовной премудрости, уже не является достоянием лишь недоступных для широкого круга музыкантов и певчих книгохранилищ, или узкоспециализированных научных исследований. Сегодня не только в православных, но и в светских музыкальных учебных заведениях в той или иной форме осуществляется преподавание древнерусского церковно-певческого искусства XI-XVII веков и духовной музыки XVIII-XX веков.
В настоящем учебном пособии использован опыт и методика преподавания предмета «Теория богослужебного пения» в Академии хорового искусства имени В.С. Попова, а также некоторые идеи, разработанные инициатором создания этого предмета Г. Печенкиным на основе концепции исторического развития богослужебного пения В. Мартынова. Важнейшей особенностью данной концепции является рассмотрение богослужебного пения и музыки как различающихся между собой явлений, имеющих разные духовные основания, но исторически пересекающихся, как в ветхозаветные времена, так 5и в последующие эпохи. В учебном пособии также отражен опыт преподавания истории русской духовной музыки автором этих строк в Московской регентско-певческой семинарии.
Цель учебного пособия - дать наиболее целостное представление об историческом развитии и научно-теоретических основах богослужебного пения, заложенных в византийской и древнерусской церковно-певческой традиции. Долгие годы богослужебное пение, бытовавшее в Русской Православной Церкви до середины XVII века, считалось «безмолвной» культурой, поэтому в данном пособии особый акцент делается именно на этом историческом периоде. В то же время здесь довольно подробно освещается становление и развитие духовно-музыкальной культуры периода второй половины XVIIXX веков в ее различных стилевых проявлениях. Это представляет непременную актуальность, как для восполнения известных пробелов в курсе истории русской музыки, так и для практической деятельности руководителя хора или певчего.
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Added 28.06.2019
Author brat Warden
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