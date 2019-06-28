Богослужебное пение не существует вне самого богослужения. И поэтому, прежде чем, перейти к изучению основной части нашего предмета, необходимо получить хотя бы самые общие представления о православном богослужении, его законах, особенностях, вытекающих из самого строя жизни христианина, учения Церкви. Поэтому, обратимся к сведениям из Литургики - науки о богослужении. Слово Литургика одного корня со словом Литургия, которое у древних эллинов означало «общее дело», служение, совершаемое для народа или средствами широких слоев народа.

Причем, это служение могло вовсе и не подразумевать служение Богу. Так, например, под словом «Литургия» понималось «устройство гимнастических упражнений», организация торжественных процессий, устройство народных общественных угощений и т.д.

Христианство приняло этот древнегреческий термин для обозначения своего общественного служения как в самом широком смысле (для богослужения вообще), так и в более конкретном (евхаристическое богослужение). Отсюда и Литургика является наукой о богослужении вообще.

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2012 г. - 283 с.

ISBN 978-5-87623-644-9

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие – Содержание

Предисловие

Часть первая. Православное богослужение. Сведения из Литургики

Общие сведения о богослужении Три круга богослужений. Богослужения суточного круга Богослужения седмичник) круга Богослужения годового круга Праздники Всенощное бдение Божественная Литургия

Часть вторая. Богослужебное пение

Глава I. Церковное пение и его точение для совершения богослужения

Общие сведения. Сущность богослужебного пения Богослужебное пение и музыка, их историческое взаимодействие. Различие понятий богослужебного пения, церковной и духовной музыки

Глава II. Основные исторические этапы становления и развития христианского богослужебного пения

Богослужебное пение Ветхого Завета Раннехристианское богослужебное пение I-IV веков Византийское пение IV-IX веков и его канонические основы Дальнейшее развитие богослужебного пения византийской традиции Истоки богослужебного пения на Руси Историческая периодизация богослужебного пения Русской Православной Церкви

Глава III. Богослужебное пение Русской Православной Церкви

Знаменное и кондакарное пение XI-XIV веков Основы безлинейной знаменной нотации Расцвет столпового знаменного пения в XV-XVI веках. Гласо-попевочная система Пение на глас Пространные роспевы XV-XVII веков (путевой, демественный, большой знаменный) Монодийное пение в XVII веке. Киевский, болгарский, греческий роспевы Реформирование знаменной нотации Раннее русское многоголосие

Глава IV. Богослужебное пение и духовная музыка в России второй половины XVII-XX веков

Русско-украинское партесное пение второй половины XVII - первой половины XVIII веков Богослужебное пение и духовная музыки эпохи «русского классицизма» второй половины XVIII - первой четверти XIX веков Богослужебное пение и духовная музыки середины XIX века Новое направление в духовной музыке ни рубеже XIX-XX веков Богослужебное пение и духовная музыка в XX веке

Библиография

Приложение 1. Типы и виды древней Литургии

Приложение 2. Структура Евхаристического канона

Приложение 3. Схема богослужения Литургии

Приложение 4. Примеры песнопений

Приложение 5. Терминология византийского и древнерусского певческого искусства. Перечень основных понятий

Андрей Борисович Ковалев - История и теория богослужебного пения: учебное пособие – Предисловие

Предлагаемое учебное пособие «История и теория богослужебного пения» представляет собой опыт систематизации научно-теоретического, исслсдоип1ел1.ского и учебно-практического материала по богослужебному нению, которое сегодня, на рубеже XX-XXI веков переживает новый лап своего возрождения и осмысления представителями науки, музыкального искусства, православной церкви.

Богослужебное пение существовало на Руси с момента ее Крещения в 988 г., и в течение семи веков в общем целом сохраняло свои канонические основы, во многом сформировавшиеся еще в византийской культуре первого тысячелетия. Лишь с середины XVII века произошли кардинальные изменения в системе богослужебного пения: древнерусская церковно-певческая культура постепенно становилась достоянием лишь незначительного числа храмов и монастырей, а также старообрядческой среды; в пение господствующей русской церкви были привнесены композиционные принципы западноевропейской музыкальной культуры.

Благодаря легализации церковно-приходской жизни, просветительства, миссионерской и церковно-издательской деятельности на рубеже XX-XXI веков, к нам постепенно возвращается весь богатейший пласт нашей фундаментальной национальной культуры, в том числе и древнерусского певческого искусства. И отрадно, что этот настоящий кладезь духовной премудрости, уже не является достоянием лишь недоступных для широкого круга музыкантов и певчих книгохранилищ, или узкоспециализированных научных исследований. Сегодня не только в православных, но и в светских музыкальных учебных заведениях в той или иной форме осуществляется преподавание древнерусского церковно-певческого искусства XI-XVII веков и духовной музыки XVIII-XX веков.

В настоящем учебном пособии использован опыт и методика преподавания предмета «Теория богослужебного пения» в Академии хорового искусства имени В.С. Попова, а также некоторые идеи, разработанные инициатором создания этого предмета Г. Печенкиным на основе концепции исторического развития богослужебного пения В. Мартынова. Важнейшей особенностью данной концепции является рассмотрение богослужебного пения и музыки как различающихся между собой явлений, имеющих разные духовные основания, но исторически пересекающихся, как в ветхозаветные времена, так 5и в последующие эпохи. В учебном пособии также отражен опыт преподавания истории русской духовной музыки автором этих строк в Московской регентско-певческой семинарии.

Цель учебного пособия - дать наиболее целостное представление об историческом развитии и научно-теоретических основах богослужебного пения, заложенных в византийской и древнерусской церковно-певческой традиции. Долгие годы богослужебное пение, бытовавшее в Русской Православной Церкви до середины XVII века, считалось «безмолвной» культурой, поэтому в данном пособии особый акцент делается именно на этом историческом периоде. В то же время здесь довольно подробно освещается становление и развитие духовно-музыкальной культуры периода второй половины XVIIXX веков в ее различных стилевых проявлениях. Это представляет непременную актуальность, как для восполнения известных пробелов в курсе истории русской музыки, так и для практической деятельности руководителя хора или певчего.