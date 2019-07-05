В 2005 году голландское издательство Бриль опубликовало мою книгу «Между Александрией и Иерусалимом: динамика еврейской и эллинистической культуры» Переводить ее на русский язык значило бы переносить текст из отстраненно-академического жанра в жанр, близкий мне и моему читателю. Я предпочел другой путь — сделать книгу, специально этому читателю предназначенную.

Эта книга состоит из работ, опубликованных на русском языке за последние полтора десятилетия, а также из глав, написанных специально для нее. Русскоязычие сказывается и в стиле, и жанре, и в содержании. Среди героев книги читатель встретит не только мудрецов Талмуда, но и Осипа Мандельштама, Ольгу Фрейденберг и Бориса Пастернака. Всех их объединяет то или иное присутствие эллинистических и еврейских сюжетов в творчестве и жизни.

Здесь можно было бы рассуждать об «эллинизме», «еврейской культуре», их сути и взаимоотношениях. Мне категорически не хотелось бы это делать. От многочисленных злоупотреблений, рассуждения об «иудействе и эллинстве» совершенно износились и превратились в пустые штампы. Начав опровергать их, трудно уклониться от следования в их колее. Противоречивость понятий «эллинизм» и «еврейская культура» делает любой спор о них спором о терминах.

Аркадий Ковельман – Эллинизм и еврейская культура

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Институт стран Азии и Африки

Ассоц. Гишрей Тарбут

Издательство – Мосты культуры / Гешарим – 220 с.

Москва – Иерусалим – 2007 г.

ISBN 978-5-93273-255-5

Аркадий Ковельман – Эллинизм и еврейская культура – Содержание

Предисловие

Раздел 1 Политика и риторика в эпоху поздней античности Александрийский погром

Толпа и мудрецы Талмуда

Предисловие

Введение

Пасха раздавленных

Городское злословие

Ненависть к тварям

Пестрые толпы

Совращающие многих — просвещающие многих

Се, человек

Уклоняясь за большинством

Заключение

От логоса к мифу Египетские прошения V-VII вв. н. э.

Раздел 2 Эллинистическая словесность и Устная Тора

Этика и поэтика Талмуда

Милетская история о Брурье

Библейские чудеса в комментариях Филона и мудрецов Талмуда

Раздел 3 Век XX и после

Осип Мандельштам как экзегет

Мидраш и неокантианство на фоне русской поэзии и филологии

На рубеже методологий: о книге Йехошуа Левинсона

Аркадий Ковельман – Эллинизм и еврейская культура – Александрийский погром

Эта статья написана как предисловие к переводу на русский язык трех знаменитых трактатов. Два трактата («О посольстве к Гаю» и «Против Флакка») принадлежат Филону Александрийскому, еврейскому философу, пытавшемуся Библию обручить с Платоном, один («О древности еврейского народа. Против Апиона») — Иосифу Флавию. Все трактаты объединяет исторический факт — александрийский погром 38 г. Филон был свидетелем этого погрома (или жертвой? — как называть еврея в городе, где насилуют и убивают его близких?), Иосиф в следующем поколении опровергал писания Апиона — одного из лидеров погрома и главы посольства александрийцев к императору Калигуле. Посольство прибыло в Рим, чтобы склонить императора на свою сторону, и столкнулось здесь с еврейской миссией. Еврейскими жалобщиками руководил Филон Александрийский. Встретились два философа, два интеллектуала, два поклонника греческой культуры — Апион (родом египтянин) и Филон (родом еврей).

Погром — существенная деталь мировой истории. От прочих видов кровопролития (взаимной резни облеченных воинским долгом солдат, истребления гражданского населения армией победителя и т. п.) погром отличается сугубо народным и демократическим характером. Санкция властей (молчаливая или не очень) может способствовать течению погрома. Но без излияния собственно народного гнева погром не может состояться, без элементарной самодеятельности масс — нет погрома. Погром есть восстание одних масс против других, при котором враждебные массы по мере сил калечатся или уничтожаются.

А потому именно Греция — мать всех демократий и народных движений — стоит у истоков погрома.

Когда в V в. до н. э. демос (народ) схлестнулся с олигархами, аристократами, история приобрела погромный характер. В Милете власть захватил демос — детей аристократов растоптали быками на гумне. Затем власть перешла в руки аристократов и те сожгли своих врагов вместе с их детьми. От классического погрома (в частности — еврейского) эти перипетии отличаются относительным равенством сил — заранее неизвестно, кто станет жертвой, а кто — насильником. История еврейских погромов до 38 г. скрывается в исторической тени. В 411 г. до н. э. на острове Элефантина (где еврейский гарнизон охранял южные границы Египта) местные жители разрушили еврейский храм. Подстрекателями выступили жрецы бараноголового бога Хнума — в еврейском храме приносили баранов в жертву. Местные персидские власти (Египет был провинцией Персидской империи) поддержали погромщиков. Только после длительных ходатайств евреям разрешили восстановить храм, но не совершать там жертвоприношения.

События Книги Эстер относятся к V в. до н. э. (эпоха персидского владычества), но сама книга написана, вероятно, во второй четверти II в. до н. э.— в эллинистическую эпоху, когда на евреев обрушились преследования Антиоха IV Эпифана. В книге персидский царь Аратксеркс по наущению Амана дает приказ всем областеначальникам убить, погубить и истребить всех евреев от малого до старого, детей и женщин в один день. Указ этот следовало объявить «всем народам». Когда же Амана повесили на дереве, евреям во всяком городе было разрешено «собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые притесняют их, детей и жен, и имение их разграбить» (Эст. 8, 11). Реальность этих событий оспаривается по отношению к времени Артаксеркса. Зато при Антиохе Эпифане нечто подобное имело место.