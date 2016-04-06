Коѓелет — третья (согласно другим источникам, четвертая) часть Свитков. Название книга получила по имени автора. Слово Коѓелет происходит от корня קהל со значением «собирать», «созывать», таким образом, дословный перевод: Собиратель. В таком же значении название утвердилось и в древнейших переводах: Ἑκκλησιαστής (гр.) и Ekklesiastes (лат.). По-русски принятое название: Екклесиаст (Екклезиаст). В книге 222 стиха, она разделена на 12 глав.

Автор книги называет себя «сыном Давида, царя в Иерушалаиме» (1:1). На этом основании Традиция отождествляет автора с царем Шломо (Соломоном), сыном Давида, который славился своей мудростью и литературными дарованиями. Лингвистический анализ отодвигает время создания книги ко времени не ранее 300 г. до н.э.

В период формирования библейского канона святость книги была предметом спора. В Мишне (Ядаим 3:5) приводится высказывание рабби Акивы, для которого включение книги в канон, в отличие от Песни песней, не являлось очевидным.

Блестяще афористичную поэзию Коѓелета отличает жанровое разнообразие, это автобиографическое повествование и притчи, аллегории, афоризмы, пословицы, поучения. Не имеющая четкой композиции, книга «прошита» личностным видением автора, сквозными темами, такими, как цикличность природных явлений и исторических событий, конечность человеческого существования, и главная тема Коѓелета — мудрость.

Ключевое слово книги — ничто ( הבל ), повторяющееся во всех главах, кроме 6-ой, 38 раз (в других книгах ТАНАХа еще 32 раза), ключевое словосочетание — «ничтожное ничто» (традиционное «суета сует» неточно). В языки мира вошли такие выражения из Коѓелета, как «на круги свои», «погоня за ветром», «под солнцем» и др.

Коѓелет принято читать в праздник Сукот.

ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - Когелет - Экклесиаст

Глава 1

1. Слова Коѓелета(а), сына Давида, царя в Иерушалаиме.

2. «Ничтожное ничто(б)1, — сказал Коѓелет, —

ничтожное ничто, всё — ничто».

3. Что за польза человеку

от всего труда, что трудится он под солнцем?

4. Поколение уходит, и поколение приходит,

а земля стоит вечно.

5. Восходит солнце, и солнце заходит,

и на место свое стремится, откуда восходит.

6. Движется к югу и к северу кружит,

кружит, кружит, движется ветер,

на круги свои возвращается ветер.

7. Все реки к морю текут, но не переполняется море,

на место, куда реки текут, туда текут они снова.

8. Всё изнуряет:

не может человек рассказать2,

глаз глядеть не насытится,

и ухо слушать не переполнится.

9. То, что было, то будет,

и что делалось, то делаться будет,

и нет под солнцем нового ничего.

10. Есть то, о чем скажут: смотри, это новое,

уже было, всегда, было оно перед нами.

11. О прежних не помнят

и о предстоящих, которые будут,

и о тех помнить не будут, что будут грядущими3.

12. Я, Коѓелет, будучи царем Израиля в Иерушалаиме.

13. Отдавал сердце свое — изучать, постигать мудро всё, что совершалось под небесами,

это плохое дело, чтобы им заниматься, дал людям Господь.

14. Видел я все деяния, совершавшиеся под солнцем,

и — всё ничто и погоня за ветром.

15. Искривленное невозможно исправить,

отсутствующее невозможно исчислить.

16. Сердцу своему я сказал, говоря: «Вот, умножил, собрал я мудрости больше, чем было в Иерушалаиме до меня,

и сердце мое видело много мудрости, знания».

17. Отдал сердце свое — познать мудрость и безрассудство, и глупость,

и познал, что и это дума о ветре.

18. Ибо в многой мудрости много горя,

знание умножающий боль умножает.

***

(а) Коѓелет. Согласно Традиции, это Шломо (Соломон), единственный сын царя Давида, бывший царем в Иерушалаиме. Общее значение корня, от которого образовано имя Коѓелет ( קהל ), — «собирать». Согласно мидрашу Коѓелет раба, имя получено царем, ибо он произносил свои речи в собрании, публично; по Раши: ибо собрал много мудрости; по Авраѓаму ибн Эзре: ибо в нем собралась большая мудрость.

(б) Ничтожное ничто. Выражение, вошедшее во многие языки мира. Традиционный перевод на русский: суета сует, вызывает образ бессмысленного, хаотичного движения, что звучит по сравнению с оригиналом верхом оптимизма

◘◘◘

1. Ничтожное ничто. В оригинале: הֲבֵל הֲבָלִים . Важнейшее значение корня הבל — дуновение, пар из уст. Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления. Т.о., значение выражения: нечто настолько ничтожное, эфемерное, что невозможно уловить, нечто совершенно не материальное, а в переносном значении: исчезающее, преходящее, беспредметное, бессмысленное, темное, лживое и пустое, бесполезное, непонятное.

2. Всё изнуряет:// не может человек рассказать. В оригинале: כָּל־הַדְּבָרִים יְגֵעִים, לֹא־יוּכַל אִישׁ לְדַבֵּר . Дословно: Все вещи (предметы, явления) утомляют (изнуряют): не может человек (обо всём) рассказать.

3. О прежних не помнят// и о предстоящих, которые будут,// и о тех помнить не будут, что будут грядущими. В оригинале: אֵין זִכְרוֹן לָרִאשֹׁנִים; וְגַם לָאַחֲרֹנִים שֶׁיִּהְיוּ, לֹא־יִהְיֶה לָהֶם זִכָּרוֹן, עִם שֶׁיִּהְיוּ לָאַחֲרֹנָה . Дословно: Нет памяти о прежних (первых), а также о будущих, которые будут, не будет о них памяти, с теми, которые будут в будущем.

Глава 2

1. Сказал в сердце своем:

«Пойду веселье возлить и благо увижу»,

и — и это ничто.

2. О смехе сказал: «Ведет к безрассудству»,

а о веселье: «Доколе это продлится?»

3. Просил сердце свое вином плоть увлечь,

но ведет сердце мудростью, глупостью держит, пока не увидит, что людям во благо из того, что совершают под небесами в немногие дни своей жизни.

4. Великие деяния совершил:

построил себе дома, виноградники себе посадил.

5. Создал себе сады и пардесы(а),

все деревья плодовые в них посадил.

6. Создал себе пруды —

орошать из них лес растущих деревьев.

7. Купил рабов и рабынь, и были у меня домочадцы1,

и было у меня стадо быков и много овец, больше, чем было в Иерушалаиме до меня.

8. Собрал себе также золото и серебро(б), редкости стран и царей,

приобрел себе певцов и певиц и тешащее людей, возки и повозки2.

9. И еще возвеличился более всех, что были передо мной в Иерушалаиме,

и моя мудрость мне помогала(в).

10. И во всём, что просили мои глаза, им не отказывал,

от любого веселья свое сердце не уклонял, ведь весело сердце мое от любого труда, и это в работе любой была моя доля.

11. И я обратился ко всем делам, что творили руки мои, и к труду, которым трудился я, создавая,

и — всё ничто и погоня за ветром, и нет пользы под солнцем.

12. И обратился я — мудрость увидеть и безрассудство, и глупость,

каков человек, что придет за царем,

что он уже создал?(г)

13. И увидел я,

что есть перед глупостью в мудрости польза,

как перед тьмой польза в свете.

14. Глаза мудрого на голове,

во тьме глупый ходит,

и еще я познал, что всех одна участь постигнет.

15. И сказал я в сердце своем:

«И меня постигнет участь глупца, зачем тогда я становился всё более мудрым?»

И сказал я в сердце своем, что и это — ничто.

16. Ведь и о мудром и о глупце нет памяти вечной,

уже в идущие дни всё забудется, и умрут мудрец и глупец.

17. И возненавидел я жизнь: зло мне от дел, под солнцем вершащихся,

ибо всё — ничто и погоня за ветром.

18. И возненавидел я труд свой, которым трудился под солнцем,

что оставлю я человеку, что будет после меня?

19. И кто знает, мудрец будет или дурак, всем трудом моим завладеет — я трудился и обретал мудрость под солнцем,

и это — ничто.

20. И я к отчаянью обратил сердце свое

за весь труд свой, которым трудился под солнцем.

21. Ведь есть человек, чей труд мудр, умен и успешен,

но не трудившемуся человеку будет его доля дана,

и это — ничто и великое зло.

22. Ведь что человеку во всём труде и думе сердца его,

что трудился под солнцем?

23. Ведь горе — все его дни, и боль — доля его, и ночью не спало сердце его,

и это — ничто.

24. Лучше нет человеку, чем есть, пить, дав душе от труда своего благо увидеть,

и это я видел, от руки Божией это.

25. Ведь кто, как я, ел, и кто спешил больше меня?

26. Ведь пред Ним доброму человеку Он дал мудрость и знание, и веселье,

а грешнику дело Он дал — собирать и копить, чтобы доброму пред Богом отдать,

и это — ничто и погоня за ветром.

***

(а) Пардес. Сад. Редкое слово, заимствованное из фарси.

(б) Собрал себе также золото и серебро. Ср. сказанное о царе Шломо: Сделал царь серебро в Иерушалаиме, как камни,// сделал кедр, как сикоморы, которых в низине во множестве (Цари 1 10:27).

(в) И моя мудрость мне помогала. Ср.: Ото всех народов приходили услышать мудрость Шломо,// ото всех царей земли, о мудрости его слышавших (Цари 1 5:14).

(г) Каков человек, что придет за царем,// что он уже создал? Смысл: каким будет человек после царя (Коѓелета) и что этот человек создал в прошлом?

◘◘◘

1. Домочадцы. В оригинале: בְנֵי־בַיִת . Рабы и рабыни, в отличие от купленных, родившиеся в доме хозяина.

2. Возки и повозки. В оригинале: שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת . Значение слов неизвестно. Вероятно, роскошные транспортные средства.

Глава 3

1. Всему время,

и срок каждому делу под небесами.

2. Срок рождаться,

и срок умирать,

срок сажать,

и срок саженец вырывать.

3. Срок убивать,

и срок лечить,

срок ломать,

и срок строить.

4. Срок плакать,

и срок смеяться,

срок оплакивать,

и срок танцевать.

5. Срок разбрасывать камни,

и срок собирать камни,

срок обнимать,

и срок уходить от объятий.

6. Срок искать,

и срок терять,

срок хранить,

и срок выбрасывать.

7. Срок рвать,

и срок сшивать,

срок молчать,

и срок говорить.

8. Срок любить,

и срок ненавидеть,

срок войне,

и срок миру.

9. В чем польза работнику, что трудится он?

10. Видел дело, что Бог людям дал, — радоваться ему.

11. Он всё создал прекрасным в свой срок

и вечность даровал их сердцам, от начала и до конца человек не постигнет, что создал Бог.

12. Познал, что для них лучшего нет,

чем веселиться и делать в жизни добро.

13. Каждый, кто ест, пьет и от труда своего видит благо, —

это дар Божий.

14. Познал: всё, что делает Бог, будет вечно, к нему не добавить и от него не убавить,

и сделал Бог, чтоб страшились Его.

15. То, что было, то будет,

что будет, то было,

и взыщет Бог за гонимого.

16. И еще видел под солнцем:

место суда — там злодейство,

и место справедливости — там злодеяние.

17. Сказал я в сердце своем: «Праведника и злодея судить будет Бог,

ибо там срок каждой вещи и деянию всякому».

18. Сказал я в сердце своем: «Говорят сыны человека, что Бог их отличил»,

и увидел: они скоты.

19. Ведь участь людей и участь скота — им участь одна: как этот умрет, так умрет тот, у всех дух один,

и нет превосходства людей над скотом, ведь всё — ничто.

20. Всё движется в место одно,

всё было из праха, и всё в прах возвращается(а).

21. Кто знает дух сынов человека, ввысь восходящий,

и дух скота, вниз, на землю спускающийся?

22. И увидел: лучше нет, если делам своим рад человек, ибо это его удел,

ведь кому доведется увидеть то, что будет после него?

***

(а) Всё было из праха, и всё в прах возвращается. Ср.: Создал Господь Бог человека: прах из земли (Вначале, Брешит 2:7), Господь Бог, создав из земли всякое животное полевое и всякую птицу небесную, привел к человеку — увидеть, как назовет (там же 19), В поте лица своего будешь есть хлеб до возвращения в землю, из которой ты взят:// ты — прах и в прах возвратишься (там же 3:19); Скрываешь лик — ужасаются, отнимаешь дух — умирают,// в прах возвращаются (Теѓилим, Псалмы 104:29).

Глава 4

1. И вновь видел я всех угнетенных, появляющихся под солнцем,

и — слеза угнетенных, и нет им утешителя,

а сила в руке их угнетателей, и нет им утешителя.

2. И славил мертвых я, уже умерших,

больше живых, которые еще живы.

3. Но обоих лучше еще не бывшему,

не видевшему деяния злого, под солнцем происходящего.

4. И видел я труд и в деле успех,

и зависть человека к ближнему своему,

и это — ничто и погоня за ветром.

5. Глупец руки складывает и плоть свою пожирает.

6. Покоя полная пригоршня лучше,

чем труда полные пригоршни и погоня за ветром.

7. И вновь я увидел: под солнцем — ничто.

8. Бывает один, и нет другого: ни сына, ни брата нет у него, и всему труду его нет конца, и богатством глаз его не насытился.

Для кого я тружусь и душу свою блага лишаю?

И это — ничто и дело злое.

9. Двоим лучше, чем одному:

за труд у них лучшая плата.

10. Если они упадут, один другого поднимет,

а если один упадет, его поднять нет другого.

11. И если лягут вдвоем, им тепло,

одному как согреться?

12. И если нападет на одного, двое против него устоят,

тройная веревка не скоро порвется.

13. Юный безвестный и мудрый лучше

старого царя, глупого, остерегаться еще не научившегося.

14. Ибо из тюрьмы вышел царствовать,

ведь в свое царствование тот стал нищим.

15. Видел всех живых, идущих под солнцем,

с иным молодым, что встанет вместо него(а).

16. Неисчислим весь народ, бывшие перед ними и будущие ему не обрадуются(б),

но и это — ничто и дума о ветре.

17. Береги ногу свою, когда в дом Божий пойдешь, лучше приблизься их выслушать,

чем приносить жертву с глупцами,

ведь не знают они, как зло совершать(в).

***

(а) Видел всех живых, идущих под солнцем,// с иным молодым, что встанет вместо него. Смысл: и тому, кто сверг старого царя, на смену придет новый молодой царь.

(б) Ему не обрадуются. Ему. Второму молодому царю, сменившему первого, сбросившего с престола старого и глупого царя.

(в) Береги ногу свою, когда в дом Божий пойдешь, лучше приблизься их выслушать,// чем приносить жертву с глупцами,// ведь не знают они, как зло совершать. Приносить жертву с глупцами. Вероятно, имеется в виду участие в ритуальной трапезе после жертвоприношения. Ведь не знают они, как зло совершать. Вероятно, имеются в виду мудрецы и пророки.

Художник Дмитрий Кавсан, Киев

Глава 5

1. Не будут твои уста торопливы, и сердце твое не спешит явить слово пред Богом,

ибо Бог в небе, а ты на земле, потому пусть слов твоих будет немного(а).

2. Сон приходит с множеством разнообразного,

а голос глупца — с множеством слов.

3. Дав обет Богу, не замедли исполнить(б),

нет к глупцам благосклонности,

о чем обет дашь, исполни.

4. Лучше не дать обет,

чем, дав, не исполнить.

5. Не давай устам в грех вводить плоть и не говори посланцу, что это ошибка(в),

зачем, чтобы Бог гневался на твой голос и рук твоих дело губил.

6. Как множество снов, и ничто, и множество слов,

Бога страшись.

7. Даже увидев в стране угнетение нищего и попрание суда и справедливости, не дивись благосклонности:

высокого высший хранит, а над ними самые высшие.

8. И во всём польза земле,

где царь поля возделанного.

9. Любящий серебро серебром не насытится,

а кто любит большой — урожая вовсе не будет,

и это — ничто.

10. Растет добро — множатся едоки.

В чем же успех хозяев? Разве что глазами увидеть?!

11. Сон работника сладок, мало, много ли ел,

а богатому сытость спать не дает.

12. Бывало, злую болезнь видел под солнцем:

богатство, хранимое хозяином себе на беду.

13. Потерял в скверном деле богатство,

и сына родил — и в руке его нет ничего.

14. Как вышел из материнской утробы нагим, каким пришел, возвращаясь, уйдет(г),

ничего от труда своего в руке не унесет, уходя.

15. И это тоже злая болезнь: в точности, каким пришел, таким и уйдет.

И в чем польза ему, что трудился на ветер?

16. И все дни свои есть будет во тьме,

и болезнь, и много горя, и гнев.

17. Вот, какое благо я видел:

славно есть, пить и видеть добро во всяком труде, что трудился под солнцем в немногие дни своей жизни, — доля, Богом дарованная.

18. И каждому человеку, которому Бог дал богатство, добро, над ним властвовать, им питаться и получать долю свою, и радоваться труду своему, —

это дар Божий.

19. Ведь не много дней своей жизни он вспомнит,

когда Бог веселие сердца давал.

***

(а) Не будут твои уста торопливы, и сердце твое не спешит явить слово пред Богом,// ибо Бог в небе, а ты на земле, потому пусть слов твоих будет немного. Ср.: Сдержан в речениях знанье познавший,// и хладнокровен человек рассудительный. Даже глупец молчащий мудрым сочтется// замкнувший уста — разумным (Притчи, Мишлей 17:27-28).

(б) Дав обет Богу, не замедли исполнить. Ср.: Дав обет Господу Богу, не замедли исполнить (Слова, Дварим 23:22).

(в) И не говори посланцу, что это ошибка. Смысл: не говори посланцу Бога, что обет — ошибка.

(г) Как вышел из материнской утробы нагим, каким пришел, возвращаясь, уйдет. Ср.: Нагим из утробы матери вышел — и вернусь нагим, Господь дал — Господь взял (Иов 1:21).

Глава 6

1. Бывало, зло видел под солнцем,

велико оно человеку.

2. Человек, которому даст Бог богатство, добро и почет, ничего не недостает душе, чего пожелает, но не даст Бог ему властвовать, этим питаться, ибо чужой это пожрет,

это — ничто и злая болезнь.

3. Если муж родит сто и проживет многие годы, и дни его лет многими будут, но душа не насытится благом, и не будет у него погребения,

сказал: «Лучше выкидышу, чем ему».

4. Ибо пришел из ничего и во мрак он идет,

и во мраке скроется его имя1.

5. И солнца не видел, не ведал,

покойней этому, чем тому(а).

6. И если бы прожил дважды тысячу лет, блага не видя,

не идет ли всё в одно место?

7. Рту — весь труд человека,

и душа не наполнится.

8. Ведь чем мудрец лучше глупца?

Что знает бедняк, идущий с живущими?

9. Виденное глазами лучше влеченья души,

и это — ничто и погоня за ветром.

10. То, что было, уже названо именем и известно, а поскольку он человек,

то не может судиться с тем, кто могущественней(б).

11. Бывает много вещей, ничто умножающих,

какой прок человеку?

12. Кто знает, что в жизни хорошо человеку, в немногие дни его жизни ничтожной, он, словно тень, ее делает(в),

и кто человеку скажет, что будет под солнцем после него?

***

(а) Покойней этому, чем тому. Смысл: выкидышу покойней, чем человеку родившемуся.

(б) То, что было, уже названо именем и известно, поскольку он человек,// то не может судиться с тем, кто могущественней. Смысл: слово «человек» и имя первого человека произведено от слова «земля» (адам — адама, Вначале, Брешит 2:7), поэтому он не может с Богом судиться.

(в) Кто знает, что в жизни хорошо человеку, в немногие дни его жизни ничтожной, он, словно тень, ее делает. Ср.: 8:13; а также: Ничто — человек,// тень преходящая его дни (Теѓилим, Псалмы 144:4), Дни мои — упавшая тень,// как трава, засыхаю (там же 102:12).

◘◘◘

1. И во мраке скроется его имя. В оригинале: וּבַחֹשֶׁךְ שְׁמוֹ יְכֻסֶּה . Перевод дословный. У слова שְׁמוֹ есть еще одно значение: память о нем. Вариант перевода: И во мраке скроется память о нем.

Глава 7

1. Доброе имя лучше доброго масла1,

а дня рожденья — день смерти.

2. Лучше в дом скорби идти,

чем в дом пира,

ведь это конец каждого человека,

потому на это сердце свое живой обратит.

3. Лучше горе, чем смех,

плохо лицу — хорошо будет сердцу.

4. Сердца мудрецов — в доме скорби,

сердца глупцов — в доме веселья.

5. Лучше слушать назидание мудреца,

чем от кого-то слушать песню глупцов(а).

6. Ведь смех глупца, как под котлом треск колючек,

но и это — ничто.

7. Угнетение в мудреца вселяет безумие,

подношение губит сердце.

8. Конец дела лучше начала,

лучше гордеца терпеливый(б).

9. Свой дух гневаться не торопи,

ибо гнев покоится за пазухой у глупцов.

10. Не говори: «Как было, что прежние дни были лучше, чем эти?»

Ведь об этом не из мудрости ты спросил.

11. Хороша мудрость с наследством,

солнце видящим польза.

12. В тени(в) мудрости — в тени серебра,

польза в познании мудрости: она хозяев питает.

13. Всмотрись в деяние Божие:

кто сможет исправить, что Он искривил.

14. В день добра будь во благе,

а в день зла ты смотри:

и то и это Бог создал(г),

говорят, что не найдет человек после Него ничего.

15. Всё видел в свои ничтожные дни:

бывает, праведник в праведности пропадает,

а, бывает, злодей длит их в злодействе.

16. Не будь слишком праведен и не будь слишком мудр,

зачем тебе изнемочь?

17. Не верши много зла и не будь дураком,

зачем безвременно умирать?

18. Хорошо, что это будешь держать,

и от того руку не заберешь,

ведь от всего уйдет страшащийся Бога(д).

19. Мудрость мудреца укрепит

больше десяти правителей, бывших в городе.

20. Человек: нет праведника в стране,

делающего добро и не грешащего.

21. И не на все сказанные слова внимание обращай,

чтобы ты не услышал раба, тебя проклинающего.

22. Ведь множество раз, это знает сердце твое,

и ты других проклинал.

23. Всем этим в мудрости возносился,

говоря: «Буду мудрым», но далека она от меня.

24. Далеко то, что было,

и глубоко-глубоко — кто отыщет.

25. Отвратил я сердце свое — познавать, постигать и искать мудрость, уловки,

познавать злодеяние дурака и глупость безумия.

26. И нашел я, что женщина горше смерти: она — сеть, западня, оковы рукам — ее сердце,

спастись от нее — благо пред Богом, а грешник ей будет схвачен.

27. «Смотри, это нашел я, — сказал Коѓелет, —

один за другим ищут уловки».

28. Еще искала душа моя и не нашел:

одного мужа из тысячи я нашел, а женщину во всех этих не отыскал.

29. Смотри, только это нашел: создал Бог человека прямым,

а они ищут много уловок.

***

(а) Лучше слушать назидание мудреца,// чем от кого-то слушать песню глупцов. Ср.: Мудрому сыну — отца поучение,// наглец не слушает назидания (Притчи, Мишлей 13:1).

(б) Конец дела лучше начала,// лучше гордеца терпеливый. Ср.: Доброе имя лучше доброго масла,// а день смерти — рождения дня (1); Рассудком велик терпеливый,// глупость вспыльчивый умножает (Притчи, Мишлей 14:29, а также: 15:18; 16:32).

(в) В тени. Под защитой.

(г) И то и это Бог создал. Смысл: и добро и зло Бог создал. Ср.: Свет создаю, тьму творю, мир создаю, зло творю,// Я — Господь, всё созидающий (Иешаяѓу 45:7).

(д) Хорошо, что это будешь держать,// и от того руку не заберешь, ведь от всего уйдет страшащийся Бога. Этот стих заключает два предыдущих. Хорошо, что это будешь держать// и от того руку не заберешь. Сказанное относится к праведности и мудрости (16). Ведь от всего страшащийся Бога уйдет. Сказанное относится к злу и глупости (17).

◘◘◘

1. Доброе имя лучше доброго масла. В оригинале: טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב . Перевод практически дословный. У слова שֵׁם есть еще одно значение: память. Вариант перевода: Добрая память лучше доброго масла.

Глава 8

1. Мудрецу кто подобен и кто знает разгадку?

Мудрость человека лицо озаряет и суровость лица изменяет.

2. Я — уста царские, остерегайся, не давай Богу клятву.

3. Не торопись от лика Его уходить, в деле злом не упорствуй,

ведь Он творит, что желает.

4. Власть — в слове царском,

и кто ему скажет, что делать.

5. Не знает хранящий заповедь зла,

а сердце мудрое час суда знает.

6. Ведь есть срок и суд всякому делу:

больше его самого зло человека.

7. Ведь, что будет, не ведаем,

что будет, кто скажет?(а)

8. Человек ветру не властелин —

заточить ветер(б),

и над днем смерти нет власти,

и не выдают на войне,

и не спасет зло хозяев своих.

9. Всё это видел, обращая сердце свое на каждое дело, под солнцем происходящее,

срок, когда властвует человек над человеком, ему во зло.

10. Видел погребенных злодеев: пришли, из святого места приходили они, а в городе, где так поступали, забыты,

и это — ничто.

11. Оттого что быстро не вершится суд над злыми делами,

наполнено ими сердце людей — делать зло.

12. Оттого что грешник творит много зла, Он Себя унимает,

однако я знаю, что боящимся Бога, страшащимся Его будет благо.

13. Но злодею блага не будет, дни его, как тень(в), не продлятся,

ибо Бога он не страшится.

14. Бывает ничто, происходящее на земле,

бывают праведники, которым воздается, словно по деянью злодеев,

и бывают злодеи, которым воздается, словно по деянию праведников,

сказал, что и это — ничто.

15. И я восславил веселье,

оттого что нет человеку блага под солнцем, только есть и пить, и веселиться,

и будет труд сопровождать дни его жизни, которые ему дал Бог под солнцем.

16. Отдав сердце свое познавать мудрость и видеть деяние, совершающееся на земле,

и днем и ночью сна в глазах я не вижу.

17. И, видев всё Божие дело, человек не может найти деяние, совершающееся под солнцем, как бы ни трудился искать человек, не найдет,

и даже если скажет мудрец, что познал, найти он не сможет.

***

(а) Ведь, что будет, не ведаем// что будет, кто скажет? Ср.: Ведь кому доведется увидеть то, что будет после него? (3:22; а также 6:12; 10:14)

(б) Человек ветру не властелин —// заточить ветер. Ср.: Кто пригоршнями ветер собрал? (Притчи, Мишлей 30:4)

(в) Дни его, как тень. См. прим. (в) к 6:12.

Глава 9

1. Ведь на всё это обратил я сердце свое — это всё отличить,

праведные и мудрые и деяния их — в руке Божией,

и любовь и ненависть не ведает человек — всё от Него.

2. Всё, как всем:

участь одна праведнику и злодею,

доброму и чистому и нечистому,

приносящему жертвы и не приносящему жертвы,

как доброму, так и грешнику,

клянущемуся, так и клятвы страшащемуся(а).

3. Это хуже всего, совершающегося под солнцем,

ибо всем участь одна,

и сердце людей полно зла,

и безумие в сердцах их при жизни,

а затем — к мертвым.

4. Ведь у связанного с живыми есть упование,

ведь живой собаке лучше, чем мертвому льву.

5. Ведь живые знают: умрут,

не знают мертвые ничего,

и нет им больше награды, ибо забыты их имена(б).

6. И любовь их, и ненависть их, и зависть их исчезли уже,

и больше нет доли им навсегда во всём, совершающемся под солнцем.

7. Иди, ешь в радости хлеб

и пей с добрым сердцем вино,

ибо Бог уже к твоим делам благоволил.

8. В любой час будут белыми одежды твои,

и масло на твоей голове не оскудеет.

9. Смотри: жизнь с женою, которую любил все дни ничтожной жизни твоей, под солнцем тебе дарованной,

все ничтожные твои дни, —

это участь твоя в жизни твоей и в труде, которым трудишься ты под солнцем.

10. Всё, что отыщет рука твоя делать,

с силою совершай,

ибо нет дела и хитрости, знания, мудрости в преисподней, там, куда ты идешь.

11. Вновь видел под солнцем:

не у быстрых — бег,

и не у воинов — бой,

и не у мудрых — хлеб,

и не у разумных — богатство,

и не у знающих — благоволение,

но час беды будет у всех.

12. И ведь не знает свой срок человек,

как рыбы, злой сетью захваченные,

и, как птицы, схваченные силками,

как они, люди в западню попадают

в злой час, внезапно падающий на них.

13. И это видел: мудрость под солнцем,

и велика она для меня.

14. Мал город, и в нем жителей мало,

но царь великий пришел и, его обнеся, против него огромную стену построил.

15. И нашелся в нем человек, безвестный, мудрый, спасший своей мудростью город,

и никто не запомнил того безвестного человека.

16. И сказал я:

«Мудрость лучше могущества,

а мудрость безвестного в небрежении,

и слова его не слышны».

17. Тихие слова мудрецов слышней

крика командира глупцов.

18. Мудрость лучше орудий войны,

а один грешник добра губит много.

***

(а) Всё, как всем:// участь одна праведнику и злодею,// доброму и чистому и нечистому,// приносящему жертвы и не приносящему жертвы,// как доброму, так и грешнику,// клянущемуся, так и клятвы страшащемуся. Ср.: Ведь участь людей и участь скота — им участь одна: как этот умрет, так умрет тот, у всех дух один (3:19). И чистому и нечистому. Имеется в виду ритуальная чистота.

(б) И нет им больше награды, ибо забыты их имена. Ср.: Ведь и о мудром и о глупце нет памяти вечной,// уже в идущие дни всё забудется, и умрет мудрец и глупец (2:16).

Глава 10

1. Дохлая муха заставляет вонять и бродить масло составителя благовоний,

малая глупость важней мудрости и почета.

2. Сердце мудрого — справа,

а сердце глупого — слева.

3. Даже дорога, по которой идет дурак, безрассудна,

всем сообщая: «Дурак!»

4. Если дух властителя поднимется на тебя, свое место не оставляй:

великие грехи целящий смиряет.

5. Бывало, зло видел под солнцем,

когда просчитавшийся уходил от правителя.

6. В великих высотах дурак,

а богатые сидят низко.

7. Видел рабов на лошадях

и вельмож, идущих, как рабы, по земле.

8. Копающий яму в нее упадет(а),

а змея укусит ломающего ограду.

9. О камни ударится их везущий,

дрова опасны их колющему.

10. Если затупилось железо, нет острия,

заострил — сделал вещь лучше,

пользу доставила мудрость.

11. Разве укусит змея, не шипя?

Нет в болтающем пользы.

12. Славны слова из уст мудреца,

а рот глупца его с толку сбивает.

13. Начало слов изо рта его — глупость,

безрассудство злое — конец изо рта.

14. Дурак множит слова,

не знает никто,

что будет и что будет после него.

Кто ему скажет?(б)

15. Труд глупцов изнуряет:

не ведают, как в город идти(в).

16. Горе тебе, страна, чей царь — раб1,

и вельможи твои утром пируют.

17. Счастлива страна, чей царь — свободный,

и в срок пируют вельможи,

и они воины не в питье.

18. Из-за лени потолок прохудится,

опускаешь руки — дом протекает.

19. Ради веселья пируют2 —

вино жизнь веселит,

а серебро радует всех.

20. Даже в постели царя не кляни

и в спальне богатого не проклинай,

ибо птица небесная голос твой донесет,

и молвит слово крылатая.

***

(а) Копающий яму в нее упадет. Ср.: Копающий яму — выроет яму,// в яму и упадет (Теѓилим, Псалмы 7:16); ср. также: Притчи, Мишлей 26:27.

(б) Дурак множит слова,// не знает никто,// что будет и что будет после него.// Кто ему скажет? Смысл: дурак не только множит слова, но и говорит о вещах, о которых ничего не может знать самый мудрый человек.

(в) Труд глупцов изнуряет:// не ведают, как в город идти. Смысл: глупцы идут, не разбирая дороги, потому бессмысленно утомляются.

◘◘◘

1. Раб. В оригинале: נָעַר . Возможные переводы: раб, отрок, слуга, ученик, молодой человек, молодой воин.

2. Пируют. В оригинале: עֹשִׂים לֶחֶם . Дословно: делают хлеб (в значении: трапезу, пир).

Глава 11

1. Пусти свой хлеб по воде —

через много дней его ты отыщешь(а).

2. Раздели на семь и даже на восемь частей:

не ведаешь, какое будет зло на земле(б).

3. Если наполнятся тучи дождем —

на землю прольют,

если упадет дерево на юге или на севере,

там место, где дерево упадет.

4. Не посеет подстерегающий ветер,

выглядывающий облака не пожнет.

5. Как ты путь ветра не ведаешь,

и как утроба полнится силой1,

так деяние Бога, все создающего, не узнаешь.

6. Утром сей семя

и вечером не складывай руки:

не знаешь какое, то или это, будет пригодным,

или оба, вместе будут они хороши.

7. И приятен свет,

и хорошо глазам видеть солнце.

8. Даже много лет проживет человек, пусть во все веселится

и помнит дни тьмы, ведь их будет много,

каждый приходящий2 — ничто.

9. Молодой, в юности веселись,

и пусть в дни молодости будет сердцу твоему хорошо,

по пути сердца и виденного своими глазами ходи

и знай, что за всё это Бог тебя на суд приведет.

10. От сердца гнев устрани и от плоти зло отведи,

ведь молодость и юность — ничто.

***

(а) Пусти свой хлеб по воде —// через много дней его ты отыщешь. Смысл: опусти семя в землю, напоенную водой, и оно вернется к тебе урожаем.

(б) Раздели на семь и даже на восемь частей:// не ведаешь, какое будет зло на земле. Имеется в виду совет разделить поле на семь или даже на восемь частей, засеяв по-разному, поскольку человек не ведает, какое зло может случиться: засуха или наводнение.

◘◘◘

1. И как утроба полнится силой. В оригинале: כַּעֲצָמִים בְּבֶטֶן הַמְּלֵאָה . Перевод предположительный.

2. Каждый приходящий. В оригинале: כָּל־שֶׁבָּא . Перевод дословный. Смысл: каждый рождающийся.

Глава 12

1. Помни Творца в дни своей молодости,

пока еще злые дни не пришли,

и годы, о которых скажешь: «Они мне не желанны», не наступили.

2. Пока еще не померкли солнце

и свет, звезды, луна,

и после дождя тучи вернулись(а).

3. В тот день сторожащие дом задрожат,

и мужи доблестные изогнутся,

и мелющие молоть прекратят — мало их будет,

и глядящие из окон померкнут(б).

4. И затворятся ворота на рынок

в стихающем звуке мельницы,

и пробудится от голоса птицы,

и огрубеют поющие(в).

5. И устрашатся подъема

и ям на дороге,

и миндаль отцветет,

и отяжелеет кузнечик,

и рассыплется каперс:

идет человек в свой вечный дом,

и кружат плакальщики на рынке.

6. Пока еще не порвался серебряный шнур,

и золотая чаша скатилась,

и у источника разбился кувшин,

и в яму колесо покатилось.

7. И вернется прах в землю, как было,

а дух к Богу, его даровавшему, возвратится(г).

8. «Ничтожное ничто, — сказал Коѓелет, — ничтожное ничто, всё — ничто»(д).

9. А кроме того, что Коѓелет был мудр,

еще он знанию народ обучал, внимал, изучал и сочинил1 много притч(е)2.

10. Слова желанные искал Коѓелет, разыскивал

и слова правды, прямо написанные.

11. Слова мудрецов, как стрекала и как вбитые гвозди3,

данные одним пастухом(ж).

12. А кроме того, сын мой, остерегайся

приобретать много книг, нет им конца, а много читать — плоть изнуряет.

13. Выслушаем в конце всего:

Бога страшись и храни заповеди Его,

ибо это — весь человек(з).

14. Ведь любое дело Бог в суд приведет, скрытое всё,

и хорошее и плохое.

Выслушаем в конце всего:

Бога страшись и храни заповеди Его,

ибо это — весь человек.

***

(а) И после дождя тучи вернулись. Смысл: в старости даже, когда кончается дождь, не выходит солнце или луна, но опять возвращаются тучи.

(б) В тот день сторожащие дом задрожат,// и мужи доблестные изогнутся,// и мелющие молоть прекратят — мало их будет,// и глядящие из окон померкнут. Описание старости: рук, ног, зубов, глаз.

(в) И затворятся ворота на рынок// в стихающем звуке мельницы,// и пробудится от голоса птицы,// и огрубеют поющие. Описание старости: рта, зубов, хрупкого сна, слуха.

(г) И вернется прах в землю, как было,// а дух к Богу, его даровавшему, возвратится. Ср.: Всё было из праха, и всё в прах возвращается (3:20), см. прим. (а) к этому стиху. Ср.: Создал Господь Бог человека: прах из земли, вдохнул в ноздри его дыхание жизни,// душой живой стал человек (Вначале, Брешит 2:7), В поте лица своего будешь есть хлеб до возвращения в землю, из которой ты взят:// ты — прах и в прах возвратишься (там же 3:19).

(д) «Ничтожное ничто, — сказал Коѓелет, — ничтожное ничто, всё — ничто». Дословное повторение: 1:2.

(е) Еще он знанию народ обучал, внимал, изучал и сочинил много притч. Ср.: Была мудрость Шломо больше мудрости всех сынов Востока,// всей египетской мудрости; Три тысячи притч он произнес,// пять и тысяча было песен его (Цари 1 5:10, 12).

(ж) Один пастух. Праведник, народный лидер как пастырь, пастух — традиционная метафора, ведущая свое начало от образа Моше (В пустыне, Бемидбар 27:17). Ср., к примеру: Господь — мой пастух: не знаю нужды я (Теѓилим, Псалмы 23:1).

(з) Выслушаем в конце всего:// Бога страшись и храни заповеди Его,// ибо это — весь человек. По традиции этот стих повторяется еще раз в конце.

◘◘◘

1. Сочинил. В оригинале: תִּקֵּן . Кроме этого значения слова: редактировать, собирать.

2. Притча. В оригинале: מָשָׁל . У слова целый ряд значений: пословица, афоризм, сентенция, пророчество, философское и морализаторское рассуждение, плач, ироническое и саркастическое высказывание.