ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - Песнь Песней

Песнь песней — вторая (согласно другим источникам, первая) часть Свитков. Название книга получила по первому стиху: Песнь песней Шломо. Поэтому часто в ее название включается и имя царя, которому приписывается авторство книги. В древнейших переводах утвердились названия: ᾆσμα ᾀσμάτων, ὃ ἐστι Σαλώμων (гр.) и Canticum Canticorum Salomonis (лат.). По-русски принятое название: Песнь песней Соломона. В книге 117 стихов, она разделена на 8 глав.

Исследователи относят создание большей части текста к периоду между 5 и 4 вв. до н.э., но проследить историю создания текста с должной степенью убедительности не удается. Около 90 г. н. э. обсуждался вопрос о включении Песни песней в канон. Решающей оказалась позиция рабби Акивы, интерпретировавшего Песнь песней аллегорически, как отношения Бога и избранного Им народа (Мишна, Ядаим 3:5).

Книга не имеет четкой композиции, напоминая сборник пронзительных обращений, чувственных описаний, выразительных диалогов, пронизанных единым лейтмотивом любви ее и его, повторами строф, выражений. Текст мастерски создает иллюзию реальности, перемежающуюся с реальностью сновидений: он приходит к ней и исчезает, она бросается на поиски и находит, сон оборачивается явью, а явь становится сном. Все происходит в мире запахов, красок и звуков, в книге все чувственное ощутимо, а ощутимое чувственно.

В Песни песней нет умозрений, в ней нет ничего искусственного, слова, обозначающие творения рук человека, не только редки, они словно «поглощаются» природной лексикой, «тонут» среди названий благовоний, цветов, деревьев, птиц и зверей. Он и она, говоря друг о друге, находят сравнения в мире природы.

Текст Песни песней представляет собой поэзию, организованную по законам древнееврейской поэтики: параллелизмы, тонический метр, повторы, ассонансы.

Песнь Песней читают в шабат, в том случае, когда суббота приходится на время между первым и последним днем Песаха; если же первый день праздника падает на субботу, Песнь Песней читается в Израиле в первый, а в диаспоре — в восьмой день праздника. У сефардских евреев Песнь Песней обычно читается в вечер наступления субботы.

ТаНаХ - в переводе и с комментариями раввина Михаила Ковсана - Свитки - Песнь Песней

Глава 1

1. Песнь песней1 Шломо(а).

2. Будет он целовать меня поцелуями уст,

ласки твои лучше вина.

3. Запах масла чудесен, разлитое масло — имя твое(б),

потому девушки любят тебя.

4. Влеки меня за собой — побежим,

привел меня царь в покои свои —

будем радоваться с тобой, веселиться,

вспоминая ласки твои слаще вина,

верно, любят тебя.

5. Я черна, но красива,

дочери Иерушалаима,

как шатры Кедара,

как покрывала Шломо!(в)

6. Не смотрите на меня, что очень черна2,

на солнце я загорела,

сыновья моей матери на меня разъярились:

поставили стеречь виноградники —

свой виноградник не сберегла(г).

7. — Скажи мне ты, кого моя душа полюбила,

где ты пасешь,

где скот в полдень укладываешь?

Может, у стад друзей твоих

мне укрыться3?

8. — Если ты не знаешь, прекраснейшая из женщин,

иди себе по следам скота

и паси овец своих

у жилищ пастухов.

9. Кобылицей в колеснице Паро(д)

я тебя представлял, моя милая.

10. Прекрасны щеки твои в подвесках,

шея твоя с ожерельем.

11. Подвески из золота тебе сделаем

с крапинками серебра.

12. — Царя за трапезой

моего нерда запах достиг(е).

13. Пучок мирры(ж) — любимый мой,

между грудями будет он ночевать.

14. Гроздь кофера(з) — любимый мой

в садах Эйн Геди(и).

15. — Милая моя, ты, прекрасна,

ты прекрасна, глаза твои — голуби.

16. — Ты красив, любимый мой, ты прекрасен,

зелено наше ложе(к).

17. Кедры — бревна наших домов,

доски его — кипарисы(л).

***

Заголовок, надписание (1). Ее обращение к нему, к «дочерям Иерушалаима» (2-6). Диалог «прекраснейшей из женщин» и того, кого ее «душа полюбила» (7-17). Чувственная доминанта текста — запахи. Многочисленные сравнения с растениями и животными.

(а) Песнь песней Шломо. Заголовок. Выражение Песнь песней может быть истолковано как лучшая песнь (автора, всего ТАНАХа, в мире), написанная Шломо или посвященная ему. Шломо. В русской традиции: Соломон. Сын царя Давида. Строитель Храма. Мудрый правитель Израиля. Имя принято возводить к корню שלמ со значением «мир», «благоденствие». Рабби Акива говорил, что «Песнь песней — святое святых» (Мишна, Ядаим 3:5). О царе Шломо сказано: Три тысячи притч он произнес,// пять и тысяча было песен его (Цари 1 5:12). Традиция считает Шломо автором трех книг ТАНАХа: Притчи (Мишлей), Коѓелет (Екклесиаст), Песнь песней.

(б) Запах масла чудесен, разлитое масло — имя твое. Ср.: Лучше имя, чем доброе масло (Коѓелет, Екклесиаст 7:1).

(в) Я черна, но красива,// дочери Иерушалаима,// как шатры Кедара,// как покрывала Шломо! Шатры Кедара. Кедар — одно из аравийских племен, потомки Ишмаэля (Вначале, Брешит 25:13), кочевники, свои палатки (шатры) делавшие из черных овечьих шкур. Покрывала Шломо. Возможно, занавеси или ковры. Возможный смысл стиха: Черна я, как шатры Кедара, но красива я, как покрывала Шломо.

(г) Не смотрите на меня, что очень черна,// на солнце я загорела,// сыновья моей матери на меня разъярились:// поставили стеречь виноградники —// свой виноградник не сберегла. Очень черна. Смуглость в древности не считалась признаком женской красоты, поэтому героиня подчеркивает, что ее чернота не врожденная, но от загара. Сыновья моей матери. Родство по матери считалось более близким, чем по отцу. Поставили стеречь виноградники. Героиня Песни песней выполняет работу, которую обычно выполняли юноши.

(д) Паро. В русской традиции: фараон. Титул египетских царей. Дословно в египетском языке: большой дом. За редким исключением в ТАНАХе не приводится имя египетского властителя, поэтому слово дается с заглавной буквы.

(е) Царя за трапезой// моего нерда запах достиг. Запах нерда пастушки столь силен, что, несмотря на обилие запахов во время трапезы, он достигает царя. Нерд. В русской традиции: нард. Входит в состав благовоний, воскуряемых в Храме.

(ж) Мирра. Входит в состав благовоний, воскуряемых в Храме.

(з) Кофер. Благовоние, которое использовали также для окраски волос (хина).

(и) Эйн Геди. Город, источник, оазис, который славился, в частности, садами кофера, недалеко от западного берега Соленого (Мертвого) моря. Название сохранилось до нашего времени.

(к) Зелено наше ложе. Имеется в виду обычай украшать ложе жениха и невесты зеленью и цветами.

(л) Кедры — бревна наших домов,// доски его — кипарисы. Кедр, кипарис. Дорогие породы дерева, имеющие сильный аромат.

◘◘◘

1. Песнь песней. В оригинале: שִׁיר הַשִּׁירִים . Два однокоренных слова имеют значение усиления.

2. Очень черна. В оригинале: שְׁחַרְחֹרֶת . В отличие от современного иврита, где удвоение корня имеет значение ослабления качества, в иврите ТАНАХа удвоение корня имело значение усиления.

3. Может… мне укрыться. В оригинале: שַׁלָּמָה אֶהְיֶה כְּעֹטְיָה . Дословно: может, мне быть словно укрытой. Предположительно: שַׁלָּמָה — «может быть»; כְּעֹטְיָה — «закутанная», что можно истолковать как «укрывающаяся».

Глава 2

1. — Я — лилия Шарона,

я — нарцисс долин(а).

2. — Как лилия среди колючек,

моя милая среди девушек.

3. Как яблоня среди деревьев лесных,

среди юношей мой любимый,

в тени его, вожделея, сидела я,

и рту был плод его сладок.

4. В дом вина привел он меня,

и его взгляд на меня — любовь.

5. Плодами крепите меня,

яблоками лечите1:

любовью больна я.

6. Его левая — под головой,

правая — меня обнимает.

7. Заклинаю вас, дочери Иерушалаима, газелями

или сернами полевыми:

не будите, не разбудите любовь,

пока не пожелает.

8. Голос любимого моего!

Вот, он идет!

Скачет он по горам,

прыгает по холмам!(б)

9. Мой любимый подобен газели

или же олененку,

вот, он стоит за нашей стеной —

смотрит в окна,

вглядывается в оконца.

10. Заговорив, мне любимый сказал:

— Встань себе,

моя милая и прекрасная,

за мною иди!

11. Вот, минула зима,

дождь прошел, миновал.

12. Показались цветы на земле,

время соловья наступило,

и голос горлицы услышали на нашей земле.

13. На смокве завязались плоды,

запахло завязью лоз.

Встань себе,

моя милая и прекрасная,

за мною иди!

14. В расселинах скалы голубка моя,

в уступе, в укрытии,

твой облик дай мне увидеть,

твой голос дай мне услышать:

чуден твой голос,

твой облик прекрасен.

15. — Поймайте шакалов нам,

малых шакалов, разоряющих виноградники,

а виноградники наши в завязи.

16. Любимый мой — мне,

а я — ему,

среди лилий пасущему.

17. Пока день не подул

и тени не убежали,

обернись, уподоблю тебя, мой любимый, газели,

или же олененку

в расщелине гор.

***

Диалог «милой» и «любимого» (1-2). Ее рассказ, обращенный к «дочерям Иерушалаима» (3-10). Диалог «милой, прекрасной» и «любимого» (10-17). Сравнения с растениями и животными.

(а) — Я — лилия Шарона,// я — нарцисс долин. Лилия, нарцисс. Цветы с сильным приятным запахом, тем самым героиня продолжает «ароматическую» тему предыдущей главы. Оба цветка белого цвета, ср.: Я черна, но красива (1:5, также 6). Шарон. Местность, прилегающая к Средиземному морю.

(б) Скачет он по горам,// прыгает по холмам! Это полустишие — характерный образец параллелизма, важнейшего элемента танахической поэтики. Каждое слово первой части полустишия имеет синоним во второй: скачет — прыгает, по горам — по холмам.

◘◘◘

1. Плодами крепите меня,// яблоками лечите. В оригинале: סַמְּכוּנִי, בָּאֲשִׁישׁוֹת--רַפְּדוּנִי, בַּתַּפּוּחִים . Перевод предположительный: значение двух слов неизвестно. Значение אֲשִׁישׁוֹת : спрессованные сушеные фрукты, виноград или инжир, служившие легкой и питательной едой во время путешествий; прожаренная и размолотая чечевица, смешанная с медом. Значение רַפְּדוּנִי : стелите постель или укройте (возможно, больная просит укрыть ее ветками яблони). Вариант перевода: Виноградом крепите меня,// ветвями яблонь укройте.

•••

• 8-9. Произносят во время Освящения луны.

Глава 3

1. На ложе своем ночами

искала,

кого моя душа полюбила,

искала,

не находила.

2. Встану, буду город я обходить,

улицы, площади,

буду искать,

кого моя душа полюбила,

буду искать,

не найду.

3. Стражей нашла,

город они обходили:

«Кого моя душа полюбила, видели вы?»

4. Едва от них отошла,

и — нашла,

кого моя душа полюбила,

схватила, не отпускала,

пока в дом матери не привела,

в покои родительницы моей.

5. Заклинаю вас, дочери Иерушалаима, газелями

или сернами полевыми:

не будите, не разбудите любовь,

пока не пожелает(а).

6. Кто эта?

Поднимается из пустыни,

словно дыма столбы!

В воскурениях мирры и левоны,

разных благоуханий!(б)

7. Вот, ложе Шломо,

шестьдесят воинов круг него,

лучших Израиля воинов1.

8. Все держат меч,

опытные в бою,

у каждого меч на бедре

от страха ночного.

9. Царь Шломо сделал опочивальню2 себе

из ливанских деревьев(в).

10. Столбы сделал серебряными,

золотым — покрывало,

сидение — красное,

внутри любовью наполнена

дочерей Иерушалаима.

11. Дочери Сиона(г), идите, смотрите

на царя Шломо,

увенчанного матерью короной в день его свадьбы,

в день веселия сердца его.

***

Сон героини о поисках того, кого «ее душа полюбила», обращенный к «дочерям Иерушалаима» (1-5). Песня «дочерей Иерушалаима» о царе Шломо (6-11).

(а) Заклинаю вас, дочери Иерушалаима, газелями// или сернами полевыми:// не будите, не разбудите любовь,// пока не пожелает. Повторение 2:7.

(б) Кто эта?// Поднимается из пустыни,// словно дыма столбы!// В воскурениях мирры и левоны,// разных благоуханий! По всей вероятности, это ответ «дочерей Иерушалаима», которым принадлежит и песня в последующих стихах (7-11). Мирра. См. прим. (ж) к 1:13. Левона. Входит в состав благовоний, воскуряемых в Храме.

(в) Ливанские деревья. Кедры.

(г) Сион. Точнее: Цион. Изначально название юго-восточного холма Иерушалаима (Иерусалима) и крепости на нем, синоним названия города.

◘◘◘

1. Лучших Израиля воинов. В оригинале: מִגִּבֹּרֵי, יִשְׂרָאֵל . Дословно: из воинов Израиля. Возможно и другое понимание: воинов, (представляющих колена) Израиля.

2. Опочивальня. В оригинале: אַפִּרְיוֹן . Слово встречается в ТАНАХе единственный раз. Перевод предположительный.

•••

• 7-8. Произносят во время чтения Шма в постели.

Глава 4

1. — Как прекрасна ты, моя милая!

Как ты прекрасна!

Глаза твои — голуби

из-под платка,

твои волосы, как стадо коз,

с гор Гилада сбегающих(а).

2. Зубы твои, как стадо стриженых,

поднимающихся после купания(б),

одна в одну все,

ни в одной нет изъяна.

3. Как багряная нить, твои губы,

чудесны твои речения,

как доли граната, щеки твои(в)

из-под платка.

4. Как башня Давида, шея твоя,

великолепная,

тысяча щитов на ней висит

и воинские колчаны.

5. Две груди твои, как два олененка,

близнецы газели,

в лилиях пасущиеся.

6. Пока день не подул

и тени не убежали(г),

пойду себе на гору из мирры

и вершину из левоны.

7. Моя милая, вся ты прекрасна,

и нет в тебе недостатка.

8. Со мной из Ливана, невеста,

со мной из Ливана приди!

Взгляни с вершины Аманы,

с вершины Снира, Хермона(д),

из логовищ львов,

холмов пантер.

9. Ты похитила сердце мое, сестра, невеста моя!

Одним взглядом своим сердце похитила,

одним ожерельем шеи своей.

10. Как прекрасны ласки твои, сестра, невеста моя!

Ласки твои лучше вина,

а запах масла — всех благовоний(е).

11. Мед источают твои губы, невеста!

Мед, молоко под твоим языком,

запах одежды твоей, как запах Ливана.

12. Сад затворенный, сестра, невеста моя!

Затворенный источник, родник запечатанный.

13. Пруд пардесу(ж) гранатов

с лакомыми плодами,

кофером(з), нердом(и).

14. Нерд, шафран, тростник и корица

со всеми деревьями левоны,

мирра, алоэ(к)

со всеми лучшими благовониями.

15. Источник садов,

колодец живой воды(л),

из Ливана текущей.

16. — Пробудись, север,

юг, приди(м),

подуй на мой сад,

благоухания его потекут,

придет мой любимый в свой сад —

есть лакомые плоды.

***

Диалог «любимого» и «милой». Чувственные доминанты текста — вкус и запах. Сравнения с растениями и животными.

(а) Горы Гилада. Горная гряда на восточном берегу Ярдена (Иордана).

(б) Зубы твои, как стадо стриженых,// поднимающихся после купания. Герой-пастух сравнивает зубы любимой со стрижеными овцами, шерсть которых белеет после купания.

(в) Как доли граната, щеки твои. Доля граната красно-белая: красные ягоды в белых пленках-прожилках.

(г) Пока день не подул// и тени не убежали. Он в точности повторяет ее слова (2:17).

(д) Со мной из Ливана, невеста,// со мной из Ливана приди!// Взгляни с вершины Аманы,// с вершины Снира, Хермона. Ливан. Название горной гряды на севере Израиля. Амана. Гора Хермонской гряды. Снир, Хермон. Названия самой высокой в Израиле горной гряды.

(е) Как прекрасны ласки твои, сестра, невеста моя!// Ласки твои лучше вина,// а запах масла — всех благовоний. Ср. сказанное ею о нем: Будет он целовать меня поцелуями уст,// ласки твои лучше вина. Запах масла чудесен, разлитое масло — имя твое,// потому девушки любят тебя (1:2-3).

(ж) Пардес. Сад. Редкое слово, заимствованное из фарси.

(з) Кофер. См. прим. (з) к 1:14.

(и) Нерд. См. прим. (е) к 1:12.

(к) Нерд, шафран, тростник и корица// со всеми деревьями левоны,// мирра, алоэ. В стихе перечислен ряд распространенных в эпоху ТАНАХа благовоний.

(л) Живая вода. Проточная вода.

(м) Пробудись, север,// юг, приди. Обращение героини к северному и южному ветрам.

Художник Дмитрий Кавсан, Киев

Глава 5

1. — Пришел я в мой сад, сестра, невеста моя,

собрал мирру свою

с благовониями своими,

свои соты я ел

с медом своим,

вино свое пил

со своим молоком,

ешьте, друзья,

пейте, пьянейте, любимые.

2. Я сплю,

но сердце мое не спит,

голос — любимый стучит:

— Открой мне,

сестра моя, моя милая, голубка моя, моя чистая:

росой полна моя голова,

мои волосы в каплях ночных.

3. — Платье сняла —

как надену?

Ноги омыла —

как замараю?

4. — Любимый мой протянул руку в дыру(а) —

и нутро заныло мое.

5. Встала я —

любимому отворить,

мирру руки мои изливали,

с пальцев моих мирра текла

на ручки замка.

6. Любимому я отворила,

а мой любимый скользнул и исчез,

душа покинула меня, когда он говорил,

искала его — не нашла,

звала — не ответил.

7. Нашли меня стражи, обходящие город,

избили, изранили(б),

сорвали с меня накидку

сторожи стен.

8. Заклинаю вас,

дочери Иерушалаима(в),

если моего любимого вы найдете,

что ему скажете?

Что любовью больна я(г).

9. — Что в твоем любимом не как у любимых,

прекраснейшая из женщин?

Что в твоем любимом не как у любимых,

что ты нас так заклинаешь?

10. — Мой любимый бел и румян,

из десяти тысяч отличен.

11. Голова его — золото, злато,

вьются волосы, как ворон, черны.

12. Глаза его, словно голуби(д)

в потоках воды,

моются в молоке

в оправе сидящие.

13. Щеки его, словно посадки из благовоний,

грядки запахов,

губы — лилии(е),

мирру текучую источающие.

14. Руки его округлые золотые,

со вставленными хризолитами,

твердый живот слоновой кости,

покрытый сапфирами.

15. Его голени — мраморные столбы,

поставленные на подножия золотые,

вид его, словно Ливан,

как кедры, отличен.

16. Уста его сладкие,

весь он вожделен,

это любимый мой,

это мой милый,

дочери Иерушалаима.

***

Диалог «любимого» и «сестры, невесты» (1-3). Диалог «прекраснейшей из женщин» и «дочерей Иерушалаима», ее чувственное описание «любимого» (4-16).

(а) Протянул руку в дыру. Вероятно, имеется в виду дыра в двери или рядом с ней в стене, возможно, для того, чтобы открывать замок.

(б) Нашли меня стражи, обходящие город,// избили, изранили. Стражи приняли героиню за преступницу.

(в) Заклинаю вас,// дочери Иерушалаима. Повторение: 2:7, 3:5.

(г) Что любовью больна я. Почти дословное повторение: 2:5.

(д) Глаза его, словно голуби. Он дважды сравнил ее глаза с голубями (1:15, 4:1).

(е) Губы — лилии. Вероятно, имеется в виду форма губ, схожих с лилией.

Глава 6

1. — Куда ушел твой любимый,

прекраснейшая из женщин?

Куда повернул твой любимый?

С тобой будем искать.

2. — В свой сад мой любимый спустился,

к посадкам из благовоний,

пасти в садах,

лилии собирать.

3. Я — любимому моему,

а мне — мой любимый,

среди лилий пасущий(а).

4. Красива, ты, милая моя, как Тирца,

как Иерушалаим, прекрасна(б),

как войско1, грозна.

5. Отведи глаза свои от меня —

они пугают меня,

твои волосы, как стадо коз,

с Гилада сбегающих(в).

6. Зубы твои, как стадо овец,

поднимающихся после купания,

одна в одну все,

ни в одной нет изъяна(г).

7. Как доли граната, щеки твои

из-под платка(д).

8. Шестьдесят их, цариц,

и восемьдесят наложниц,

а девиц без числа(е).

9. Единственная она, голубка моя, моя чистая,

у матери единственная она,

светла она у родительницы,

дочери, увидев, славят ее,

царицы и наложницы ее восхваляют.

10. — Кто это выглядывает, как заря,

прекрасная, как луна,

как солнце, светла,

как войско, грозна?

11. — В ореховый сад я спустилась —

увидеть побеги речные,

увидеть цветенье лозы,

как завязались гранаты.

12. Не ведала я,

душа моя поместила меня

в колесницу знатного племени моего.

***

Диалог «дочерей Иерушалаима» с «прекраснейшей из женщин» (1-3). Обращение героя, его чувственное описание милой (4-9). Диалог «дочерей Иерушалаима» с героиней (10-12). Сравнения с растениями, луной, солнцем.

(а) Я — любимому моему,// а мне — мой любимый,// среди лилий пасущий. Ср.: Любимый мой — мне,// а я — ему,// среди лилий пасущему (2:16).

(б) Красива, ты, милая моя, как Тирца,// как Иерушалаим, прекрасна. Оба города были столицами: Тирца стала столицей Израиля, северного царства, при царе Яроваме, а Иерушалаим был бессменной столицей Иеѓуды, южного царства.

(в) Твои волосы, как стадо коз,// с Гилада сбегающих. Почти буквальное повторение 4:1.

(г) Зубы твои, как стадо овец,// поднимающихся после купания,// одна в одну все,//

ни в одной нет изъяна. Почти буквальное повторение 4:2.

(д) Как доли граната, щеки твои// из-под платка. Точное повторение второго полустишия 4:3.

(е) Шестьдесят их, цариц,// и восемьдесят наложниц,// а девиц без числа. Смысл: в царских городах (4) было множество цариц, наложниц и девиц, им прислуживающих.

◘◘◘

1. Как войско. В оригинале: כַּנִּדְגָּלוֹת . Перевод предположительный.

Глава 7

1. — Вернись, вернись, шуламит1,

вернись, вернись, на тебя поглядим!

— Что глядеть на шуламит,

словно на танец двух станов?(а)

2. — Как прекрасны ступни твои в обуви,

знатного дочь(б),

округлость бедер твоих,

как ожерелье,

творенье рук мастера.

3. Пупок твой — чаша луны,

налитое не иссякнет,

живот — сноп пшеницы,

лилиями обвязанный(в).

4. Две груди твои,

как два олененка,

близнецы газели(г).

5. Твоя шея, как башня слоновой кости,

глаза — Хешбона пруды(д)

у ворот Бат-Рабим,

нос, как башня Ливана, обращенная на Дамасек(е).

6. Голова твоя, как Кармель(ж),

пряди головы, как нити багряные(з),

царь кудрями твоими пленен2.

7. Как ты красива, как ты прекрасна

среди наслаждений, любовь.

8. Твой стан пальме подобен,

а гроздьям — груди твои.

9. Сказал: на пальму взберусь,

схвачу ее ветви,

и будут груди твои, как виноградные гроздья,

дыхание носа, как яблоки.

10. А уста твои — вино доброе!(и)

— Оно прямо идет к любимому моему,

уста спящих оно открывает3.

11. Я — к любимому моему,

и ко мне его вожделение(к).

12. Иди, любимый мой, выйдем мы в поле,

среди кофера(л) будем мы ночевать.

13. Встав, виноградники

оглядим: расцвела ли лоза,

появилась ли завязь,

завязались гранаты?

Там тебе ласки мои я отдам.

14. Запах издают мандрагоры(м),

лакомые плоды у нашего входа,

новые, старые,

любимый мой, тебе их хранила.

***

Диалог танцующих о шуламит (1). Диалог «любимого» и «дочери знатного». Его чувственное описание героини (2-14).

(а) — Вернись, вернись, шуламит,// вернись, вернись, на тебя поглядим!// — Что глядеть на шуламит,// словно на танец двух станов? Стих представляет собой диалог двух групп (станов) танцующих «дочерей Иерушалаима».

(б) Как прекрасны ступни твои в обуви,// знатного дочь. «Любимый» подчеркивает, что она — дочь знатного, ведь простые «дочери Иерушалаима» ходили и танцевали босиком.

(в) Живот — сноп пшеницы, лилиями обвязанный. Обычно сноп обвязывали колючками для защиты.

(г) Две груди твои,// как два олененка,// близнецы газели. Повторение первого полустишия 4:5.

(д) Твоя шея, как башня слоновой кости,// глаза — Хешбона пруды. Твоя шея, как башня слоновой кости. Ср. сказанное «любимым» о «милой»: Как башня Давида, шея твоя,// великолепная (4:4). Глаза — Хешбона пруды. Ср. сказанное ею о нем: Глаза его, словно голуби// в потоках воды (5:12). Хешбон. Город, который получило колено Реувена (В пустыне, Бемидбар 21:27-28).

(е) Дамасек. Дамэсек. В русской традиции: Дамаск. Один из древнейших городов, находился на дороге, ведущей из Месопотамии в Кнаан и дальше, в Египет.

(ж) Голова твоя, как Кармель. Кармель. Гора, возвышающаяся над морем на севере Израиля.

(з) Пряди головы, как нити багряные. Багряный. «Царский» цвет.

(и) А уста твои — вино доброе! Восклицание «любимого», после которого вступает в диалог «милая».

(к) Я — к любимому моему,// и ко мне его вожделение. Ср.: Любимый мой — мне,// а я — ему (2:16), Я — любимому моему,// а мне — мой любимый (6:3). Ср. также сказанное Господом Хаве: К мужу твое вожделение, а он будет властвовать над тобой (Вначале, Брешит 3:16).

(л) Кофер. См. примеч. (3) к 1:14.

(м) Мандрагоры. Растение, плоды которого напоминают помидоры, а корень — фигуру человека. Обладают привлекательным запахом. В древности считалось, что мандрагоры возбуждают половое влечение.

◘◘◘

1. Шуламит. В оригинале: הַשּׁוּלַמִּית . Артикль ה указывает, что шуламит не имя собственное, а, скорей всего, укороченное הירושלמית — иерусалимская, иерусалимка.

2. Царь кудрями твоими пленен. В оригинале: מֶלֶךְ, אָסוּר בָּרְהָטִים . Перевод предположительный, основывается на традиционном толковании.

3. Открывает. В оригинале: דּוֹבֵב . Значение слова неясно, перевод в соответствии с традиционным толкованием.

Глава 8

1. Был бы ты братом мне,

сосавшим грудь моей матери,

на улице встретив, тебя бы я целовала,

и меня не позорили.

2. Повела, привела бы тебя

в дом моей матери, учившей меня1,

поила бы тебя душистым вином,

своим соком граната.

3. Его левая — под головой,

правая — меня обнимает(а).

4. — Заклинаю вас,

дочери Иерушалаима:

не будите, не разбудите любовь,

пока не пожелает(б).

5. — Кто эта?

Поднимается из пустыни,

на любимого своего опираясь?

Под яблоней я разбудила тебя,

там родила тебя мать,

там, разрешившись, тебя родила.

6. Положи меня, как печать, на сердце свое,

как печать, на руку свою(в),

ибо могуча, как смерть, любовь,

тяжела, как преисподняя, ревность,

стрелы ее,

стрелы огненные —

пламень ее.

7. Великие воды

не смогут любовь погасить,

реки

ее не зальют,

если отдаст человек

всё добро дома своего за любовь,

обесчестят его, опозорят2.

8. — Сестра наша мала,

и грудей нет у нее,

что сделаем нашей сестре

в тот день, когда о ней заговорят?(г)

9. Была бы она стеной,

серебряную башню построили бы на ней,

была б она дверью,

досками из кедра ее бы покрыли.

10. — Я — стена,

и груди мои, как башни,

стала в его глазах,

словно мир отыскавшая3.

11. Виноградник был у Шломо

в Бааль Ѓамоне,

стражам отдал он виноградник,

каждому за плоды приносить

тысячу серебром.

12. Мой виноградник передо мной,

тебе, Шломо, — тысяча,

и двести — плоды стерегущим.

13. — Живущая в садах,

друзья внимают голосу твоему,

дай мне услышать его.

14. — Беги, любимый мой,

уподоблю тебя газели

или же олененку

на горах благовоний.

***

Обращение героини к нему (1-3). Диалог ее и «дочерей Иерушалаима» (4-5). Обращение ее к герою (5-7). Диалог братьев с сестрой (8-10). Обращение к Шломо (11-12). Диалог «живущей в садах» с «любимым» (13-14).

(а) Его левая — под головой,// правая — меня обнимает. Повторение 2:6.

(б) Заклинаю вас,// дочери Иерушалаима:// не будите, не разбудите любовь,// пока не пожелает. Повторение с изменениями: 2:7, 3:5.

(в) Положи меня, как печать, на сердце свое,// как печать, на руку свою. Печать было принято носить на руке или возле сердца.

(г) Что сделаем нашей сестре// в тот день, когда о ней заговорят? Смысл: какие украшения сделаем сестре, какие подарки подарим, когда, обратив внимание, будут к ней свататься.

◘◘◘

1. В дом моей матери, учившей меня. В оригинале: אֶל-בֵּית אִמִּי—תְּלַמְּדֵנִי . Возможно иное прочтение. Вариант перевода: В дом моей матери — меня бы учил ты.

2. Обесчестят его, опозорят. В оригинале: בּוֹז, יָבוּזוּ לוֹ . Два однокоренных слова имеют значение усиления.

3. Мир. В оригинале: שָׁלוֹם . Слово с большим числом значений: «мир», «покой», «цельность», «полнота» и т.д.

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• 5. Первое полустишие произносят во время Освящения луны.