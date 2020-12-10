Современная библеистика

Притчи — вторая книга третьего раздела ТАНАХа Писания, одна из трех книг, которые принято называть Литературой мудрости. Из этих трех книг она самая малая по объему, в ней 915 стихов. В книге 31 глава.

Название Притч на иврите — משלי, т.е. משל во множественном числе. У этого слова целый ряд значений (пословица, афоризм, сентенция, пророчество, философское и морализаторское рассуждение, плач, ироническое и саркастическое высказывание), что нашло выражение в жанровом многообразии книги. Притчи — дидактическое сочинение, которое, вероятно, использовалось в школах мудрости. Адресат книги — юноша, ученик, мудрость постигающий. У Притч ярко выраженный универсальный характер: достаточно отметить, что в тексте ни разу не появляется слово Израиль. Задачи Притч определены уже в начальных стихах: Познавать мудрость и поучение,// речения разума понимать. Принимать поучение, разумение,// праведность и правосудие, и справедливость (1:2-3).

ТАНАХ. Притчи. Иов. Свитки. Новая редакция

Перевод с иврита и комментарии - раввин Михаил Ковсан

(Серия «Современная библеистика»)

Электронное издание, Иерусалим-Киев-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. - 341 с.

© Компьютерная верстка ESXATOS

© Михаил Ковсан (переводчик)

© Дмитрий Кавсан (художник

Михаил Ковсан - ТАНАХ. Притчи. Иов. Свитки. Новая редакция - Содержание

Притчи

Иов

СВИТКИ Рут Песнь песней Когелет За что? Эстер Об авторах книги



ТАНАХ. Притчи. Иов. Свитки. Новая редакция - Иов - Предисловие

Книга Иова — третья в книге Писаний. Она названа по имени главного героя. В книге 1070 стихов. Книга разделена на 42 главы. Святость книги Иова, в отличие от некоторых других книг ТАНАХа, никогда не подвергалась сомнению.

Важнейшая проблема книги Иова — страдания праведника, или на языке еврейских мудрецов: праведник — и плохо ему, злодей — и хорошо ему. Книга состоит из прозаического пролога (главы 1-2) и эпилога (42:7-17), обрамляющих поэтические главы, в которых — спор Иова с друзьями и Богом. Иов близок к Аврагаму и другим праотцам: его долголетие напоминает их долголетие; как Аврагам, Иов именуется «рабом Господним»; его испытывает Бог, и он выходит «победителем» из испытания.

Язык книги Иова — иврит со столь значительным влиянием арамейского языка, что Н.Х. Тур-Синай пришел к выводу, что книга переведена с арамейского или была составлена на севере Израиля, где влияние арамейской культуры было особенно заметно. Наиболее вероятным временем окончательного формирования текста принято считать период после возвращения из Вавилонского плена. В книге Иова — великое множество притч, так что ее жанр можно было бы определить как притчу притч. Ни в одной иной книге ТАНАХа нет столько иронии и сарказма, как в книге Иова. Обилие слов, встречающихся единственный раз, необычных значений известной лексики, множество особых поэтических форм делает книгу Иова едва ли не самой трудной для понимания книгой Священного писания.

В значительной доле стихов книги изначально заложена возможность различного толкования, заданная средствами за редким и счастливым исключением невозможными для воспроизведения в переводе, такими как аллюзии, аллитерации, многозначность слов. В таких случаях перед переводчиком стоит задача выбора главного направления движения текста, которое и определяет отношение к различным вариантам его прочтения. Текст книги Иова представляет собой поэзию, организованную по законам древнееврейской поэтики: параллелизмы, тонический метр, повторы, ассонансы, что в переводе может быть воссоздано лишь частично.

Глава 1

1. Был человек в стране Уц по имени Иов(а),

и был человек этот непорочен и прям, страшился Бога и от зла удалялся.

2. Родилось у него семеро сыновей и три дочери.

3. Был скот у него: семь тысяч овец и верблюдов три тысячи, и пятьсот пар быков, и пятьсот ослиц, и рабов множество,

и был человек этот самым великим среди сынов Востока(б).

4. Ходили его сыновья, устраивали пир каждый в свой день, посылали, трех сестер своих звали — есть с ними и пить.

5. Было: когда круг пиров завершали, посылал Иов, чтоб они освятились, вставал утром, возносил всесожжения по числу всех, говоря: «Может, сыновья мои согрешили, благословляя2 Бога в сердце своем»,

делал так Иов все свои дни.