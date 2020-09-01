О святом Мефодии Патарском сохранилось очень мало сведений, а та информация, которой мы обладаем, часто носит противоречивый характер. Мало автобиографических данных содержится и в трудах священномученика. Евсевий Кесарийский в своей «Церковной истории» не упоминает о святом Мефодии. Многие патрологи причину этому находят в антиоригенизме священномученика. Первое упоминание о святом Мефодии мы находим у блаженного Иеронима. Наиболее надёжно засвидетельствованной датой его мученической кончины является 311 или 312 год. Возможным местом рождения был город Сид.

О том, где учился священномученик, данных мы не имеем, но на основании анализа его творений можно сделать вывод, что он получил прекрасное образование. Церковный писатель был хорошо знаком с творениями апостольских мужей, апологетов, более близких к нему по времени знаменитых учителей Церкви — святого Иринея Лионского, Климента Александрийского и Оригена, знал древние апокрифы. Святой Мефодий хорошо владел античной философией и литературой, владел искусством риторики и поэтическим мастерством. Содержание произведений священномученика свидетельствует также о том, что он не малое время провёл в Ликийской провинции Малой Азии и прекрасно был знаком с местной обстановкой. Анализируя произведения автора, мы можем отчасти реконструировать ту обстановку, в которой проходила жизнь святого Мефодия.

Иоанн Кояло - Учение о спасении священномученика Мефодия Патарского в контексте святоотеческой письменности доникейской эпохи

Жировичи, 2015

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Иоанн Кояло - Учение о спасении священномученика Мефодия Патарского в контексте святоотеческой письменности доникейской эпохи - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Жизнь Священномученика Мефодия Патарского

ГЛАВА 2. Предпосылки Сотериологии Священномученика Мефодия Патарского

2.1. Культурно-исторические предпосылки

2.2. Философские предпосылки

2.3. Богословско-исторические предпосылки

2.4. Антропологические предпосылки

2.4.1. Назначение человека

2.4.2. Природа человека

2.4.3. Грехопадение человека и его последствия

2.5. Триадологические предпосылки

2.6. Христологические предпосылки

ГЛАВА 3. Учение о совершении спасения рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом

3.1. Боговоплощение

3.2. Жизнь и учение Спасителя

3.3. Крестная смерть

3.4. Сошествие в ад, Воскресение, Вознесение

3.5. Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа

ГЛАВА 4. Усвоение человеком плодов искупления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Иоанн Кояло - Учение о спасении священномученика Мефодия Патарского в контексте святоотеческой письменности доникейской эпохи - Введение

Учение о спасении занимает центральное место в системе богословских наук. Восприятие человеческим разумом всего величия этой тайны приводит ко многим попыткам ее объяснить, поэтому существуют различные теории спасения. Каждая из них делает определённые акценты и в этом смысле дополняет другую. Но возведенная в разряд догмы определенная теория спасения способна навредить, когда акценты смещены не совсем верно. Важно отметить, что все современные теории спасения берут свое начало уже в первых веках христианства. Так, Александрия со своей любовью к аллегоризму и спиритуализму стала матерью «теории выкупа», Рим со своими традициями права подарил юридическую теорию, Антиохия со своими акцентами на человечестве Господа нашего Иисуса Христа создала предпосылки для формирования нравственной теории спасения.

В церковной письменности раннехристианского периода принято выделять малоазийскую богословскую школу, которая является менее изученной и известной, но столь же самобытной и яркой. Одним из видных ее представителей является святой Мефодий Патарский. В его трудах нашли свое отражение основные идеи этого богословского направления. Важной особенностью деятельности святого Мефодия Патарского была борьба за чистоту веры и защиту традиционного церковного учения от искажения. Священномученик одним из первых выступил против заблуждений Оригена, который попытался эллинизировать христианство, сблизить его с философией. Чтобы дать ответ на этот вызов, святой Мефодий обращается к Преданию Церкви и в нём находит опровержение искажениям оригенистов, гностиков и дуалистов. В этом обращении к истокам заключается дополнительный интерес к богословию священномученика. В настоящей работе учение о спасении излагается в контексте богословских идей, прозвучавших в святоотеческой письменности всей доникейской эпохи, что ставит своей целью проиллюстрировать преемственность богословия священномученика. Для святых отцов Церкви сотериология не была просто некоторой теоретической и отвлечённой наукой. Они, достигнув глубин богообщения, излагали учение о спасении с учётом живого опыта переживания Бога. Поэтому исследование сотериологии святого Мефодия, как и богословия других духовных подвижников Церкви, не только приобщает к древнему Преданию Церкви, обогащает знаниями, но и вдохновляет христианина на духовное делание, возгревает в нем любовь к Богу, помогает в борьбе с грехом.