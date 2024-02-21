Козаржевский Андрен Чеславович - Учебник древнегреческого языка

Собственно греческая письменность начала формироваться около IX в. до Р. X. ЕЙ предшествовало (приблизительно с XV в. до Р. X.) иероглифическое и крито-микенское линейное письмо. Дошедшие до нас древнейшие памятники греческого языка относятся к VIII - VII ив. до Р. X. Это надписи на предметах из твердых материалов: камня, металла, керамики. С VII в. до Р. X. писчим материалом стал папирус, со II в. до Р. X. — пергамен. Надписи на твердых предметах изучает эпиграфика, рукописи ~ палеография и папирология.

Б классическом виде греческий алфавит из 24 букв сложился к 403 г. до Р. X.; надстрочные диакритические знаки придыханий и ударений появились в III в. до Р. X. От западного и восточного вариантов греческого алфавита ведут свое происхождение латиница и славянская кириллица. В древнейших греческих надписях направление письма было справа налево, как в семитических языках. Некоторое время существовал прием под названием «бустрофедон», дословно «поворот быка»: строки шли попеременно то справа налево, то слева направо, как ведет борозду бык на пашне. Наконец утвердилось привычное для нас направление слева направо.

Грамматика греческого языка стала разрабатываться александрийскими учеными в III в. до Р. X., однако первое теоретическое осмысление языка как знаковой системы принадлежало Аристотелю.

Современный человек прилагает определение « греческий » к народу, его культуре и языку. Однако название народа «греки» происходит от наименования одного эпирского племени и распространилось в античности сравнительно поздно. В гомеровских поэмах употребляются обозначения «ахейцы», «данайцы», «аргивяне»; затем укрепился этноним «эллины»; христианское население Византии - и греки и римляне - называлось «ромеями».

В развитии греческого языка различаются определенные периоды. На архаический период приходится формирование племенных групп с их диалектами: ионийцев, ахейцев, дорийцев, эолийцев. Завершают этот период гомеровы «Илиада» и «Одиссея» , составленные, возможно, на эолийской почве, но получившие ионийскую обработку (IX - VIII вв. до Р. Х-).

Козаржевский Андрен Чеславович - Учебник древнегреческого языка

4-е изд., исправленное. - М.: «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 2002. - 456 с.

ISBN 5-87245-077-Х

Козаржевский Андрен Чеславович - Учебник древнегреческого языка – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЗАНЯТИЕ 1. § 1. Алфавит* § 2. Произношение гласных. § 3. Произношение согласных. § 4. Придыхание. § 5. Ударение. § 6. Места надстрочных знаков. § 7. Проклитики. § 3. Энклитики. § 9. Знаки препинания. Упражнения в чтении

ЗАНЯТИЕ 2. § 10. Общие сведения о склонении существительных и прилагательных. § 11. Склонение артикля. § 12. I склонение существительных женского рода. § 13. Порядок слов в предложении. Περί τών Αθηνών

ЗАНЯТИЕ 3. § 14. 1 склонение существительных мужского рода. § 16. Общие сведения о спряжении. § 16. Praesens indicativi activi. § 17. Imperfectum indicativi activi. § 18. Приращение. Περί Σπάρτης. Περί Πυθαγόρου

ЗАНЯТИЕ 4. § 19. II склонение существительных. § 20. Прилагательные I-Π склонений. § 21. Местоимения притяжательные, определительные, взаимное. § 22. Согласование сказуемого с подлежащим. Περί Πεισιστράτου. Περί τών Μαραθωνομαχών

ЗАНЯТИЕ б. § 23. I слитное склонение. § 24. II слитное склонение. § 26. I-Π слитные склонения прилагательных. § 26. Аттическое склонение. § 27. Прилагательные Ι-ΙΙ склонений с формами III склонения. Περί της τών Σπαρτιατών πολιτείας. Περί νεών

ЗАНЯТИЕ 6. § 23. III склонение. Общие сведения. § 29. Существительные Ш склонения с основами на сонорные звуки. Περί Νέστορος. Περί έαρος καί χειμώνος

ЗАНЯТИЕ 7. § 30. Прилагательные III склонения с основами на сонорные. § 31. Медис-пассивный залог. § 32. Indicativus praesentis и imperfecti medii-passivi. § 33. Imperativus, infinitivus, participium praesentis medii-passivi. § 34. Страдательный оборот. § 35. Accusativus и nominativus duplex. Περί του των Ελλήνων άγώνος. Περί Άρίονος

ЗАНЯТИЕ 8. § 36. Существительные III склонения с основами на губные. § 37. Существительные Ш склонения с основами на заднеязычные. § 38. Accusativus cum infinitivo. § 39. Nominativus cum infinitivo. Περί γλαυκών. Κόραξ και άλωπηξ

ЗАНЯТИЕ 9. § 40. Существительные III склонения с основами на переднеязычные. § 41. Прилагательные III склонения с основами на переднеязычные. Περί το Απόλλωνος μαντείου. Περί τής τυραννΐδος

ЗАНЯТИЕ 10. § 42. Существительные III склонения с основой на ντ. § 43. Прилагательные III склонения с основой на ντ. § 44. Participium praesentis activi. §45. Accusativus и nominativus cum participio. § 46. Genetivus absolutus. Περί Άιδου. Περί τής Αίγύπτου

ЗАНЯТИЕ 11. § 47. Существительные III склонения с основой на σ. § 48. Прилагательные III склонения с основой на σ. § 49. Аккузатив внутреннего содержания. Περί Σωκράτους. Περί Σοφοκλέους

ЗАНЯТИЕ 12. § 50. Существительные III склонения с основой на ι/ε. § 51. Существительные III склонения с основой на υ. § 52. Прилагательные III склонения с основой на υ. § 53. Существительные III склонения с основами на ο/οι и ω. § 54. Accusativus limitationis. § 55. Infinitivus relationis. Περί τής Αιθιοπίας. Περί Ξενοφώντος

ЗАНЯТИЕ 13. § 56. Существительные III склонения с основой на ευ. § 57. Одиночные существительные III склонения с основами на дифтонги. § 58. Genetivus possessivus. § 59. Genetivus characteristicus. § 60. Genetivus subiectivus. § 61. Genetivus obiectivus. § 62. Genetivus copiae-inopiae. § 63. Genetivus criminis. Περί Αλεξάνδρου. Περί βασιλείας. Ζευς και όΐς

ЗАНЯТИЕ 14. § 64. Обзор прилагательных в положительной степени. § 65. Первый тип степеней сравнения прилагательных. § 66. Второй тип степеней сравнения прилагательных. § 67. Genetivus partitivus. § 68. Genetivus comparationis. § 69. Genetivus separationis. Περί Κύρου τού νεωτέρου. Περί της 'Αραβίας της έρημου

ЗАНЯТИЕ 15. § 70. Супплетивные степени сравнения прилагательных. § 71. Аналитические степени сравнения прилагательных. § 72. Недостаточные степени сравнения прилагательных. § 73 Наречия (adverbia). § 74. Обозначение времени. Περί των επί Троцх ηρώων

ЗАНЯТИЕ 16. § 75. Числительные количественные (numeralia cardinalia). § 76. Отрицательные местоимения (pronomina negativa). § 77. Числительные порядковые (numeralia ordinalia). § 78. Числительные наречия. § 79. Существительные и прилагательные с корнями числительных. § 80. Обозначение пространства. § 81. Genetivus pretii. § 82. Genetivus quantitatis § 83. Dativus mensurae. Περί τού των παλαιών έτους. Περί της Αλεξάνδρου καί Δαρείου δυνάμεως

ЗАНЯТИЕ 17. § 84. Личные местоимения (pronomina personalia). § 85. Возвратные местоимения (pronomina reflexiva). § 86. Выражение притяжательное™. § 87. Dativus commodi-incommodi. § 88. Dativus possessivus. § 39. Dativus iudicantis. § 90. Dativus ethicus. Περί Σωκράτους. Ίσοκράτους συμβούλευμα

ЗАНЯТИЕ 18. § 91. Указательные местоимения (prqnomina demonstrativa). § 92. Dativus instrumenti. § 93. Dativus causae. § 94. Dativus modi. § 95. Dativus limitationis. § 96. Dativus sociativus. § 97. Атрибутивное и предикативное употребление прилагательных. Άλώπηξ καί δρυτόμος

ЗАНЯТИЕ 19. § 98. Относительное местоимение (pronomen relativum). § 99. Местоимения вопросительные и неопределенные (pronomina interrogativa et indefinita). § 100- Неопределенно-относительное местоимение. § 101. Соотносительные местоимения (pronomina correlativa). § 102. Субстантивация- § 103. Обратное согласование местоимений. § 104- Аттракция относительного местоимения- § 105. Аккузатив как падеж прямого дополнения. Περί νόμων καί έθών τινων Περσικών. Φιλόσοφος καί μαθητής

ЗАНЯТИЕ 20. § 106. Неслитные глаголы в презенсной системе. § 107. Основные функции наклонений. Επιστολή. Κϋων κρέας φέρουσα

ЗАНЯТИЕ 21- § 108. Слитные глаголы (verba contracta). § 109. Слитные глаголы на -άω. § 110. Функции частицы &ν. Περί Νιόβης· Αποφθέγματα

ЗАНЯТИЕ 22. § 111. Слитные глаголы на -έω. § 112. Последовательность (согласование) наклонений. $ 113. Дополнительные предложения. Περί Άχιλλέως. Περί Γαλακτοφάγων

ЗАНЯТИЕ 23. § 114. Слитные глаголы на -όω. § 115. Вопросительные предложения. Περί των έφόρων, Τέττιξ καί μύρμηκες. Περί τοϋ στεφάνου

ЗАНЯТИЕ 24. § 116. Futurum I activi и medii. § 117. Futurum на εσ/σε. § 118. Значение futurum. § 119. Дополнительные предложения, зависящие от глаголов, выражающих заботу. Περί τής τοϋ Κροίσου παρασκευής. 'Ηρακλής άπορεΐται

ЗАНЯТИЕ 25- § 120. Aoristus I activi и medii. § 121. Значение аориста. § 122. Предложения цели. § 123. Infinitivus finalis. Περί τής Ξέρξου σωτηρίας. Περί των Περικλέους έργων

ЗАНЯТИЕ 26. § 124. Глаголы первых трех классов. § 125. Спряжение глагола είμί «быть». § 126. Косвенная речь. Περί Ίάσονος. Περί τής 'Ροδώπιδος

ЗАНЯТИЕ 27. § 127. Перфектная основа. § 128. Perfectum и plusquamperfectum activi. § 129. Значение перфекта и плюсквамперфекта. Δημοσθένους λόγος επιτάφιος μετά τήν έν Χαιρωνείρ μάχην. Απόφθεγμα. Λόγος Λυσίου £ήτορος υπέρ Σωκράτους

ЗАНЯТИЕ 23. § 130. Perfectum и plusquamperfectum mediipassivi. § 131. Futurum Ш. Περί Παρθενώνας. ΠερίΔιονυσίου τοΰ τυράννου. Περί των νομισμάτων

ЗАНЯТИЕ 29. § 132. Aoristus I и futurum I passivi. § 133. Aoristus II и futurum П passivi- § 134- Главные (основные) формы глагола. § 135. Соотношение глагольных времен и видов. Περί φιλαργύρου. Γεωργός καί οί παΐδες αϋτοϋ

ЗАНЯТИЕ 30. § 136. Глаголы с основами на сонорные звуки. § 137. Отглагольные прилагательные (adiectiva verbalia). § 138. Предложения обстоятельства места. Περί Κάδμου. Περί έλεφάντων

ЗАНЯТИЕ 31. § 139. Aoristus П activi и medii. § 140. Глаголы IV-VIII классов. § 141- Придаточные предложения времени. Ήλθον. εΐδον, ένίκησα. Λέων καί όνος καί άλωπηξ. Περί Όρφέως

ЗАНЯТИЕ 32. § 142. Корневой, или атематический аорист. § 143. Причинные предложения. Λυσίου λόγος. Περί 'Ρόδου της νήσου

ЗАНЯТИЕ 33. § 144. Глаголы на -μι. Общие сведения. § 145. Презенсная система глаголов на *μι I группы. § 146. Сравнительные предложения. Περί του Νείλου ποταμοί». Λυκούργος νόμον περί βασιλέων τίθησιν

ЗАНЯТИЕ 34. § 147. Aoristus activi и medii глаголов на -μι I группы. § 148. Предложения следствия. Γέρων καί θάνατος. Περί Πανδώρας

ЗАНЯТИЕ 35. § 149. Остальные формы глаголов на -μι I группы. § 150. Глаголы с чередующимися перфектными основами. § 151. Спряжение глагола οΐδα. § 152. Условные предложения. § 153. Уступительные предложения. 'Αλέξανδρος πρός Βαβυλώνα καί Σοΰσα καί Περσέπολιν έλαύνει. Λέων καί όνος. 'Αποφθέγματα

ЗАНЯТИЕ 36. § 154. Глаголы II спряжения с основой на а* § 155. Отложительные глаголы (verba deponentia). § 156. Определительные (относительные) предложения. Κοιλία και πόδες Αλέξανδρος τά έν Περσεπόλει βασίλεια έμπίπρησιν. 'Αποφθέγματα

ЗАНЯТИЕ 37. § 157. Глаголы Π спряжения на -(ν)νυμι. § 158. Предикативное причастие при глаголах. § 159. Согласованное причастие в обстоятельственном значении (participium coniunctum). Παύλου πρός Κορινθίους περί της Αγάπης. ’Αλώπηξ καί βότρυς. Απόλλων καί Μαρσύας

ЗАНЯТИЕ 38. § 160. Недостаточные глаголы II спряжения (verba defectiva). § 161. Dativus absolutus. § 162. Accusativus absolutus. § 163. Infinitivus absolutus. Περί Δισγένους. Περί τοϋ Διός Αγάλματος τοϋ έν τη Όλυμπίρ. Άστρόλογος

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