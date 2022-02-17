Кирилл Кожурин - Краткая история старообрядчества

В 1652 году патриархом Московским и всея Руси стал Новгородский митрополит Никон (Никита Минов), который при поддержке царя Алексея Михайловича принялся за активное реформирование Русской Церкви. В чем заключалась суть никоновской (а в действительности алексеевской, по скольку главным инициатором был царь и его ближайшее окружение) «реформации»? Формальным поводом явилось исправление якобы неисправных богослужебных книг. Реформаторы утверждали, что со времени принятия христианства при князе Владимире в богослужебные книги по вине переписчиков вкралось такое множество ошибок, что необходима серьезная правка. Эта мысль явилась из сличения оригиналов и переводов. Но что в данном случае принималось за оригинал? Историки убедительно доказали, что оригиналом служили новые богослужебные греческие книги, напечатанные в иезуитских типографиях в Венеции! (Греки тогда находились под игом турок-османов и собственных типографий не имели.)

Помимо того, что за шесть с лишним веков, прошедших со времени Крещения Руси, греки, заразившись духом католицизма, сами существенно изменили чинопоследования некоторых служб, к этим изменениям добавлялись еще сознательные догматические искажения, внесенные хозяевами типографий иезуитами. «Трагедия расколотворческой реформы, пишет современный исследователь старообрядчества М. О. Шахов, в том и состояла, что была предпринята попытка “править прямое по кривому”, провозгласив содержавшие погрешности формы религиозного культа позднейшего времени древнейшими, единственно верными и единственно возможными, а всякое отклонение от них злом и ересью, подлежащей насильственному уничтожению».

Со временем стало ясно, что Никон хочет не просто исправления каких-то погрешностей переписчиков, а изменения всех старых русских церковных чинов и обрядов в соответствии с новыми греческими. И действительно, изменений было множество. Перечислим лишь некоторые, наиболее важные с точки зрения православного вероучения. Древняя, унаследованная еще от византийцев, форма перстосложения при крестном знамении (двоеперстие) была заменена на троеперстие. В толковании двоеперстного крестного знамения два протянутых перста означают две природы Христа (Божественную и человеческую), а три (пятый, четвертый и первый), сложенные у ладони, означают Троицу. Введя троеперстие (означающее одну Троицу, в то время как два оставшихся пальца оставались, по новому толкованию, «праздными», т. е. ничего не обозначали), Никон не только пренебрегал догматом о Богочеловечестве Христа, но и вводил «богострастную» ересь (т. е., по сути, утверждал, что на кресте страдала не только человеческая природа Христа, а вся Троица).

Кирилл Кожурин - Краткая история старообрядчества

СПб.: «Евразия», 2020. 256 с.

ISBN 978-5-8071-0489-2

Кирилл Кожурин - Краткая история старообрядчества - Содержание

Глава 1. Основные вехи истории старообрядчества

Никоновская «реформация» и начало разделения Русской Церкви

Старообрядчество в «век Просвещения»

Русское старообрядчество в XIX веке

Судьбы старообрядчества в XX веке

Глава 2. Главные духовные центры старообрядчества

Выговское поморское общежительство

Невельское федосеевское общежительство

Ряпина Мыза

Керженец

Ветка

Гуслицы

Стародубье

Гудишкская обитель

Дегуцкая обитель

Чугуевский монастырь

Иргиз

Преображенское кладбище в Москве

Рогожское кладбище в Москве

Малоохтинское кладбище в Санкт-Петербурге

Волковское кладбище в Санкт-Петербурге

Рыбацкое

Громовское кладбище в Санкт-Петербурге

Рижская Гребенщиковская община

Виленская (Вильнюсская) община

Старообрядческие скиты на Русском Севере

Ануфриевский скит

Игнатьевский скит

Сёмженский скит

Амбурский скит

Усть-Цильма и Великопоженский скит

Урал

Сибирь

Духовные центры старообрядчества за рубежами Российской империи

Вместо эпилога. Современное положение старообрядчества

Краткая хронология истории старообрядчества (середина XVII начало XXI вв.)