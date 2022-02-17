Кирилл Кожурин - Краткая история старообрядчества

Кожурин - Краткая история старообрядчества
В 1652 году патриархом Московским и всея Руси стал Новгородский митрополит Никон (Никита Минов), который при поддержке царя Алексея Михайловича принялся за активное реформирование Русской Церкви. В чем заключалась суть никоновской (а в действительности алексеевской, по скольку главным инициатором был царь и его ближайшее окружение) «реформации»? Формальным поводом явилось исправление якобы неисправных богослужебных книг. Реформаторы утверждали, что со времени принятия христианства при князе Владимире в богослужебные книги по вине переписчиков вкралось такое множество ошибок, что необходима серьезная правка. Эта мысль явилась из сличения оригиналов и переводов. Но что в данном случае принималось за оригинал? Историки убедительно доказали, что оригиналом служили новые богослужебные греческие книги, напечатанные в иезуитских типографиях в Венеции! (Греки тогда находились под игом турок-османов и собственных типографий не имели.)
Помимо того, что за шесть с лишним веков, прошедших со времени Крещения Руси, греки, заразившись духом католицизма, сами существенно изменили чинопоследования некоторых служб, к этим изменениям добавлялись еще сознательные догматические искажения, внесенные хозяевами типографий иезуитами. «Трагедия расколотворческой реформы, пишет современный исследователь старообрядчества М. О. Шахов, в том и состояла, что была предпринята попытка “править прямое по кривому”, провозгласив содержавшие погрешности формы религиозного культа позднейшего времени древнейшими, единственно верными и единственно возможными, а всякое отклонение от них злом и ересью, подлежащей насильственному уничтожению».
Со временем стало ясно, что Никон хочет не просто исправления каких-то погрешностей переписчиков, а изменения всех старых русских церковных чинов и обрядов в соответствии с новыми греческими. И действительно, изменений было множество. Перечислим лишь некоторые, наиболее важные с точки зрения православного вероучения. Древняя, унаследованная еще от византийцев, форма перстосложения при крестном знамении (двоеперстие) была заменена на троеперстие. В толковании двоеперстного крестного знамения два протянутых перста означают две природы Христа (Божественную и человеческую), а три (пятый, четвертый и первый), сложенные у ладони, означают Троицу. Введя троеперстие (означающее одну Троицу, в то время как два оставшихся пальца оставались, по новому толкованию, «праздными», т. е. ничего не обозначали), Никон не только пренебрегал догматом о Богочеловечестве Христа, но и вводил «богострастную» ересь (т. е., по сути, утверждал, что на кресте страдала не только человеческая природа Христа, а вся Троица).
Кирилл Кожурин - Краткая история старообрядчества
СПб.: «Евразия», 2020. 256 с.
ISBN 978-5-8071-0489-2
Кирилл Кожурин - Краткая история старообрядчества - Содержание
Глава 1. Основные вехи истории старообрядчества
- Никоновская «реформация» и начало разделения Русской Церкви
- Старообрядчество в «век Просвещения»
- Русское старообрядчество в XIX веке
- Судьбы старообрядчества в XX веке
Глава 2. Главные духовные центры старообрядчества
- Выговское поморское общежительство
- Невельское федосеевское общежительство
- Ряпина Мыза
- Керженец
- Ветка
- Гуслицы
- Стародубье
- Гудишкская обитель
- Дегуцкая обитель
- Чугуевский монастырь
- Иргиз
- Преображенское кладбище в Москве
- Рогожское кладбище в Москве
- Малоохтинское кладбище в Санкт-Петербурге
- Волковское кладбище в Санкт-Петербурге
- Рыбацкое
- Громовское кладбище в Санкт-Петербурге
- Рижская Гребенщиковская община
- Виленская (Вильнюсская) община
- Старообрядческие скиты на Русском Севере
- Ануфриевский скит
- Игнатьевский скит
- Сёмженский скит
- Амбурский скит
- Усть-Цильма и Великопоженский скит
- Урал
- Сибирь
- Духовные центры старообрядчества за рубежами Российской империи
Вместо эпилога. Современное положение старообрядчества
Краткая хронология истории старообрядчества (середина XVII начало XXI вв.)
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