Я познакомилась с этим необычным растением в пятом классе самой обыкновенной средней школы. Как сейчас помню. Наш учитель рисования Андрей Андреевич, внешне очень похожий на актера Евстигнеева, вешает на доску гипсовый слепок какого-то причудливого листка и говорит: «Дети, сегодня мы рисуем аканф» (так тогда произносили его название). Мы рисовали, и в классе было тихо, потому что вальяжный Андрей Андреевич, закинув ногу на ногу, весь урок рассказывал нам фантастические истории из своей охотничьей жизни. Тогда кабаны и лоси, якобы им пойманные, будоражили мое воображение гораздо больше, чем белый гипсовый листок. И только позже, в студенческие годы, мне открылась вся важность аканта для истории искусства. В чем же она?

Акант — главный элемент орнамента коринфского ордера, одного из трех классических архитектурных ордеров Древней Греции и Древнего Рима. На них, как на трех китах, стоит вся европейская архитектура. В коринфском ордере листья этого растения украшают капители колонн и пилястр. Часто именно акант «бежит» и по фризу античных и более поздних храмов.

Еще с древности это растение обильно росло на землях Эллады. Внешне похожее на чертополох, колючее, «выстреливающее» в разгар лета красивым соцветием-стрелой, оно, по сути, было сорняком. В Греции акант сам по себе рос на кладбищах, и, если верить легенде, почему-то особенно часто — на могилах павших древнегреческих воинов. Поэтому в античности он был символом стойкости и воинской чести.

Древнеримский архитектор Витрувий (Marcus Vitruvius Pollio; ок. 80 до н. э. —15 н. э.), автор знаменитого трактата «Десять книг об архитектуре», утверждал, что коринфский ордер придумал живший в V веке до н. э. скульптор Каллимах, который работал в греческом городе Коринфе. В своих трудах Витрувий образно называл самый простой дорический ордер «мужским», ионический ордер (с двумя волютами на капители) — «женским», а интересующий нас коринфский — «девичьим» из-за стройности его колонн и изящества капителей. И не случайно!

Ольга Козлова, Светлана Шехтер - Искусство и флора - От Аканта до Яблони

Москва: Слово/Slovo, 2022. – 322 с.

ISBN 978-5-387-01809-1

Ольга Козлова, Светлана Шехтер - Искусство и флора – Содержание