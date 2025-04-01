Козлова - Шехтер - Искусство и флора
Я познакомилась с этим необычным растением в пятом классе самой обыкновенной средней школы. Как сейчас помню. Наш учитель рисования Андрей Андреевич, внешне очень похожий на актера Евстигнеева, вешает на доску гипсовый слепок какого-то причудливого листка и говорит: «Дети, сегодня мы рисуем аканф» (так тогда произносили его название). Мы рисовали, и в классе было тихо, потому что вальяжный Андрей Андреевич, закинув ногу на ногу, весь урок рассказывал нам фантастические истории из своей охотничьей жизни. Тогда кабаны и лоси, якобы им пойманные, будоражили мое воображение гораздо больше, чем белый гипсовый листок. И только позже, в студенческие годы, мне открылась вся важность аканта для истории искусства. В чем же она?
Акант — главный элемент орнамента коринфского ордера, одного из трех классических архитектурных ордеров Древней Греции и Древнего Рима. На них, как на трех китах, стоит вся европейская архитектура. В коринфском ордере листья этого растения украшают капители колонн и пилястр. Часто именно акант «бежит» и по фризу античных и более поздних храмов.
Еще с древности это растение обильно росло на землях Эллады. Внешне похожее на чертополох, колючее, «выстреливающее» в разгар лета красивым соцветием-стрелой, оно, по сути, было сорняком. В Греции акант сам по себе рос на кладбищах, и, если верить легенде, почему-то особенно часто — на могилах павших древнегреческих воинов. Поэтому в античности он был символом стойкости и воинской чести.
Древнеримский архитектор Витрувий (Marcus Vitruvius Pollio; ок. 80 до н. э. —15 н. э.), автор знаменитого трактата «Десять книг об архитектуре», утверждал, что коринфский ордер придумал живший в V веке до н. э. скульптор Каллимах, который работал в греческом городе Коринфе. В своих трудах Витрувий образно называл самый простой дорический ордер «мужским», ионический ордер (с двумя волютами на капители) — «женским», а интересующий нас коринфский — «девичьим» из-за стройности его колонн и изящества капителей. И не случайно!
Ольга Козлова, Светлана Шехтер - Искусство и флора - От Аканта до Яблони
Москва: Слово/Slovo, 2022. – 322 с.
ISBN 978-5-387-01809-1
Ольга Козлова, Светлана Шехтер - Искусство и флора – Содержание
- Миллефиори и мильфлёр искусства. Вместо предисловия
- Акант (Acanthus) Античная колонна и ее листья
- Бамбук (Bambusa) Всепроникающий росток бамбука
- Виноград (Vitis) Витальный «витис»
- Гвоздика (Dianthus) Красная гвоздика — наш цветок
- Дуб (Querqus) Дубовый — значит вечный
- Ель (Picea) Мир на еловой ветке
- Жасмин (Jasminum) Флер жасмина сквозь века и культуры
- Земляника (Fragaria) От ягоды праведника до плода сладострастия
- Ирис (Iris) Цветущий всеми цветами радуги
- Кипарис (Cupreccus) Вечнозеленая свеча
- Лотос (Nelumbo / Nymphaea) Лотос или кувшинка?
- Мак (Papaver) Мак — верный друг Гипноса
- Нарцисс (Narcissus) Обманчивая красота нарцисса
- Олива / Маслина (Olea) Елей для души, или Ветка мира
- Пальма (Palmaceae) Море пальм в мире культуры
- Роза (Rosa) Лепестки царственной Розы
- Сакура (Prunus) Цветущее облако сакуры
- Терн (Prunus spinosa) Тернистые пути колючей сливы
- Рута (Ruta graveolens) Каменный цветок готики
- Фига (Ficus carica) Листок, прикрывающий грех
- Хризантема (Chrysanthemum) Путь «златого» цветка
- Цветочный натюрморт Тайны фламандских букетов
- Чертополох (Carduoideae) Цветки-колючки
- Шафран (Crocus) Острая прелесть осеннего крокуса
- Плющ (Hedera helix) Упорно вьющийся «плющ обыкновенный»
- Эвкалипт (Eucalyptus) Дерево, которое не отбрасывает тень
- Тюльпан (Tulipa) Восточный цветок, покоривший Запад
- Яблоня (Malus) Всегда ли полезны райские плоды?
- Эпохи и стили искусства Древнего мира и Западной Европы
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