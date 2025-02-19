Козырев - Сергей Николаевич Булгаков

Творческое наследие отца Сергия Булгакова как по числу переизданий его трудов после 1989 года, когда наследие русских религиозных философов, высланных за рубеж, было официально «разрешено» к изданию, так и по интересу к нему исследователей различных специальностей и просто читателей, интересующихся историей философской, богословской и общественной мысли, является сегодня одним из наиболее востребованных. Возможно, это вызвано и широким «отмечанием столетний» – сначала 100-летие сборника «Вехи», одним из авторов которого был Булгаков, затем 100-летие русских революций 1917 года, 100-летие Всероссийского Поместного Собора, деятельным участником которого являлся С. Н. Булгаков, 100-летие убийства царской семьи. Не за горизонтом и 100-летие административной высылки деятелей русской культуры на так называемых философских пароходах, и здесь Булгаков был одной из ее жертв, хотя высылался он не из Петрограда, а из Крыма, из Севастополя, где он со своей семьей прожил и проработал первое послереволюционное пятилетие.

Исследование творчества Булгакова имеет свои этапы.

Если первоначальная заслуга в изучении творческого наследия Булгакова принадлежит его верному ученику Л. А. Зандеру (книга «Бог и мир», Париж, 1948, в 2 т.), то в последующем усилия по систематизации и изучению булгаковского наследия носили эпизодический характер. Однако благодаря деятельности Н. А. Струве в «Вестнике РХД» и ряде других журналов выходили публикации неизданных текстов и писем отца Сергия, нередко подвергавшихся значительной редактуре и конъектуре. Новый этап изучения творчества Булгакова начался в 90-х годах прошлого века и был связан как с массовой републикацией изданных сочинений Булгакова, так и с публикацией ряда важных текстов либо вообще не издававшихся ранее, либо не выходивших на русском языке. К таким текстам следует отнести «Христос в мире», «Трагедию философии», «У стен Херсониса», «Мужское и женское» и «Мужское и женское в Божестве». В конце 1990-х годов систематизируется и становится доступным для изучения архив отца Сергия, хранящийся в Парижском Свято-Сергиевском богословском институте. Это позволяет уточнить и критически переиздать ряд текстов позднего, эмигрантского периода творчества. Исследовательская работа связана прежде всего с изучением текстов философа, выявлением их контекстов, публикацией эпистолярия.

Однако и содержательно был актуализирован ряд областей творчества Булгакова – это и опыт научного изучения религиозных истоков социализма и коммунизма, и оригинальная «философия хозяйства», сумевшая заинтересовать в 1930-е годы японцев, ищущих «третий путь» между капитализмом и коммунизмом, и его труды, вызванные интересом к имяславию и совместной с другими членами Новоселовского кружка работой по созданию «философии имени», и своеобразная попытка ревизии основ цивилизационного развития Руси, начиная с ее крещения, предпринятая в пореволюционных диалогах «У стен Херсониса», и значительно более специальный, но взывающий все-таки интерес у философов и экуменически настроенной части христианской интеллигенции софиологический синтез позднего Булгакова.

Сергей Николаевич Булгаков

под ред. А. П. Козырева

М: Политическая энциклопедия, 2020, 631 с. : ил.

Серия "Философия России первой половины ХХ века"

ISBN 978-5-8243-2374-0

Сергей Николаевич Булгаков - Содержание

Козырев А. П. От редактора

I. Философия: темы творчества

Хоружий С. С. София – Космос – Материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова

Ваганова Н. А. Трансцендентальный идеал Канта и софиология Булгакова

Резниченко А. И. «Я». К метафизике субъекта С. Н. Булгакова в работах 1920-х годов

Козырев А. П. Ипостась против индивидуальности. Личность у С. Н. Булгакова

Исупов К. Г. Эстетика отца Сергия Булгакова

Резниченко А. И. «Предестинация» и «судьба» в работе прот. Сергия Булгакова «Иуда Искариот – апостол-предатель». (К реконструкции булгаковской метафизики истории)

Цвален Р. М. Достоинство человека перед лицом меона: разные взгляды Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова

Щедрина Т. Г. Соборность и проблема переводимости: Сергей Булгаков и Густав Шпет

Порус В. Н. Трагедия философии и философия трагедии (С. Н. Булгаков и Л. И. Шестов)

Микешина Л. А. Современные темы в философии науки С. Н. Булгакова

II. Философ или богослов?

Антонов К. М. «Потребность» и «опыт»: к философской постановке проблемы религии в творчестве С. Н. Булгакова

Ваганова Н. А. Догмат и антиномия в философии С. Н. Булгакова .... 290 Козырев А. П. Софиология о. Сергия Булгакова: «философема» или «теологема»?

Хондзинский П. В. Триадология и софийность: от В. С. Соловьева к о. Сергию Булгакову

III. Философия имени и имяславие

Гоготишвили Л. А. Лингвистический аспект трех версий имяславия (Лосев, Булгаков, Флоренский)

Хориэ Хироюки «Глухой голос бытия» – от «трансцендентального субъекта хозяйства» к «трансцендентальному субъекту речи» С. Н. Булгакова

Аржаковский А. Прославление Имени и грамматика Мудрости: Сергий Булгаков и Жан-Марк Ферри. Пер. с англ. А. В. Анашкина

IV. Вехи жизни – вехи творчества

Половинкин С. М. Софийный персонализм прот. Сергия Булгакова (фрагменты)

Евтухова Е. О сносках Булгакова (идейный контекст «Философии хозяйства»)

Колеров М. А. Призывал ли о. Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?

Молодяков В. Э. О. Сергий Булгаков и духовная мобилизация против «мировой Panzerdivision»

Викторова Т. В. «Отец и друг»: к истории взаимоотношений матери Марии (Скобцовой) и прот. Сергия Булгакова

Приложение. Письма матери Марии отцу Сергию Булгакову

Хроника жизни и деятельности С. Н. Булгакова Составитель А. П. Козырев

Библиография трудов С. Н. БулгаковаСоставитель А. П. Козырев

Избранная библиография трудов о С. Н. Булгакове Составитель А. П. Козырев

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