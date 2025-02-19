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Козырев - Сергей Николаевич Булгаков

Козырев - Сергей Николаевич Булгаков
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Творческое наследие отца Сергия Булгакова как по числу переизданий его трудов после 1989 года, когда наследие русских религиозных философов, высланных за рубеж, было официально «разрешено» к изданию, так и по интересу к нему исследователей различных специальностей и просто читателей, интересующихся историей философской, богословской и общественной мысли, является сегодня одним из наиболее востребованных. Возможно, это вызвано и широким «отмечанием столетний» – сначала 100-летие сборника «Вехи», одним из авторов которого был Булгаков, затем 100-летие русских революций 1917 года, 100-летие Всероссийского Поместного Собора, деятельным участником которого являлся С. Н. Булгаков, 100-летие убийства царской семьи. Не за горизонтом и 100-летие административной высылки деятелей русской культуры на так называемых философских пароходах, и здесь Булгаков был одной из ее жертв, хотя высылался он не из Петрограда, а из Крыма, из Севастополя, где он со своей семьей прожил и проработал первое послереволюционное пятилетие.
Исследование творчества Булгакова имеет свои этапы.
Если первоначальная заслуга в изучении творческого наследия Булгакова принадлежит его верному ученику Л. А. Зандеру (книга «Бог и мир», Париж, 1948, в 2 т.), то в последующем усилия по систематизации и изучению булгаковского наследия носили эпизодический характер. Однако благодаря деятельности Н. А. Струве в «Вестнике РХД» и ряде других журналов выходили публикации неизданных текстов и писем отца Сергия, нередко подвергавшихся значительной редактуре и конъектуре. Новый этап изучения творчества Булгакова начался в 90-х годах прошлого века и был связан как с массовой републикацией изданных сочинений Булгакова, так и с публикацией ряда важных текстов либо вообще не издававшихся ранее, либо не выходивших на русском языке. К таким текстам следует отнести «Христос в мире», «Трагедию философии», «У стен Херсониса», «Мужское и женское» и «Мужское и женское в Божестве». В конце 1990-х годов систематизируется и становится доступным для изучения архив отца Сергия, хранящийся в Парижском Свято-Сергиевском богословском институте. Это позволяет уточнить и критически переиздать ряд текстов позднего, эмигрантского периода творчества. Исследовательская работа связана прежде всего с изучением текстов философа, выявлением их контекстов, публикацией эпистолярия.
Однако и содержательно был актуализирован ряд областей творчества Булгакова – это и опыт научного изучения религиозных истоков социализма и коммунизма, и оригинальная «философия хозяйства», сумевшая заинтересовать в 1930-е годы японцев, ищущих «третий путь» между капитализмом и коммунизмом, и его труды, вызванные интересом к имяславию и совместной с другими членами Новоселовского кружка работой по созданию «философии имени», и своеобразная попытка ревизии основ цивилизационного развития Руси, начиная с ее крещения, предпринятая в пореволюционных диалогах «У стен Херсониса», и значительно более специальный, но взывающий все-таки интерес у философов и экуменически настроенной части христианской интеллигенции софиологический синтез позднего Булгакова.

Сергей Николаевич Булгаков

под ред. А. П. Козырева
М: Политическая энциклопедия, 2020, 631 с. : ил.
Серия "Философия России первой половины ХХ века"
ISBN 978-5-8243-2374-0

Сергей Николаевич Булгаков - Содержание

Козырев А. П. От редактора
I. Философия: темы творчества
  • Хоружий С. С. София – Космос – Материя: устои философской мысли отца Сергия Булгакова
  • Ваганова Н. А. Трансцендентальный идеал Канта и софиология Булгакова
  • Резниченко А. И. «Я». К метафизике субъекта С. Н. Булгакова в работах 1920-х годов
  • Козырев А. П. Ипостась против индивидуальности. Личность у С. Н. Булгакова
  • Исупов К. Г. Эстетика отца Сергия Булгакова
  • Резниченко А. И. «Предестинация» и «судьба» в работе прот. Сергия Булгакова «Иуда Искариот – апостол-предатель». (К реконструкции булгаковской метафизики истории)
  • Цвален Р. М. Достоинство человека перед лицом меона: разные взгляды Н. А. Бердяева и С. Н. Булгакова
  • Щедрина Т. Г. Соборность и проблема переводимости: Сергей Булгаков и Густав Шпет
  • Порус В. Н. Трагедия философии и философия трагедии (С. Н. Булгаков и Л. И. Шестов)
  • Микешина Л. А. Современные темы в философии науки С. Н. Булгакова
II. Философ или богослов?
  • Антонов К. М. «Потребность» и «опыт»: к философской постановке проблемы религии в творчестве С. Н. Булгакова
  • Ваганова Н. А. Догмат и антиномия в философии С. Н. Булгакова .... 290 Козырев А. П. Софиология о. Сергия Булгакова: «философема» или «теологема»?
  • Хондзинский П. В. Триадология и софийность: от В. С. Соловьева к о. Сергию Булгакову
III. Философия имени и имяславие
  • Гоготишвили Л. А. Лингвистический аспект трех версий имяславия (Лосев, Булгаков, Флоренский)
  • Хориэ Хироюки «Глухой голос бытия» – от «трансцендентального субъекта хозяйства» к «трансцендентальному субъекту речи» С. Н. Булгакова
  • Аржаковский А. Прославление Имени и грамматика Мудрости: Сергий Булгаков и Жан-Марк Ферри. Пер. с англ. А. В. Анашкина
IV. Вехи жизни – вехи творчества
  • Половинкин С. М. Софийный персонализм прот. Сергия Булгакова (фрагменты)
  • Евтухова Е. О сносках Булгакова (идейный контекст «Философии хозяйства»)
  • Колеров М. А. Призывал ли о. Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?
  • Молодяков В. Э. О. Сергий Булгаков и духовная мобилизация против «мировой Panzerdivision»
  • Викторова Т. В. «Отец и друг»: к истории взаимоотношений матери Марии (Скобцовой) и прот. Сергия Булгакова
  • Приложение. Письма матери Марии отцу Сергию Булгакову
Хроника жизни и деятельности С. Н. Булгакова Составитель А. П. Козырев
Библиография трудов С. Н. БулгаковаСоставитель А. П. Козырев
Избранная библиография трудов о С. Н. Булгакове Составитель А. П. Козырев
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Сведения об авторах
Views 178
Rating 5.0 / 5
Added 19.02.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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