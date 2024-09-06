Крашенинников – Обреченные мечтатели

1917 год стоит особняком в истории России. Он был весьма насыщен противоречивыми событиями, революционными изменениями и огромным количеством персонажей, реально влиявших на ход истории в этот период. Советские историки именовали февральские события 1917 года Февральской буржуазной революцией. События октября 1917 года они сначала называли Октябрьским переворотом, затем, говоря современным языком, провели ребрендинг и объявили их Великой Октябрьской социалистической революцией. Падение монархии, создание республики, захват власти большевиками, создание Советской России и крушение надежд, связанных с Учредительным собранием, — каждый факт давал импульс для порождения новой реальности и составлял единую систему, которая впоследствии позволила называть совокупность событий 1917–1922 годов емким и грозным словосочетанием «Великая русская революция».

В настоящих очерках мы не стремимся рассматривать исторические факты как таковые, как бы они ни были увлекательны, а исследуем их влияние на развитие государства и права. С подачи советских историков период деятельности Временного правительства до сих пор выглядит как какое-то недоразумение, промежуточное состояние общества, историческая пауза перед Великим Октябрем. Однако это совсем не так. Февраль — октябрь 1917 года были одним из самых трагических моментов российской истории, крушением мечты о либеральном демократическом обществе, последствия которого ощущаются и в наши дни.

Казалось бы, известный афоризм: «Нет ничего более постоянного, чем временное»1 к Временному правительству уж точно не относится. Однако и советская власть по историческим меркам оказалась вполне себе временной, да и про нынешнюю систему управления в этом смысле мы еще ничего не знаем. Может, и вправду, временное — это оборотная сторона постоянного, а исторический процесс находится в динамическом равновесии в соответствии с расхожей фразой: «За 10 лет в России меняется все, а за 200 — ничего»?

Историю вообще и государства и права в частности с определенной долей условности можно рассматривать как историю болезни общества. Такая история не занимается предсказаниями и, конечно же, не является наукой о будущем «пациента», во всяком случае — не в нашем исполнении. Она способна лишь указать на неотложные меры, которые власть могла бы предпринять для улучшения самочувствия социума. Вообще-то, история становится реальностью, когда кто-то начинает ею интересоваться.

Крашенинников Павел Владимирович – Обреченные мечтатели – Четыре временных правительства, или Почему революция была неизбежна

М.: Издательство «Эксмо», 2023. – 304 с.

ISBN 978-5-04-189752-9

Крашенинников Павел Владимирович – Обреченные мечтатели – Содержание

Введение

Пролог

Глава 1. Временная весна государства и права

§ 1. Первые шаги Временного правительства

§ 2. От кризиса к кризису

Глава 2. Реформы Временного правительства

§ 1. Реформа системы управления

§ 2. Юридическое совещание

§ 3. Уголовная политика

§ 4. Земельный вопрос и аграрная политика

§ 5. Реформа трудовых отношений

§ 6. Экономическая политика

§ 7. Гуманитарная и религиозная (вероисповедная) политика

Глава 3. Учредительное собрание и падение Временного правительства

§ 1. Подготовка Учредительного собрания

§ 2. Конец Временного правительства. Обстановка вокруг выборов

§ 3. Первое и последнее заседание Учредительного собрания

§ 4. Разгон Учредительного собрания

Глава 4. Юристы — деятели Временного правительства

§ 1. Два председателя — Львов и Керенский

Львов

Керенский

§ 2. Владимир Дмитриевич Набоков

§ 3. Василий Алексеевич Маклаков

§ 4. Питирим Александрович Сорокин

Эпилог